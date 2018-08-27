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Лучшие старты в чемпионатах России. «Зенит» и Семак – в топе!

вчера, 15:00

«Зенит» под руководством Семака начал сезон с пяти побед подряд, это не рекорд, но случалось такое нечасто. «Соккер.ру» - об ударных стартах и чем это обычно заканчивается.

1995 год. «Динамо» - 6 побед в 6 матчах (12:2)

Тренер: Константин Бесков.

«Динамо» - первая команда в истории российских чемпионатов, которой удалось составить на старте чемпионата серию из пяти побед, которая возросла до шестиматчевой гряды успехов благодаря еще одной виктории.

Кого обыграли? Динамовцы начали сезон с победы в Сочи над «Жемчужиной» (1:0), затем разобрались дома с «Локомотивом» (2:1) и еще раз удачно съездили на берега Черного моря, переиграв «Черноморец» с тем же счетом, что и «Жемчужину». Далее последовала еще одна минимальная победа над «Ротором» и два разгрома: 4:1 в матче с «Крыльями Советов» и 3:0 в игре с «Уралмашем».  

Как прервалась серия? Победная поступь динамовцев прервалась досаднейшим образом: «бело-голубые» не сумели переиграть худшую на момент игры команду чемпионата – нижегородский «Локомотив». Ничья 1:1.

Результат в чемпионате. Четвертое место. «Динамо» не только не выдержало темпа чемпионской гонки, но даже не попало в тройку. Выше финишировали «Спартак-Алания», московский «Спартак» и «Локомотив».

1999 год. «Спартак» - 6 побед в 6 матчах (12:2)

Тренер: Олег Романцев.

Кого обыграли? «Спартак» начал сезон с двух минимальных выездных побед в Элисте и Владикавказе над «Ураланом» и «Аланией». Затем последовал разгром «Шинника» в родных стенах (4:1) и удачный выезд в Санкт-Петербург (2:1). И, наконец, «сухие» выигрыши у «Черноморца» (2:0) и у ЦСКА (1:0) в День Победы.

Как прервалась серия? В красивейшем матче в Волгограде, где «Спартак» сыграл 3:3 с «Ротором». «Красно-белые» дважды уступали в счете, но отыгрывались, а на 74-й минуте вышли вперед 3:2, но в компенсированное время матча все-таки пропустили и упустили победу, которая стала бы седьмой подряд на старте того чемпионата.

Результат в чемпионате. Чемпионство. «Спартак» выиграл золотые медали, набрав 72 очка и одержав в общей сложности 22 победы.

2002 год. ЦСКА - 5 побед в 5 матчах (9:1)

Тренер: Валерий Газзаев.

Кого обыграли? Армейцы начали с крупной победы 4:0 над «Торпедо-ЗИЛ», затем по 1:0 переиграли саратовский «Сокол» и «Зенит». Завершили ударную стартовую серию успехи в матчах с «Динамо» (2:1) и «Аланией» (1:0). Как видите, все победы, кроме первой, в один мяч.

Как прервалась серия? Как и «Спартак» тремя годами раннее прервал свою шестиматчевую гряду успехов ничьей 3:3, так и ЦСКА после пяти кряду викторий ввязался в перестрелку. В роли оппонента выступил «Уралан». Армейцы повели 2:0 к середине первого тайма, но пропустили дважды еще до перерыва, на 86-й минуте оказались на грани поражения, с которой ЦСКА сдвинул Дмитрий Кириченко, сравнявший счет.

Результат в чемпионате. Второе место. ЦСКА и «Локомотив» пришли к финишу сезона с идентичными показателями, тогдашний регламент предполагал «Золотой матч», в котором сильнее оказались железнодорожники.

2008 год. «Рубин» - 7 побед в 7 матчах (14:2)

Тренер: Курбан Бердыев.

Кого обыграли? «Локомотив» (1:0), «Луч-Энергия» (1:0), «Зенит» (3:1), «Томь» (2:1), «Химки» (4:0), «Амкар» (1:0), «Динамо» (2:0). Команда Курбана Бердыева расправилась с рядом прямых конкурентов, ведь «Динамо», «Зенит» и «Амкар» финишируют по итогам сезона в топ-5 турнирной таблицы РПЛ.

Как прервалась серия? Постарался «Спартак» со Станиславом Черчесовым у руля. Москвичи весь тот сезон провели в середине таблицы, но у будущего чемпиона на выезде выиграли крупно – 3:0.

Результат в чемпионате. Чемпионство. Курбан Бердыев и его команда завоевали для Казани исторический футбольный титул.

2014/2015 год. «Зенит» - 8 побед в 8 матчах (26:4)

Тренер: Андре Виллаш-Боаш.

Серия из восьми побед подряд на старте чемпионата – рекорд российских первенств. Именно это достижение является ориентиром для Сергея Семака и его команды прямо сейчас.

Кого обыграли? Питерцы начали свой поход с двух крупных побед: 4:0 над «Арсеналом» и 8:1 над «Торпедо». После этого случились более скромные победы над «Уралом» и «Уфой» в один мяч. Пострадали «Амкар» (2:0), «Локомотив» (1:0) и «Динамо» (3:2), а последними аккордами в этой симфонии стали пять безответных забитых мячей в ворота «Ростова».

Как прервалась серия? В Санкт-Петербург приехал «Спартак», которым в ту пору рулил Мурат Якин, и сумел не проиграть – ничья 0:0.

Результат в чемпионате. Чемпионство. «Зенит» не позволил себе расслабиться и взял «золото».

2015/2016 год. ЦСКА - 7 побед в 7 матчах (11:2)

Тренер: Леонид Слуцкий.

Кого обыграли? «Рубин» (1:0), «Крылья Советов» (2:0), «Анжи» (1:0), «Амкар» (2:0). Таким образом, в первых четырех турах армейцы еще и не пропускали. «Спартак» (2:1), «Ростов» (2:1) и «Кубань» (1:0).

Как прервалась серия? В матче с прямым конкурентом – «Зенитом». Встреча с «сине-бело-голубыми» завершилась со счетом 2:2, причем Игорь Смольников увел из-под носа у ЦСКА близкую победу на 88-й минуте.

Результат в чемпионате. Чемпионство. Второй сезон подряд РПЛ выиграла команда, создавшая себе хороший задел в первой четверти чемпионата.

2018/2019 год. «Зенит» - 5 побед в 5 матчах (10:1)*

Тренер: Сергей Семак.

*серия продолжается

Кого обыграли? «Енисей» (2:0), «Арсенал» (1:0), «Рубин» (1:0), «Урал» (4:1), «Уфа» (2:0). Возможно, у «Зенита» не самый сложный график на старте сезона, выделяется, пожалуй, только победа в Казани над «Рубином», но это в любом случае отличный старт, причем серию можно развивать дальше.

Кто следующий? В следующем туре «Зенит» примет на своем поле московский «Спартак», который на протяжении шести лет не побеждал на берегах Невы, причем лишь однажды за это время сумел не проиграть. Шестая виктория подряд на старте РПЛ в матче с прямым конкурентом укрепит «Зенит» в статусе главного фаворита сезона.

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AmG1991
AmG1991
сегодня в 03:36
Пора пингвинятам в графу "проигрыш" единичку прописать) А то снова начинается преждевременное коронование)
Мишка Квакин
Мишка Квакин
вчера в 23:55
Литейный 4:
2 сентября у Зенита будет 6 побед из 6. И шестая будет самая разгромная. Гыгыгы
Где то услышал что если ударить по башке с нужной силой и по нужному месту, то человек становится беспричинно и непрерывно хихикающим и гыгыкающим идиотом.Похоже не зря тусовались гопники в подъезде на Литейном 4. Свою благородную миссию они исполнили блестяще и просто изумительно!!!
cpartak60
cpartak60
вчера в 21:04
Wolf77727:
скоро начнется новая карьера в фнл для спартака!
ранец готов к школе?иди уроки учи!!!и литейного с клонами прихвати!!!
mikysss
mikysss
вчера в 20:08
Scuderia Ferrari:
Главное, чтобы Еременко вас духом не заразил!
ах вот ты как заговорил? мм клончик бубончик))
mikysss
mikysss
вчера в 20:00
Wolf77727:
скоро начнется новая карьера в фнл для спартака!
    mikysss
    mikysss
    вчера в 19:58
    mangox13:
    спартак у тому же претендент на лучший чемоданчик в первых 5 турах
    да после 8-1 Федун канечна коррупционер - иди мыться клон
    mikysss
    mikysss
    вчера в 19:57
    А с чего продажного семаку сюда приплели? он че тренер?
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 17:19
    индус:
    К зиме зенит всегда в топе, А по весне они уже в ... И так всегда, из года в год)
    В этом сезоне такого не будет!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 17:18
    Так и будет!
    mangox13
    mangox13
    вчера в 17:09
    спартак у тому же претендент на лучший чемоданчик в первых 5 турах
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 16:54
    Шесть лет без побед семинольные в Питере, не надо менять традиции, ждём очередного разгрома
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 16:44
    Скоро Спартак изменит статистику Зенита.
    Атака Клонов
    Атака Клонов
    вчера в 16:43
    Wolf77727:
    скоро начнется новая карьера в фнл для спартака!
    Вряд ли ты доживешь. Да и внуки твои этого никогда не увидят.
    Wolf77727
    Wolf77727
    вчера в 16:29
    Атака Клонов:
    Ну не закончилась , а лишь прервалась. Вот у Семака вряд ли начнется эт точно.
    скоро начнется новая карьера в фнл для спартака!
    Атака Клонов
    Атака Клонов
    вчера в 16:12
    Смотрю как то свежо стало на ветках))) Неужели озерный дома форточку закрыл?
    Digger88
    Digger88
    вчера в 16:11
    Кого обыграли? «Спартак» начал сезон с двух минимальных выездных побед в Элисте и Владикавказе над «Уралом» и «Аланией».

    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1065979/zenit-cska

    Урал - Элиста ?
    может Уралан
    индус
    индус
    вчера в 16:09
    К зиме зенит всегда в топе,
    А по весне они уже в ...

    И так всегда, из года в год)
    LOpp
    LOpp
    вчера в 16:04
    Спартак 2 раза прерывал эти серии. Может получится и в третий раз. посмотрим-с
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 16:04
    у нас не физрук,на место быстро поставит
    Атака Клонов
    Атака Клонов
    вчера в 16:04
    Андрей Вишняков:
    Карьера кареры в ЛЧ давно закончилась.
    Ну не закончилась , а лишь прервалась. Вот у Семака вряд ли начнется эт точно.
    украб украл укроп
    украб украл укроп
    вчера в 15:59
    5 побед позволит удержать 5ое место от Спартака и цски
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    вчера в 15:56
    Атака Клонов:
    Шестая виктория подряд на старте РПЛ в матче с прямым конкурентом укрепит «Зенит» в статусе главного фаворита сезона Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1065979/zenit-cska Или, что скорее всего положит начало конца карьеры Семака в Зените.
    Карьера кареры в ЛЧ давно закончилась.
    Атака Клонов
    Атака Клонов
    вчера в 15:52
    Зениту надо в ФНЛ поиграть, глядишь в истории клуба откроется новая историческая страничка по истории побед. Тем более для них тот турнир более родной чем этот.
    Атака Клонов
    Атака Клонов
    вчера в 15:47
    Jum13:
    Интересно - на сколько Федуна хватит под свой проект судей ставить?
    На сколько не хватит Ленорыча, на столько хватит Федуна.
    Jum13
    Jum13
    вчера в 15:43
    Интересно - на сколько Федуна хватит под свой проект судей ставить?
    Не спартак
    Не спартак
    вчера в 15:42
    У спартака всегда хороший старт в ЛЧ.
    Атака Клонов
    Атака Клонов
    вчера в 15:38
    Литейный 4:
    2 сентября у Зенита будет 6 побед из 6. И шестая будет самая разгромная. Гыгыгы
    Соглашусь на счет разгрома, но явно не в пользу вышеперечисленного клуба.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 15:36
    2 сентября у Зенита будет 6 побед из 6. И шестая будет самая разгромная. Гыгыгы
    Dominators
    Dominators
    вчера в 15:35
    Я думаю в дерби Зенит -Спартак будет ничья ,причем Зенит будет отыгрываться .Рано петь дифирамбы и дудеть в трубы .Чемпионат только начался , а вы уже корону примериваете .
    saha100
    saha100
    вчера в 15:33
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