Лучшие старты в чемпионатах России. «Зенит» и Семак – в топе!

«Зенит» под руководством Семака начал сезон с пяти побед подряд, это не рекорд, но случалось такое нечасто. «Соккер.ру» - об ударных стартах и чем это обычно заканчивается.
1995 год. «Динамо» - 6 побед в 6 матчах (12:2)
Тренер: Константин Бесков.
«Динамо» - первая команда в истории российских чемпионатов, которой удалось составить на старте чемпионата серию из пяти побед, которая возросла до шестиматчевой гряды успехов благодаря еще одной виктории.
Кого обыграли? Динамовцы начали сезон с победы в Сочи над «Жемчужиной» (1:0), затем разобрались дома с «Локомотивом» (2:1) и еще раз удачно съездили на берега Черного моря, переиграв «Черноморец» с тем же счетом, что и «Жемчужину». Далее последовала еще одна минимальная победа над «Ротором» и два разгрома: 4:1 в матче с «Крыльями Советов» и 3:0 в игре с «Уралмашем».
Как прервалась серия? Победная поступь динамовцев прервалась досаднейшим образом: «бело-голубые» не сумели переиграть худшую на момент игры команду чемпионата – нижегородский «Локомотив». Ничья 1:1.
Результат в чемпионате. Четвертое место. «Динамо» не только не выдержало темпа чемпионской гонки, но даже не попало в тройку. Выше финишировали «Спартак-Алания», московский «Спартак» и «Локомотив».
1999 год. «Спартак» - 6 побед в 6 матчах (12:2)
Тренер: Олег Романцев.
Кого обыграли? «Спартак» начал сезон с двух минимальных выездных побед в Элисте и Владикавказе над «Ураланом» и «Аланией». Затем последовал разгром «Шинника» в родных стенах (4:1) и удачный выезд в Санкт-Петербург (2:1). И, наконец, «сухие» выигрыши у «Черноморца» (2:0) и у ЦСКА (1:0) в День Победы.
Как прервалась серия? В красивейшем матче в Волгограде, где «Спартак» сыграл 3:3 с «Ротором». «Красно-белые» дважды уступали в счете, но отыгрывались, а на 74-й минуте вышли вперед 3:2, но в компенсированное время матча все-таки пропустили и упустили победу, которая стала бы седьмой подряд на старте того чемпионата.
Результат в чемпионате. Чемпионство. «Спартак» выиграл золотые медали, набрав 72 очка и одержав в общей сложности 22 победы.
2002 год. ЦСКА - 5 побед в 5 матчах (9:1)
Тренер: Валерий Газзаев.
Кого обыграли? Армейцы начали с крупной победы 4:0 над «Торпедо-ЗИЛ», затем по 1:0 переиграли саратовский «Сокол» и «Зенит». Завершили ударную стартовую серию успехи в матчах с «Динамо» (2:1) и «Аланией» (1:0). Как видите, все победы, кроме первой, в один мяч.
Как прервалась серия? Как и «Спартак» тремя годами раннее прервал свою шестиматчевую гряду успехов ничьей 3:3, так и ЦСКА после пяти кряду викторий ввязался в перестрелку. В роли оппонента выступил «Уралан». Армейцы повели 2:0 к середине первого тайма, но пропустили дважды еще до перерыва, на 86-й минуте оказались на грани поражения, с которой ЦСКА сдвинул Дмитрий Кириченко, сравнявший счет.
Результат в чемпионате. Второе место. ЦСКА и «Локомотив» пришли к финишу сезона с идентичными показателями, тогдашний регламент предполагал «Золотой матч», в котором сильнее оказались железнодорожники.
2008 год. «Рубин» - 7 побед в 7 матчах (14:2)
Тренер: Курбан Бердыев.
Кого обыграли? «Локомотив» (1:0), «Луч-Энергия» (1:0), «Зенит» (3:1), «Томь» (2:1), «Химки» (4:0), «Амкар» (1:0), «Динамо» (2:0). Команда Курбана Бердыева расправилась с рядом прямых конкурентов, ведь «Динамо», «Зенит» и «Амкар» финишируют по итогам сезона в топ-5 турнирной таблицы РПЛ.
Как прервалась серия? Постарался «Спартак» со Станиславом Черчесовым у руля. Москвичи весь тот сезон провели в середине таблицы, но у будущего чемпиона на выезде выиграли крупно – 3:0.
Результат в чемпионате. Чемпионство. Курбан Бердыев и его команда завоевали для Казани исторический футбольный титул.
2014/2015 год. «Зенит» - 8 побед в 8 матчах (26:4)
Тренер: Андре Виллаш-Боаш.
Серия из восьми побед подряд на старте чемпионата – рекорд российских первенств. Именно это достижение является ориентиром для Сергея Семака и его команды прямо сейчас.
Кого обыграли? Питерцы начали свой поход с двух крупных побед: 4:0 над «Арсеналом» и 8:1 над «Торпедо». После этого случились более скромные победы над «Уралом» и «Уфой» в один мяч. Пострадали «Амкар» (2:0), «Локомотив» (1:0) и «Динамо» (3:2), а последними аккордами в этой симфонии стали пять безответных забитых мячей в ворота «Ростова».
Как прервалась серия? В Санкт-Петербург приехал «Спартак», которым в ту пору рулил Мурат Якин, и сумел не проиграть – ничья 0:0.
Результат в чемпионате. Чемпионство. «Зенит» не позволил себе расслабиться и взял «золото».
2015/2016 год. ЦСКА - 7 побед в 7 матчах (11:2)
Тренер: Леонид Слуцкий.
Кого обыграли? «Рубин» (1:0), «Крылья Советов» (2:0), «Анжи» (1:0), «Амкар» (2:0). Таким образом, в первых четырех турах армейцы еще и не пропускали. «Спартак» (2:1), «Ростов» (2:1) и «Кубань» (1:0).
Как прервалась серия? В матче с прямым конкурентом – «Зенитом». Встреча с «сине-бело-голубыми» завершилась со счетом 2:2, причем Игорь Смольников увел из-под носа у ЦСКА близкую победу на 88-й минуте.
Результат в чемпионате. Чемпионство. Второй сезон подряд РПЛ выиграла команда, создавшая себе хороший задел в первой четверти чемпионата.
2018/2019 год. «Зенит» - 5 побед в 5 матчах (10:1)*
Тренер: Сергей Семак.
*серия продолжается
Кого обыграли? «Енисей» (2:0), «Арсенал» (1:0), «Рубин» (1:0), «Урал» (4:1), «Уфа» (2:0). Возможно, у «Зенита» не самый сложный график на старте сезона, выделяется, пожалуй, только победа в Казани над «Рубином», но это в любом случае отличный старт, причем серию можно развивать дальше.
Кто следующий? В следующем туре «Зенит» примет на своем поле московский «Спартак», который на протяжении шести лет не побеждал на берегах Невы, причем лишь однажды за это время сумел не проиграть. Шестая виктория подряд на старте РПЛ в матче с прямым конкурентом укрепит «Зенит» в статусе главного фаворита сезона.