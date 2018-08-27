Лучшие старты в чемпионатах России. «Зенит» и Семак – в топе!

вчера, 15:00

«Зенит» под руководством Семака начал сезон с пяти побед подряд, это не рекорд, но случалось такое нечасто. «Соккер.ру» - об ударных стартах и чем это обычно заканчивается.

1995 год. «Динамо» - 6 побед в 6 матчах (12:2)

Тренер: Константин Бесков.

«Динамо» - первая команда в истории российских чемпионатов, которой удалось составить на старте чемпионата серию из пяти побед, которая возросла до шестиматчевой гряды успехов благодаря еще одной виктории.

Кого обыграли? Динамовцы начали сезон с победы в Сочи над «Жемчужиной» (1:0), затем разобрались дома с «Локомотивом» (2:1) и еще раз удачно съездили на берега Черного моря, переиграв «Черноморец» с тем же счетом, что и «Жемчужину». Далее последовала еще одна минимальная победа над «Ротором» и два разгрома: 4:1 в матче с «Крыльями Советов» и 3:0 в игре с «Уралмашем».

Как прервалась серия? Победная поступь динамовцев прервалась досаднейшим образом: «бело-голубые» не сумели переиграть худшую на момент игры команду чемпионата – нижегородский «Локомотив». Ничья 1:1.

Результат в чемпионате. Четвертое место. «Динамо» не только не выдержало темпа чемпионской гонки, но даже не попало в тройку. Выше финишировали «Спартак-Алания», московский «Спартак» и «Локомотив».

1999 год. «Спартак» - 6 побед в 6 матчах (12:2)

Тренер: Олег Романцев.

Кого обыграли? «Спартак» начал сезон с двух минимальных выездных побед в Элисте и Владикавказе над «Ураланом» и «Аланией». Затем последовал разгром «Шинника» в родных стенах (4:1) и удачный выезд в Санкт-Петербург (2:1). И, наконец, «сухие» выигрыши у «Черноморца» (2:0) и у ЦСКА (1:0) в День Победы.

Как прервалась серия? В красивейшем матче в Волгограде, где «Спартак» сыграл 3:3 с «Ротором». «Красно-белые» дважды уступали в счете, но отыгрывались, а на 74-й минуте вышли вперед 3:2, но в компенсированное время матча все-таки пропустили и упустили победу, которая стала бы седьмой подряд на старте того чемпионата.

Результат в чемпионате. Чемпионство. «Спартак» выиграл золотые медали, набрав 72 очка и одержав в общей сложности 22 победы.

2002 год. ЦСКА - 5 побед в 5 матчах (9:1)

Тренер: Валерий Газзаев.

Кого обыграли? Армейцы начали с крупной победы 4:0 над «Торпедо- ЗИЛ », затем по 1:0 переиграли саратовский «Сокол» и «Зенит». Завершили ударную стартовую серию успехи в матчах с «Динамо» (2:1) и «Аланией» (1:0). Как видите, все победы, кроме первой, в один мяч.

Как прервалась серия? Как и «Спартак» тремя годами раннее прервал свою шестиматчевую гряду успехов ничьей 3:3, так и ЦСКА после пяти кряду викторий ввязался в перестрелку. В роли оппонента выступил «Уралан». Армейцы повели 2:0 к середине первого тайма, но пропустили дважды еще до перерыва, на 86-й минуте оказались на грани поражения, с которой ЦСКА сдвинул Дмитрий Кириченко, сравнявший счет.

Результат в чемпионате. Второе место. ЦСКА и «Локомотив» пришли к финишу сезона с идентичными показателями, тогдашний регламент предполагал «Золотой матч», в котором сильнее оказались железнодорожники.

2008 год. «Рубин» - 7 побед в 7 матчах (14:2)

Тренер: Курбан Бердыев.

Кого обыграли? «Локомотив» (1:0), «Луч-Энергия» (1:0), «Зенит» (3:1), «Томь» (2:1), «Химки» (4:0), «Амкар» (1:0), «Динамо» (2:0). Команда Курбана Бердыева расправилась с рядом прямых конкурентов, ведь «Динамо», «Зенит» и «Амкар» финишируют по итогам сезона в топ-5 турнирной таблицы РПЛ .

Как прервалась серия? Постарался «Спартак» со Станиславом Черчесовым у руля. Москвичи весь тот сезон провели в середине таблицы, но у будущего чемпиона на выезде выиграли крупно – 3:0.

Результат в чемпионате. Чемпионство. Курбан Бердыев и его команда завоевали для Казани исторический футбольный титул.

2014/2015 год. «Зенит» - 8 побед в 8 матчах (26:4)

Тренер: Андре Виллаш-Боаш.

Серия из восьми побед подряд на старте чемпионата – рекорд российских первенств. Именно это достижение является ориентиром для Сергея Семака и его команды прямо сейчас.

Кого обыграли? Питерцы начали свой поход с двух крупных побед: 4:0 над «Арсеналом» и 8:1 над «Торпедо». После этого случились более скромные победы над «Уралом» и «Уфой» в один мяч. Пострадали «Амкар» (2:0), «Локомотив» (1:0) и «Динамо» (3:2), а последними аккордами в этой симфонии стали пять безответных забитых мячей в ворота «Ростова».

Как прервалась серия? В Санкт-Петербург приехал «Спартак», которым в ту пору рулил Мурат Якин, и сумел не проиграть – ничья 0:0.

Результат в чемпионате. Чемпионство. «Зенит» не позволил себе расслабиться и взял «золото».

2015/2016 год. ЦСКА - 7 побед в 7 матчах (11:2)

Тренер: Леонид Слуцкий.

Кого обыграли? «Рубин» (1:0), «Крылья Советов» (2:0), «Анжи» (1:0), «Амкар» (2:0). Таким образом, в первых четырех турах армейцы еще и не пропускали. «Спартак» (2:1), «Ростов» (2:1) и «Кубань» (1:0).

Как прервалась серия? В матче с прямым конкурентом – «Зенитом». Встреча с «сине-бело-голубыми» завершилась со счетом 2:2, причем Игорь Смольников увел из-под носа у ЦСКА близкую победу на 88-й минуте.

Результат в чемпионате. Чемпионство. Второй сезон подряд РПЛ выиграла команда, создавшая себе хороший задел в первой четверти чемпионата.

2018/2019 год. «Зенит» - 5 побед в 5 матчах (10:1)*

Тренер: Сергей Семак.

*серия продолжается

Кого обыграли? «Енисей» (2:0), «Арсенал» (1:0), «Рубин» (1:0), «Урал» (4:1), «Уфа» (2:0). Возможно, у «Зенита» не самый сложный график на старте сезона, выделяется, пожалуй, только победа в Казани над «Рубином», но это в любом случае отличный старт, причем серию можно развивать дальше.