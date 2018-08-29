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От МЮ до «Мольде». 10 лет в истории «Зенита»

вчера, 22:30

Сегодня юбилей единственной российской победы в Суперкубке УЕФА над самим МЮ. «Соккер.ру» оценивает путь «Зенита» от отправной точки до сегодняшних дней.

1 Суперкубок УЕФА. 29 августа 2008 года. «Зенит» взял последний еврокубок, сегодня исполняется десять лет. ЦСКА чуть раньше свой финал англичанам проиграл – 3:1 «Ливерпулю», а вот «Зенит» обыграл извечного врага «красных».

Героем матча стал Данни, который сыграл первый матч за «Зенит» после перехода из «Динамо» и сразу был назвал лучшим игроком финала. А о том, как поживает Мигель и другие покорители МЮ, рассказывали в прошлом году:

Где сейчас обладатели Суперкубка в составе «Зенита»?

2 Кубка России выиграл «Зенит» за десять последних лет. К победе 1999 года спустя десять лет добавили успех в 2010 году – Широков с пенальти помог обыграть «Сибирь», а через шесть лет вынесли ЦСКА – 1:4, памятный матч благодаря дублю Халка. Как видите, на Кубок России «Зенит» обычно ставку не делает. Наверное, зря так поступали, кубковый характер им часто нужен, и его часто не хватало.

3 чемпионских звания – ровно столько собрали за десять лет и десять полноценных сезонов. Суперкубок УЕФА выиграли по ходу чемпионата-2008, ведь была система весна-осень, и в тот раз лигу завершили на пятом месте, как сейчас. Зато дважды Спаллетти и раз Виллаш-Боаш принесли «золото» - в 2010, 2012 и 2015 годах. Если Семак выиграет, то Санкт-Петербург получит титул впервые за четыре года.

5 раз в истории еврокубков, то есть за 63 года и три основных кубка (УЕФА – он же Ярмарок или Лига Европы, КЕЧ – он же ЛЧ и закрытый ранее Кубок Кубков) команды отыгрывали разницу в четыре гола после первого поражения в игре на вылет. «Зенит» попал в компанию, где «Лейшойнш», «Партизан», «Реал» и «Барселона». Уникальный список команд, пусть каталонцы особняком, ведь переиграли ПСЖ в плей-офф ЛЧ. Зато, кроме «Барселоны», только «Зенит» отыграл именно счет 4:0.

6 участий в групповой стадии Лиги чемпионов у «Зенита» за 10 лет. Достойно, тем более, трижды проходили квалификационные раунды. В половине случаев выходили в плей-офф, успели сыграть с «Ювентусом», «Реалом», «Атлетико», «Порту» и «Бенфикой» в группах, а с последними в плей-офф, как и с «Боруссией» из Дортмунда.

7 разных тренеров возглавляли «Зенит» за эти 10 лет. Слишком много, чтобы ждать от клуба стабильности – Адвокат ушел в 2009-м, Давыдов и Семак по разу долго не работали, но Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини в сумме отработали четыре года, то есть меньше, чем рекордсмен Спаллетти. В новом веке у «Зенита» 12 разных тренеров с и.о. – за неудачи платят наставники, ведь президента клуба сменили лишь раз. В мае 2017 вернулся Фурсенко.

8 раз играли в Лиге Европы (в первом случае – еще в Кубке УЕФА). Если в главном турнире дальше первого раунда плей-офф не проходили, то в младшем еврокубке один раз зашли в четвертьфинал. Вылетели из группы с «Бенфикой», «Байером» и «Монако» в ЛЧ, а затем прошли ПСВ и «Торино», чтобы споткнуться о «Севилью» - мастеров побед в Лиге Европы.

9 трофеев собрал «Зенит», если начинать отсчет с Суперкубка УЕФА. Меньше, чем трофей за сезон, что с учетом возможностей – не очень хорошо. Но только чемпионских званий было три, что больше, чем у «Спартака» за долгие годы, а не последнее десятилетие. «Зенит» брал Кубок России, трижды выигрывал Суперкубок страны после 2008 года, так и остался единственным, кто не проигрывал в финале Суперкубка УЕФА, представляя Россию.

16 место в рейтинге УЕФА. «Зенит» - самый рейтинговый клуб России в таблице коэффициентов организации, чей президент боится повторов в футболе. А «Зенит» не боится появляться в плей-офф двух главных евротурниров, поэтому у них больше пунктов, чем у ЦСКА (35-е место), «Локомотива» (63-е место), «Спартака» (108-е место). Петербуржцы могли быть выше – впереди «Порту», «Шахтер» и «Бенфика», держатся на зависть остальным.

39 путевок в сумме получили за 10 лет футболисты «Зенита» на крупные соревнования для сборных. В 25 случаях речь о российских футболистах, а если ищем людей с медалями, то их всего четверо. Бруну Алвеш был в составе Португалии – полуфиналиста Евро-2012, Халк и Нету выигрывали медали Кубка Конфедераций разных лет, а Гарай был серебряным призером Кубка Америки 2015 года.

70 игроков «Зенита» включались в традиционные списки «33-х лучших футболистов чемпионата России» за последние десять лет. Всего там было 330 мест. Получается, каждый пятый в подобных списках представлял именно клуб из Санкт-Петербурга. И хотя «Зенит» всего четвертый по количеству попаданий – уступает ЦСКА, «Спартаку» и «Локомотиву», были большие личные успехи. Анюков 8 раз попадал в такие списки как игрок «Зенита».

46 275 человек в среднем – посещаемость нового сезона у «Зенита». Для стадиона на 56 196 мест не идеальный результат, но в любом случае десять лет назад не могли рассчитывать на ту же аудиторию, ведь вместимость «Петровского» всего 20 985 зрителей. Активная база фанатов «Зенита» выросла в два с половиной раза, это крутой показатель – лучший в РПЛ.

Минимум 414 миллионов евро потратили на новых игроков за этот период. Не найдется никого, кто потратил бы больше. То есть в среднем на один трофей получается по 46 миллионов евро, не считая затрат на зарплаты и функционирование клуба, ведь по самым скромным оценкам получите в районе 1.5 миллиарда евро совокупного бюджета за десять лет, что уже приравняет один трофей и 166 млн евро. Суперкубок России за такие деньги – дорогое удовольствие.

Зато были времена, когда у «Зенита» годовая смета была выше 160 млн долларов, а очень низко не падала никогда, поэтому такие оценки правдивые. Даже если учесть, что весь означенный период отдали игроков на 211 млн евро, то разница в два раза сохраняется. Такие продажи не окупят вложения в полтора миллиарда. Так что победа у Суперкубке УЕФА – повод для гордости, но ее на назвать случайной. В «Зенит» давно вкладывали деньги и силы, клуб развивали.

«Зенит» успешно провел десять лет после Суперкубка?

Считать победу над МЮ верхней точкой? Если так, то скатились успешно – трофеи, имена и победы были не раз. А если считать тот матч отправной точкой для дальнейшего развития – у первой команды получилось не все задуманное. Сегодня важный юбилей и показательный отрезок. Такое ощущение, что Семака пригласили начать сначала, и от этого немножко грустно всем, кто любит видеть полную реализацию потенциала, если он такой огромный, как был у «Зенита».

Но распорядились ресурсами иначе. Уже в четверг команде Дзюбы и компании доказывать право на попадание в группу Лиги Европы против «Мольде». Но понятно, о чем мечтают в клубе президента Фурсенко, который вернулся после ухода в 2008 году еще до победы над МЮ – о возвращении в плей-офф Лиги чемпионов. Но для этого нужно добиться успеха в РПЛ. Пятое место, как десять лет назад, не устроит, ведь пока Лигу Европы больше не выигрывали, новую попытку получить Суперкубок не получали.

Так что команда Малафеева, Анюкова, Крижанаца, Ширла, Тимощука, Зырянова, Денисова, Аршавина, Широкова, Радимова, Данни, Домингеса и Погребняка уникальная – они обыграли МЮ Фергюсона с ван дер Саром, Невиллом, Фердинандом, Видичем, Скоулзом, Тевесом и Руни на поле. Все было серьезно, но в те времена форвард «Урала» Погребняк мог забить ван дер Сару, а Малафеев пропустил только от Видича. 2:1 – самая статусная победа в истории российских финалов, «Рейнджерс» и «Спортинг» не того полета птицы, что «Манчестер Юнайтед» времен Фергюсона.

Нынешнему «Зениту» Семака можно равняться на то, что было десять лет назад. От успехов в Европе точно бы не отказались, хотя сегодня ждут также и побед в РПЛ.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 10:36
Ты какой по счету фейк Литейного? 25?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 10:35
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 10:34
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      сегодня в 09:42
      В финале ЧМ он играл как игрок Зенита.
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 09:35
      Зенит собрал серьезные титулы. Все, кроме Лиги Чемпионов. Пупсики лидеры по Кубкам Соли. Гыгыгы
      JackNorz
      JackNorz
      сегодня в 09:24
      Гарая подписали во время ЧМ 2014, ЧМ он начинал как футболист Бенфики
      denmig
      denmig
      сегодня в 08:57
      ГМО- газпром мечты неОкупаются!
      denmig
      denmig
      сегодня в 08:53
      Я не понимаю - почему модера молчат и не удаляют комменты про "старостина вора"! Это безобразие! Немедленно удалите!
      Фрол Литейный
      Фрол Литейный
      сегодня в 08:27
      У Зенита за 10 лет титулов, как у пупсиков за 50.
      Казанский
      Казанский
      сегодня в 08:21
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 08:08
        Очень много фактических ошибок в статье. К примеру про Гарая лишь упомянули в контексте Кубка Америки, а он являясь уже игроком Зенита брал серебро ЧМ.
        Ну и по мелочи: 8 раз подряд - весенняя часть еврокубков, больше всех клубов в таблице рейтинга УЕФА итд.
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488
        сегодня в 07:52
        Ragnar_Lodbrok:
        У газ проекта нет истории
        Самое главное в статье - никто и не увидел. 10 лет - истории зенита. Был обычный провинциальный бестрофейник. Пришел газпром - но самобытный клуб - при этом - умер. Теперь мы наблюдаем - коррупционное нечто.
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok
        сегодня в 05:20
        У газ проекта нет истории
        juchok
        juchok
        сегодня в 02:15
        Коллекционер пупсиков:
        Назвать как бы вместе пишется.
        Так что победа у(в) Суперкубке УЕФА – повод для гордости, но ее на(не) назвать случайной.
        =========
        так понятно, грамотей?
        vinyardrip
        vinyardrip
        сегодня в 01:59
        Давно уже шляпман, но все можно изменить. Удачи

        kastites это тебе игонрант)) кто не боится, ток не с..тся))
        vinyardrip
        vinyardrip
        сегодня в 01:56
        MALOVAR:
        Сегодня болеем за Мельде и точка
        Ты и еще один ток болею против своих))
        vinyardrip
        vinyardrip
        сегодня в 01:55
        swift stream:
        Зенит прославляет наш футбол, спартак из года в год позорит.
        Зеня давно не прославляет. Ток в рейтинге самых растртатных
        vinyardrip
        vinyardrip
        сегодня в 01:54
        Заголовок завтра -как мля так?? 8ы! и пр.. надеюсь, не увижу такого и просто выиграют
        swift stream
        swift stream
        сегодня в 01:21
        Зенит прославляет наш футбол, спартак из года в год позорит.
        parallels
        parallels
        сегодня в 01:10
        Miaf:
        Особенно в истории Зенита отметился бестрофейный Дзюба, что его фото решили разместить .
        «Один матч в „Зените“ - и сразу трофей. Не зря ушел из „Спартака“»
        Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1065260/dzyuba-artyom-zenit
        Коллекционер пупсиков
        Коллекционер пупсиков
        сегодня в 01:07
        juchok:
        Так что победа у Суперкубке УЕФА – повод для гордости, но ее на назвать случайной.
        Назвать как бы вместе пишется.
        Miaf
        Miaf
        сегодня в 00:56
        Особенно в истории Зенита отметился бестрофейный Дзюба, что его фото решили разместить .
        MALOVAR
        MALOVAR
        сегодня в 00:11
        спасибо ,но победу над болотом 2го мы выше не поставим))
        parallels
        parallels
        сегодня в 00:09
        2397 дней назад спартак победил в очень престижном международном турнире и получил трофей - кубок соли. не забудем! не зря музей открыли, а то там только пыль и красные труселя экспонировались.
        MALOVAR
        MALOVAR
        сегодня в 00:03
        Сегодня болеем за Мельде и точка
        МКС
        МКС
        вчера в 23:57
        kastites:
        ЗЕНИТ это флагман российского футбола и спорта
        Зенит 2 ты хотел сказать.
        kastites
        kastites
        вчера в 23:37
        ЗЕНИТ это флагман российского футбола и спорта
        juchok
        juchok
        вчера в 23:28
        Так что победа у Суперкубке УЕФА – повод для гордости, но ее на назвать случайной.
        Bekelman55
        Bekelman55
        вчера в 23:25
        первые 3 комментария, так понимаю, строчит одно тело? Господи. Совсем жизни нет у человека? Хоть бы с пользой тогда проводил со\вой досуг. Ну там. книги б читал. развивал словарный запас. Что за люди..
        Аршавин в 2008 и в Зените и в сборной был хорош.
        Вообще, последний год, когда именно наши футболисты играли нормальн ов большом количестве. Аршавин, Игнашевич, Павлюченко, Жирков, Зырянов и Семшов. Появились Кокорин и Дзагоев и забили первые голы игроков 90-ых годов рождения.
        Сейчас же ток "распивают бухло в Монако после вылета. Разбил свою дорогую машину. Всем стоять я жена Аршавина!". В 10 лет такая мощная деградация....
        МКС
        МКС
        вчера в 23:04
        3 чемпионства России и 1 в Союзе "явно" больше чем 22. Браво Горин, 3 сентября с родителями к директору!!!
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