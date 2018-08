От МЮ до «Мольде». 10 лет в истории «Зенита»

Сегодня юбилей единственной российской победы в Суперкубке УЕФА над самим МЮ . «Соккер.ру» оценивает путь «Зенита» от отправной точки до сегодняшних дней.

1 Суперкубок УЕФА . 29 августа 2008 года. «Зенит» взял последний еврокубок, сегодня исполняется десять лет. ЦСКА чуть раньше свой финал англичанам проиграл – 3:1 «Ливерпулю», а вот «Зенит» обыграл извечного врага «красных».

Героем матча стал Данни, который сыграл первый матч за «Зенит» после перехода из «Динамо» и сразу был назвал лучшим игроком финала. А о том, как поживает Мигель и другие покорители МЮ , рассказывали в прошлом году:

Где сейчас обладатели Суперкубка в составе «Зенита»?

2 Кубка России выиграл «Зенит» за десять последних лет. К победе 1999 года спустя десять лет добавили успех в 2010 году – Широков с пенальти помог обыграть «Сибирь», а через шесть лет вынесли ЦСКА – 1:4, памятный матч благодаря дублю Халка. Как видите, на Кубок России «Зенит» обычно ставку не делает. Наверное, зря так поступали, кубковый характер им часто нужен, и его часто не хватало.

3 чемпионских звания – ровно столько собрали за десять лет и десять полноценных сезонов. Суперкубок УЕФА выиграли по ходу чемпионата-2008, ведь была система весна-осень, и в тот раз лигу завершили на пятом месте, как сейчас. Зато дважды Спаллетти и раз Виллаш-Боаш принесли «золото» - в 2010, 2012 и 2015 годах. Если Семак выиграет, то Санкт-Петербург получит титул впервые за четыре года.

5 раз в истории еврокубков, то есть за 63 года и три основных кубка ( УЕФА – он же Ярмарок или Лига Европы, КЕЧ – он же ЛЧ и закрытый ранее Кубок Кубков) команды отыгрывали разницу в четыре гола после первого поражения в игре на вылет. «Зенит» попал в компанию, где «Лейшойнш», «Партизан», «Реал» и «Барселона». Уникальный список команд, пусть каталонцы особняком, ведь переиграли ПСЖ в плей-офф ЛЧ . Зато, кроме «Барселоны», только «Зенит» отыграл именно счет 4:0.

6 участий в групповой стадии Лиги чемпионов у «Зенита» за 10 лет. Достойно, тем более, трижды проходили квалификационные раунды. В половине случаев выходили в плей-офф, успели сыграть с «Ювентусом», «Реалом», «Атлетико», «Порту» и «Бенфикой» в группах, а с последними в плей-офф, как и с «Боруссией» из Дортмунда.

7 разных тренеров возглавляли «Зенит» за эти 10 лет. Слишком много, чтобы ждать от клуба стабильности – Адвокат ушел в 2009-м, Давыдов и Семак по разу долго не работали, но Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини в сумме отработали четыре года, то есть меньше, чем рекордсмен Спаллетти. В новом веке у «Зенита» 12 разных тренеров с и.о. – за неудачи платят наставники, ведь президента клуба сменили лишь раз. В мае 2017 вернулся Фурсенко.

8 раз играли в Лиге Европы (в первом случае – еще в Кубке УЕФА ). Если в главном турнире дальше первого раунда плей-офф не проходили, то в младшем еврокубке один раз зашли в четвертьфинал. Вылетели из группы с «Бенфикой», «Байером» и «Монако» в ЛЧ , а затем прошли ПСВ и «Торино», чтобы споткнуться о «Севилью» - мастеров побед в Лиге Европы.

9 трофеев собрал «Зенит», если начинать отсчет с Суперкубка УЕФА . Меньше, чем трофей за сезон, что с учетом возможностей – не очень хорошо. Но только чемпионских званий было три, что больше, чем у «Спартака» за долгие годы, а не последнее десятилетие. «Зенит» брал Кубок России, трижды выигрывал Суперкубок страны после 2008 года, так и остался единственным, кто не проигрывал в финале Суперкубка УЕФА , представляя Россию.

16 место в рейтинге УЕФА . «Зенит» - самый рейтинговый клуб России в таблице коэффициентов организации, чей президент боится повторов в футболе. А «Зенит» не боится появляться в плей-офф двух главных евротурниров, поэтому у них больше пунктов, чем у ЦСКА (35-е место), «Локомотива» (63-е место), «Спартака» (108-е место). Петербуржцы могли быть выше – впереди «Порту», «Шахтер» и «Бенфика», держатся на зависть остальным.

39 путевок в сумме получили за 10 лет футболисты «Зенита» на крупные соревнования для сборных. В 25 случаях речь о российских футболистах, а если ищем людей с медалями, то их всего четверо. Бруну Алвеш был в составе Португалии – полуфиналиста Евро-2012, Халк и Нету выигрывали медали Кубка Конфедераций разных лет, а Гарай был серебряным призером Кубка Америки 2015 года.

70 игроков «Зенита» включались в традиционные списки «33-х лучших футболистов чемпионата России» за последние десять лет. Всего там было 330 мест. Получается, каждый пятый в подобных списках представлял именно клуб из Санкт-Петербурга. И хотя «Зенит» всего четвертый по количеству попаданий – уступает ЦСКА , «Спартаку» и «Локомотиву», были большие личные успехи. Анюков 8 раз попадал в такие списки как игрок «Зенита».

46 275 человек в среднем – посещаемость нового сезона у «Зенита». Для стадиона на 56 196 мест не идеальный результат, но в любом случае десять лет назад не могли рассчитывать на ту же аудиторию, ведь вместимость «Петровского» всего 20 985 зрителей. Активная база фанатов «Зенита» выросла в два с половиной раза, это крутой показатель – лучший в РПЛ .

Минимум 414 миллионов евро потратили на новых игроков за этот период. Не найдется никого, кто потратил бы больше. То есть в среднем на один трофей получается по 46 миллионов евро, не считая затрат на зарплаты и функционирование клуба, ведь по самым скромным оценкам получите в районе 1.5 миллиарда евро совокупного бюджета за десять лет, что уже приравняет один трофей и 166 млн евро. Суперкубок России за такие деньги – дорогое удовольствие.

Зато были времена, когда у «Зенита» годовая смета была выше 160 млн долларов, а очень низко не падала никогда, поэтому такие оценки правдивые. Даже если учесть, что весь означенный период отдали игроков на 211 млн евро, то разница в два раза сохраняется. Такие продажи не окупят вложения в полтора миллиарда. Так что победа у Суперкубке УЕФА – повод для гордости, но ее на назвать случайной. В «Зенит» давно вкладывали деньги и силы, клуб развивали.

«Зенит» успешно провел десять лет после Суперкубка?

Считать победу над МЮ верхней точкой? Если так, то скатились успешно – трофеи, имена и победы были не раз. А если считать тот матч отправной точкой для дальнейшего развития – у первой команды получилось не все задуманное. Сегодня важный юбилей и показательный отрезок. Такое ощущение, что Семака пригласили начать сначала, и от этого немножко грустно всем, кто любит видеть полную реализацию потенциала, если он такой огромный, как был у «Зенита».

Но распорядились ресурсами иначе. Уже в четверг команде Дзюбы и компании доказывать право на попадание в группу Лиги Европы против «Мольде». Но понятно, о чем мечтают в клубе президента Фурсенко, который вернулся после ухода в 2008 году еще до победы над МЮ – о возвращении в плей-офф Лиги чемпионов. Но для этого нужно добиться успеха в РПЛ . Пятое место, как десять лет назад, не устроит, ведь пока Лигу Европы больше не выигрывали, новую попытку получить Суперкубок не получали.

