Турция против. Подходящий соперник для старта

сегодня, 12:28

Сборная России начинает путь в новом турнире под названием Лига Наций с выездного матча против турок. «Соккер.ру» напоминает, что Турции на международной арене мы не уступали.

СССР vs Турция

На матчах сборной СССР против Турции не станем останавливаться подробно, все-таки речь о другой команде другой страны, пусть болельщики старшего поколения и не могут избавиться от ностальгии по тем временам. Так вот, советская команда не знала компромиссов в поединках с турками: 14 побед и 2 поражения в 16-ти матчах. Нужно сказать, что первые матчи состоялись еще в 20-е годы прошлого века, и тут пахнет важной вехой. Дело в том, что в ноябре 1924-го сборная СССР по футболу проводила свой первый матч в истории, а в роли соперников выступили как раз турки, которые были разгромлены на стадионе имени Воровского в Москве со счетом 3:0. Полгода спустя советская команда посетила Анкару с ответным визитом и снова выиграла, пусть и скромнее – 2:1.

Остальные 14 встреч приходятся уже на послевоенный период. В финальных турнирах чемпионатов мира и Европы пересекаться не доводилось, но турки часто становились соперником сборной СССР в отборочных соревнованиях. Единственное поражение от турок в официальных матчах команда СССР потерпела в рамках отбора к Евро-1976, что не помешало занять первое место в группе. 16 матчей между Турцией и Советским Союзом состоялись в период с 1924 по 1989 год, эти столкновения видели города Москва, Анкара, Стамбул, Киев, Измир и Симферополь. Самая крупная победа – 4:0, была зафиксирована в матче отборочного цикла ЧМ -1982, за сборную СССР по голу забили Чивадзе, Демьяненко, Блохин и Шенгелия.

Россия vs Турция

Товарищеский матч, 20 апреля 1994-го

Турция – Россия – 0:1 Видео

Гол: Радченко 10.

До сегодняшнего дня Турция и Россия играли только в товарищеских матчах, а первый их матч расширил географию городов, в которых назначались свидания: турки принимали команду под руководством Павла Садырина в Бурсе. Это был важный этап подготовки сборной России к чемпионату мира в США , до которого оставалось два месяца, трудное время отказов, писем и скандалов. На таком фоне любая победа была в радость, пусть Турцию никто особенно опасным противником и не считал. И действительно, тогдашняя османская дружина могла похвастаться разве что запредельной самоотдачей, подогреваемой горячими болельщиками, и бесстрашием. Но мастерства все равно заметно не хватало. В дебюте матча ряд ошибок, допущенных турками, привели к тому, что Дмитрий Радченко вышел один на один с вратарем Энгином и открыл счет. Добавить к этому голу никто ничего не смог, матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу России.

Товарищеский матч, 22 апреля 1998-го

Россия – Турция – 1:0 Видео

Гол: Бесчастных 80.

Четыре года спустя они снова встретились незадолго до мундиаля, правда, путевкой на мировое первенство не могли похвастаться ни мы, ни турки. Может быть, именно поэтому матч с участием сборной России не вызвал интереса в Москве? На трибуны стадиона «Локомотив» пришли всего лишь 7 тысяч человек. Из них добрая половина – турецкие строители, которые на тот момент трудились в Белокаменной. Катастрофа. В общем, терять поддержку и возвращать ее снова – это судьба сборной России. Что касается самой игры, то с турками пришлось помучаться. Главный тренер Борис Игнатьев после матча признался, что первый тайм не удался совсем, а после перерыва удалось прибавить за счет замен. Если четырьмя годами ранее в Бурсе сборная России забила победный мяч через десять минут после стартового свистка, то в Москве Владимир Бесчастных отличился за десять минут до финальной трели арбитра. Как бы то ни было, снова победа со счетом 1:0. Сегодня согласимся на такой результат?

Товарищеский матч, 31 августа 2016-го

Турция – Россия – 0:0 Видео

Переносимся в новейшее время и снова расширяем географию мест проведения матчей между Россией и Турцией. На этот раз нашу делегацию принимали в Анталье. Но главное даже не это. Снова очень важная игра в контексте всего того, что произойдет в течение следующих двух лет. Это первый матч сборной России после позорного выступления на Евро-2016 и первая же игра национальной команды под руководством Станислава Черчесова. В основном составе на тот матч вышли Иван Новосельцев Магомед Оздоев и Дмитрий Тарасов. Полузащитник «Локомотива» провел на поле час и вынужден был попросить замену из-за травмы, которая оказалась серьезной – разрыв крестообразных связок. Еще в Анталье дебютировал в составе сборной России Роман Зобнин, который сейчас является железным игроком основы. После провала на Евро, прошедшего под самоуничижительным лозунгом «Мы все – г****», сборная России выглядела по-другому. Победить не удалось, возвращения расположения болельщиков придется ждать еще почти два года, но именно в том матче с Турцией команда Черчесова начала вырабатывать самолюбие и взяла за правило не проигрывать еще до матча.

Товарищеский матч, 5 июня 2018-го

Россия – Турция – 1:1

Голы: Самедов 35 – Малли 60.