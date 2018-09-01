Комплекс «Спартака». Провальные выезды в Петербург

вчера, 21:48

Раньше такого не было? Почему «красно-белых» так часто побеждают в Петербурге? «Соккер.ру» ищет ответы накануне важнейшей игры шестого тура РПЛ .

Веселое противостояние футбольных столиц

«Спартак», потеряв статус вечного чемпиона, не превратился в «клиента» для «Зенита». Но в воскресенье важный матч, поскольку может подарить преимущество одной из сторон. Аналог поединка в Санкт-Петербурге в прошлом году, ведь благодаря той игре команда Манчини вышла вперед в общем зачете. А затем Каррера отыгрался – в чемпионатах России пока 48 игр, по 18 побед и 12 ничьих.

Редкой равности противостояние, хотя пропускал чаще «Спартак» – 81 гол против 74. Понятное дело, что причина в погромах, которые «Зенит» устраивает сопернику преимущественно в домашних матчах на постоянной основе. Никогда в истории противостояния в чемпионатах России не было ничьей 3:3, зато были матчи, завершившиеся со счетом 4:3 или 5:2. Средняя результативность пары в лиге – 3.23 гола за поединок, очень высокая.

Тотал «больше 2.5» пробили в шести последних матчах подряд. А из десяти поединков только в двух случаях было иначе, когда разбавили очень яркие поединки с кучей голов ничьими 0:0 и 1:1. Но такие матчи – редкость, как и игры, когда одна из команд не забивает. Если взять 20 последних матчей в статусной паре, то лишь в четырех такое было. Так что первая причина, почему «Спартак» «горит» в Петербурге – характер противостояния.

Любая сторона может отгрузить другой четыре мяча и более, так было в 7 матчах из последних 12. Сходят с ума, когда пересекаются на одном поле. Для многих московских клубов принципиальны именно матчи против «Зенита», и «Спартак» умеет «нарваться» на ответную реакцию в гостях.

«Красно-белые» - команда с ужасной защитой

«Спартак» - одна из лучших команд в РПЛ последних лет, в числе свежих чемпионов России. Но возьмите прошлый полноценный сезон. «Спартак» случайно отдал вторую строчку, должен был финишировать сразу после «Локомотива». А по надежности обороны были на 10 месте из 16 клубов. Отчасти такой результат можно спихнуть на случайность – по xGA (опасным моментам соперника) они четвертые, выше ЦСКА .

Вот только если защита допускает моментов на 26 голов оппонентов, а пропускает 32, то автоматически вспоминаешь «Ливерпуль». Бывают вечера, когда «Спартак» сыпется в защите. Благодаря плохим привычкам пропускать «на ровном месте» московская команда и заслужила справедливую репутацию. Даже в чемпионском сезоне они по непробиваемости были лишь на шестом месте.

Причем тогда еще и фартило. Наиграли на 30 голов – пропустили 27 раз, частенько ходили по грани – побеждали 1:0. Может, хотя бы при Аленичеве лучше держали удар? Нет, Карреру как раз взяли благодаря его специальности в штабе Конте – работе с обороной. Два года назад «Спартак» пропустил больше «Амкара» - 39 голов за сезон, и хотя привычно добавили к заслуженным xGA парочку «лишних мячей», разница небольшая.

«Красно-белые» давно такие. Всегда нарываются на много пропущенных мячей. На выезде их громил далеко не только «Зенит». В чемпионском сезоне «Арсенал», «Ростов» и «Крылья Советов» дома выносили «Спартак», а петербуржцам не хватило для разницы в три мяча одного удара. Как только «красно-белые» лишаются поддержки трибун – склонны «плыть», ведь архитектура работы в обороне хромает так, словно всегда повторяет первый тайм в Греции.

Без поддержки фанатов «Спартак» намного слабее

«Ливерпуль» не выиграл в Москве – была ничья. А потом случился счет 7:0. «Зениту» о таких привычках можно не рассказывать, сами обожают проигрывать на выезде в Европе. Но у «красно-белых» и дома аналогичная история. В прошлом сезоне команда Карреры в таблице домашних матчей была первой – выше «Локомотива», а в выездной оказались ниже «Краснодара», на четвертой строчке.

В чемпионском сезоне была похожая ситуация. «Спартак» заработал на пять-шесть пунктов больше всех лучших домашних команд тогда еще РФПЛ – «Ростова» и «Зенита», и хотя на выезде тоже постарались набрать пунктов – уступили только ЦСКА , ничего выдающегося в «золотом» чемпионате в гостях не показали. В том сезоне просто избегали ничьих, но 4 раза проиграли.

Столько же раз на выезде тогда уступил «Локомотив» - восьмая команда лиги. Вот и получается, что никакого секрета нет, как и проклятия. «Спартак» систематически дома играет лучше, чем на выезде. А при Аленичеве футбол была жиже, даже дома стены не помогали. Но теперь очевидно выручали, спасали не раз. Благодаря болельщикам «красно-белые» всегда зарабатывают чуть больше пунктов, чем могли.

Понятно, что фанаты не играют – можно не забить ПАОКу, можно дома проиграть «Локомотиву». Но в меньшинстве с греками хотя бы атаковали, а будущему чемпиону Семину забили дважды. Без удаления Самедова тот поединок мог не завершиться со счетом 3:4. А без болельщиков «Спартак» вряд ли бы вынес «Севилью» 5:1. Как видите, сказочные вечера куда чаще случаются на «Открытие Арене». А тут фактор домашних трибун у «Зенита».

В разгромах москвичей в Петербурге виноват соперник

Доля «красно-белых» в унизительных матчах в Санкт-Петербурге большая, но давайте не списывать все на «Спартак». На выезде проявляют малодушие, бывают сумбурными, паникуют, нервничают, рискуют, привозят пенальти и другие стандарты, грубо ошибаются. Но ляп может случиться и дома. Просто «Зенит» - один из сложнейших соперников «Спартака», а если говорить о последних годах, то они просто очень похожи.

Атакующие команды с периодически возникающим бардаком в защите и проблемами при реализации моментов при игре явным первым номером. Но «Зенит» Манчини и Семака, как показывают цифры, еще и умеет закрывать подход к собственным воротам – поднимают линию мяча повыше. В результате Лунев может пропускать реже, чем вратари «Спартака». В прошлом сезоне «Зенит» допустил всего 21 мяч, «красно-белые» - 32, причем 6 из этих москвичам забил давний враг.

Когда речь заходит о матчах на «Петровском» или стадионе «Санкт-Петербург», то увидим удивительную картину. Дома «Спартак» не проигрывал «Зениту» с ноября 2012 года – почти шесть лет. А на выезде после этого было пять поединков и в четырех случаях из пяти хозяева забивали «Спартаку» 4 или 5 мячей, не меньше. Была одна нулевая ничья, искажающая среднюю статистику, но когда «красно-белые» пропускают от одного соперника 18 голов за четыре матча – по 4.5 в среднем, то прав Зырянов.

Константин подколол вражин: «Воздух у нас особый – на эту тему многие шутят. Вот „Спартак“ приезжает, получает и уезжает». Понятно, что в отдельных случаях погромы получались скандальными, но магические бакланы защищают как тотемы «Зенит» в Санкт-Петербурге – на родном поле у этой команды получались сказочные и необычные матчи. Вроде 5:1 над «Спартаком» в прошлом сезоне. Тот погром ничем не помог Манчини, не создали чемпионскую команду, в ответной игре уступили 3:1. Но было больно, унизительно, и о судействе в том случае долго рассуждать не пришлось.

На результат поединка должны влиять тренеры

В воскресной битве Каррера, лишившись накануне Промеса, точно должен рассмотреть вариант с игрой на результат. Причем не на ничью – слишком редкий зверь в этом дерби не по определению, а по духу матчей, а именно на победу. Семак ведь понимает, что если дома обыграет «Спартак» - получит ценный отрыв на шесть пунктов, а это много для последних сезонов в РПЛ . Так что одна из главных интриг дня – как «красно-белые» поведут себя в Санкт-Петербурге?

Московская команда у «Зенита» в гостях не выигрывала шесть с половиной лет – с переходного сезона и победы 3:2. А предпоследней победе больше десяти лет. Фактически «Спартак» побеждает в Санкт-Петербурге несколько раз на десятилетие. Получается, что если Каррера поставит и добьется победы, то это будет заявкой на первое место. Которое сразу заполучат, ведь «Ростов» свой матч сыграл. Или «Зенит» останется лидером сезона – в случае ничьей или победы, или «Спартак» его обойдет, если забудет, как обычно получает по голове на берегах Невы.

Волна идет, Дзюба готов к битве со старыми знакомыми, но это определяющий матч скорее для «Спартака». Один из лучших стартов сезона в истории российской лиги Семак уже выдал – с пяти побед стартовали единицы. Но Манчини вообще лидировал 13 туров прошлого сезона, то есть конкурентов давно удачная игра на старте чемпионата от «Зенита» не пугает. Но если Семак хочет подчеркнуть, что сейчас все иначе – должен сделать то, что удавалось и Луческу, и Манчини, и Виллаш-Боашу, и Спаллетти – Лучано громил «Спартак» 5:0 шесть лет назад.

Достойно сыграть против «Зенита» в гостях - задача, с которой не справились многие тренеры «красно-белых». Подготовка к сражению в Санкт-Петербурге – большой вызов для Карреры и его помощников. Интересно, справятся в этот раз, или привычно пропустят 4 или 5 голов после первого за много лет старта сезона, когда именно у «Спартака» самая надежная защита? Пропустили один раз, как и «Зенит», но по дополнительным параметрам его обходят.

Хозяева всегда популярного в народе матча – самая результативная команда старта, гости – единственные, кто пропускали только после удара с чужой половины поля. Угадать исход сложно, соперники близки по классу, многое могут поменять решения наставников. Но в такой игре контролировать свою команду сложно, тенденции в паре легко ломаются, ведь когда на поле «Зенит» и «Спартак» - начинается безумие.