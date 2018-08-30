Последний шаг «Зенита» и самый важный матч в истории «Уфы»

вчера, 15:30

Сегодня определятся все участники группового турнира Лиги Европы. «Соккер.ру» рассчитывает, что «Зенит» не ошибется, и ждет маленького подвига от «Уфы».

Четыре российских клуба уже гарантировали себе еврокубковую осень: «Локомотив» и ЦСКА будут представлять Россию в Лиге чемпионов, а «Краснодар» и «Спартак», не сумевший пройти ПАОК в квалификации ЛЧ , ждут соперников по квартетам Лиги Европы. В основную сетку этого же турнира рвутся «Зенит» и «Уфа». Таким образом, до сих пор сохраняется надежда, что все шесть клубов РПЛ , которым достались путевки в еврокубки по итогам прошедшего сезона, выступят в основных турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Самый важный матч в истории „Уфы“»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров согласился, что сегодняшний матч против «Рейнджерс» - самый важный в истории «Уфы».

Маршрут «Уфы». На пути к раунду плей-офф Лиги Европы команда из столицы Башкортостана прошла уже двух соперников – словенский клуб «Домжале» (0:0; 1:1) и «Прогресс» из Люксембурга (2:1; 2:2). Обе предыдущие дуэли «Уфа» начинала на своем поле, а затем оформляла выход в следующую стадию на выезде благодаря поздним голам: Йокич склонил чашу весов на сторону своей команды в противостоянии с «Домжале», а Пауревич помог избежать овертайма в тяжелом противостоянии с «Прогрессом».

Маршрут «Рейнджерс». Шотландский клуб с грандиозной историей сейчас только возвращается к полноценной жизни после нескольких лет «комы». «Рейнджеры» стартовали в Лиге Европы с первого отборочного раунда, таким образом, «Уфа» - это уже четвертый соперник команды Стива Джеррарда. Клуб из Глазго прошел македонский «Шкупи», хорватский «Осиек» и «Марибор», который в прошлом сезоне играл в основном турнире Лиги чемпионов.

Первый матч. Счет 1:0 в пользу «Рейнджерс» вряд ли устроил хоть одну из команд. Шотландцы рассчитывали выиграть крупнее на своем поле, тем более они владели ощутимым игровым преимуществом, пусть и атаковали слишком прямолинейно. «Уфа» же грустит без гола на выезде, ведь теперь на своем поле нужно сыграть безошибочно. Безусловно, в первом матче команда Сергея Томарова попала под серьезный пресс – и соперника, и публики, в стартовые минуты чувствовался мандраж, но чем дальше в дебри матча, тем спокойнее оборонялась «Уфа», тем больше задумывалась о контратаках. Никто и не говорил, что будет легко, но важно подчеркнуть: российский клуб, проводящий дебютный сезон в еврокубках, не лишился шансов на попадание в групповой этап Лиги Европы после выезда в Глазго.

Состояние команд. Сергей Томаров говорил, что текущее состояние «Уфы» позволяет рассчитывать на положительный исход домашней встречи с «Рейнджерс». Возможно, уфимцы мобилизуют все ресурсы конкретно под сегодняшний матч, помним, что и против «Зенита» вышли играть не все основные футболисты, но если смотреть на свежие результаты «Уфы», то они удручают: в пяти последних матчах четыре сухих поражения и ничья с клубом из Люксембурга, вырванная на 94-й минуте. А вот «Рейнджерс» в этом сезоне идет без поражений: 5 побед и 5 ничьих. Чтобы уступить «Уфе» путь в Лигу Европы, команде Стивена Джеррарда придется сегодня проиграть. Неужели слабо?

Столкновение. Глупо ожидать, что «Уфа» выйдет на поле «Нефтяника» с настроем громить «Рейнджерс», хотя в дебюте будет логично припугнуть шотландцев, для которых, как бы ни отрицал это Стивен Джеррард, может стать проблемой искусственный газон, требующий привыкания. На самом деле, первоочередная задача «Уфы» - не пропустить, ведь на гол «Рейнджерс» придется отвечать тремя. В такой ситуации команде без еврокубкового опыта важно не потерять голову и не похоронить себя под руинами огромного желания, не подкрепленного умением. Шансы у «Уфы» будут, но для этого нужно сохранять концентрацию в обороне и терпеть, помня, что счет 0:0 оставляет в игре до последних минут матча, когда можно будет взять «рейнджеров» навалом.

«О недооценке не может быть и речи»

Почти двадцать лет назад другой российский клуб после победы в два мяча над «Мольде» в квалификации Лиги чемпионов в Норвегии написал одну из самых черных страниц в своей еврокубковой истории. Речь о ЦСКА , который после успеха 2:0 в Москве на выезде получил от «Мольде» оплеуху с четырьмя безответными мячами. Понятно, что «Зенит» сильнее, понятно, что есть задел по счету, но любая попытка сэкономить силы или сильнейших игроков накануне встречи со «Спартаком» в РПЛ может обернуться вторым Минском.

Маршрут «Зенита». Питерцы пока преодолели только один квалификационный барьер в Лиге Европы, но как это сделали! После поражения 0:4 от минского «Динамо» на выезде «Зенит» смял белорусский клуб на своем поле и выиграл 8:1 в овертайме.

Маршрут «Мольде». Команда Оле-Гуннара Сульшера бьется в квалификации Лиги Европы с первого отборочного раунда и тоже совершала камбэки. После поражения 1:2 на выезде от североирландского «Гленавона» дома «Мольде» выиграл 5:1. Потом была дуэль с албанским «Лачи» (5:0 по сумме двух встреч) и победа над шотландским «Хибернианом» за счет крупной домашней победы. Вообще, «Мольде» - домашняя команда, во всех предыдущих раундах квалификации подопечные Сульшера в родных стенах побеждали крупно – 5:1 и дважды по 3:0.

Первый матч. В первом тайме «Мольде» уверенно оборонялся, а перед самым перерывом Хестад подкараулил ошибку Мевли и открыл счет. Но для «Зенита» пропущенные мячи – что красная тряпка для быка. Во втором тайме Сергей Семак произвел замены на усиление атаки, Ерохин и Заболотный хорошо вошли в игру и помогли «Зениту» организовать давление, под гнетом которого «Мольде» не выдержал. Дзюба, Заболотный и Мевля забили по голу, волевая победа 3:1 – закономерный исход встречи.

Состояние команд. «Зенит» в большом порядке на старте сезона: питерцы выиграли пять из пяти матчей в РПЛ и идут в лидерах, а единственный срыв случился в Минске, но там был состав без лидеров, да и то фиаско закрыли удивительной победой 8:1. А вот у «Мольде» в конце лета наметился очевидный спад. Поражение в Санкт-Петербурге случилось между двумя неудачами во внутреннем первенстве, таким образом, серия поражений «Мольде» насчитывает уже три матча. Будет ли четвертый проигрыш?