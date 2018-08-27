«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Кандидаты в претенденты

вчера, 10:17

Увлекательный матч обещает такая яркая вывеска в третьем туре чемпионата Англии. «Соккер.ру» сравнивает состояние двух тяжеловесов.

«Если мы хотим претендовать на титул, то должны побеждать в этом матче», - именно такую мысль в разных вариациях доносили до публики игроки и тренеры «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» перед встречей. Странно слышать про распределение шансов на титул перед игрой третьего тура, однако прыть и форма «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», несмотря на потерю последним очков, так испугали всех, что другие топовые клубы опасаются выбыть из гонки раньше остальных.

История противостояния

МЮ и «Тоттенхэм» между собой провели уже 189 матчей. Значительный перевес по победам – у «Юнайтед». «Красные дьяволы» победили 89 раз. Еще 49 раз фиксировалась ничья, а на счету «шпор» 51 победа. При этом самые крупные победы обеих команд случались с разницей в пять мячей. «Тоттенхэм» однажды победил со счетом 6:1, а МЮ – 5:0. Однако в последние годы противостояния они не приближались к этим показателям.

Хотя отрадно, что давно не фиксировалось ничьих, борьба всегда оказывалась непредсказуемой. В последний раз вничью они играли в декабре 2014 года в Премьер-Лиге – 0:0. После того матча неизменно побеждал хозяин поля, кто бы им ни был, восемь матчей подряд, и это – весомый аргумент в пользу МЮ для тех, кто считает, что исторические традиции играют роль в происходящем сейчас сражении.

С чем подошли к матчу

«Манчестер Юнайтед» с самого начала сезона приходится отбиваться от критики. Жозе Моуриньо делал все, чтобы настроить против себя и публику, и экспертов, и журналистов. По привычке он начал жаловаться и видеть вокруг заговоры еще до старта сезона, нагнетая ненужный прессинг. В первом же туре МЮ обыграл «Лестер», однако и это не убедило сторонних наблюдателей – слишком «рыхлой» была та победа. Ее несостоятельность МЮ показал уже во втором туре, когда проиграл «Брайтону» со счетом 2:3.

И некоторые игроки «Юнайтед» признавали, что «Брайтон» просто играл лучше. О чем тут говорить? Букмекеры активно принимают ставки на то, что Моуриньо не продержится у руля команды до Рождества, ищут замену португальцу, называя в основном Конте и Зидана, распускают слухи о конфликтах внутри «Манчестера»: Моуриньо с Вудвордом, Моуриньо с Погба, Моуриньо с *вставьте фамилию*. Словом, нагнетается атмосфера напряженности.

Куда все спокойнее в «Тоттенхэме». «Шпоры» провели на удивление тихую трансферную кампанию, фактически не изменив свой состав. Не давали летом повода для обсуждений, слухов. Разве что в контексте возможного ухода Эриксена или Кейна возникали разговоры, но как-то быстро заминались.

Некоторое напряжение возникло разве что вокруг желания Тоби Алдервейрелда уйти, однако Маурисио Почеттино очень жестко высказался по поводу «хотелок» центрального защитника, сказав, что тот будет выполнять контракт – иначе никак. А Тоби вроде как хотел именно в МЮ . Но развития тема не получила. Да и сезон «Тоттенхэм» начал очень ровно, справившись последовательно с «Ньюкаслом» (2:1) и «Фулхэмом» (3:1). Поэтому-то все так и ждут противостояния с «Манчестер Юнайтед» - чтобы посмотреть реальную силу «шпор» на фоне соперника с именем.

Что касается статистических аспектов игры, то следует обратить внимание на сходство в контроле мяча. Обе команды в среднем владеют им более 55 процентов времени, однако совсем по-разному используют. «Тоттенхэм» чаще обостряет, доставляет мяч в переднюю линию, поэтому в среднем за матч наносит 20 ударов. Тогда как у МЮ в среднем 8,5 удара за матч – очень мало. Даже для чемпионата России, например. А при одинаковой точности передач в 84 процента МЮ гораздо чаще использует индивидуальные свойства игроков, имея почти десять обводок в среднем за игру, тогда как у «Тоттенхэма», больше ориентированного на комбинационную игру, их всего пять в среднем. Тоже характеристика стиля, показывающая, что «Юнайтед» в критической ситуации предлагает своим игрокам брать ответственность и тащить команду, тогда как лондонцы все же ориентированы на коллективное взаимодействие в большей мере.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-3-3): Де Хеа – Янг, Байи, Линделеф, Шоу – Фред, Феллаини, Погба – Рэшфорд, Лукаку, Санчес.

Тут многое зависит от того, насколько Валенсия и Матич готовы к матчу. На неделе они вернулись в строй, вели полноценную подготовку, однако под вопросом их состояние, форма, от чего зависит участие во встрече. Безусловно, их появление значительно усилит потенциал МЮ и добавит разнообразия. Матич вернет жесткость центральной оси, а Валенсия – вариативности фланговой игре и может позволить сыграть в три центральных защитника. Но все же будем склоняться к тому, что априори Моуриньо вряд ли станет в игре с «Тоттенхэмом» бросать в бой не до конца готовых игроков. А там – кто его знает.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (3-4-2-1): Ворм – Алдервейрелд, Санчес, Вертонген – Триппьер, Эриксен, Дайер, Дэвис – Моура, Алли – Кейн.

Стоит обратить внимание на то, что в воротах «шпор» может появиться не Льорис, который попал в неприятности прямо перед выходными – его арестовали за вождение в нетрезвом виде. Француз вину свою признал. Вероятно, Почеттино в такой обстановке не рискнет сыграть с ним в воротах, дав время, чтобы все устаканилось. Из потерь также стоит отметить отъезд Сона на Азиатские игры, под вопросом участие Фойта, Янссена, Ваньямы, Картера-Викерса из-за различных травм, но это все же не определяющие футболисты для игры «шпор», так что те в оптимальном состоянии, можно сказать.

Настрой тренеров

Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»): «Доволен ли я командой? Вы знаете мой ответ. Порой я даже не знаю, зачем хожу на пресс-конференции, поскольку вы, пресса, и так знаете всё. В течение недели создается впечатление, что вы уведомлены обо всем, а потом приходите и задаете вопросы. Это странно.

Болельщики проявили себя фантастически в первых матчах - с „Лестером“ и „Брайтоном“. Они поддерживали команду, и это единственное, что имеет значение. В своей карьере я никогда не был эгоистом, всегда был человеком клуба. Таким и остаюсь. Мне очень приятно, что фанаты поддерживают команду».

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»): «На мой взгляд, этот сезон будет сложнейшим. Считаю, что, если мы хотим добиться успеха, то должны приложить даже больше, чем просто максимум усилий. 100 процентов будет недостаточно. Нам нужна 200-процентная отдача. Знаем, что сезон будет тяжёлым. Но вы воины, и поэтому мы хотим сражаться.

В конце сезона хотим испытать гордость за самих себя, желаем добиться успеха и не хотим жаловаться или оправдываться. Я победитель и люблю вызовы. Именно поэтому я полон энергии».