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«Зенит» - «Спартак». Битва за чемпионство

сегодня, 10:00

В очных играх претендентов решается судьба титула. Семак или Каррера могут получить преимущество - «Соккер.ру» сталкивает футбольных соперников лбами.

История противостояния

Одинаковые показатели в чемпионате – поровну побед и поражений, каждый четвертый матч – ничья. Но мировые сейчас редкость. А вот победы «Зенита» над «Спартаком» дома – норма последних лет. Речь об одном из самых непростых выездов в истории «красно-белых», ведь смотрите на последние матчи в Санкт-Петербурге – 5:1, 4:2, 5:2, 0:0, 4:2 и 5:0.

Очевидно, что раз дома «Спартак» против «Зенита» играет иначе – там серия 2:4, 4:2, 1:1, 2:2, 2:1 и 3:1, есть только одно поражение, то дело все-таки в месте проведения матча. Не сказать, что «красно-белых» вообще можно заподозрить в успешной игре в принципиальных битвах – 3 победы в 12 матчах, тогда как у «Зенита» сразу 5 побед, но дома они сопротивляются. А на выезде – пропускают много и часто.

Составы и тактика

Проблему «Спартака» иллюстрировали в шутливой форме ведущие социальных сетей «Зенита», когда лицо Промеса на афише поменяли на фотографию Глушакова. Шутка удачная, хотя правильнее смотреть на противостояние скорее как на сражение Дзюбы и Жиго. По смыслу именно так получилось, особенно если учитывать важность игроков для «Зенита» и «Спартака» на старте сезона.

Самуэль пройдет первое большое испытание, и даже не знает, кто будет по правую руку. Ещенко или Рассказов – вариантов минимум два. А слева снова ждем скорее Мельгарехо, чем Комбарова. Только тройка в центре поля у «Спартака» сравнительно легко читается – Зобнин, Фернандо и Глушаков. Плюс Максименко оставят в основе после ошибки с «Динамо», поскольку Каррера понимает, как важно поддержать молодого голкипера в такой скользкий момент.

А впереди у «Спартака» много вариантов. Самедов, Попов, Ломовицкий или Ташаев могут сыграть справа. Мельгарехо, Роша, Ташаев, Луис Адриано и Ханни – с оттяжкой на правый фланг. По центру ждем Зе Луиша, ведь подходит для работы против Мевли и Ивановича. Но кто заберет на себя удары и игровое время с мячом Промеса? Сложный вопрос, на который ответит игра.

Тогда как прочитать состав «Зенита» несложно. Слева будет Набиуллин – новичка не подписали. Ерохин и Кузяев могут выйти рядом с Паредесом. Надо компенсировать потерю Нобоа в атаке и обороне. Краневиттер двойную задачу не осилит, а Александр и Далер вместе – очень даже. Наконец, Дриусси и Мак станут привычными соратниками Дзюбы, которого на «Спартак» настраивать не нужно. В принципе, не будь проблем на флангах защиты гостей и трансфера Промеса – могли бы угадать составы до запятых.

Но оставляем Семаку и Каррере простор для ловушек. Вдруг удивят друг друга и всех остальных? Впрочем, в свете травм Мамманы, Жиркова, Шатова – межпозвоночная грыжа, непонятно, когда сможет вернуться на поле, Нобоа и Кокорина скорее надо ждать, что мудрить попробуют Рианчо и Каррера, нежели Сергей Богданович. Есть у «Зенита» основа – уже хорошо. 

Ориентировочные составы:

«Зенит» (4-3-3): Лунев – Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин – Кузяев, Паредес, Ерохин – Мак, Дзюба, Дриусси.

«Спартак» (4-3-3): Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо – Зобнин, Фернандо, Глушаков – Самедов, Зе Луиш, Ташаев (Роша, Ханни). 

Ключевые противостояния

Психология – Максименко. «Спартак» выйдет на матч, и у каждого в голове будет сидеть чертик: «Этот малыш в воротах может допустить дикий ляп». Ведь в Греции и против «Динамо» ошибался. Хотя спасал больше, так что если Александр выбросит из головы удар Рыкова – проанализирует и отпустит в прошлое, то сегодня от него тоже многое зависит.

Дзюба - Жиго и Джикия. Крутое противостояние, ведь Артем много борется и мало работает на чистых мячах. А оборона «Спартака» на старте сезона в чемпионате радует болельщиков простотой и надежностью. Могли не пропустить ни разу за пять туров. По вине защиты и не пропускали, причем понятно имя человека, который многое изменил – Жиго прижился мгновенно.

Паредес – Глушаков. Если Денис снова будет играть выше по схеме, чем Зобнин и Фернандо, то непременно получит задачу присматривать за действиями Паредеса в фазе выхода в атаку. У Кузяева и Ерохина будет похожая задача – давить на Фернандо. Но если Денис выпадет из игры, как в последних матчах, то Леандро обеспечит «Зениту» результативные атаки и преимущество в центре.

Смольников и Мак – Мельгарехо. Кто бы слева в атаке ни сыграл, для Ташаева, Роши или Ханни это будет новый вызов. А Луис Адриано с оттяжкой на левый край не поможет Мельгарехо. Мак и Смольников будут вдвоем атаковать. Поэтому Каррера может использовать классическую раскладку треугольника в центре – три в линию, или же Зобнина поставят присматривать за зоной левее центра. Но тогда Набиуллин и Дриусси надавят на Ещенко или Рассказова. Тонкий момент, тут даже связка Комбаров – Мельгарехо не исключена.

Иванович и Мевля – Зе Луиш. Настало ваше время – посыл атакующим игрокам «Спартака» после ухода Промеса. Квинси стягивал на себя передачи у чужих ворот, держал мяч, бил очень часто. А теперь обороне «Зенита» будет чуть сложнее разбирать игроков соперника. Поскольку у «Спартака» теперь есть мастер стандартов в тренерском штабе – Жиго, Зе Луиш и Джикия могут получить моменты. Но тут важно, чтобы у Самедова и его коллег пошли подачи. 

Факты и цифры накануне матча

- у «Зенита» пять травмированных. Кокорин и Маммана уже на полпути к возвращению на поле, но Шатов, Нобоа и Жирков не готовы. А ведь все пятеро – потенциальные игроки основы;

- «Спартак», кроме Селихова, терял из-за повреждений Ещенко, Боккетти, Ташаева и Ломовицкого. Но вся четверка в списке 22 игроков, которые готовятся к матчу против «Зенита»;

- «Ростов» - первая команда сезона по надежности работы у своих ворот, допустили меньше всего моментов на каждые 90 минут. Но при этом пропустили дважды, тогда как у «Зенита» и «Спартака» по одной результативной ошибке, 3 и 2 места по xGA соответственно;

- сегодня «Зенит» вернется на первое место по суммарной опасности созданных моментов в модели xG, ведь ЦСКА вчера обошел их лишь немножко. «Спартак» пока шестой, но может выйти на третье место. Как видим, качество ударов важнее количества;

- по количеству выстрелов на каждые 90 минут «Спартак» - первая команда РПЛ, «Зенит» - пятая. Но по точным ударам москвичи на первом месте (по 7 попыток в среднем), а их соперник – на втором (5.4 за игру);

- Промес отдавал по 3.4 передачи под удар за игру, это лучший показатель лиги. У Паредеса – 2.4 паса в среднем. Если бы Каррера был уверен в подопечных, то сегодня выпустил вместо Глушакова плеймейкера Ханни, а на фланге могли оказаться два россиянина, что позволило бы легко вписаться в лимит;

- у Дзюбы по 10.6 верховых единоборств за матч, а у Жиго – по 7 штук. Артем выигрывает 4.6, а Самуэль – 5.4 из меньшего количества, и это второй результат сезона после показателей Дугалича. Наконец форвард «Зенита» нашел себе достойного соперника, на втором этаже будет жарко;

- встречаются две самые аккуратные команды РПЛ по работе с мячом. Нет других коллективов с точностью паса в 82 % или больше. Понятно, в отрыве ни одна цифра не важна – «Локомотив», например, по пасам четвертый, а «Крылья Советов» - пятые. Но если суммировать, то «Зенит» и «Спартак» - самые мощные и не случайно претендуют на первое место.

Прогноз «Соккер.ру»: разгром «Спартака» 4:1 не удивит, впрочем, как и победа гостей 1:2 или 1:3. Но давненько ничьих не было, особенно веселых, вроде 2:2. Ведь не стоит переоценивать хорошие показатели команд в защите, ожидая обязательно счет 0:0.

Когда «Зенит» играет против «Спартака», эмоции чаще берут верх, да и еврокубки показали – в защите оба фаворита РПЛ умеют начудить, но про атаку не забывают. Сегодня главной может оказаться реализация, а моменты будут.  

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 13:44
Даже ничейка не в пользу пупсиков!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:09
Джим опускаться не хочет. Но опущенному куда ещё опускаться). С такими не веди диалоги. Себе дороже.
борька
борька
сегодня в 12:43
жуткий:
А борька будет главным юзером Соккера)
Жутко сказано!
жуткий
жуткий
сегодня в 12:41
борька:
Чемпионом бедет Ростов, а вице чемпион ом будет Краснодар!
А борька будет главным юзером Соккера)
Jum13
Jum13
сегодня в 12:39
отменный:
Ну, я так и думал, что ответа не будет. Опять перевод стрелок и отмазки. Собственно, ответ на мой последний вопрос, в предыдущем комментарии, сейчас и был тобою дан... Не хворай, Джим. И не пиши мне больше, я не общаюсь с теми, кто не ответил за слова и ....
Я тебе ответил. Так и знал, что ты не поймешь. Извини, но до твоего уровня опускаться и не намерен. Адью
борька
борька
сегодня в 12:38
Чемпионом бедет Ростов, а вице чемпион ом будет Краснодар!
отменный
отменный
сегодня в 12:38
Jum13:
Чтобы понимать - для этого нужно немного большее, чем уметь искать в интернете. Старайся, может из тебя и выйдет что-то путнее
Ну, я так и думал, что ответа не будет. Опять перевод стрелок и отмазки. Собственно, ответ на мой последний вопрос, в предыдущем комментарии, сейчас и был тобою дан...
Не хворай, Джим. И не пиши мне больше, я не общаюсь с теми, кто не ответил за слова и ....
Jum13
Jum13
сегодня в 12:36
отменный:
Я вот читаю когда озеро или тебя, то понимаю, что я многого не понимаю. Мне кажется у вас в головах какой-то свой диалог идёт, только вам понятный... Ты во мне тоже какого-то пользователя увидел и готов привести факты, доказывающие твои слова? В противном случае ты же знаешь кем становится тот, кто за слова не отвечает?
Чтобы понимать - для этого нужно немного большее, чем уметь искать в интернете. Старайся, может из тебя и выйдет что-то путнее
отменный
отменный
сегодня в 12:33
Jum13:
Как ты после сезона 16/17? Не смеши меня
Я вот читаю когда озеро или тебя, то понимаю, что я многого не понимаю. Мне кажется у вас в головах какой-то свой диалог идёт, только вам понятный...
Ты во мне тоже какого-то пользователя увидел и готов привести факты, доказывающие твои слова? В противном случае ты же знаешь кем становится тот, кто за слова не отвечает?
Jum13
Jum13
сегодня в 12:32
Вот это сапртачи клонов сюда своих подтянули )))
Жора Кактус
Жора Кактус
сегодня в 12:28
MALOVAR:
я хочу 7-2 ,на дубль Дзюбы из офсайдов ответить семеркой ,три Адриано,три Зе,два отмененных Глушакова, и один от Еременко пяточкой)))
Это из области фантастики. Реалии к счастью другие. В Питере огребаете по 5, за бугром по 7! :)))
Любомир Моравчик
Любомир Моравчик
сегодня в 12:28
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 12:26
    отменный:
    Ты, главное, после этого сезона не перелогинься за другой клуб.
    Как ты после сезона 16/17? Не смеши меня
    отменный
    отменный
    сегодня в 12:24
    Jum13:
    Ты главное после матча на 2 недели не пропадай ))) P.S. Рад, что ты научился поиском в интернете пользоваться
    Ты, главное, после этого сезона не перелогинься за другой клуб.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 12:24
    такого позора еще не видели берега Невы, повтор матча даже в Германии запретят показывать, чтобы дети случайно не увидели что в России делают с голубыми
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 12:23
    отменный:
    Читаю твои сообщения и удивляюсь, что слово «одарённый» знаешь. Удивил, удивил.
    Ты главное после матча на 2 недели не пропадай )))

    P.S. Рад, что ты научился поиском в интернете пользоваться
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 12:21
    я хочу 7-2 ,на дубль Дзюбы из офсайдов ответить семеркой ,три Адриано,три Зе,два отмененных Глушакова, и один от Еременко пяточкой)))
    отменный
    отменный
    сегодня в 12:21
    Jum13:
    А по теме есть что сказать? Или ты из "одарённых свиноклонов"?
    Читаю твои сообщения и удивляюсь, что слово «одарённый» знаешь. Удивил, удивил.
    ivany4
    ivany4
    сегодня в 12:20
    Рoже Милла:
    А зачем его ждать? Он идёт круглый год, хоть дерби, хоть не дерби, хоть сборная играет, срач стоит всегда.
    И самое интересное, что балаболят обо всем, кроме футбола.
    Зато гордо считают себя фанатами.)))
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 12:20
    отменный:
    ...Ты по-собачьи дьявольски красив, С такою милою доверчивой приятцей. И, никого ни капли не спросив, Как пьяный друг, ты лезешь целоваться... Сергей Есенин
    А по теме есть что сказать? Или ты из "одарённых свиноклонов"?
    Жора Кактус
    Жора Кактус
    сегодня в 12:19
    MALOVAR:
    Победа 2:1 меня не устроит ,так и Мельде может Победа 4:0 тоже,так даже минчане могут Вот 7-2 пойдет ,самое оно
    А получится как всегда. 5-1 5-0 или на худой конец 5-2 )
    Рoже Милла
    Рoже Милла
    сегодня в 12:18
    Степан, что играешь то? свалка над вольной невой?)

    https://vk.com/kapustaferrari
    отменный
    отменный
    сегодня в 12:18
    Jum13:
    Давай ещё - так ты, глядишь, и наверстаешь то, что в школе пропустил
    ...Ты по-собачьи дьявольски красив,
    С такою милою доверчивой приятцей.
    И, никого ни капли не спросив,
    Как пьяный друг, ты лезешь целоваться...

    Сергей Есенин
    ivany4
    ivany4
    сегодня в 12:18
    Какая битва?!)))
    Только 6 тур!!!
    Прав Каррера, обычная игра, которая позволит оценить, правильно ли двигаемся к поставленной цели. А о чемпионских матчах будем говорить начиная со 2-го круга.
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 12:17
    отменный:
    ...Хозяин твой и мил и знаменит, И у него гостей бывает в доме много, И каждый, улыбаясь, норовит Тебя по шерсти бархатной потрогать... Сергей Есенин
    Давай ещё - так ты, глядишь, и наверстаешь то, что в школе пропустил
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 12:16
    Победа 2:1 меня не устроит ,так и Мельде может
    Победа 4:0 тоже,так даже минчане могут
    Вот 7-2 пойдет ,самое оно
    отменный
    отменный
    сегодня в 12:15
    Jum13:
    Ну не лижи так руку - я такого подобострастия не люблю
    ...Хозяин твой и мил и знаменит,
    И у него гостей бывает в доме много,
    И каждый, улыбаясь, норовит
    Тебя по шерсти бархатной потрогать...

    Сергей Есенин
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 12:15
    отменный:
    Дай, Джим, на счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду... Сергей Есенин
    Ну не лижи так руку - я такого подобострастия не люблю
    Жора Кактус
    Жора Кактус
    сегодня в 12:14
    Страсти накаляются. Зенит чемпион.
    отменный
    отменный
    сегодня в 12:14
    Jum13:
    Зачем ты так спартак унизил?
    Дай, Джим, на счастье лапу мне,
    Такую лапу не видал я сроду...

    Сергей Есенин
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