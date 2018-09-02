«Зенит» - «Спартак». Битва за чемпионство

сегодня, 10:00

В очных играх претендентов решается судьба титула. Семак или Каррера могут получить преимущество - «Соккер.ру» сталкивает футбольных соперников лбами.

История противостояния

Одинаковые показатели в чемпионате – поровну побед и поражений, каждый четвертый матч – ничья. Но мировые сейчас редкость. А вот победы «Зенита» над «Спартаком» дома – норма последних лет. Речь об одном из самых непростых выездов в истории «красно-белых», ведь смотрите на последние матчи в Санкт-Петербурге – 5:1, 4:2, 5:2, 0:0, 4:2 и 5:0.

Очевидно, что раз дома «Спартак» против «Зенита» играет иначе – там серия 2:4, 4:2, 1:1, 2:2, 2:1 и 3:1, есть только одно поражение, то дело все-таки в месте проведения матча. Не сказать, что «красно-белых» вообще можно заподозрить в успешной игре в принципиальных битвах – 3 победы в 12 матчах, тогда как у «Зенита» сразу 5 побед, но дома они сопротивляются. А на выезде – пропускают много и часто.

Составы и тактика

Проблему «Спартака» иллюстрировали в шутливой форме ведущие социальных сетей «Зенита», когда лицо Промеса на афише поменяли на фотографию Глушакова. Шутка удачная, хотя правильнее смотреть на противостояние скорее как на сражение Дзюбы и Жиго. По смыслу именно так получилось, особенно если учитывать важность игроков для «Зенита» и «Спартака» на старте сезона.

Самуэль пройдет первое большое испытание, и даже не знает, кто будет по правую руку. Ещенко или Рассказов – вариантов минимум два. А слева снова ждем скорее Мельгарехо, чем Комбарова. Только тройка в центре поля у «Спартака» сравнительно легко читается – Зобнин, Фернандо и Глушаков. Плюс Максименко оставят в основе после ошибки с «Динамо», поскольку Каррера понимает, как важно поддержать молодого голкипера в такой скользкий момент.

А впереди у «Спартака» много вариантов. Самедов, Попов, Ломовицкий или Ташаев могут сыграть справа. Мельгарехо, Роша, Ташаев, Луис Адриано и Ханни – с оттяжкой на правый фланг. По центру ждем Зе Луиша, ведь подходит для работы против Мевли и Ивановича. Но кто заберет на себя удары и игровое время с мячом Промеса? Сложный вопрос, на который ответит игра.

Тогда как прочитать состав «Зенита» несложно. Слева будет Набиуллин – новичка не подписали. Ерохин и Кузяев могут выйти рядом с Паредесом. Надо компенсировать потерю Нобоа в атаке и обороне. Краневиттер двойную задачу не осилит, а Александр и Далер вместе – очень даже. Наконец, Дриусси и Мак станут привычными соратниками Дзюбы, которого на «Спартак» настраивать не нужно. В принципе, не будь проблем на флангах защиты гостей и трансфера Промеса – могли бы угадать составы до запятых.

Но оставляем Семаку и Каррере простор для ловушек. Вдруг удивят друг друга и всех остальных? Впрочем, в свете травм Мамманы, Жиркова, Шатова – межпозвоночная грыжа, непонятно, когда сможет вернуться на поле, Нобоа и Кокорина скорее надо ждать, что мудрить попробуют Рианчо и Каррера, нежели Сергей Богданович. Есть у «Зенита» основа – уже хорошо.

Ориентировочные составы:

«Зенит» (4-3-3): Лунев – Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин – Кузяев, Паредес, Ерохин – Мак, Дзюба, Дриусси.

«Спартак» (4-3-3): Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо – Зобнин, Фернандо, Глушаков – Самедов, Зе Луиш, Ташаев (Роша, Ханни).

Ключевые противостояния

Психология – Максименко. «Спартак» выйдет на матч, и у каждого в голове будет сидеть чертик: «Этот малыш в воротах может допустить дикий ляп». Ведь в Греции и против «Динамо» ошибался. Хотя спасал больше, так что если Александр выбросит из головы удар Рыкова – проанализирует и отпустит в прошлое, то сегодня от него тоже многое зависит.

Дзюба - Жиго и Джикия. Крутое противостояние, ведь Артем много борется и мало работает на чистых мячах. А оборона «Спартака» на старте сезона в чемпионате радует болельщиков простотой и надежностью. Могли не пропустить ни разу за пять туров. По вине защиты и не пропускали, причем понятно имя человека, который многое изменил – Жиго прижился мгновенно.

Паредес – Глушаков. Если Денис снова будет играть выше по схеме, чем Зобнин и Фернандо, то непременно получит задачу присматривать за действиями Паредеса в фазе выхода в атаку. У Кузяева и Ерохина будет похожая задача – давить на Фернандо. Но если Денис выпадет из игры, как в последних матчах, то Леандро обеспечит «Зениту» результативные атаки и преимущество в центре.

Смольников и Мак – Мельгарехо. Кто бы слева в атаке ни сыграл, для Ташаева, Роши или Ханни это будет новый вызов. А Луис Адриано с оттяжкой на левый край не поможет Мельгарехо. Мак и Смольников будут вдвоем атаковать. Поэтому Каррера может использовать классическую раскладку треугольника в центре – три в линию, или же Зобнина поставят присматривать за зоной левее центра. Но тогда Набиуллин и Дриусси надавят на Ещенко или Рассказова. Тонкий момент, тут даже связка Комбаров – Мельгарехо не исключена.

Иванович и Мевля – Зе Луиш. Настало ваше время – посыл атакующим игрокам «Спартака» после ухода Промеса. Квинси стягивал на себя передачи у чужих ворот, держал мяч, бил очень часто. А теперь обороне «Зенита» будет чуть сложнее разбирать игроков соперника. Поскольку у «Спартака» теперь есть мастер стандартов в тренерском штабе – Жиго, Зе Луиш и Джикия могут получить моменты. Но тут важно, чтобы у Самедова и его коллег пошли подачи.

Факты и цифры накануне матча

- у «Зенита» пять травмированных. Кокорин и Маммана уже на полпути к возвращению на поле, но Шатов, Нобоа и Жирков не готовы. А ведь все пятеро – потенциальные игроки основы;

- «Спартак», кроме Селихова, терял из-за повреждений Ещенко, Боккетти, Ташаева и Ломовицкого. Но вся четверка в списке 22 игроков, которые готовятся к матчу против «Зенита»;

- «Ростов» - первая команда сезона по надежности работы у своих ворот, допустили меньше всего моментов на каждые 90 минут. Но при этом пропустили дважды, тогда как у «Зенита» и «Спартака» по одной результативной ошибке, 3 и 2 места по xGA соответственно;

- сегодня «Зенит» вернется на первое место по суммарной опасности созданных моментов в модели xG, ведь ЦСКА вчера обошел их лишь немножко. «Спартак» пока шестой, но может выйти на третье место. Как видим, качество ударов важнее количества;

- по количеству выстрелов на каждые 90 минут «Спартак» - первая команда РПЛ , «Зенит» - пятая. Но по точным ударам москвичи на первом месте (по 7 попыток в среднем), а их соперник – на втором (5.4 за игру);

- Промес отдавал по 3.4 передачи под удар за игру, это лучший показатель лиги. У Паредеса – 2.4 паса в среднем. Если бы Каррера был уверен в подопечных, то сегодня выпустил вместо Глушакова плеймейкера Ханни, а на фланге могли оказаться два россиянина, что позволило бы легко вписаться в лимит;

- у Дзюбы по 10.6 верховых единоборств за матч, а у Жиго – по 7 штук. Артем выигрывает 4.6, а Самуэль – 5.4 из меньшего количества, и это второй результат сезона после показателей Дугалича. Наконец форвард «Зенита» нашел себе достойного соперника, на втором этаже будет жарко;

- встречаются две самые аккуратные команды РПЛ по работе с мячом. Нет других коллективов с точностью паса в 82 % или больше. Понятно, в отрыве ни одна цифра не важна – «Локомотив», например, по пасам четвертый, а «Крылья Советов» - пятые. Но если суммировать, то «Зенит» и «Спартак» - самые мощные и не случайно претендуют на первое место.

Прогноз «Соккер.ру»: разгром «Спартака» 4:1 не удивит, впрочем, как и победа гостей 1:2 или 1:3. Но давненько ничьих не было, особенно веселых, вроде 2:2. Ведь не стоит переоценивать хорошие показатели команд в защите, ожидая обязательно счет 0:0.