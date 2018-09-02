«Зенит» и «Спартак» притворяются сильными

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 2:3 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
18:00 48’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 49’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 0:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:1 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 5’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:0 Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:2 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
19:00 Идет первый тайм, 2’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяБлогиТактический лабиринт

«Зенит» и «Спартак» притворяются сильными

сегодня, 15:00

Лидировать в РПЛ нетрудно, труднее улучшать игру. «Соккер.ру» накануне главной битвы дня предлагает дискуссию о плюсах и минусах команд Семака и Карреры.

Правый фланг «Зенита» недорабатывает

Сегодня смогут прибавить и раздавят Мельгарехо? Посмотрим. Пока много говорят о флангах «Спартака». Также часто отмечают, что Набиуллина не рассматривали как основного в «Зените» до травмы Жиркова. Но забывают, что Смольников чисто проиграл Фернандесу борьбу за место в сборной, и что Игорь не прогрессирует.

Ужасен в защите – хуже, чем Набиуллин, хотя Эльмир изначально игрок фланга атаки. Также Смольников взял на вооружение тактику Комбарова. Имитирует активность, собирает какие-то неточные ненужные подачи, отдает мяч ближнему – отсюда высокая точность короткого паса, но в итоге, раз Мак сам по себе не игрок экстра-класса, у «Зенита» нет крутого фланга.

Конечно, на эту тактическую проблему Семака накладывается понимание, что Мельгарехо в защите не сильно лучше Комбарова – просто пока на Лоренцо не нажимали. Но беды «Спартака» не позволяют закрыть глаза на  пустую активность Смольникова. Анюков явно не готов заменить Игоря в основе, но количество провалов по зоне между Ивановичем и правым беком должно настораживать Семака.

Пока ведь не было соперников уровня «Спартака». «Зенит» собрал пять побед против тех, кого грех не обыграть. А вот когда говорим о продуктивности Мака и Смольникова, то получите на двоих 1.6 момента за игру. 0 голов, 0 ассистов. Слабый футбол, особенно если учесть уровень соперников – «Енисей», «Арсенал», «Рубин», «Урал», «Уфа». Три команды со дна таблицы плюс невезучие казанцы и туляки.

Команды полагаются на голкиперов

Особой разницы в ошибках «Зенита» и «Спартака» в защите нет. Комбаров, Ещенко и Мельгарехо могут не вернуться в защиту так, как это делают Набиуллин и Смольников. Рассказов прижимается к штрафной площади ровно так, как порой Анюков. Когда играют слишком узко, то возникают позиционные ошибки в парах центральных.

Боккетти до возвращения Джикии ошибался, Иванович и Мевля – тоже. Наконец, редкие моменты у соперников можно объяснить их игрой, а не выдающимися действиями «Зенита» и «Спартака» в защите. Почему же тогда пропускали по одному голу? У Лунева и Максименко по 13 сэйвов, то есть было по 14 ударов по воротам «Зенита» и «Спартака», а пропустили голкиперы по разу.

Тот же ЦСКА не успел выстроить защиту, но Акинфеев отразил мяч лишь 14 раз. Так что для Лунева и Максименко 13 сэйвов в таких матчах, как были у «Зенита» и «Спартака» - огромное число. Не так защитники хороши, как прекрасно сыграли вратари. Но такие серии не могут длиться вечно, ведь дело даже не в вероятных персональных ошибках голкиперов. Дело в том, что атаки «Зенита» и «Спартака» не слабее их оборонительных линий.

А еще одна общая особенность - можно взять нахрапом. Что ПАОК, что «Мольде» просто продавливали оборонцев, когда те были на плечах атакующих игроков. Причем «Зенит» допускал даже больше ударов по своим воротам – могли пропустить больше, чем «Спартак». А это напоминает, что у Семака обычно нет опорника. Если Каррера правильно выстроит работу Зе Луиша между линиями – моменты точно будут. Ну, или стандарты сработают, ведь они становятся важными и для тех, и для других.

Прессинг «Спартака» - тихий ужас

Как можно, ведя в два мяча против ПАОКа, пропустить трижды? Очень просто – достаточно забыть о флангах и опорной зоне. Каррера допускал серьезные ошибки при выборе высоты линии прессинга, хотя специально перешли на три центральных, чтобы избегать подобных ляпов. Но если посмотрите на показатель цепкости – перехваты, то чаще всех успешно читал игру Ещенко – 4.3 перехвата, а дальше идет Джикия – по 4 победы за игру.

Также легко угадаете хавбека, который выскакивает для высокого прессинга и добивается успеха – Зобнин, но вас разочаруют показатели Фернандо и Глушакова. Второй играет ужасно. Всего 0.4 перехвата за матч, по отборам тоже беда – 1.4, тогда как у Фернандо 2.3, а у Зобнина – по 2 за игру. Денис, хотя «Спартак» часто атаковал во многих играх, не смог стать первой линией прессинга.

 

Даже у Ханни 3 перехвата, хотя его Каррера упрекал в неготовности к основе. Но на каком основании Глушаков в старте? Денис – капитан команды, но тут ставка строго на эмоции против «Зенита». Надеются, что хавбек выдаст лучший матч года. Но странно верить, что если «Спартак» против своих внутренних соперников отбился, то против «Зенита», который атакует примерно как ПАОК или «Краснодар», а не как «Анжи», будет проще.  

Частью проблемы прессинга был Комбаров – ноль перехватов после трех игр, Ташаев – тоже ноль, Попов – нулевое прочтение эпизодов. Но у Промеса аналогичная беда, как и у Самедова. Получается, что у «Спартака» часть людей пахала за других. Ещенко, Джикия, Зобнин, Жиго и Фернандо оставались сам на сам с несколькими соперниками. А поскольку в списке Андрей не в лучшей форме – начинались проблемы. Почему же по воротам «Спартака» редко били? Отчасти причиной стала игра первым номером, отчасти – везение, как у «Ростова».

Дзюба – герой вопреки обстоятельствам

Победный гол «Енисею» - единственный удар Артема за матч. Даже неточных попыток не было. Форвард был отрезан от команды. Против «Арсенала» та же история. Артем знал соперника, но лишь раз попал в створ в домашнем матче, когда у «Зенита» хватало попыток. С «Рубином» у парня, которого постоянно обзывают лучшим игроком тура, 0 ударов по воротам. Только настырность Дзюбы и ошибка Байрамяна позволили форварду принести пользу.

Можно долго рассказывать, что Артем выигрывает верховые единоборства – это правда, но разве сбрасывает мячи под голевые удары? Забив три мяча, форвард не отдавал голевые. И моменты редко создает –шесть пасов за пять матчей. Это говорит, что есть «Зенит», то есть команда с проблемами в атаке, и есть Дзюба – форвард, поймавший волну. Играют на одной стороне, но отдельно. Поэтому из 11 ударов Артема три стали голевыми.

Но посмотрите, какие неважные моменты создают форварду! Общий xG у Дзюбы низкий – 2.08, а если смотреть на карту ударов, то увидите выстрелы, которые защитникам было несложно заблокировать. Забивал с одной линии – левее центра, а поскольку там у «Спартака» Жиго, то сегодня Дзюбе может быть еще труднее, чем обычно. Играет против лучшего игрока соперника на старте, и при этом ему создали два удачных момента в пяти играх в основе.

Да и роль Артема как ассистента не стоит переоценивать. Если Дзюба продолжит собирать удачные пасы под удар в нынешнем темпе, ему для первого ассиста надо сыграть еще 10 матчей. Отдельно взятый игрок в сумасшедшей психологической форме – вожак команды, играющий тренер «Зенита», помощник Семака. Называйте как угодно, но нельзя отрицать факты. Дзюба без мяча. Если отнять пасы головой, то остается меньше 20 передач на 90 минут. Тренеры не поставили игру на Артема, хотя тот жертвует собой, чтобы команда цеплялась за результат.

Похожего соперника легче сломать

Друг друга понимают, но не боятся. Не стоит заявлять, что «Зенит» безупречен в сезоне, когда стоит чуть изменить состав – сразу проигрывают «Динамо» из Минска и «Мольде». Это как заявление, что раз Максименко пропустил лишь один мяч, которого могло не быть, то оборона «Спартака» стала нереально мощной. Сегодня лишь обоюдное желание Семака и Карреры не проиграть может сделать татч тактическим шахматным соревнованием.

Пока «Зенит» и «Спартак» - слабо неконтролируемые конструкции. А поскольку это одновременно самые солидные команды старта сезона в РПЛ, то должно быть весело. У одной команды схема «4-3-3» и высокий нападающий, который хорошо играет головой – у другой та же тактика и тот же поход. Через кого выходят в атаку обычно? Фернандо и Паредеса – у них много передач. У «Спартака» для этих целей есть Жиго, но и Мевля у «Зенита» добавляет вариантов – забрасывает мяч чаще, чем Иванович.

Мак и Самедов могли бы играть лучше, параллель Дриусси и Промеса исчезла, но была ведь. Конечно, Зобнин и Кузяев, а также Ерохин и Глушаков – разные футболисты, но задачи у них распределяются похожим образом. Двое больше прессингуют и работают на защиту, двое – пробуют созидать. А поскольку начали с отсылки к флангам, которые похожи, то и здесь параллельно бросается в глаза - сегодня каждый из четверки крайних защитников может допустить решающую ошибку. Поэтому не стоит объяснять, почему фанатам и «Зенита», и «Спартака» можно верить в победу. А три очка в таком поединке по цене десяти.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Зенит» - «Спартак». Битва за чемпионство
Сегодня, 10:00Вадим Багров в блоге Столкновения75
Комплекс «Спартака». Провальные выезды в Петербург
Вчера, 21:48Станислав Горин в блоге "Спартаком" единым41
Последний шаг «Зенита» и самый важный матч в истории «Уфы»
30 августаАлександр Чистяков в блоге Столкновения3
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Кандидаты в претенденты
27 августаСергей Иванов в блоге Столкновения3
Эксцентричный «Челси». Таким его еще не видели
18 августаСтанислав Горин в блоге Тренерская доля4
«Ювентус», «Парма», Роналду, Анчелотти. Главные интриги Серии А
18 августаСергей Иванов в блоге Магический шар3
Обсудить
Все комментарии
parallels
parallels
сегодня в 17:54
mangox13:
Спартак слабая команда
как у тебя язык повернулся назвать спартак командой. это просто кружок по интересам, который регулярно собирается в бане)
mangox13
mangox13
сегодня в 16:57
Спартак слабая команда
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 16:42
Зенит победит!
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 16:38
Немытые переиграли со всеми грандами из нижней части турнирки, пора ставить выскрчек на их законное 5е место.
178
178
сегодня в 16:31
Вот чем Спартак может гордится ?
Хорошо работает с судьями.Вот что - что ну здесь они топ клуб.
parallels
parallels
сегодня в 16:27
начистим рылы кукуяновцам!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 16:21
MALOVAR:
ок,не пропадай
ну и ты тоже
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 16:04
Видно будет посмотреть!.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:00
ок,не пропадай
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:54
А автор этой статьи прикидывается трезвым...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 15:50
Спартак настолько проник в российский футбол, что даже лидер команды соперника - воспитанник Спартака. Без комментариев.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:28
Остальные притворяются слабыми)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:28
Сегодня вечером посмотрим куда вы будете низом проходить...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:19
Если Спартак и Зеня притворяются сильными, так как же остальные))???
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 15:15
так себе статья,не надо цепляться за цифры,с пауком мы пропустили шальной мяч и с пены ,а в целом обе игры контролировали.фланги сегодня нужны Зениту для навесов ,а мы будем низом проходить по центру
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100