«Зенит» и «Спартак» притворяются сильными

сегодня, 15:00

Лидировать в РПЛ нетрудно, труднее улучшать игру. «Соккер.ру» накануне главной битвы дня предлагает дискуссию о плюсах и минусах команд Семака и Карреры.

Правый фланг «Зенита» недорабатывает

Сегодня смогут прибавить и раздавят Мельгарехо? Посмотрим. Пока много говорят о флангах «Спартака». Также часто отмечают, что Набиуллина не рассматривали как основного в «Зените» до травмы Жиркова. Но забывают, что Смольников чисто проиграл Фернандесу борьбу за место в сборной, и что Игорь не прогрессирует.

Ужасен в защите – хуже, чем Набиуллин, хотя Эльмир изначально игрок фланга атаки. Также Смольников взял на вооружение тактику Комбарова. Имитирует активность, собирает какие-то неточные ненужные подачи, отдает мяч ближнему – отсюда высокая точность короткого паса, но в итоге, раз Мак сам по себе не игрок экстра-класса, у «Зенита» нет крутого фланга.

Конечно, на эту тактическую проблему Семака накладывается понимание, что Мельгарехо в защите не сильно лучше Комбарова – просто пока на Лоренцо не нажимали. Но беды «Спартака» не позволяют закрыть глаза на пустую активность Смольникова. Анюков явно не готов заменить Игоря в основе, но количество провалов по зоне между Ивановичем и правым беком должно настораживать Семака.

Пока ведь не было соперников уровня «Спартака». «Зенит» собрал пять побед против тех, кого грех не обыграть. А вот когда говорим о продуктивности Мака и Смольникова, то получите на двоих 1.6 момента за игру. 0 голов, 0 ассистов. Слабый футбол, особенно если учесть уровень соперников – «Енисей», «Арсенал», «Рубин», «Урал», «Уфа». Три команды со дна таблицы плюс невезучие казанцы и туляки.

Команды полагаются на голкиперов

Особой разницы в ошибках «Зенита» и «Спартака» в защите нет. Комбаров, Ещенко и Мельгарехо могут не вернуться в защиту так, как это делают Набиуллин и Смольников. Рассказов прижимается к штрафной площади ровно так, как порой Анюков. Когда играют слишком узко, то возникают позиционные ошибки в парах центральных.

Боккетти до возвращения Джикии ошибался, Иванович и Мевля – тоже. Наконец, редкие моменты у соперников можно объяснить их игрой, а не выдающимися действиями «Зенита» и «Спартака» в защите. Почему же тогда пропускали по одному голу? У Лунева и Максименко по 13 сэйвов, то есть было по 14 ударов по воротам «Зенита» и «Спартака», а пропустили голкиперы по разу.

Тот же ЦСКА не успел выстроить защиту, но Акинфеев отразил мяч лишь 14 раз. Так что для Лунева и Максименко 13 сэйвов в таких матчах, как были у «Зенита» и «Спартака» - огромное число. Не так защитники хороши, как прекрасно сыграли вратари. Но такие серии не могут длиться вечно, ведь дело даже не в вероятных персональных ошибках голкиперов. Дело в том, что атаки «Зенита» и «Спартака» не слабее их оборонительных линий.

А еще одна общая особенность - можно взять нахрапом. Что ПАОК , что «Мольде» просто продавливали оборонцев, когда те были на плечах атакующих игроков. Причем «Зенит» допускал даже больше ударов по своим воротам – могли пропустить больше, чем «Спартак». А это напоминает, что у Семака обычно нет опорника. Если Каррера правильно выстроит работу Зе Луиша между линиями – моменты точно будут. Ну, или стандарты сработают, ведь они становятся важными и для тех, и для других.

Прессинг «Спартака» - тихий ужас

Как можно, ведя в два мяча против ПАОКа, пропустить трижды? Очень просто – достаточно забыть о флангах и опорной зоне. Каррера допускал серьезные ошибки при выборе высоты линии прессинга, хотя специально перешли на три центральных, чтобы избегать подобных ляпов. Но если посмотрите на показатель цепкости – перехваты, то чаще всех успешно читал игру Ещенко – 4.3 перехвата, а дальше идет Джикия – по 4 победы за игру.

Также легко угадаете хавбека, который выскакивает для высокого прессинга и добивается успеха – Зобнин, но вас разочаруют показатели Фернандо и Глушакова. Второй играет ужасно. Всего 0.4 перехвата за матч, по отборам тоже беда – 1.4, тогда как у Фернандо 2.3, а у Зобнина – по 2 за игру. Денис, хотя «Спартак» часто атаковал во многих играх, не смог стать первой линией прессинга.

Даже у Ханни 3 перехвата, хотя его Каррера упрекал в неготовности к основе. Но на каком основании Глушаков в старте? Денис – капитан команды, но тут ставка строго на эмоции против «Зенита». Надеются, что хавбек выдаст лучший матч года. Но странно верить, что если «Спартак» против своих внутренних соперников отбился, то против «Зенита», который атакует примерно как ПАОК или «Краснодар», а не как «Анжи», будет проще.

Частью проблемы прессинга был Комбаров – ноль перехватов после трех игр, Ташаев – тоже ноль, Попов – нулевое прочтение эпизодов. Но у Промеса аналогичная беда, как и у Самедова. Получается, что у «Спартака» часть людей пахала за других. Ещенко, Джикия, Зобнин, Жиго и Фернандо оставались сам на сам с несколькими соперниками. А поскольку в списке Андрей не в лучшей форме – начинались проблемы. Почему же по воротам «Спартака» редко били? Отчасти причиной стала игра первым номером, отчасти – везение, как у «Ростова».

Дзюба – герой вопреки обстоятельствам

Победный гол «Енисею» - единственный удар Артема за матч. Даже неточных попыток не было. Форвард был отрезан от команды. Против «Арсенала» та же история. Артем знал соперника, но лишь раз попал в створ в домашнем матче, когда у «Зенита» хватало попыток. С «Рубином» у парня, которого постоянно обзывают лучшим игроком тура, 0 ударов по воротам. Только настырность Дзюбы и ошибка Байрамяна позволили форварду принести пользу.

Можно долго рассказывать, что Артем выигрывает верховые единоборства – это правда, но разве сбрасывает мячи под голевые удары? Забив три мяча, форвард не отдавал голевые. И моменты редко создает –шесть пасов за пять матчей. Это говорит, что есть «Зенит», то есть команда с проблемами в атаке, и есть Дзюба – форвард, поймавший волну. Играют на одной стороне, но отдельно. Поэтому из 11 ударов Артема три стали голевыми.

Но посмотрите, какие неважные моменты создают форварду! Общий xG у Дзюбы низкий – 2.08, а если смотреть на карту ударов, то увидите выстрелы, которые защитникам было несложно заблокировать. Забивал с одной линии – левее центра, а поскольку там у «Спартака» Жиго, то сегодня Дзюбе может быть еще труднее, чем обычно. Играет против лучшего игрока соперника на старте, и при этом ему создали два удачных момента в пяти играх в основе.

Да и роль Артема как ассистента не стоит переоценивать. Если Дзюба продолжит собирать удачные пасы под удар в нынешнем темпе, ему для первого ассиста надо сыграть еще 10 матчей. Отдельно взятый игрок в сумасшедшей психологической форме – вожак команды, играющий тренер «Зенита», помощник Семака. Называйте как угодно, но нельзя отрицать факты. Дзюба без мяча. Если отнять пасы головой, то остается меньше 20 передач на 90 минут. Тренеры не поставили игру на Артема, хотя тот жертвует собой, чтобы команда цеплялась за результат.

Похожего соперника легче сломать

Друг друга понимают, но не боятся. Не стоит заявлять, что «Зенит» безупречен в сезоне, когда стоит чуть изменить состав – сразу проигрывают «Динамо» из Минска и «Мольде». Это как заявление, что раз Максименко пропустил лишь один мяч, которого могло не быть, то оборона «Спартака» стала нереально мощной. Сегодня лишь обоюдное желание Семака и Карреры не проиграть может сделать татч тактическим шахматным соревнованием.

Пока «Зенит» и «Спартак» - слабо неконтролируемые конструкции. А поскольку это одновременно самые солидные команды старта сезона в РПЛ , то должно быть весело. У одной команды схема «4-3-3» и высокий нападающий, который хорошо играет головой – у другой та же тактика и тот же поход. Через кого выходят в атаку обычно? Фернандо и Паредеса – у них много передач. У «Спартака» для этих целей есть Жиго, но и Мевля у «Зенита» добавляет вариантов – забрасывает мяч чаще, чем Иванович.

Мак и Самедов могли бы играть лучше, параллель Дриусси и Промеса исчезла, но была ведь. Конечно, Зобнин и Кузяев, а также Ерохин и Глушаков – разные футболисты, но задачи у них распределяются похожим образом. Двое больше прессингуют и работают на защиту, двое – пробуют созидать. А поскольку начали с отсылки к флангам, которые похожи, то и здесь параллельно бросается в глаза - сегодня каждый из четверки крайних защитников может допустить решающую ошибку. Поэтому не стоит объяснять, почему фанатам и «Зенита», и «Спартака» можно верить в победу. А три очка в таком поединке по цене десяти.