Эксцентричный «Челси». Таким его еще не видели

18 августа 2018, 13:00

Эмери и Сарри проиграли Гвардиоле, но сегодня сразятся между собой. Появление оригинального тренера Маурицио в «Челси» - повод поговорить о дерби с его точки зрения.

Сарри устанавливает свои правила

Куда бы ни перебрались итальянцы – всюду будет маленькая Италия, в Нью-Йорке подтвердят. Маурицио после появления в Лондоне первым делом заказал доставку жизненно необходимых продуктов – тосканской говядины, настоящей моцареллы из буйволиного молока и итальянского кофе. Помои в дорогущих лондонских кафе пусть пьют тамошние хипстеры.

Также Маурицио решил подчеркнуть, что он не Конте. Новый тренер знал, что Азар с мужиками обожают пожрать – отсюда живот, который Эден наел за две недели отпуска, а их лишали быстрых и не всегда полезных спортсменам углеводов. Конечно, фаст-фуд не разрешат, но вы помните – Раньери в «Лестере» кормил пиццей, но выиграли сезон. В плане «вкусностей» футболисты как дети.

Сарри считает, что команда должна быть в хорошем настроении, а для этого отменил правило, что ночь перед игрой все на базе – теперь футболисты спят дома, Маурицио им доверяет. А отдельного внимания заслуживает смешная история из матча на «Уэмбли». Сарри настолько зависим от сигарет – по слухам, в отдельные дни выкуривает по три пачки, что на бровке жевал фильтр.

Курение – зло, увеличивающее риск смертельных заболеваний, обходите стороной, но итальянец выбор сделал. Для Сарри оборудуют курилку рядом с раздевалкой «Челси». Маурицио настолько зависим, что за деньги «Наполи» курилки устанавливали на выездных стадионах. У Сарри болезненная зависимость, и лучше не спрашивать, со скольких лет курит Маурицио. Но тренер с пороками не может лишь запрещать – будет смотреться лицемерно.

«Челси» окажется новым в каждой игре

Против «Манчестер Сити» у них не было шансов. Не тот состав, не та фаза сезона. Против «Хаддерсфилда» было веселее, но «Челси» только начал меняться. Нужно 5-7 матчей, чтобы Маурицио добился от подопечных мгновенной реакции на приказы. Например, против «Сити» допустили 18 ударов (9 в створ против 2 у «Челси»), а против «Хаддерсфилда», хотя намного больше владели мячом, было 6 ударов.

Повезло, что соперник не огорчил Кепу. «Челси» уже отказался от старой философии – три центральных, Алонсо и Мозес в одной линии с форвардами, хавбеки делят опорную зону пополам, но до конца не выстроил вторую. «Челси» сегодня не сможет выиграть, если совершит всего 12 отборов и 9 перехватов. После первого тура многие справедливо ругают атаку «Арсенала», но против команды, которая атакует лучше, чем «Челси», они собрали 22 отбора при 12 перехватах. Пусть Жоржиньо мгновенно освоился, даже когда взглянете на игру Канте против «Хаддерсфилда».

Скромняге Нголо было неуютно между линиями. Педро работал справа не так, как Виллиан – а бразилец вернется направо, как только Азар окажется слева, но французскому опорнику без разницы, кто рядом, забил ли он гол, когда до конца не понимает новую задачу. Канте слышит приказы Сарри, но пока нет третьего идеального хавбека – им может стать Ковачич, ждем перемен у «Челси» в каждом туре. Например, сегодня день, когда можно поднять количество угловых – «Арсенал» ошибался на флангах, а Сарри не хватило ширины в атаке, он любит вертикальные набеги флангами.

У Азара появилась причина остаться

Изменится «Челси» - изменится Азар. Эден – старший брат, у него такая роль в жизни, главная звезда в семье, где даже мама – бывшая футболистка. Всегда был дерзким, поэтому в его природе намеки на переход в «Реал». А когда его отец заявил о мечте сына перебраться в Мадрид – Эден публично и резко опроверг заявление. Азар – босс.

Сарри это понимает, поэтому заявил: «Уверен, Эден будет с нами. „Челси“ - один из самых значимых клубов Европы. Думаю, один из важнейших клубов не может продать ключевого игрока без возможности купить равноценную замену». Но Азар не нужен Сарри строго как вингер или дриблер. Посмотрим статистику «Наполи» - лучшим дриблером был центрхав Аллан, 2.1 финта за игру.

У Азара 5 удачных обводок из 5 за 14 минут в первом туре! Эдену должно быть интересно в команде, которая владеет мячом, ему дадут еще больше свободы, но окружат качественными комбинациями. А Сарри важно, чтобы бельгиец поверил в новый «Челси». Впрочем, Эден в любую секунду может набрать номер Мертенса. И Дрис расскажет, как Маурицио повлиял на его результативность.

Вингер «Наполи» в тридцать лет перешел в атаку и за два сезона забил 56 мячей (у Азара 34 гола). Так что тут три варианта. Или Маурицио и Эден рассорятся и станут врагами посреди сезона, ведь оба со сложным характером, или Азар назовет его крестным отцом весной. Если Перес не выпишет 200 млн фунтов – важная поправка и третья опция. Но поскольку Лопетеги после Суперкубка УЕФА повторил, что трансферную политику «Реала» поражение не меняет – Азар, скорее всего, останется.

Мората очень скоро начнет забивать

Альваро пока не подходит для команды Сарри, ведь испанец – форвард-неженка. Когда мячик в голову попадает – серия из голов. А как надо бороться, тогда Мората бесполезен. У него 3 гола за 2018 год, всего на один больше, чем его количество детей. Альваро точно не новый Морьентес, как можно допустить, смотря на его зарождение как игрока уровня «Реала», «Ювентуса» и «Челси».

Это не очень рослый парень в окружении больших звезд, который всем докажет. Успешность Альваро на поле прямо зависит от морального состояния. Сарри согласен – форварду нужна уверенность. В этом смысле форвард как второй Торрес. Плохая аналогия, учитывая судьбы и ценники, которые не испугали Абрамовича, когда давал добро на подписание Фернандо и Альваро в «Челси». Но глупо сравнивать и жить прошлым.

Косты больше нет, и не будет. Как и Гонсало. А вот желание Маурицио затащить в «Челси» Игуаина не кажется результатом продумывания на десять ходов наперед. В Лондоне Гонсало видеть не хотели – прямо так и сказал, его ждал только Сарри. Теперь у Маурицио остались Жиру и Мората, ведь трансферное окно в АПЛ закрылось, о чем многие клубы успели пожалеть.

Но у хорошего тренера любой нападающий, которого окружают Жоржиньо, Азар, Виллиан и Педро начнет забивать. А не сможет Мората – выйдет чемпион мира Жиру, который лучше, чем о нем думают после мундиаля, когда Оливье играл в основе Франции, он был разменной тактической монетой – форвардом без голов. А в «Челси» от центрального нападающего-столба требуют мячей.

«Челси» важно переиграть «Арсенал»

В дерби всегда возможна ничья, игра может сложиться по-разному, ведь Эмери приехал не для серии поражений. Но если говорим с точки зрения Сарри, то тут одна задача – увидеть улучшения. Преображение команды в ту сторону, которую задумал. Маурицио десять раз говорил, что в Лондоне не будет воссоздавать «Наполи», но тренерские принципы привез.

Например, ставку на удары. Матч с «Арсеналом» - отличный повод пробивать чаще, чем в первом туре. Также «Наполи» имел владение 60 %, тогда как у «Челси»… 60 %. Второй результат после «Фулхэма», даже лучше, чем у «Ливерпуля» после выноса «Вест Хэма». По точности паса за счет Жоржиньо уже второе место – 88.4 %, а «Арсенал» после встречи с «Сити» всего десятый по культуре паса – 79.8 %. А по владению вообще четырнадцатый.

Сарри понимает, что «канониров» можно погонять полем. Там есть прокол обороны как системы – Обамеянг, Ляказетт, Мхитарян и Озил далеко не идеальные в прессинге. Торрейра прекрасен, и когда заиграет, поможет Джаке реже проваливаться, но сегодня на них надавят все, кроме Фабрегаса - получил загадочную травму, боли рядом с коленом. Понятно, что «Арсенал» жаждет рестарта сезона, настоящей своей игры, но «Челси» сегодня в роли «Сити».

На «Стэмфорд Бридж» в 6 последних дерби 5 побед хозяев, «Арсенал» имеет 4 «сухаря» из 5 последних игр в гостях против соседа. Так что Сарри точно заставит свою команду вести игру и давить на Чеха. Не будет пятерки защитников, Аспиликуэта стал правым беком – Мозес хуже в защите. Только Алонсо позволят гулять в атаке, но с оглядкой после выхода Азара. Когда закончится кастинг Жиру и Мораты – на поле нужен один, «Челси» включит в меню стандарты.

Прямо сейчас Канте привыкает к новой роли – француз по схеме выше Жоржиньо, поскольку у него хуже первый пас. Также надо выбрать третьего. Сарри определится – Ковачич, Лофтус-Чик, Баркли или Фабрегас, быстро получит команду, которая нужна. А в защите и при Конте «Челси» умел играть качественно. Пускай высокая линия от Рюдигера и Луиса - это гарантия работы для Кепы, за испанца не случайно заплатили рекордные деньги – пусть пашет.

Схема «4-3-3» сегодня пройдет боевое крещение с сильным, но раненым соперником, который может сам изменить расстановку. У Эмери есть повод перестроить игру на «4-2-3-1», ведь Джака и Торрейра могут надежнее защищаться, чем экспериментальный состав центра в дебютном туре, да и атака с «Сити» не впечатлила. В отличие от прошлого сезона, в этом году «Челси» и «Арсенал» перестроятся. Наблюдать за развитием всегда интересно, поэтому не пропустите бой тренеров-новичков АПЛ .

Через пару месяцев «аристократов» будет не узнать, Сарри превратит контратакующую команду в атакующую, защитную машину в коллектив, который владеет мячом и научится завершать все сильные атаки ударами. Абрамович на шестнадцатом году в клубе меняет концепцию первой команды, футболистов выпустят из автобуса погулять. «Челси» станет вторым в сезоне по владению и подскочит с 13-16 ударов за игру до 17-18, как у «Манчестер Сити». А какая судьба ждет «Арсенал»? Покажет игра, в том числе – дерби сегодня вечером.