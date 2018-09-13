Из Германии – в Россию. С любовью

сегодня, 22:25

Немецкие СМИ взбудоражены: русские придут и заберут наши таланты! «Соккер.ру» - о том, из-за кого пресса в Германии завелась не на шутку.

Авторитетное немецкое издание Bild со своих страниц громко призывает главного тренера сборной Германии Йоахима Лева не игнорировать защитника «Ганновера» Вальдемара Антона. Для пущей убедительности прямо в заголовке журналисты предупреждают, что сборная России пытается увести талантливого парня из-под носа Немецкого футбольного союза. Если заглянуть в тело статьи, то можно обнаружить, будто лично главный тренер сборной России Станислав Черчесов заинтересован в натурализации Антона. И даже контактировал с ним.

Агент футболиста подтверждает, что контакты с РФС были, однако ничего конкретного. Тут же нашлось и интервью игрока, которое он давал еще зимой. Там Антон не скрывает, что поразмыслил бы над предложением присоединиться к сборной России. К тому же там уже есть два выходца из Германии: Роман Нойштедтер и Константин Рауш. По проторенной дорожке может пойти Вальдемар. Вот его зимние слова:

По поводу сборной России ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил. Не буду об этом размышлять, пока мне что-то не предложат. У меня в России живет много родственников. В любом случае, я бы очень серьезно над таким приглашением подумал. Но пока рано. Если такое предложение и поступит, то я буду слушать только свое сердце и, уверен, приму правильное решение.

Причины колебаний Антона понятны. Все-таки он не теряет надежды оказаться и в сборной Германии, что гораздо привлекательнее с имиджевой точки зрения. Да и со спортивной, будем честны, несмотря на разницу в выступлении сборных Германии и России на последнем чемпионате мира. Отличие от Рауша и Нойштедтера в том, что у Антона есть еще все шансы оказаться именно в немецкой сборной. Ему всего лишь 22 года, он прогрессирует на глазах от сезона к сезону и провел уже восемь матчей за молодежную сборную Германии.

Учитывая, как лихо пачками ротацию проводит Лев, Вальдемар имеет право рассчитывать, что и он попадет однажды в заявку на матч-другой, а там уже все будет зависеть от того, как он себя проявит. Для центрального защитника и в принципе универсала его возраст – период максимального роста и набора опыта. Если развиваться без сбоев, то можно еще раскрывать и раскрывать новые грани таланта. А Антон пока именно так и прогрессирует.

Он начинал с академии «Ганновера», куда поступил в 11 лет. С тех пор прошел команды всех возрастов в этом клубе, неизменно в каждой становясь лидером. Дорос до капитана молодежной команды «Ганновера», потом пробился в основную, за которую уже, в свои 22 года, провел 73 матча, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Это очень спокойный дисциплинированный и резкий центральный защитник с хорошим отбором и пониманием игры. Поэтому способен сыграть и в опорной зоне, и на фланге.

Эта психологическая устойчивость, физические данные и игровые позволили Антону не просто закрепиться быстро в основном составе «Ганновера», но и стать капитаном. Да, нынешний сезон 22-летний защитник начал как капитан команды Бундеслиги. Понятно, что он имеет все основания ждать вызова в сборную Германии хотя бы для беглого просмотра.

О росте игрока говорит хотя бы такой беспристрастный инструмент, как график цены на Transfermakrt. Она растет буквально на глазах и уже составляет 15 миллионов евро. Контракт Антона с клубом рассчитан до 2021 года. Он входит в число 25 самых дорогих молодых футболистов чемпионата Германии. Молодыми будем считать ребят в возрасте до 23 лет. А это уже определенный признак качества.

Но почему вообще возник вариант с Россией? Дело в том, что родился Антон в Узбекистане, в городе Алмалык. Назвали его при рождении Владимиром, а Вальдемаром он стал только в Германии, куда переехали родители, когда Антону было два года. При этом Вальдемар уверенно говорит по-русски, поскольку его родители жили в СССР все время, растили сына, общаясь с ним в семье на русском языке. При этом первыми интерес к Антону активизировали в сборной Узбекистана, откуда еще несколько лет назад выходили на связь с футболистом.

Но он понимал, что рано делать окончательный выбор, когда в потенциале маячит вызов в сборную Германии. Поэтому к этому вопросу с Узбекистаном больше не возвращались. Зато сам игрок давал повод людям из РФС задуматься о том, почему бы на волне натурализаций не заманить и его. В частности, после того интервью и, если верить немецким СМИ , контактов с российской стороной. Перед чемпионатом мира Антон в своем Инстаграме поделился радостью от победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) на ЧМ -2018. Он опубликовал фото с российским флагом и подписью: «Независимо от того, где вы окажетесь, куда придете, никогда не забывайте свои корни, никогда не забывайте, откуда вы пришли. Это то, что создает вас».

Посмотреть эту публикацию в Instagram No matter where you go or whom you grow up to be. Never forget your roots, never forget where you came from, it’s what made you. #russia #worldcup #wowa⛰ Публикация от Waldemar Anton (@wowaanton31) 14 Июн 2018 в 10:51 PDT