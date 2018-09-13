Из Германии – в Россию. С любовью

Немецкие СМИ взбудоражены: русские придут и заберут наши таланты! «Соккер.ру» - о том, из-за кого пресса в Германии завелась не на шутку.
Авторитетное немецкое издание Bild со своих страниц громко призывает главного тренера сборной Германии Йоахима Лева не игнорировать защитника «Ганновера» Вальдемара Антона. Для пущей убедительности прямо в заголовке журналисты предупреждают, что сборная России пытается увести талантливого парня из-под носа Немецкого футбольного союза. Если заглянуть в тело статьи, то можно обнаружить, будто лично главный тренер сборной России Станислав Черчесов заинтересован в натурализации Антона. И даже контактировал с ним.
Агент футболиста подтверждает, что контакты с РФС были, однако ничего конкретного. Тут же нашлось и интервью игрока, которое он давал еще зимой. Там Антон не скрывает, что поразмыслил бы над предложением присоединиться к сборной России. К тому же там уже есть два выходца из Германии: Роман Нойштедтер и Константин Рауш. По проторенной дорожке может пойти Вальдемар. Вот его зимние слова:
По поводу сборной России ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил.
Не буду об этом размышлять, пока мне что-то не предложат. У меня в России живет много родственников. В любом случае, я бы очень серьезно над таким приглашением подумал. Но пока рано. Если такое предложение и поступит, то я буду слушать только свое сердце и, уверен, приму правильное решение.
Причины колебаний Антона понятны. Все-таки он не теряет надежды оказаться и в сборной Германии, что гораздо привлекательнее с имиджевой точки зрения. Да и со спортивной, будем честны, несмотря на разницу в выступлении сборных Германии и России на последнем чемпионате мира. Отличие от Рауша и Нойштедтера в том, что у Антона есть еще все шансы оказаться именно в немецкой сборной. Ему всего лишь 22 года, он прогрессирует на глазах от сезона к сезону и провел уже восемь матчей за молодежную сборную Германии.
Учитывая, как лихо пачками ротацию проводит Лев, Вальдемар имеет право рассчитывать, что и он попадет однажды в заявку на матч-другой, а там уже все будет зависеть от того, как он себя проявит. Для центрального защитника и в принципе универсала его возраст – период максимального роста и набора опыта. Если развиваться без сбоев, то можно еще раскрывать и раскрывать новые грани таланта. А Антон пока именно так и прогрессирует.
Он начинал с академии «Ганновера», куда поступил в 11 лет. С тех пор прошел команды всех возрастов в этом клубе, неизменно в каждой становясь лидером. Дорос до капитана молодежной команды «Ганновера», потом пробился в основную, за которую уже, в свои 22 года, провел 73 матча, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Это очень спокойный дисциплинированный и резкий центральный защитник с хорошим отбором и пониманием игры. Поэтому способен сыграть и в опорной зоне, и на фланге.
Эта психологическая устойчивость, физические данные и игровые позволили Антону не просто закрепиться быстро в основном составе «Ганновера», но и стать капитаном. Да, нынешний сезон 22-летний защитник начал как капитан команды Бундеслиги. Понятно, что он имеет все основания ждать вызова в сборную Германии хотя бы для беглого просмотра.
О росте игрока говорит хотя бы такой беспристрастный инструмент, как график цены на Transfermakrt. Она растет буквально на глазах и уже составляет 15 миллионов евро. Контракт Антона с клубом рассчитан до 2021 года. Он входит в число 25 самых дорогих молодых футболистов чемпионата Германии. Молодыми будем считать ребят в возрасте до 23 лет. А это уже определенный признак качества.
Но почему вообще возник вариант с Россией? Дело в том, что родился Антон в Узбекистане, в городе Алмалык. Назвали его при рождении Владимиром, а Вальдемаром он стал только в Германии, куда переехали родители, когда Антону было два года. При этом Вальдемар уверенно говорит по-русски, поскольку его родители жили в СССР все время, растили сына, общаясь с ним в семье на русском языке. При этом первыми интерес к Антону активизировали в сборной Узбекистана, откуда еще несколько лет назад выходили на связь с футболистом.
Но он понимал, что рано делать окончательный выбор, когда в потенциале маячит вызов в сборную Германии. Поэтому к этому вопросу с Узбекистаном больше не возвращались. Зато сам игрок давал повод людям из РФС задуматься о том, почему бы на волне натурализаций не заманить и его. В частности, после того интервью и, если верить немецким СМИ, контактов с российской стороной. Перед чемпионатом мира Антон в своем Инстаграме поделился радостью от победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) на ЧМ-2018. Он опубликовал фото с российским флагом и подписью: «Независимо от того, где вы окажетесь, куда придете, никогда не забывайте свои корни, никогда не забывайте, откуда вы пришли. Это то, что создает вас».
Красивые слова. Интересный талантливый игрок. Послушает ли Лев совета немецких журналистов и вызовет ли Антона в сборную Германии? Или РФС и Станислав Черчесов все же переманят его? И какой выбор сделает сам Вальдемар, если окажется перед ним?