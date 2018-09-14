Лидеры есть? А если найдем?!

сегодня, 12:50

«Соккер.ру» проводит исследование составов клубов РПЛ . Ищем футболистов, которые максимально влияют на свои команды, являются лидерами на поле и делают игру.

Кто такой лидер? Это тот, кто идет первым, возглавляет, берет на себя ответственность. В спортивных командах выделяются два типа: лучшие и самые влиятельные игроки в плане достижения общего результата и ментальные вожаки. Часто один человек сочетает в себе оба типа лидерства, бывает, что в команде нет одного ярко выраженного вождя, но создан костяк, правящая верхушка. Структура спортивного коллектива может быть разной, но трудно себе представить успешную команду без стержня. Кто же главный в клубах РПЛ ?

«Зенит» - Артем Дзюба

Здесь все просто: Дзюба зажигает огонь, которого хватает на всех. Артем и результат делает, и настроение команде задает. И это удивительно, ведь в первой половине года он уезжал из «Зенита» в аренду, а летом «сине-бело-голубые» потеряли Доменико Кришито, тащившего на себе бремя лидерства в предыдущем сезоне. Помимо Дзюбы, есть у питерцев авторитет другого типа – Бранислав Иванович, заслуженный серб с победным опытом в «Челси» и капитанской повязкой на плече. Один в атаке, другой в обороне, разные по темпераменту и с разными методами воздействия на команду – у «Зенита» хорошее сочетание лидеров.

«Спартак» - Роман Зобнин, но это не точно

Вообще сначала хотелось написать «позиция вакантна», но потом решил выдать аванс Зобнину, который после отъезда Квинси должен становиться лучшим игроком команды. «Старички» уходят в запас: Ребров и Комбаров уже там, Ещенко подпирает Рассказов, Самедов играет через раз, а Глушаков с таким уровнем игры продержится до окончания дисквалификации Еременко. Денис имеет большое влияние на коллектив, но без качественной игры он не может считаться полноценным вожаком. Ближе всех к этому статусу Зобнин, которому нужно прибавлять в созидательной эффективности, а компанию ему должен составить вице-капитан Джикия. Это парни с правильным характером и задатками, но им еще нужно утвердиться в роли главных, на данный же момент в «Спартаке» объективно наблюдается лидерский вакуум в связи с уходом Квинси, спадом ветеранов и травмой Жиго, который по-царски зашел в оборону.

«Ростов» - Александр Гацкан

Карпин многое поменял в «Ростове», в том числе усадил в запас многолетнего спутника Гацкана по лидерской стезе – Тимофея Калачева. Впрочем, белорусу уже 37, он остается важной персоной в раздевалке, однако на поле проводит все меньше времени. Зато Гацкан по-прежнему заправляет в опорной зоне, его неуступчивость и авторитет по-прежнему определяют лицо «Ростова».

«Краснодар» - может быть, Виктор Классон?

«Краснодар» летом лишился двух лидеров, Федора Смолова и Андреаса Гранквиста, и если россиянин колотил голы, то швед был сердцем коллектива. По мне, так знамя лидера должен подхватить соотечественник экс-капитана Классон, который и при Смолове с Гранквистом выделялся. Вместе с ним костяк могут составить опытные Мартынович и Каборе.

«Оренбург» - Адесойе Ойеволе

Есть соблазн указать на вратаря Фролова, который выручает, или на форварда Козлова, который забивает. На данном этапе их влияние на результат велико, но по сумме факторов выберу Ойеволе, который уже больше трех лет в команде, который вылетал и возвращался в РПЛ с «Оренбургом». И да, у Адесойе в 35 лет твердое место в стартовом составе и капитанская повязка.

ЦСКА – Игорь Акинфеев

Лидерские структуры ЦСКА пережили мощнейшую встряску. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич завершили карьеры, а Понтус Вернблум ушел из команды. Безусловно, Игорь Акинфеев сейчас – самый авторитетный игрок в ЦСКА , хотя непосредственно на поле вратарю непросто быть лидером. Есть еще Марио Фернандес, но он сам по себе классный игрок, а лидерство – это не про него.

«Динамо» – Владимир Рыков

Динамовская ось вожаков видится такой: Шунин – Рыков – Соу – Панченко. Соу – иностранец и концентрируется только на игре, Панченко после травмы не демонстрирует выдающего футбола, а Шунин – вратарь. Кажется, Владимир Владимирович главный в «Динамо». Он даже может себе позволить гол «Спартаку» со своей половины поля.

«Локомотив» – Мануэл Фернандеш

Человек, который определяет или, по крайней мере, определял характер «Локомотива» в чемпионском сезоне, это, конечно же, Игорь Денисов, но по сумме факторов влияния на результат под первым номером идет Мануэл Фернандеш. Хотя, в «Локо» вообще полно игроков, которые могут тянуть бремя лидерства: Гильерме, Чорлука, Денисов, Фернандеш, Кверквелия, а теперь еще и Крыховяк со Смоловым. Может быть, тут даже переизбыток офицеров и не хватает простых солдат?

«Рубин» - Сесар Навас

Команды Бердыева строятся вокруг обороны, значит, логично предположить, что главный по обороне – лидер всей команды? У Курбана Бекиевича это почти всегда Навас, пусть ему уже 38 лет. Второй вариант – системообразующий полузащитник (читай – Нобоа), но у «Рубина» в центре поля сейчас нет ярко выраженного вожака, поэтому выделяем опытнейшего испанца.

«Ахмат» - Ризван Уциев?

На самом деле, «Ахмат» годами существует без выраженных вожаков на поле, лидерами этой команды в самые успешные ее периоды были тренеры – Черчесов, а позже Рахимов, который недавно вернулся на свой пост. Но если уж нужно выделить кого-то из игроков, то пусть будет Уциев.

«Крылья Советов» - лидер не определен

Команда Андрея Тихонова забила два мяча в шести турах, и хотя они были победные, цельного впечатления самарская команда пока не оставила. И лидера выделить трудно. Ткачук выглядит блекло, Корниленко начинает матчи в запасе, Рыжиков и Виталий Денисов только начинают играть в основе. Сезон должен обозначить ведущих игроков «Крылышек», но сейчас выдумывать их не стоит.

«Арсенал» - Сергей Ткачев

Весной у «Арсенала» был нынешний лидер «Зенита» - Артем Дзюба, но форвард ушел, как и черногорский тренер Миодраг Божович. Самый заметный в Туле сейчас Сергей Ткачев, прошлый сезон за «оружейников» ему удался, если не сбавит обороты, то выбор очевиден.

«Енисей» - лидер не определен

Команда Дмитрия Аленичева серьезно обновилась летом, новички разобрали важные роли, о лидерах говорить пока рано.

«Уфа» - Александр Беленов

Одного ярко выраженного лидера «Уфа» летом потеряла: Дмитрий Стоцкий перешел в «Краснодар». Впрочем, костяк остался. В него Беленов, Аликин, Пауревич и Игбун. В данном случае выделю вратаря, ведь на сэйвах Александра «Уфа» прорвалась в Лигу Европы, что подтверждается различной статистикой и выкладками xG. Может быть, в раздевалке слово держат другие люди, но влияние Беленова на результаты «Уфы» максимальное.

«Урал» - Эрик Бикфалви

Наверное, Эрик смог бы заиграть и в более серьезном клубе, а уж в «Урале» он явно выделяется. И игра вокруг Бикфалви складывается, и забивает он, и отдает. Для клуба уровня «Урала» за удачу иметь такого футболиста в своих рядах, вот только результаты команды даже с Эриком пока совсем не радуют.

«Анжи» - Дмитрий Белоруков

Опытный защитник и капитан команды, вне всяких сомнений, важнейшая персона «Анжи». Именно Белоруков является тем клеем, благодаря которому «Анжи» достойно держится даже против «Спартака» с «Локомотивом» в столь трудных обстоятельствах существования.