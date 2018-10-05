"Матч бесСлавия"

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Ньюкасл - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Челси 4.8 3.6 1.75
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Лестер Сити 2.9 3.4 2.4
22:45 сегодня  Бернли -:-  Ливерпуль - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Саутгемптон 1.35 4.9 9
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Арсенал - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.75 3.8 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 8 5 1.32
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.3 3.45
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.45 3.25 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.05 3.4 3.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 2.05 3.3 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Сант Андреу (Барселона)Сант Андреу - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.37 4.4 7.9
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Вильяновенсе (Вильянуэва-де-ла-Серена)Вильяновенсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЛеонесаЛеонеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.65 3.4 5.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НовараНовара -:- Логотип футбольный клуб ПизаПиза - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб КатанияКатания - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 2.9 3.05 2.45
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 2 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1.75 3.4 5.2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.8 3.4 4.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2 3.05 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.85 2.9 2.6
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Сент-Этьен 2.55 3.1 2.9
21:00 сегодня  Реймс -:-  Тулуза 1.8 3.4 4.75
21:00 сегодня  Нант -:-  Марсель 3.25 3.3 2.25
21:00 сегодня  Лион -:-  Ренн 1.55 4.3 5.6
21:00 сегодня  Дижон -:-  Генгам 2.25 3.25 3.3
21:00 сегодня  Кан -:-  Ним 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  Страсбур -:-  ПСЖ 8 5.3 1.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.83 3.45 4.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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Матч бесСлавия

05 октября 2018, 10:15

Победили – и ладно. «Зенит» одержал одну из самых тяжелых побед за последнее время. «Соккер.ру» считает, что у петербургского клуба не все в порядке.

«Славия» в первом туре группового раунда Лиги Европы грохнула «Бордо», но этому удивляться не стоит. Знающие французов люди, прекрасно помнят, как плохо эти самые представители Лиги 1 играют в Лиге Европы. Особенно на групповой стадии, будто уверены, что пройдут ее, не заморачиваясь. Поэтому победа настроенной мощно и зло «Славии» над аквитанцами – не сенсация. А вот успех пражан в игре с «Зенитом» в Санкт-Петербурге был бы на это похож. И что самое главное, «Славия» оказалась очень близка к этому успеху.

Сложно сказать, что случилось с «Зенитом». Но он просто не двигался, не оказывал давления, уступал сопернику и в борьбе, и в скорости. За час игры «Зенит» нанес в сторону ворот «Славии» всего два удара и ни разу не попал в створ. Недоумение – это главное, что вызывало игра «Зенита» в этой встрече. Как? Откуда? Почему? Они просто не двигались. И ведь после громкого поражения от «Анжи» зенитовцы должны были, напротив, носиться как угорелые, чтобы реабилитироваться, должны были понять, что недооценка – это зло. Недооценка – как один из факторов такой игры. Но тогда «Зенит» должен был раскачаться, получив серию пощечин от «Славии», а та оплеухи раздавала громко, только ей мастерства не хватало, чтобы реализовать свои пачки моментов.

Другая возможная причина такого поведения «Зенита» - функциональный спад. Возможно, рановато, но обычно в октябре-ноябре случается первый спад у команд, которые выходили на оптимальную готовность к августу. И тогда становится понятнее, почему после поражения от «Анжи» петербуржцы не смогли завестись – просто нет достаточных физических кондиций. Тут, как ни странно, помогло то, что Кокорин готовился к сезону по другой программе из-за своей травмы. Вышедший на поле Александр во втором тайме и стал тем ценным кадром, который своей свежестью взял игру «Зенита», валявшуюся вяло у штрафной Лунева, и за шиворот начал таскать в контратаки. Благо, что увлекшаяся атаками «Славия», почуявшая, что большой зверь страдает от похмелья, начала забываться и увеличивала свободные зоны в тылу. Так случился победный гол «Зенита».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 5 (2) – 27 (12)

Нет, это не игра «Црвены Звезды» с ПСЖ. Хотя по данному статистическому параметру и не отличишь. Ужасно беззубо сыграл «Зенит», практически не продвигавшийся в атаку и позволявший при этом сопернику очень близко у ворот Лунева работать. Стох и Хусбауэр на фоне полузащиты петербуржцев казались богами дриблинга и царями ударов. Повезло еще, что Лунев оказался в отменной форме и удача отвернулась от пражан.

Владение мячом (точность передач): 46,6% (79%) - 53,4% (83%)

Можно было подумать, что «Зенит», пользуясь классом и своей плохой динамикой, хотя бы просто будет возить мяч, как это делают большие клубы, когда не очень готовы, но остаются фаворитами. Нет, не в случае «Зенита». Петербуржцы и мяч не могли удерживать, подвергаясь прессингу «Славии» даже на своей половине поля.

Дриблинг (отборы): 3 (17) – 5 (10)

Тут тоже совершенно логично, что пражане чаще шли в обводку и делали это успешнее. Когда у тебя просто свежее ноги, это большое преимущество. Даже если в принципе технически ты не самый оснащенный футболист. По классу ведь игроки «Славии» уступают футболистам «Зенита». Но этого совершенно не ощущалось. Гостям просто не было нужды бросаться отбирать мяч – их почти не атаковали.

На фоне такой игры и вялого футбола «Зенита» кажется, что Сергей Семак после матча лукавил:

Ожидаемо тяжелая игра. Надо было раньше забивать, тогда было бы более интересно. Не довели некоторые атаки до логического завершения. Соперник был сегодня хорош. Мы сегодня провели не лучший матч. Но все старались и добились важного для нас результата.

У нас был прекрасный момент, мы его использовали. Могли забить еще. Да, ударов по нашим воротам было много. Но мы забили, значит, заслужили эту победу. Возможно, мы низко опускались, не встречали соперника. Большинство ударов «Славии» были неопасными.

Мы прекрасно понимаем, что «Славия» любит и умеет контролировать мяч. Но у нас были шансы, когда мы через быстрые атаки могли извлечь выгоду для себя. В современном футболе контроль мяча большой роли не играет. Все зависит от конкретного матча и от состояния игры. Мы не стремились к прессингу на протяжении всего матча.

Хорошая, трудовая победа. Она далась непросто. Но просто и не бывает. Если кто-то считает, что у нас легкая группа, то я с этим не согласен.

Гораздо больше поводов согласиться с мнением главного тренера «Славии» Йиндриха Трпишовски, который насчитал у «Зенита» ровно столько моментов, сколько их и было, в отличие от Семака:

Мы можем гордиться своей игрой. Она у нас получилась. Не получилась только концовка и голы. Во втором тайме мы были лучшей командой. Но футбол — игра голов. «Зенит» забил, и ему досталась победа.

Мы потеряли мяч в атаке. Кокорин удачно вышел, удачно подстерег ситуацию и забил. Такие мячи на ровном месте терять нельзя. Это была единственная наша ошибка в матче. Надо посмотреть, может быть, Дзюба сбил наших защитников с толку, сделав движение в сторону.

Если перечислять наши моменты, то у нас был выход один на один, удар в перекладину, были еще моменты. Голкипер «Зенита» сыграл блестяще. У нас было много голевых ситуаций, а у «Зенита» — одна. И он ее использовал.

Для нас все шесть матчей в группе ключевые. Если мы выиграем у «Копенгагена» в следующем матче, будет хорошо. Считаю, что сегодня мы заслужили три очка. Хотя были бы рады и ничьей. Мы знали, что «Зенит» очень опасен, когда владеет мячом. Поэтому мы пытались сыграть активно. Но мы разочарованы — наша отличная игра оставила нас ни с чем.

После таких побед остается осадок. Как-то привычнее нашим болельщикам ругаться на несправедливость, на невезение. Тут язык не повернется сказать, что «Зениту» где-то не повезло. Напротив, за один матч он столько раз схватил удачу за хвост, что хватило бы на весь групповой этап. Впрочем, кто забил – того и три очка. Только это подход не для команды, позиционирующей себя топовой.

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Все комментарии
112910415
112910415
   92 / 973
06 октября в 09:33
плохо играли
Leningrad 84
Leningrad 84
   559 / 973
05 октября в 22:47
Удача - Зенита в игре со Славией - это Лунев, который тащил все что летело в створ, и Кокорин, который со второй попытки все таки забил! Победителей не судят, взяли три очка, ну и молодцы...
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил alexNr
   961 / 973
05 октября в 22:36
У Зенита функциональный спад, это видно. Играли плохо, не двигались совсем, но победили на классе. Я видел много игр, особенно в серии А, где более сильная команда всю игру ни совершает никаких результативных действий но использует один момент и выигрывает. А толку с того что Славия всю игру прессинговала и била по воротам, результат нулевой.
Вопрос в том откуда вообще может взяться этот спад, если чемпионат только начался. Это же натуральный бред
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил 60spartak na cska
   78 / 973
05 октября в 22:08
    pomor45
    pomor45
       74 / 973
    05 октября в 21:16
    Да, видно Зенит огорчил не только Славию, но и Соккер.
    alexNr
    alexNr
    05 октября в 19:10
    У Зенита функциональный спад, это видно. Играли плохо, не двигались совсем, но победили на классе. Я видел много игр, особенно в серии А, где более сильная команда всю игру ни совершает никаких результативных действий но использует один момент и выигрывает. А толку с того что Славия всю игру прессинговала и била по воротам, результат нулевой.
    Стас Марченко
    Стас Марченко ответил RomM84
    05 октября в 18:56
    сопернику очень близок Близко.
    исправили
    RomM84
    RomM84
       456 / 973
    05 октября в 18:40
    сопернику очень близок

    Близко.
    Fleischjager
    Fleischjager ответил VLM
       240 / 973
    05 октября в 18:26
    Как болотных за живое задело. Только они сразу с себя начали стрелки переводить на других )))
    зулуснята выше 13 в РПЛ не поднимутся там ваше место позор европейский
    Fleischjager
    Fleischjager ответил 60spartak na cska
       240 / 973
    05 октября в 18:14
    как же у пупсов пуканцы рвет
    Fleischjager
    Fleischjager ответил Serg_Diamond
       240 / 973
    05 октября в 18:11
    По количеству ударов ощущение, что это была не Славия, а Реал))
    по забитым это была не славия а барселона
    Fleischjager
    Fleischjager
       240 / 973
    05 октября в 18:07
    позор 7партака не обсуждается
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       296 / 973
    05 октября в 17:07
    По количеству ударов ощущение, что это была не Славия, а Реал))
    Dominators
    Dominators
       305 / 973
    05 октября в 16:34
    Зенит играл ОЧЕНЬ плохо ,Спартака не смотрел , мне на него ..ну вы поняли . , смотрел земель из Краснодара .По уровню и содержанию игры Краснодар сейчас лучший в РПЛ .Надеюсь он это докажет в личной встрече в Питере .Удачи всем южным командам К .А .Р .А.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       78 / 973
    05 октября в 13:04
    plusnindimon, Помнится они так же писали - Поражение «Спартака» в Ливерпуле – не позор!
    Матч: Ливерпуль 7 : 0 Спартак
    08.12.2017, 18:24 | Источник: Soccer.Ru |

    У них все не позор, что касается позорных матчей спартака!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил 25процентный клоун
       78 / 973
    05 октября в 12:58
    Реал ,Зидана и Рона,всему учить вас надо. Раньше Игорь орал на защиту и команда бежала впепед ,а теперь орет на судей и команда сидит в штрафной ,и это факт
    Да, да - конечно!
    Пока ЦСКА в Л/Ч обыгрывает в Лужниках Реал
    спартак тем временем позорится в Л/Е с Рапидами и Вильярреалами! хе-хе
    Egorium
    Egorium ответил VLM
       220 / 973
    05 октября в 12:58
    Как болотных за живое задело. Только они сразу с себя начали стрелки переводить на других )))
    Матч позорный от начала до конца, пупсики играли как чертаново.
    Jum13
    Jum13 ответил 25процентный клоун
       45 / 973
    05 октября в 12:39
    Реал ,Зидана и Рона,всему учить вас надо. Раньше Игорь орал на защиту и команда бежала впепед ,а теперь орет на судей и команда сидит в штрафной ,и это факт
    И побеждает в ЛЧ в отличии от спартака
    plusnindimon
    plusnindimon
    05 октября в 12:39
    Соккер как обычно:
    "За «Спартак» не стыдно. Но обидно"
    "Матч бесСлавия"
    Спартак вничью сыграл, а Зенит выиграл, только соккер разницы не видит.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Красно Синий воин
       34 / 973
    05 октября в 12:37
    Реал ,Зидана и Рона,всему учить вас надо.

    Раньше Игорь орал на защиту и команда бежала впепед ,а теперь орет на судей и команда сидит в штрафной ,и это факт
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
       890 / 973
    05 октября в 12:19
    Типичный матч Зенита против фк Москва 2007-08
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил 25процентный клоун
       78 / 973
    05 октября в 12:19
    видели мы что Севилья делала с Реалом дома,штук семь могла закатить,и видели мы команду рекордсмена в своей штрафной. поэтому согласен ,Севилья гораздо сильнее пони и уровень ЛЕ неоспоримо выше
    спартач, ты очень далек от футбола!

    Во первых - Реал - победитель трех последних финалов Л/Ч
    Севилья - 1/4 финала Л/Ч - 2017/18

    Во вторых - ЦСКА - Севилья сейчас между собой не играют и кто из них сильней не известно, а вот ЦСКА -Реал уже сыграли (1:0), и ЦСКА победил и это уже есть факт.

    А уровень твоих хряков во втором по значимости турнира европы Л/Е все уже видели
    поражение от Рапида 2:0 и отскок от середняка Вильяреалла 3:3

    А как мясные перед Л/Ч кричали, что ЦСКА с молодняком опозорится
    А на деле получается, молодняк ЦСКА в Л/Ч уже набрал 4-очка в группе
    А сами хряки за два матча еле, еле набрали одно очко, а ведь это Л/Е
    и в группе середняки, а не как у ЦСКА Л/Ч. Вот ничему жизнь мясных не учит.
    Каждый год позорятся в Еврокубках, а еще рот раскрывают на других.
    Иван Котовский
    Иван Котовский ответил Беспристрастный комментатор
    05 октября в 12:17
    во рту у Кокорина палец, не подумайте там.
    Сам знаю что палец, но ход твоей мысли мне нравится...
    djemStar
    djemStar ответил Игорь Солнцев
    05 октября в 12:14
    Матч бесславия был у свиней, еле отскочили.
    Не стоит лукавить, спаМ смотрелся куда лучше зеньки. Жаль, что всего 1 очко. По игре должно было быть наоборот, хотя зенька и на 1 очко не наиграл.
    VLM
    VLM ответил Игорь Солнцев
       766 / 973
    05 октября в 12:06
    Матч бесславия был у свиней, еле отскочили.
    Ты матч смотрел или на выезде Тосно был? ))
    VLM
    VLM
       766 / 973
    05 октября в 12:05
    Как болотных за живое задело. Только они сразу с себя начали стрелки переводить на других )))
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       213 / 973
    05 октября в 11:50
    Матч бесславия был у свиней, еле отскочили.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       161 / 973
    05 октября в 11:49
    Смотрите почаще в турнирные таблицы и счет в игре.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Красно Синий воин
       34 / 973
    05 октября в 11:47
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       78 / 973
    05 октября в 11:34
    Победа есть победа, но все таки это Л/Е, не Л/Ч и уровень команд там намного ниже.
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