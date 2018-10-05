"Матч бесСлавия"

05 октября 2018, 10:15

Победили – и ладно. «Зенит» одержал одну из самых тяжелых побед за последнее время. «Соккер.ру» считает, что у петербургского клуба не все в порядке.

«Славия» в первом туре группового раунда Лиги Европы грохнула «Бордо», но этому удивляться не стоит. Знающие французов люди, прекрасно помнят, как плохо эти самые представители Лиги 1 играют в Лиге Европы. Особенно на групповой стадии, будто уверены, что пройдут ее, не заморачиваясь. Поэтому победа настроенной мощно и зло «Славии» над аквитанцами – не сенсация. А вот успех пражан в игре с «Зенитом» в Санкт-Петербурге был бы на это похож. И что самое главное, «Славия» оказалась очень близка к этому успеху.

Сложно сказать, что случилось с «Зенитом». Но он просто не двигался, не оказывал давления, уступал сопернику и в борьбе, и в скорости. За час игры «Зенит» нанес в сторону ворот «Славии» всего два удара и ни разу не попал в створ. Недоумение – это главное, что вызывало игра «Зенита» в этой встрече. Как? Откуда? Почему? Они просто не двигались. И ведь после громкого поражения от «Анжи» зенитовцы должны были, напротив, носиться как угорелые, чтобы реабилитироваться, должны были понять, что недооценка – это зло. Недооценка – как один из факторов такой игры. Но тогда «Зенит» должен был раскачаться, получив серию пощечин от «Славии», а та оплеухи раздавала громко, только ей мастерства не хватало, чтобы реализовать свои пачки моментов.

Другая возможная причина такого поведения «Зенита» - функциональный спад. Возможно, рановато, но обычно в октябре-ноябре случается первый спад у команд, которые выходили на оптимальную готовность к августу. И тогда становится понятнее, почему после поражения от «Анжи» петербуржцы не смогли завестись – просто нет достаточных физических кондиций. Тут, как ни странно, помогло то, что Кокорин готовился к сезону по другой программе из-за своей травмы. Вышедший на поле Александр во втором тайме и стал тем ценным кадром, который своей свежестью взял игру «Зенита», валявшуюся вяло у штрафной Лунева, и за шиворот начал таскать в контратаки. Благо, что увлекшаяся атаками «Славия», почуявшая, что большой зверь страдает от похмелья, начала забываться и увеличивала свободные зоны в тылу. Так случился победный гол «Зенита».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 5 (2) – 27 (12)

Нет, это не игра «Црвены Звезды» с ПСЖ . Хотя по данному статистическому параметру и не отличишь. Ужасно беззубо сыграл «Зенит», практически не продвигавшийся в атаку и позволявший при этом сопернику очень близко у ворот Лунева работать. Стох и Хусбауэр на фоне полузащиты петербуржцев казались богами дриблинга и царями ударов. Повезло еще, что Лунев оказался в отменной форме и удача отвернулась от пражан.

Владение мячом (точность передач): 46,6% (79%) - 53,4% (83%)

Можно было подумать, что «Зенит», пользуясь классом и своей плохой динамикой, хотя бы просто будет возить мяч, как это делают большие клубы, когда не очень готовы, но остаются фаворитами. Нет, не в случае «Зенита». Петербуржцы и мяч не могли удерживать, подвергаясь прессингу «Славии» даже на своей половине поля.

Дриблинг (отборы): 3 (17) – 5 (10)

Тут тоже совершенно логично, что пражане чаще шли в обводку и делали это успешнее. Когда у тебя просто свежее ноги, это большое преимущество. Даже если в принципе технически ты не самый оснащенный футболист. По классу ведь игроки «Славии» уступают футболистам «Зенита». Но этого совершенно не ощущалось. Гостям просто не было нужды бросаться отбирать мяч – их почти не атаковали.

На фоне такой игры и вялого футбола «Зенита» кажется, что Сергей Семак после матча лукавил:

Ожидаемо тяжелая игра. Надо было раньше забивать, тогда было бы более интересно. Не довели некоторые атаки до логического завершения. Соперник был сегодня хорош. Мы сегодня провели не лучший матч. Но все старались и добились важного для нас результата. У нас был прекрасный момент, мы его использовали. Могли забить еще. Да, ударов по нашим воротам было много. Но мы забили, значит, заслужили эту победу. Возможно, мы низко опускались, не встречали соперника. Большинство ударов «Славии» были неопасными. Мы прекрасно понимаем, что «Славия» любит и умеет контролировать мяч. Но у нас были шансы, когда мы через быстрые атаки могли извлечь выгоду для себя. В современном футболе контроль мяча большой роли не играет. Все зависит от конкретного матча и от состояния игры. Мы не стремились к прессингу на протяжении всего матча. Хорошая, трудовая победа. Она далась непросто. Но просто и не бывает. Если кто-то считает, что у нас легкая группа, то я с этим не согласен.

Гораздо больше поводов согласиться с мнением главного тренера «Славии» Йиндриха Трпишовски, который насчитал у «Зенита» ровно столько моментов, сколько их и было, в отличие от Семака:

Мы можем гордиться своей игрой. Она у нас получилась. Не получилась только концовка и голы. Во втором тайме мы были лучшей командой. Но футбол — игра голов. «Зенит» забил, и ему досталась победа. Мы потеряли мяч в атаке. Кокорин удачно вышел, удачно подстерег ситуацию и забил. Такие мячи на ровном месте терять нельзя. Это была единственная наша ошибка в матче. Надо посмотреть, может быть, Дзюба сбил наших защитников с толку, сделав движение в сторону. Если перечислять наши моменты, то у нас был выход один на один, удар в перекладину, были еще моменты. Голкипер «Зенита» сыграл блестяще. У нас было много голевых ситуаций, а у «Зенита» — одна. И он ее использовал. Для нас все шесть матчей в группе ключевые. Если мы выиграем у «Копенгагена» в следующем матче, будет хорошо. Считаю, что сегодня мы заслужили три очка. Хотя были бы рады и ничьей. Мы знали, что «Зенит» очень опасен, когда владеет мячом. Поэтому мы пытались сыграть активно. Но мы разочарованы — наша отличная игра оставила нас ни с чем.

После таких побед остается осадок. Как-то привычнее нашим болельщикам ругаться на несправедливость, на невезение. Тут язык не повернется сказать, что «Зениту» где-то не повезло. Напротив, за один матч он столько раз схватил удачу за хвост, что хватило бы на весь групповой этап. Впрочем, кто забил – того и три очка. Только это подход не для команды, позиционирующей себя топовой.