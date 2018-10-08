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Антисборная 10-го тура: вратарь «Спартака» и победители «Реала»

08 октября 2018, 16:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзагоев Алан
Дзагоев Алан
Полузащитник
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Боккетти Сальваторе
Боккетти Сальваторе
Защитник

Треть чемпионата России позади, в прошедший уикенд был сыгран 10-й тур РПЛ. «Соккер.ру» называет имена футболистов, которые отличились со знаком «минус».

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Максименко начал в воротах «Спартака» с впечатляющей сухой серии, но постепенно накопил багаж результативных ошибок, которые все чаще заставляют спартаковских болельщиков с удвоенной энергией желать скорейшего выздоровления первому номеру «красно-белых» Александру Селихову. В матче с «Енисеем» Максименко косвенно причастен к обоим пропущенным мячам: нерасчетливо играл ногами, заработал опасный стандарт вблизи своей штрафной площади, и очень странно, что Лапочкин за этот фол не наградил вратаря хотя бы желтой карточкой. Угловой, с которого «Енисей» во второй раз в матче сравнял счет, тоже на совести Александра. Хорошая реакция и игра на линии не маскируют откровенно слабую игру ногами и проблемы на выходах.

Защитники 

Марио Фернандес (ЦСКА)

Фернандеса в матче с «Локомотивом» словно подменили. Возможно, сказалась физическая и эмоциональная усталость после победы над «Реалом» в середине недели, но это не отменяет того факта, что ЦСКА лишился одного из своих главных орудий. Марио не резал бровку, часто ошибался при передачах и утратил свою привычную цепкость. Основной защитник сборной России сыграл гораздо ниже своего «заявленного» уровня.

Александр Мартынович («Краснодар»)

«Краснодар» не был хуже «Зенита» в одном из центральных матчей 10-го тура, но роковые ошибки в обороне допустили именно «быки». Мартынович допустил детскую ошибку в эпизоде с голом Дзюбы: потерял концентрацию, пустил форварда за спину и четкой передачей Дриусси был отрезан от эпизода, позволив Артему беспрепятственно послать мяч в сетку ворот. 

Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Если ошибки Максименко заставляют болельщиков «Спартака» вспоминать о Селихове, то игра Боккетти – это повод погрустить из-за того, что не могут играть Жиго и Кутепов. Сальваторе в номинальной классификации центральных защитников «Спартака» идет под четвертым номером, и это справедливо, учитывая регулярные ляпы итальянца из-за неоптимальных и откровенно дурацких решений. В прошлом туре Боккетти поучаствовал в голе «Ростова», на этот раз привез совершенно ненужный пенальти, сцепившись с Дугаличем в страстных объятиях. Сальваторе может выдать один-два вдохновенных матча, но на дистанции он – большая проблема в оборонительных беспорядках «Спартака».

Константин Рауш («Динамо»)

Рауш тоже поучаствовал во взятии ворот своей команды, хотя и не прямо. Но ведь именно недоработка Константина в борьбе с Зотовым привела к голу «Крыльев Советов», который оказался единственным в матче. Стоит признать, что небрежность при исполнении защитных обязанностей присуща Раушу.

Полузащитники

Никола Влашич (ЦСКА)

В середине прошлой недели гол Влашича принес ЦСКА победу над мадридским «Реалом», но «Локомотив» не дал столько свободы хорватскому хавбеку. Железнодорожники намертво закрыли Николу, который не смог выбраться из подготовленной Семиным западни. Выключились лидеры – Фернандес и Влашич, и армейцы проиграли.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Определенно, давление на Влашича – часть плана «Локомотива» на игру, но смещение акцентов на одного футболиста открывает шансы для других. Влашич – это новый лидер ЦСКА, а Дзагоев – уже, можно сказать, забытый вожак. Вот и в игре с «Локо» он подтвердил этот статус: Алан может решить какие-то эпизоды за счет индивидуального мастерства, которое по-прежнему при нем, но это не первый матч, когда российский хавбек выпадает из общекомандного ритма.

Александр Ломовицкий («Спартак»)

Любопытные люди уже интересуются: Ломовицкий точно не родственник Карреры? Александр – талант, вне всяких сомнений, и здорово, что он получает игровую практику, но одновременно не стоит забывать о том, что «Спартаку» необходим результат. В Красноярске Ломовицкий быстро получил желтую карточку, дриблинг не проходил, мяч валился из ног, но Каррера держал молодого футболиста на поле до 81-й минуты. Такая мощная вера в молодого футболиста при не самой продуктивной игре и наличии серьезной конкуренции на его позиции (Самедов, Ташаев, Роша) не может не вызывать вопросов.

Нападающие

Алексей Ионов («Ростов»)

Ионов – игрок пространства, это его стихия. В матче с «Оренбургом» «Ростов» играл первым номером, и это растворило Алексея на поле. Такое с ним и раньше случалось, так что не будем сильно удивляться 15 встречам с мячом за 67 минут игрового времени, причем большинство свиданий происходили не в активных позициях.

Вячеслав Кротов («Уфа»)

Во-первых, Вячеславу желаем крепкого здоровья: в матче с «Арсеналом» он получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Обошлось без тяжелых последствий, скорее всего, Кротов будет готов уже к следующей игре. Но травма не отменяет провальной игры нападающего в первом тайме, который он сыграл почти полностью. 20% точных передач при отсутствии ударов, выигранных единоборств и прочих атрибутов удачной игры форварда – это прописка в антисборной. Символично, что заменивший Кротова Азер Алиев, действуя на той же позиции, собрал 88% точных передач, а всего через пару минут после появления на поле отметился «ассистом».

Эдер («Локомотив»)

Эдер в антисборную не за красную карточку, как вы могли подумать. Второе предупреждение португалец получил за опасную игру без контакта – это фол, но не предупреждение. Но в целом Эдер провел неубедительный поединок против ЦСКА: вроде бы и старался, лез на передовую, но зачастую косо и криво. От чемпиона Европы ждешь большего, но Эдер привык стрелять раз в пару лет важными голами, в остальное время это просто средний форвард даже по меркам РПЛ.

ЦСКА и ошибки арбитров не остановили «Локомотив»

Тренер

Виктор Ганчаренко (ЦСКА)

Победу в московском дерби «Локомотив» одержал во многом за счет успеха Юрия Семина в тактическом раунде с Виктором Ганчаренко. Железнодорожники сделали игру невыносимой для ЦСКА: закрыли Влашича, не давали бегать Фернандесу, при этом сами острее играли в атаке. У армейцев есть привычка прибавлять во вторых таймах, но и этого не вышло, даже несмотря на полчаса игры в большинстве в концовке. Более того, ЦСКА пропустил и проиграл. Ганчаренко извлечет пользу из этого урока, ведь сам признает«Локомотив» сыграл умнее нас».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 801
26 октября в 08:17
Автор явно из хрюшатника, в списке должны быть одни хрюши и тренер антисборной просится итальянский физрук.
настойчивый
настойчивый
13 октября в 16:06
Автор, ты не объективен. Забей в той игре ЦСКА раньше, паровозы имели бы жалкий вид и редкие зубы. А им откровенно свезло. Но "бы" в футболе нет. Поэтому кони будут готовиться и злыми выйдут на матч с Анжи
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 801
09 октября в 08:33
Хорошая сборная.Все сыграли так себе.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил blitz
   306 / 801
08 октября в 21:35
Пока Ганчаренко обыгрывает Реал, физрук проигрывает Рапиду.
Каждому своё )))
Snake Plissken
Snake Plissken ответил spartach n1
   306 / 801
08 октября в 21:35
Тебе и двигаться не надо это твой адрес ))
Давай-давай - смелее ножками дёргай, пешеход эротический )))
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
08 октября в 21:26
Только недавно один писарь, выскакивая от восторга из штанишек, доказывал, что Гончаренко лучший вратарь 21 века. И вот нехорошие люди объявляют его худшим тренером 10 тура. Ну во первых, вышеупомянутый бумагомарака оскорбил и унизил нашего феномена, русского Моуринью, великого стратега и тактика, Слуцкого, не признавая его лучшим тренером. Во вторых наступает время, когда те же лизоблюды будут требовать отставки Гончаренко.
blitz
blitz ответил Snake Plissken
   109 / 801
08 октября в 20:43
Прикольно. Стоило ЦСКА проиграть - тренер в антисборной Гончаренко. А чего не Мусаев - хайпа меньше? )))
Пока Ганчаренко обыгрывает Реал, физрук проигрывает Рапиду.
spartach n1
spartach n1 ответил Snake Plissken
   7 / 801
08 октября в 20:32
А ты, я смотрю, заядлый пеший путешественник. Можешь начинать движение )))
Тебе и двигаться не надо это твой адрес ))
Snake Plissken
Snake Plissken ответил spartach n1
   306 / 801
08 октября в 20:18
Ты давай мне не советуй,иначе тебе ждет эротическое путешествие ))
А ты, я смотрю, заядлый пеший путешественник. Можешь начинать движение )))
spartach n1
spartach n1 ответил Snake Plissken
   7 / 801
08 октября в 19:12
Ты давай морально Кареру с ватерполистом настраивай на игру с Рейнджерсами )))
Ты давай мне не советуй,иначе тебе ждет эротическое путешествие ))
Владислав Дудкин
Владислав Дудкин ответил Mi6
08 октября в 19:07
Влашич, Акинфеев поймали звезду. Фернандес устал. Дзагоева пора отстегнуть от основы. Обляков нулевой. Чисто тренерское поражение.
Игорь стабилен. Влашича и облякову по 20 лет и стабильности не хватает, а вот Фернандес сыграл неплохо, но не на своём уровне. А Дзагоев не в форме, но скамейки нет, поэтому играет
Вообще очень нужное поражение. Команда вообще строится и топ 5 нормальный результат. А в следующем сезоне будет другой спрос
Jantu
Jantu
08 октября в 18:57
Молодежь спартака в антисборной, скоро черчес их в сборную пригласит.
Mi6
Mi6
   560 / 801
08 октября в 18:50
Влашич, Акинфеев поймали звезду. Фернандес устал. Дзагоева пора отстегнуть от основы. Обляков нулевой. Чисто тренерское поражение.
Serg3.12
Serg3.12
   20 / 801
08 октября в 18:47
Мартынович, Бокети и Дзагоев - да
Остальных автор притянул)
Отныне каждого тренера проигравшей Локомотиву команды в антисборную!))
Aris
Aris
08 октября в 18:47
А где судья от конины??? Дзагоев давно хочет в ФНЛ, не тянет …. Боккетти - давно пора бы вместе с Каррерой на выход.
dinoel
dinoel
   706 / 801
08 октября в 18:39
Жестко подобрал антисборников. Один знаменитее другого, кроме уфимца (не надо к этому слову придираться, просто не нашел подходящего)
andre_can
andre_can
   422 / 801
08 октября в 18:26
как раз все попадут в антисборную года :))))
СSКА
СSКА
08 октября в 18:16
афтАр явно не аналитик )))

Snake Plissken
Snake Plissken ответил spartach n1
   306 / 801
08 октября в 17:58
Скоро белорусскому физруку предстоит такая серия матчей что в этой антисборной его можно будет прописывать ))
Ты давай морально Кареру с ватерполистом настраивай на игру с Рейнджерсами )))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   218 / 801
08 октября в 17:54
Гончаренко сделал всего одну ошибку - он снял с игры Ахметова, игравшего опорника и выпустил вместо него нападающего Жамалетдинова. Фактически с этого момента у ЦСКА развалилась игра в атаке и их стали давить, что и привело в итоге к поражению. Потому что Ахметов начинал все атаки и заменить его было некем. По данным сайта whoscored Ахметов был лучшим игроком в составе армейцев в этом матче - 7,5 это очень высокая оценка. А вот Дзагоев стал совершенно бесполезным на поле - это худший игрок матча, также провалили матч Чалов и Влашич. Чалову нужен хороший напарник, только когда выздоровеет Эрнандес, Чалов опять заиграет
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 801
08 октября в 17:54
В каждой антисборной тура подавляющее большинство пупсики. Вообще антисборная это Спартак в полном составе. Гыгыгы
spartach n1
spartach n1
   7 / 801
08 октября в 17:47
Скоро белорусскому физруку предстоит такая серия матчей что в этой антисборной его можно будет прописывать ))
Багров-брат
Багров-брат
   146 / 801
08 октября в 17:38
    112910415
    112910415
       95 / 801
    08 октября в 17:31
    жёсткий расклад
    cska.78
    cska.78
       371 / 801
    08 октября в 17:29
    И потом еще кто-то говорит, что в Европе надо поддерживать все наши клубы!
    Пусть шакал Лампочкин поддерживает этих подлецов, которых он тянет в Европу!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Comench
       112 / 801
    08 октября в 17:24
    Потому, что его так много).
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       112 / 801
    08 октября в 17:22
    А где же Чалов)???
    SEVER_CSKA
    SEVER_CSKA
    08 октября в 17:21
    Из ЦСКА только Дзага по делу. Провала в игре ЦСКА не было и игроки нормально отработали
    cska.78
    cska.78
       371 / 801
    08 октября в 17:12
    С Енисея никого, а хряков три штуки, что лишний раз показывает, что карманный Лампочкин сделал результат!
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил Omaxa
       306 / 801
    08 октября в 17:12
    А почему нет судьи лампочкина?
    Он в сборной тура
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