Антисборная 10-го тура: вратарь «Спартака» и победители «Реала»

08 октября 2018, 16:30

Треть чемпионата России позади, в прошедший уикенд был сыгран 10-й тур РПЛ . «Соккер.ру» называет имена футболистов, которые отличились со знаком «минус».

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Максименко начал в воротах «Спартака» с впечатляющей сухой серии, но постепенно накопил багаж результативных ошибок, которые все чаще заставляют спартаковских болельщиков с удвоенной энергией желать скорейшего выздоровления первому номеру «красно-белых» Александру Селихову. В матче с «Енисеем» Максименко косвенно причастен к обоим пропущенным мячам: нерасчетливо играл ногами, заработал опасный стандарт вблизи своей штрафной площади, и очень странно, что Лапочкин за этот фол не наградил вратаря хотя бы желтой карточкой. Угловой, с которого «Енисей» во второй раз в матче сравнял счет, тоже на совести Александра. Хорошая реакция и игра на линии не маскируют откровенно слабую игру ногами и проблемы на выходах.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Фернандеса в матче с «Локомотивом» словно подменили. Возможно, сказалась физическая и эмоциональная усталость после победы над «Реалом» в середине недели, но это не отменяет того факта, что ЦСКА лишился одного из своих главных орудий. Марио не резал бровку, часто ошибался при передачах и утратил свою привычную цепкость. Основной защитник сборной России сыграл гораздо ниже своего «заявленного» уровня.

Александр Мартынович («Краснодар»)

«Краснодар» не был хуже «Зенита» в одном из центральных матчей 10-го тура, но роковые ошибки в обороне допустили именно «быки». Мартынович допустил детскую ошибку в эпизоде с голом Дзюбы: потерял концентрацию, пустил форварда за спину и четкой передачей Дриусси был отрезан от эпизода, позволив Артему беспрепятственно послать мяч в сетку ворот.

Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Если ошибки Максименко заставляют болельщиков «Спартака» вспоминать о Селихове, то игра Боккетти – это повод погрустить из-за того, что не могут играть Жиго и Кутепов. Сальваторе в номинальной классификации центральных защитников «Спартака» идет под четвертым номером, и это справедливо, учитывая регулярные ляпы итальянца из-за неоптимальных и откровенно дурацких решений. В прошлом туре Боккетти поучаствовал в голе «Ростова», на этот раз привез совершенно ненужный пенальти, сцепившись с Дугаличем в страстных объятиях. Сальваторе может выдать один-два вдохновенных матча, но на дистанции он – большая проблема в оборонительных беспорядках «Спартака».

Константин Рауш («Динамо»)

Рауш тоже поучаствовал во взятии ворот своей команды, хотя и не прямо. Но ведь именно недоработка Константина в борьбе с Зотовым привела к голу «Крыльев Советов», который оказался единственным в матче. Стоит признать, что небрежность при исполнении защитных обязанностей присуща Раушу.

Полузащитники

Никола Влашич ( ЦСКА )

В середине прошлой недели гол Влашича принес ЦСКА победу над мадридским «Реалом», но «Локомотив» не дал столько свободы хорватскому хавбеку. Железнодорожники намертво закрыли Николу, который не смог выбраться из подготовленной Семиным западни. Выключились лидеры – Фернандес и Влашич, и армейцы проиграли.

Алан Дзагоев ( ЦСКА )

Определенно, давление на Влашича – часть плана «Локомотива» на игру, но смещение акцентов на одного футболиста открывает шансы для других. Влашич – это новый лидер ЦСКА , а Дзагоев – уже, можно сказать, забытый вожак. Вот и в игре с «Локо» он подтвердил этот статус: Алан может решить какие-то эпизоды за счет индивидуального мастерства, которое по-прежнему при нем, но это не первый матч, когда российский хавбек выпадает из общекомандного ритма.

Александр Ломовицкий («Спартак»)

Любопытные люди уже интересуются: Ломовицкий точно не родственник Карреры? Александр – талант, вне всяких сомнений, и здорово, что он получает игровую практику, но одновременно не стоит забывать о том, что «Спартаку» необходим результат. В Красноярске Ломовицкий быстро получил желтую карточку, дриблинг не проходил, мяч валился из ног, но Каррера держал молодого футболиста на поле до 81-й минуты. Такая мощная вера в молодого футболиста при не самой продуктивной игре и наличии серьезной конкуренции на его позиции (Самедов, Ташаев, Роша) не может не вызывать вопросов.

Нападающие

Алексей Ионов («Ростов»)

Ионов – игрок пространства, это его стихия. В матче с «Оренбургом» «Ростов» играл первым номером, и это растворило Алексея на поле. Такое с ним и раньше случалось, так что не будем сильно удивляться 15 встречам с мячом за 67 минут игрового времени, причем большинство свиданий происходили не в активных позициях.

Вячеслав Кротов («Уфа»)

Во-первых, Вячеславу желаем крепкого здоровья: в матче с «Арсеналом» он получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Обошлось без тяжелых последствий, скорее всего, Кротов будет готов уже к следующей игре. Но травма не отменяет провальной игры нападающего в первом тайме, который он сыграл почти полностью. 20% точных передач при отсутствии ударов, выигранных единоборств и прочих атрибутов удачной игры форварда – это прописка в антисборной. Символично, что заменивший Кротова Азер Алиев, действуя на той же позиции, собрал 88% точных передач, а всего через пару минут после появления на поле отметился «ассистом».

Эдер («Локомотив»)

Эдер в антисборную не за красную карточку, как вы могли подумать. Второе предупреждение португалец получил за опасную игру без контакта – это фол, но не предупреждение. Но в целом Эдер провел неубедительный поединок против ЦСКА : вроде бы и старался, лез на передовую, но зачастую косо и криво. От чемпиона Европы ждешь большего, но Эдер привык стрелять раз в пару лет важными голами, в остальное время это просто средний форвард даже по меркам РПЛ .

ЦСКА и ошибки арбитров не остановили «Локомотив»

Тренер

Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )