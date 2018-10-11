Россия – Швеция. Битва при Калининграде

11 октября 2018, 10:15

Сегодня сборная России сделает второй шаг в Лиге Наций. Соперники – потомки Карла XII. «Соккер.ру» присматривается к командам.

Текущее состояние

Лига Наций пока для сборной России складывается наилучшим образом. Правда, и прошел-то всего один матч. Напомним, в Турции подопечные Станислава Черчесова одержали победу, показав, что настрой с чемпионата мира не совсем утрачен, команда обрела уверенность и не теряет только завоеванного в этом году нового статуса. Впоследствии в товарищеском матче с Чехией россияне только подтвердили это, разгромив соперника со счетом 5:1 и отправив в отставку главного тренера чехов. А вот у шведов после достойного выступления на чемпионате мира наступило похмелье. Пробились на ЧМ -2018 они красиво, оставив за бортом Италию, на самом турнире обыграли Корею, дали бой Германии, уступив со счетом 1:2, а потом одолели Мексику, Швейцарию и проиграли только Англии.

В целом шведы заслужили положительную оценку за выступление на чемпионате мира. Однако новый цикл начался для них неважно. Очевидно, что как те же хорваты, шведы пока не могут после ЧМ -2018 перезагрузиться полноценно и настроиться на новую борьбу. Точнее, не смогли этого сделать к сентябрьским матчам. Там случилось поражение со счетом 0:2 от Австрии в товарищеском матче, а также домашний проигрыш от Турции в Лиге Наций. Причем по ходу игры шведы вели со счетом 2:0, а уступили 2:3. И счет был в их пользу еще на 88-й минуте. Концентрации и сил не хватило – как раз признак пресыщенности. Однако, вероятно, к октябрьским матчам Швеция батареи перезарядила.

История противостояний

В 21-м веке сборная Швеции Россию не обыгрывала. В последнее время противостояние со шведами складывается у российской команды неплохо, какие бы времена она ни переживала. В 2002 году случилась ничья в товарищеском матче – 1:1. Тогда Ибрагимович на последней минуте спас шведов от поражения. На чемпионате Европы 2008 года россияне более чем уверенно справились со шведами со счетом 2:0 благодаря голам Павлюченко и Аршавина.

Затем были игры отборочного раунда на Евро-2016. На выезде снова была ничья (1:1), а дома Россия победила со счетом 1:0 благодаря голу Дзюбы. Так что шведам в нашем веке в противостоянии с Россией похвастаться нечем. Но сейчас они в одном из лучших своих положений в рейтинге ФИФА , где располагаются на 15-м месте, так что представляют собой серьезную угрозу, несмотря на отсутствие Ибрагимовича. Без него сборная Швеции стала более командной и уверенной что ли.

Ориентировочный состав сборной России: Гильерме – Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов – Зобнин, Газинский, Кузяев, Головин, Черышев – Дзюба.

Ориентировочный состав сборной Швеции: Ольсен – Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Классон, Ларссон, Экдаль, Форсберг – Берг, Телин.

Шведы предпочитают играть по классической схеме 4-4-2 и обладают для этого подходящим подбором исполнителей. Вряд ли поражения от Австрии и Турции отвратят тренерский штаб от такой схемы, разве что точечные позиции изменятся. Что касается сборной России, то посмотрим на Гильерме в воротах, поскольку Акинфеев карьеру завершил, а у Лунева были определенные проблемы со здоровьем.

Обидно, что набравший неплохую форму Ерохин вынужден был покинуть сбор из-за повреждения. Зато вернулся Головин, который может в сборной переключиться с неудач, преследующих его в «Монако». Вряд ли в креативной зоне и в атаке Черчесов будет что-то кардинально менять, поэтому-то многие и ждут продолжения сказки чемпионата мира и сентябрьских игр.

Станислав Черчесов (главный тренер сборной России):

Мы заняты своим делом, каждый день готовимся. Вы такие интересные слова подбираете — страх, фарт. Всё идёт своим чередом. Я и после сентябрьской игры сказал, что это уже история. Теперь у нас октябрь, надо готовиться к новым играм. У нас идёт планомерная работа, мы выбираем тех игроков, которых считаем нужным призывать под конкретных соперников. Мы готовимся. Будет игра, которая начнётся и закончится со свистком. Нам надо быть готовыми. У нас такой уровень состязательности, что наперёд никто ничего не скажет. Самое главное — выполнять обязательную программу, а это значит подготовиться к матчу. А думать, что будет, как будет и почему, — мы такими категориями не рассуждаем.

Янне Андерссон (главный тренер сборной Швеции):

У нас такой настрой, если мы играем, то хотим выиграть. Мы проанализировали нашу игру с Турцией. С уважением относимся к сборной России по футболу, но мы полны решимости и настроены на победу в завтрашнем матче. Все футболисты находятся в хорошей форме и бодры духом. Новички очень хорошо влились в национальную сборную, например, Сотириос Папаяннопулос, который хорошо показал себя на сборах. Он показывает хороший футбол и находится в отличной форме, поэтому вопросов по нему нет.

Можно сказать, что сборная Швеции для российских болельщиков не совсем чужая. Ключевой защитник шведов Андреас Гранквист долгое время выступал за «Краснодар», где уже стал своим. В «Краснодаре» играет и атакующий полузащитник Виктор Классон, который в весьма неплохой форме, поэтому способен создать большие проблемы обороне российской команды. С другой стороны, его манера игры знакома нашим футболистам в большей степени.

Также стоит обратить внимание на стремительного Форсберга, который прекрасно себя проявлял на чемпионате мира и вообще является одной из главных зажигалок сборной Швеции, одним из главных разгоняющих. Он способен обострять многими способами, включая индивидуальные прорывы за счет дриблинга и скорости, неожиданные удары и оригинальные передачи. При этом стоит обратить внимание, что центральный кулак у шведов уступает вероятному российскому, что может дать зону преимущества для команды Черчесова. Как и не самая оптимальная и надежная игра напарника Гранквиста по центру обороны. В этом районе стоит искать остроту.

Но нельзя забывать о Телине и Берге, которые, конечно, не ровня Ибрагимовичу, однако очень старательны и работают на команду, пусть даже сами могут не забивать – они хорошо освобождают зоны для тех же Форсберга и Классона. Внимательность в этом поединке может стать залогом успеха, поскольку при малейшей потере концентрации и те, и другие склонны к ошибкам.