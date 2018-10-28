ЦСКА доигрался

28 октября 2018, 22:38

Измотанные, но гордые евробойцы ЦСКА и «Краснодар» подарили драматичный матч. «Соккер.ру» отмечает волю и характер «быков».

Обе команды на неделе проводили тяжелые матчи в еврокубках. Казалось бы, что у ЦСКА есть определенная фора, поскольку армейцы играли на два дня раньше «Краснодара». Но после поражения, особенно крупного, выездного, очень тяжело восстанавливаться. Больше морально даже, чем физически. «Краснодар» тоже уступил, причем более обидно, чем ЦСКА , упустил результат в самом конце, играя при этом гораздо лучше соперника весь матч. Словом, сошлись усталые команды с грустинкой. Это ощущалось в первом тайме.

Мы привыкли, что и ЦСКА , и «Краснодар» имеют довольно высокую планку по уровню игры, по организации, умению создавать моменты и демонстрировать качественный футбол. Но до перерыва все эти свои способности они куда-то разбазарили. «Краснодар» в непривычной для себя манере вынужден был отдать контроль мяча сопернику, ЦСКА вроде как играл с инициативой, почаще бил, но крайне неопасно и неточно.

Учитывая, что первый тайм шел в медленной борьбе, остроту создавать не получалось. Защите гораздо комфортнее ликвидировать угрозы, когда все атаки развиваются неторопливо. Скорее всего, именно про первый тайм после игры Виктор Ганчаренко сказал: «Пустая игра». Она действительно такой казалась. Но надо отметить, что до перерыва все статистические показатели были в пользу ЦСКА .

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 17 (3)

Самыми бьющими у ЦСКА были Дзагоев, Влашич (по 4 удара) и Чалов (3 удара). Двое из них были заменены, после чего армейцы резко сдали в качестве игры. Но к этому еще вернемся. У «Краснодара» больше других били Ари и Классон – по четыре раза. Каждый из них в итоге еще по голу забил. До перерыва по ударам было полное преимущество хозяев, пусть их подводила точность. «Краснодар» свою статистику набил в конце встречи.

Владение мячом (точность передач): 46,7% (76%) - 53,3% (75%)

Обе команды показали весьма низкую точность пасов. Каждая четвертая передача оказывалась мимо цели. Для команд из лидирующей группы чемпионата России это неважная статистика. Она обусловила в том числе то, почему игра смотрелась не самым лучшим образом на протяжении значительной части. Что касается владения мяча, так тут тоже «Краснодар» набил эту статистику во второй части второго тайма. И все это вкупе с тем, как распределялись голы, подводит нас к одному яркому выводу.

Это, пожалуй, один из немногих матчей, после которого можно сказать, что Виктор Ганчаренко серьезно ошибся. Да, мы привыкли, что этот очень умный, грамотный специалист, напротив, делает шикарные вещи, работает блестяще, тонко чувствует команду и способен даже из пионеротряда сделать боеспособный коллектив. Но, говоря словами классика, и у мастера бывают ошибки. Это поражение во многом на его плечах.

Около часа игры ЦСКА смотрелся чуть предпочтительнее «Краснодара», сумел в такой примерно равной боевой игре забить трудовой мяч благодаря точности вожатого Влашича и не самой удачной игре Синицына. Армейцы наверняка могли продолжать в том же духе, но Ганчаренко слишком поверил в то, что «Краснодар», проигравший три матча кряду, не найдет в себе силы прибавить. Поэтому тренер армейцев начал творить непонятные вещи. Он убрал Дзагоева и Чалова, выпустив Хосонова и Бийола, сделал Влашича центральным нападающим, по сути, то есть ответственным вообще за всю атаку. Никола, конечно, классный игрок, но все-таки все должны заниматься своей работой. И попросту посадил свою команду в оборону Ганчаренко. После игры он сам признал свою ошибку:

Замены ослабили игру. Думали, что с их помощью освежим игру, но Хосонов и Бийол в нее не попали. Может быть, мы не заслуживали победы... Пустая игра: и нам было тяжело, и «Краснодару». В целом мы не контролировали игру в центре поля и особенно на левом фланге. Главная причина поражения - мы не чувствуем друг друга, не хватает сыгранности.

И совершенно иначе сработал тренерский штаб «Краснодара». Логично было предположить, что сил у «быков» будет все меньше. Однако ЦСКА сам предоставил гостям сыграть в их любимый футбол с контролем мяча и быстрыми передачами. Ведь около часа армейцы заставляли оппонента действовать вторым номером, что «Краснодар» не очень любит, даже когда устал. И тут противник отступает назад, имея зыбкий перевес в один мяч, отдает контроль, делает разбалансирующие замены и подставляется тем самым. Замены «Краснодара», напротив, только освежали и усиливали атаку, что позволило «быкам» прибавить. Это отметил и Олег Фоменко:

Естественно, мы довольны победой. Ребята приложили максимум усилий и смогли выиграть. Мы произвели ряд замен, которые усилили игру. Мы до этого владели преимуществом, и это вылилось в голы. Учитывая, что мы слетали в Бельгию, времени на восстановление не было. Быстрые игроки ЦСКА временами в первом тайме могли создавать проблемы. Но это были моменты.