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ЦСКА доигрался

28 октября 2018, 22:38

Измотанные, но гордые евробойцы ЦСКА и «Краснодар» подарили драматичный матч. «Соккер.ру» отмечает волю и характер «быков».

Обе команды на неделе проводили тяжелые матчи в еврокубках. Казалось бы, что у ЦСКА есть определенная фора, поскольку армейцы играли на два дня раньше «Краснодара». Но после поражения, особенно крупного, выездного, очень тяжело восстанавливаться. Больше морально даже, чем физически. «Краснодар» тоже уступил, причем более обидно, чем ЦСКА, упустил результат в самом конце, играя при этом гораздо лучше соперника весь матч. Словом, сошлись усталые команды с грустинкой. Это ощущалось в первом тайме.

Мы привыкли, что и ЦСКА, и «Краснодар» имеют довольно высокую планку по уровню игры, по организации, умению создавать моменты и демонстрировать качественный футбол. Но до перерыва все эти свои способности они куда-то разбазарили. «Краснодар» в непривычной для себя манере вынужден был отдать контроль мяча сопернику, ЦСКА вроде как играл с инициативой, почаще бил, но крайне неопасно и неточно.

Учитывая, что первый тайм шел в медленной борьбе, остроту создавать не получалось. Защите гораздо комфортнее ликвидировать угрозы, когда все атаки развиваются неторопливо. Скорее всего, именно про первый тайм после игры Виктор Ганчаренко сказал: «Пустая игра». Она действительно такой казалась. Но надо отметить, что до перерыва все статистические показатели были в пользу ЦСКА.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 17 (3)

Самыми бьющими у ЦСКА были Дзагоев, Влашич (по 4 удара) и Чалов (3 удара). Двое из них были заменены, после чего армейцы резко сдали в качестве игры. Но к этому еще вернемся. У «Краснодара» больше других били Ари и Классон – по четыре раза. Каждый из них в итоге еще по голу забил. До перерыва по ударам было полное преимущество хозяев, пусть их подводила точность. «Краснодар» свою статистику набил в конце встречи.

Владение мячом (точность передач): 46,7% (76%) - 53,3% (75%)

Обе команды показали весьма низкую точность пасов. Каждая четвертая передача оказывалась мимо цели. Для команд из лидирующей группы чемпионата России это неважная статистика. Она обусловила в том числе то, почему игра смотрелась не самым лучшим образом на протяжении значительной части. Что касается владения мяча, так тут тоже «Краснодар» набил эту статистику во второй части второго тайма. И все это вкупе с тем, как распределялись голы, подводит нас к одному яркому выводу.

Это, пожалуй, один из немногих матчей, после которого можно сказать, что Виктор Ганчаренко серьезно ошибся. Да, мы привыкли, что этот очень умный, грамотный специалист, напротив, делает шикарные вещи, работает блестяще, тонко чувствует команду и способен даже из пионеротряда сделать боеспособный коллектив. Но, говоря словами классика, и у мастера бывают ошибки. Это поражение во многом на его плечах.

Около часа игры ЦСКА смотрелся чуть предпочтительнее «Краснодара», сумел в такой примерно равной боевой игре забить трудовой мяч благодаря точности вожатого Влашича и не самой удачной игре Синицына. Армейцы наверняка могли продолжать в том же духе, но Ганчаренко слишком поверил в то, что «Краснодар», проигравший три матча кряду, не найдет в себе силы прибавить. Поэтому тренер армейцев начал творить непонятные вещи. Он убрал Дзагоева и Чалова, выпустив Хосонова и Бийола, сделал Влашича центральным нападающим, по сути, то есть ответственным вообще за всю атаку. Никола, конечно, классный игрок, но все-таки все должны заниматься своей работой. И попросту посадил свою команду в оборону Ганчаренко. После игры он сам признал свою ошибку:

Замены ослабили игру. Думали, что с их помощью освежим игру, но Хосонов и Бийол в нее не попали. Может быть, мы не заслуживали победы... Пустая игра: и нам было тяжело, и «Краснодару». В целом мы не контролировали игру в центре поля и особенно на левом фланге. Главная причина поражения - мы не чувствуем друг друга, не хватает сыгранности.

И совершенно иначе сработал тренерский штаб «Краснодара». Логично было предположить, что сил у «быков» будет все меньше. Однако ЦСКА сам предоставил гостям сыграть в их любимый футбол с контролем мяча и быстрыми передачами. Ведь около часа армейцы заставляли оппонента действовать вторым номером, что «Краснодар» не очень любит, даже когда устал. И тут противник отступает назад, имея зыбкий перевес в один мяч, отдает контроль, делает разбалансирующие замены и подставляется тем самым. Замены «Краснодара», напротив, только освежали и усиливали атаку, что позволило «быкам» прибавить. Это отметил и Олег Фоменко:

Естественно, мы довольны победой. Ребята приложили максимум усилий и смогли выиграть. Мы произвели ряд замен, которые усилили игру. Мы до этого владели преимуществом, и это вылилось в голы.

Учитывая, что мы слетали в Бельгию, времени на восстановление не было. Быстрые игроки ЦСКА временами в первом тайме могли создавать проблемы. Но это были моменты.

Об усталости говорили все. Ари даже признался, что команда ощущала ее уже с первых минут. Тем ценнее такая победа, которая, кстати, стала первой для «Краснодара» в гостях у ЦСКА. «Быки» и силу воли показали, и еще одну страничку в истории открыли.

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Все комментарии
настойчивый
настойчивый ответил Леонид Прохорцев 1
30 октября в 18:29
Адвокаты Гинера сделают это поражение случайным, не заслуживающим внимания. Играют то пионеры и только один комсомолец, Влашич. Только вот деньги пионерия получает дай Боже всякому профи. Тренера надо менять. Позор в Тюмени, избиение в Риме. Ростов, Локомотив теперь Краснодар. Кто следующий унизит команду из галактики и гениального тренера?.
Давай объективно. Выигрывать все матчи нереально; так. Так какой из них должен был быть проигран?
ckori
ckori ответил SpaM-SARW
   708 / 801
30 октября в 11:01
Чья бы корова мычала, кто кто а вот конебомжам не стоит говорить про мерзость и злорадство спартаковских болельщиков ибо примеров на вас немерено
Да болельщики спартаковские,армейские-они все одинаковые!А имя им -москвичи-это злые и тупые!
ckori
ckori ответил Сокол 9
   708 / 801
30 октября в 10:59
Гончий Витек-это не тренер для коней, я сразу об этом говорил, как только он Лёню заменил. Это не тренер а одни понты. Он ещё не допрос в плане профессионализма, что бы такой клуб как ЦСКА тренировать.
Странное представление о тренере?Как это не дорос?
ckori
ckori ответил Леонид Прохорцев 1
   708 / 801
30 октября в 10:57
Адвокаты Гинера сделают это поражение случайным, не заслуживающим внимания. Играют то пионеры и только один комсомолец, Влашич. Только вот деньги пионерия получает дай Боже всякому профи. Тренера надо менять. Позор в Тюмени, избиение в Риме. Ростов, Локомотив теперь Краснодар. Кто следующий унизит команду из галактики и гениального тренера?.
Меняйте побыстрее!
ckori
ckori
   708 / 801
30 октября в 10:57
Один вратарь остановил Краснодар-это правильно!Создалось такое впечатление от последних 4-х игр,что чтобы забить гол Краснодару надо просто попасть в рамку ворот!Ахмат,ЛЕ,ЦСКА-голы просто из нечего влетали в ворота Краснодара!Надо думать,сейчас столь вратарей-выбор есть!А Синицыну на пенсию или в Армавир!
Сокол 9
Сокол 9
   687 / 801
30 октября в 09:21
Гончий Витек-это не тренер для коней, я сразу об этом говорил, как только он Лёню заменил. Это не тренер а одни понты. Он ещё не допрос в плане профессионализма, что бы такой клуб как ЦСКА тренировать.
Persenchik
Persenchik
29 октября в 21:41
А чего Цска не хвалите? Три недели назад так нахваливали, что аж пот на лбах кипел. Говорил же я что все еще впереди. Все будет. С поражением армейцы. :-)
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Jum13
   216 / 801
29 октября в 17:05
Ай ай ай вот ты только забыл что буква "с" присутствует и у вас на эмблеме
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Jum13
   216 / 801
29 октября в 16:58
Успокой свою корову а то слишком громко она у тебя мычит
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Риелтор с берегов Невы
   216 / 801
29 октября в 16:55
Чья бы корова мычала, кто кто а вот конебомжам не стоит говорить про мерзость и злорадство спартаковских болельщиков ибо примеров на вас немерено
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   46 / 801
29 октября в 13:46
Ничего страшного не произошло, проиграли не хрюшатнику же какому то и от армейцев вообще никто не ожидал, что они будут бороться за медали и достойно выступать в ЛЧ, а они борются и будут бороться...
Красный навсегда
Красный навсегда ответил Заполярный
   485 / 801
29 октября в 13:40
И за што гордитса за баншиков с лайками или 7-0
Красный навсегда
Красный навсегда
   485 / 801
29 октября в 13:38
Ауу вас не слышно свини вы на каком месте
Jum13
Jum13 ответил Леонид Прохорцев 1
   10 / 801
29 октября в 13:36
Адвокаты Гинера сделают это поражение случайным, не заслуживающим внимания. Играют то пионеры и только один комсомолец, Влашич. Только вот деньги пионерия получает дай Боже всякому профи. Тренера надо менять. Позор в Тюмени, избиение в Риме. Ростов, Локомотив теперь Краснодар. Кто следующий унизит команду из галактики и гениального тренера?.
Чей клуб опозорился - там тренера поменяли
Jum13
Jum13 ответил Заполярный
   10 / 801
29 октября в 13:32
МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМ КЛУБОМ СПАРТАК. А ЗА КОБЫЛ КАК ВСЕГДА СТЫДНО. СПАРТАК - КОНИ 6 - 0. ВОТ ЭТО СТЫДНО И АРГУМЕНТОВ НЕТ.
Ну после 0/0/6, 1-18 и 0:7 свиньи о стыде знают всё! )))
Даже на ромбике у вас "с" - потому, что стыдно )))
Заполярный
Заполярный ответил Jum13
   172 / 801
29 октября в 13:31
А свиньям всегда за кого-то стыдно. Не своего же клуба вам стыдиться. За него перманентно стыдно всей стране
МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМ КЛУБОМ СПАРТАК. А ЗА КОБЫЛ КАК ВСЕГДА СТЫДНО. СПАРТАК - КОНИ 6 - 0. ВОТ ЭТО СТЫДНО И АРГУМЕНТОВ НЕТ.
Заполярный
Заполярный ответил Beekeeper
   172 / 801
29 октября в 13:24
Ничего страшного не произошло, проиграли не пищевику же какому то )) и от армейцев вообще никто не ожидал что они будут бороться за медали, а они борються и будут бороться...
КОНЕЧНО БУДУТ БОРОТЬСЯ, НО ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
Don trambon
Don trambon
   69 / 801
29 октября в 13:10
Ни первый промах Виктора в составе, это уже начинает озадачивать.
MALOVAR
MALOVAR ответил ОлегаТэ
   3 / 801
29 октября в 12:51
ну не автобус же как у беларуса)))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил MALOVAR
   78 / 801
29 октября в 12:20
ты о чем? мы с Рубином играем
Играете???! Вот реально самая смешная твоя шутка за пятилетку!!!!))))))))))))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил SpaM-SARW
   78 / 801
29 октября в 12:18
Стыдно за коней
Свиньям стыдно за коней. За свиней всей стране стыдно...
Как-то неправильно. Надо либо страну удалять из хлева, либо хлев из страны. ;)
Jum13
Jum13
   10 / 801
29 октября в 11:35
А вообще комментарии тарасовских фанатиков довольно забавно читать )))
Пишите ещё - на фоне выступления спартака вам только и остаётся, что писать гадости про ЦСКА )))
MALOVAR
MALOVAR ответил cska plus
   3 / 801
29 октября в 11:35
ты о чем? мы с Рубином играем
Jum13
Jum13 ответил ОлегаТэ
   10 / 801
29 октября в 11:34
Опаньки, а вот и Казанский нарисовался! Типичный спамер - на фоне эпических обос... неудач СпаМа играем в афганскую защиту (уход в горы). Как только есть шанс уколоть ЦСКА - мы тут как тут!!! Удачи тебе, Колян и здоровья! Пока ты здесь есть, мы будем в курсе, что не всем спартачам результаты матчей с ЦСКА неинтересны... Кстати, сегодня в Казани за кого болеть будешь? Или опять "в горы" ? ;)
Ты аккуратней с ним. А то он чуть что - бьёт до последнего, остановиться не может, его потом папа отмазывает. А ещё этот приспартаченый смешно щёки надувает )))
BenderBender
BenderBender ответил cska plus
   345 / 801
29 октября в 11:31
Хватит оправдываться. У вас никогда не было команды. Только с помощью бабла что-то можете и могли
BenderBender
BenderBender ответил Риелтор с берегов Невы
   345 / 801
29 октября в 11:28
Тебе трудно поверить, что игра цска вызывает рвотный рефлекс? Надо же!
BenderBender
BenderBender
   345 / 801
29 октября в 11:24
Ничего удивительного. Цска после сегодняшнего матча рубин спартак будет на своём месте.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Казанский
   78 / 801
29 октября в 11:02
Митряшка,держись,друг!!!Верю,что у тебя и автомат деревянный и пистолет водяной,так что не застрелишься)))
Опаньки, а вот и Казанский нарисовался! Типичный спамер - на фоне эпических обос... неудач СпаМа играем в афганскую защиту (уход в горы). Как только есть шанс уколоть ЦСКА - мы тут как тут!!!
Удачи тебе, Колян и здоровья! Пока ты здесь есть, мы будем в курсе, что не всем спартачам результаты матчей с ЦСКА неинтересны...
Кстати, сегодня в Казани за кого болеть будешь? Или опять "в горы" ? ;)
boniel3
boniel3
   743 / 801
29 октября в 10:46
Я давно говорил,что игроки в ЦСКА не играют в футбол,только его обозначают.Совершенно отсутствует страсть и азарт.Откатают мяч и домой...!И главное.Тренер не может поставить игру.Выходят на поле и не знают,что делать.Не могут сделать первого острого паса,только в борьбу или чужому.Стоят рядом с защитником на свободное место не открываются.Финтов и обманных движений просто нет.Все примитивно и предсказуемо.С такой игрой они будут проигрывть всем без исключений.
Казанский
Казанский ответил cska plus
   81 / 801
29 октября в 10:19
Жаль, что так получилось, не унываем а работаем дальше, в конце концов Краснодар достойная армейцам команда и проиграли не какому-нибудь середнячку с восставшими зулусами а одному из лидеров, быки с победой, проигрывать тоже надо уметь а на ошибках только учатся.
Митряшка,держись,друг!!!Верю,что у тебя и автомат деревянный и пистолет водяной,так что не застрелишься)))
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