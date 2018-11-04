«Зенит» и чемпионский уровень

04 ноября 2018, 10:00

Семак просил об усилении, но разве Сергей Богданович раскрывает сильные стороны имеющихся футболистов? О кадрах лидера РПЛ – на «Соккер.ру».

Нет сомнений, что поединок «Зенита» и «Ахмата» не для заумных прогнозов. Здесь после погрома 4:0 от фаворита легко может последовать нулевая ничья. А до этих двух матчей еще под прежним названием клуб из Грозного одержал три победы подряд над петербуржцами.

«Зенит» может и проиграть сегодня, и победить «Ахмат», особенно дома. Но помните, что Рашид Рахимов как оппонент не подарок – один из самых грамотных наставников лиги. А после серии из двух поражений и трех побед «Зенита» Сергей Богданович мечтает о стабильности. Вот только пока ее неоткуда взять.

Нельзя зафиксировать прогресс футболистов из-за работы тренера. А вылет из Кубка России от «Ростова» напомнил – летом подписали только Маркизио, но тот пока не изменил облик той команды, которая финишировала в прошлом сезоне пятой, хотя после 12 матчей набрала 28 пунктов, прямо как сейчас.

Кстати, у Манчини еще и поражений в РПЛ не было, а у Семака уже два. Плюс в заявке ряд игроков, которые ни туда, ни сюда. У «Зенита» вообще чемпионский состав? Интересно выяснить, оценив тех, кто на уровень победителей РПЛ не всегда или никогда не потянет.

Эрнани Азеведу (24 года, хавбек, Бразилия)

Зачем команде полузащитник, который сыграл 156 минут в РПЛ ? Один раз вышел в основе. Ничем не запомнился, кроме передач ближнему или привычных дальних ударов. Быть может, стоило отпустить Эрнани, если не вписывается в игру?

Также вспомните о травме Нобоа. Даже Маркизио, быть может, не подписали бы, имея вариант в центре, который работал. Но Эрнани не напарник Паредесу, как был Кристиан. Непонятно, зачем бразильца мучают. Лучше бы молодого из дубля на его месте наигрывали.

Магомед Оздоев (25 лет, хавбек, Россия)

Давайте честно – «Зенит» испоганил карьеру еще одному российскому игроку. Многие уже забыли, но Бердыев ведь вернул Оздоева в мир футбола. В «Рубине» перед переездом в Санкт-Петербург тренер нашел для Магомеда новую тактическую роль.

В рамках той концепции мог бы играть за «Зенит», но получил 19 минут после 12 туров. Если Оздоева интересует карьера, а не просто получение зарплаты за тренировки, нужно менять клуб. Семак не видит его в основе. Печальный пример, ведь игрок с головой на плечах.

Антон Заболотный (27 лет, форвард, Россия)

Кокорин в заключении. Но значит ли это, что Заболотный полностью отвечает требованиям «Зенита» в атаке? Если Дзюбе не создают моменты, если сам Антон провел за восемь выходов на замену всего 47 минут на поле, откуда уверенность, что Семак в него верит?

Дзюба – железно основной, а Заболотный по формату похожий. Ждали Кокорина, но Александр промахнулся. Поэтому сейчас, если не получается у Артема, усилить атаку некем. Что и видим по поражениям в один мяч. Заболотный подходил для «Тосно», но чемпионского ли он уровня форвард?

Матиас Краневиттер (25 лет, хавбек, Аргентина)

Обратите внимание, что в списке нет 20-летних. Народ в самом соку, но не заметно, чтобы прогрессировали. Краневиттер попросту не подходит для «Зенита», да и странно, что его вообще пригласили. Если помните, то интересовались другим игроком – Аскасибаром.

Сейчас Сантьяго оказался в «Штутгарте», тонет в Бундеслиге вместе с командой Гомеса. Но ему 21 год, играет не совсем ужасно. А Краневиттер, имея опыт, совершенно не впечатлил. Банально жесткий и непродуманный полузащитник, который отдает мяч ближнему. Не вписывается в игру команды, ведь мешает напарникам.

Роберт Мак (27 лет, вингер, Словакия)

В отличие от Краневиттера, Мак подходит команде. В основе появляется, гол забил – целый гол за девять матчей. Словак старается, но является отсылкой к временам, когда у «Зенита» не было денег, чтобы места на флангах занимали парни класса Халка и Данни.

Мак, будучи игроком техничным и темповым, явно остается мастером среднего уровня. А поскольку Роберт, как и все упомянутые в списке, не прогрессируют у тренера Семака, то не видим, как Мак становился хотя бы Тошичем, если не Красичем для «Зенита». Роберт тянет на уровень команды из ЛЧ ? Играет хотя бы как Антон Миранчук?

Игорь Смольников (30 лет, правый бек, Россия)

У Клаудио Маркизио ужасная форма, но есть чемпионский уровень. Но кто придумал, что Смольников последних лет – игрок класса чемпиона РПЛ ? Когда Игорь пришел из «Краснодара», то прогрессировал. Стал разок чемпионом три с половиной года назад, а затем последовал медленный, но верный спад.

Игоря по инерции упоминают в числе лучших крайних беков, но даже когда Марио Фернандес выдает среднюю игру, то оставляет более целостное впечатление. Смольников не шикарен в защите, не силен в атаке настолько, чтобы его техника впечатляла. Будь «Несмеян» Анюков того же возраста, увидели бы Игоря в запасе.

Эльмир Набиуллин (23 года, левый бек, Россия)

Если Евгения Чернова рассматривали как резервиста – примерно на глубине Терентьева, то отказ Лаксальта от «Зенита» означал, что после Кришито левую бровку отдадут Эльмиру. Точно не видим игру чемпионского уровня по левому флангу, ведь если вспомните, как рубился Доменико, то знаете, где планка.

Сейчас у «Зенита» нет крутого левого фланга, а раньше был. Эльмир играет не хуже Смольникова, даже лучше, аккуратнее в защите. Однако у него большой брак – почти 25 %, всего одна голевая, активность впереди низкая. Чернов порой меняет конкурента, но оба не впечатляют. И тут вопросы к Семаку, ведь игроки добротные.

Луиш Нету (30 лет, центрбек, Португалия)

Есть молодой Маммана – аргентинец, который плохо начал в России, в стиле центрального защитника Широкова, но стоил дорого и отдавать его за копейки другим глупо. Есть Мевля – защитник, который у Бердыева играл куда лучше, на уровне Лиги чемпионов или Лиги Европы, а сейчас потерял место в основе.

А Нету набрал форму, однако кто знает Луиша – не сомневается, что это временно. Это Иванович игрок чемпионского класса, хотя и очень старый, а португалец даже в единственном чемпионском сезоне в карьере «привозил». Сейчас неплох, но это «спартаковский» защитник по подходу. Выходить в ЛЧ с парой Бранислава и Луиша – подписывать приговор Луневу.

Сергей Семак (42 года, тренер, Россия)

Когда говорим о тех, кто может не вписаться в состав «Зенита» под Лигу чемпионов – текущее лидерство подразумевает возвращение в элитный турнир, то странно говорить о футболистах, но не обсуждать кандидатуру тренера.

У Семака не получается одна из важных составляющих успеха наставника – нет массового прогресса футболистов. Паредес и Дзюба не прыгнули выше головы, 5 голов для Артема за 12 матчей – не подвиг. Ерохин, Нету, Иванович – есть нормальная игра, но ничего выдающегося.

И рост Дриусси, и адаптация Маркизио – тренерские задачи. Быть может, сам Семак пока не наставник уровня того «Зенита», который выигрывал чемпионаты России? Пока могут положиться на соперников – те часто теряют очки, но хорошо бы зависеть от себя, чего не было пару лет.

Рубикон для «Зенита». Серьёзные вопросы к тренеру Семаку

Зимние покупки выручат «Зенит»?

Понятно, зачем Сергею Богдановичу зимняя трансферная кампания – спастись за счет индивидуального класса мощных новичков. Но для начала надо признать, что «Зенит» набрал игроков в случайном порядке. Плюс не перекрыли позиции, где раньше были сильные легионеры – Гарай, Витсель, Кришито и Халк, а это треть основы.

Кроме Ригони, Полоза, Цаллагова и Новосельцева, отправленных в аренды, образовалась целая очередь тех, кто в тени Файзулина. У «Зенита» странный лоскутный состав и непонятный пока тренер. Семак не обыграл «Спартак» и «Ростов». Не играл пока против Ганчаренко и Карпина в чемпионате, зато вылетел из Кубка России.

А победы над «Локомотивом» и «Краснодаром» успешно замараны поражениями от «Анжи» и «Динамо». Есть минимум восемь футболистов, которые не всегда показывают чемпионский уровень. И это еще не считая худшие матчи Дзюбы (ни разу не был чемпионом России) или спады Шатова.

Также ограниченность амплуа Ерохина, молодость и нестабильность Мамманы и Друисси, отсутствие драйва у ветерана Маркизио. Пока на всю команду с большой натяжкой можно засчитать прогресс Паредесу, Ерохину и Набиуллину. Но это не рывки, о которых будут говорить десятки лет.

Пока не хватает не только гениальных покупок от Хавьера Рибалты, чтобы традиционно не скатиться с первого место на третье или пятое, но и тренерских идей уровня ЛЧ . Посмотрим, что Семак покажет против Рахимова, но пока игра у «Зенита» не совсем поставлена, тренерское мастерство не компенсирует среднюю форму или спорный класс.

Да, Семак не виноват, что его оставили без трансферов с теми, кого набрали другие тренеры. Но даже эти ребята не играют на пике возможностей. Жалуясь на состав после осечек, ожидая мощную трансферную кампанию зимой, важно добавлять вопрос: а подписали ли тренера, с которым прогрессивные игроки покажут, что должны? Если «Зенит» не команда чемпионского уровня по мастерству или хотя бы характеру – не будет никакого титула.