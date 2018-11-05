Робин из IKEA. Шведский датчанин нежданно-негаданно оказался в Вечном городе

05 ноября 2018, 17:24

Летом «Рома» полностью обновила вратарскую бригаду. Ворота «джаллоросси» отданы в распоряжение высоченному шведу Робину Ольсену. Точнее не совсем шведу, вратарю сборной Швеции. В чём разница, а также многое другое о вратаре ближайших соперников армейцев в Лиге чемпионов вы сможете узнать в этом материале.

Если бы Робин был настоящим шведом, то его фамилия звучала бы как Ульсон. Ибо в шведском языке за буквой О скрывается звук У. Но он датчанин. Родители будущего стража ворот перебрались из Ютландии в Скандинавию, где Робин вырос и стал футболистом. В датском языке О это О, поэтому фамилия голкипера должна звучать, как Ольсен. Хотя существует гибридная версия, которую частенько используют в нашей прессе – Ульсен.

Не собирались римляне приобретать нового вратаря. Бразилец Алиссон Беккер их более чем устраивал. На протяжении целого года столичный клуб отбивался от заманчивых предложений, как от назойливых насекомых. Но сразу после чемпионата мира «Ливерпуль» сделал «Роме» предложение, от которого нельзя отказаться, итальянской стороне пришлось в срочном порядке искать замену. Тем более что сумма, вырученная от продажи Алиссона – 72 миллиона евро, позволяла «джаллоросси» спокойно чувствовать себя на футбольном рынке. Время, правда, поджимало. До старта Серии А оставался всего месяц.

Долго искать не пришлось. Взяли первого, кто подвернулся под руку. Вратаря сборной Швеции Ольсена, уже несколько лет игравшего на родине предков – в датском «Копенгагене». Восемь с половиной (а с учётом бонусов – все двенадцать) миллионов евро более чем устроили датчан. Ведь приобрели они Робина у ПАОКа за 650 тысяч. Ольсен же оказался самым дорогим вратарём в истории шведского футбола.

Чем руководствовались боссы «Ромы», в первую очередь спортивный директор Рамон Мончи, приобретая Ольсена? Робин относительно молод – 28 лет. Обладает прекрасными физическими данными – при росте 198 сантиметров шведский датчанин и пластичен, и подвижен. Длинные руки и приличный прыжок помогают скандинаву (всё же он скорее скандинав, чем ютландец) уверенно чувствовать себя в воздухе. Удары низом для длинных вратарей всегда были неприятны, Ольсен не исключение. Но всё же он умеет и быстро сложиться и не менее быстро упасть.

Чемпионаты Швеции и Дании, равно как первенство Греции, где немножко поиграл Робин, конечно, не Серия А. Но опыт выступлений в еврокубках у Ольсена имелся, - он успел поиграть и за «Мальме», и за «Копенгаген», и поэтому знает, что такое Лига чемпионов и Лига Европы. Но главное, что привлекло римлян, - выступление Ольсена за сборную Швеции. Робин более чем уверенно заменил казавшегося вечным Андреаса Исакссона. С ним стало даже спокойнее. Именно шведы зажгли красный свет перед сборной Италии в стыковых матчах чемпионата мира, лишив четырёхкратных чемпионов шанса стать пятикратными за несколько месяцев до старта. На мировом первенстве Ольсен сыграл достаточно хорошо. Героических подвигов не совершил. Но в трёх из шести встречах сыграл «на ноль». Не был виноват в четырёх пропущенных мячах. Разве что за гол Тони Крооса со штрафного можно предъявить претензии. Ну так это Кроос.

Вот такой скромный, не звёздный, но добротный вратарь достался «Роме». Может, и хорошо, что не звёздный. Иначе бы и этого оторвали с руками-ногами. А так есть шанс, что Ольсен закроет позицию номер один на несколько лет. К тому же Мончи, сам в прошлом вратарь, разбирается в коллегах и видит то, что доступно не всем.

«Рома» устроила оригинальную презентацию нового голкипера. На официальном сайте римлян Робин был представлен как… покупка из шведского мебельного гипермаркета IKEA. К портрету Ольсена прилагалась инструкция, где был изображён сам вратарь, его свитер, пара бутс и столько же перчаток. Возможно, подача новобранца в виде мебели, а известно, из чего эту самую мебель делают, могла кого-то покоробить. Робин оценил акцию нового клуба с улыбкой, после чего принялся доказывать, что он вовсе не деревянный.



Но как говорит сам Ольсен, это было очень и очень непросто.

Я не успел перебраться в Рим, как сразу почувствовал и повышенное внимание к моей персоне, и сильное давление. Неудивительно. Ведь я должен был заменить Алиссона, что более чем непросто. Ведь это один из сильнейших вратарей планеты. Новая обстановка – страна, партнёры, болельщики. Ко всему нужно было привыкнуть и очень быстро. Сразу засел за учебник итальянского языка. Конечно, он несовершенен, но объясниться на поле уже могу. Приходится много работать на тренировках, чтобы не разочаровать ни тренеров, ни товарищей, ни болельщиков.

Официальный дебют Ольсена в воротах «джаллоросси» пришёлся на гостевой матч с «Торино». Взял всё, что летело в его ворота, чем помог римлянам увезти три очка из Турина. А вот премьера на «Стадио Олимпико» выдалась неудачной. Три удара по воротам в первом тайме и три гола «Аталанты». Вроде и особой вины вратаря нет, а всё равно неприятно. Спасибо товарищам, свели встречу к ничьей.

В третьем туре «Рома» проиграла «Милану» 1:2, пропустив второй мяч на пятой добавленной к основному времени минуте. Ольсен же получил самую высокую оценку в составе римлян. Не стану вас утомлять перечислением всех встреч с участием шведского вратаря. Ограничусь цифрами. В чемпионате Италии Робин сыграл все 10 встреч, пропустил в них 13 мячей и пять раз сохранил ворота в неприкосновенности. Кроме уже упомянутой игры с «Аталантой», в пассив можно занести разве что матч с «Болоньей», проигранный 0:2. И то с большой долей условности. Не выручил, но и не подвёл. В остальных турах Ольсен заслужил только благодарности. В Лиге чемпионов «Рома» пропустила три безответных мяча от «Реала». Ни в одном из них Робин не виноват, а если б не северянин всё могло завершиться куда печальнее. Затем римляне одержали две крупные победы - над «Викторией» (5:0) и ЦСКА (3:0). Причем Ольсену пришлось поработать над нулями в протоколе, особенно в игре с армейцами.

Конечно, Робин небезупречен. Есть у него ошибка, которую иногда называют фирменной. Он нередко отбивает мяч недалеко от себя. Пока Ольсена за это не наказывали, спасибо защитникам. Но если и они не выручат, то всё может оказаться печально для «Ромы».

Нынешний сезон пока складывается для «джаллоросси» не так, как бы им хотелось. Но видеть причину неудач в уходе Алиссона несправедливо. Во всяком случае, сейчас. А пока ещё ничего не проиграно, да и косяков за Робином не числится. Не такой уж он и деревянный.

И немного о товарищах Робина Ольсена. Вы же успели прочитать, что вратарская бригада «Ромы» летом обновилась полностью. Сорокалетний румын Богдан Лобонц завершил карьеру, так и оставшись вечно перспективным. В сборной Румынии, переживавшей далеко не лучшие времена, Богдан сыграл примерно столько же матчей, сколько и в «Аяксе», «Фиорентине» и «Роме» вместе взятых. Лукашу Скорупскому надоела роль вечно запасного, и он решил уйти в «Болонью». С концами, а не в аренду, как в «Эмполи».

Ещё до продажи Алиссона в «Ливерпуль», «Рома» подписала контракт с Антонио Миранте, который никогда не скрывает свой возраст. Вот уже больше десятка лет Миранте носит на свитере номер 83, соответствующий году рождения. Начинал Антонио в «Ювентусе», но тягаться с Джанлуиджи Буффоном не мог. Всё больше пропадал в арендах. Одна из них завершилась переходом в «Сампдорию» на постоянной основе. И вот какая штука. Пока Миранте был арендован, он играл довольно много. Но после покупки Антонио присел на лавочку. Поэтому пребывание в Генуе оказалось недолгим. Через год вратарь под номером 83 значился в составе «Пармы». Сложные и неоднозначные годы провёл Миранте в воротах пармезанцев. Были блестящие матчи, и даже поощрение в виде вызова в сборную Италии. Но сам клуб постепенно приходил в негодность. Кончились деньги, разбежались почти все, кто пользовался спросом. И только Миранте отдувался на последнем рубеже. Пропускал он много, ошибался тоже часто, но выручал куда чаще. Когда же пармская обитель накрылась медным тазом, Антонио обосновался в «Болонье», где едва не завязал с футболом из-за проблем с сердцем. К счастью, всё обошлось, и Антонио не просто вернулся в ворота, но и примерил капитанскую повязку. Которую он носил вплоть до своего ухода в «Рому».

Летом «Рома» и «Болонья» провели обмен с доплатой. Скорупского римляне продали за 9 миллионов евро, а Миранте был за 4. Понятно, что в качестве основного голкипера возрастной футболист не рассматривался. Но на роль второго, способного, если надо выйти на поле, Антонио подходит идеально. Контракт с римлянами рассчитан на три года. Интересно, сколько раз 83-й номер выйдет на поле.

Третий вратарь «Ромы» - персонаж малоизвестный. Бразилец Даниэл Фузато пока не имеет собственной странички в Википедии. Известно лишь, что парень этот родился 21 год назад в Санта-Барбаре. Нет, не в той, что прославлена в сериале, а в бразильской. Учился Даниэл в «Палмейрасе», но поиграть за родной клуб не успел. Пригласили в «Рому», где бразилец продолжает своё футбольное образование. Вдруг из него вырастет второй Алиссон. Пока вероятность увидеть Даниэла Фузато в основном составе близка к нулю. Но кто, например, мог предположить выход юного армейца Георгия Кырнаца в игре с «Реалом». Пусть даже на считанные секунды.