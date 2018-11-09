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Как «Зенит» это делает?

09 ноября 2018, 02:12

«Зенит» продолжает лидировать в своей группе Лиги Европы, несмотря на невыразительную игру. «Соккер.ру» - о матче петербуржцев с «Бордо».

Очевидно, что Сергей Семак с собой в «Зенит» привез какую-то невообразимую удачу и запредельную эффективность. Ведь игра петербургской команды вызывает нарекания уже довольно давно, никаких восторгов, особых оценочных суждений по ней нет, поскольку она весьма посредственная и даже серая. Даже прибытие Маркизио как-то растворилось наряду со всеми подвигами и чудачествами аргентинцев. Но и осудить, придраться невозможно. 

В чемпионате России «Зенит» уверенно лидирует, в Лиге Европы тоже не проигрывает и занимает первое место в группе. Остается только удивляться, как это удается при такой далеко не самой выдающейся игре. Сузим спектр до матчей Лиги Европы, где «Зенит» не знает поражений. Ну ведь не было игры, в которой российский клуб диктовал бы условия и играл бы ярче, лучше соперника. Во всех матчах противники «Зенита» имели больше ударов, больше моментов, лучше распоряжались с мячом, но только до момента, когда нужно было забивать голы. Тут «Зенит» оказывался успешнее или как минимум не хуже. И так набрал свои восемь очков, удержав первое место. Вот взять игру в Бордо. 

Цифры 

Удары по воротам (в створ): 24 (5) – 8 (2) 

Немного стыдная статистика по ударам для команды, которая лидирует в чемпионате России и играет против соперника, занимающего 11-е место в чемпионате Франции и не имеющего еще ни одного очка в Лиге Европы. «Бордо» просто был острее, больше атаковал, бил чаще и опаснее. Особенно старались Камано (5 ударов), Карамо и Калу (по 4 удара), даже защитник Сабали нанес три удара, хотя «Зенит» изначально играл в довольно плотную оборону. Ну, по задумке. У «Зенита» наиболее бьющим оказался Заболотный – три попытки.

Владение мячом (точность передач): 57,2% (87%) - 42,8% (80%) 

Может быть, лидер РПЛ хотя бы по показателям работы с мячом лучше? Но нет, и тут промах. «Зенит» гораздо меньше владел мячом, хотя «Бордо» в принципе команда не для контроля мяча. Аквитанцы чаще играют у себя в прессинг без мяча, в быстрые передачи вперед и контратаки, а не в этот процент. Но с «Зенитом» и они наконтролировали мяч вдоволь. Да и точность передач. Да, 80 процентов – это замечательный показатель для чемпионата России, где за 75 процентов переваливает редко, оттого большинство матчей смотреть грустно. Но кризисный французский клуб смог в 87 процентов, то есть почти девять из десяти передач «Бордо» оказывались точными. И нельзя сказать, что все эти пасы проходили только между защитниками на два метра.  

Дриблинг (отборы): 9 (11) – 7 (13) 

Вот где «Бордо» просел на фоне остальных команд из Европы, которым успешно удавалось противостоять российским клубам. Обычно в количестве успешных обводок заграничные соперники значительно превосходят российские клубы, где этот элемент выжигается тренерами. Но тут «Бордо» не смог разогнаться. И здесь уже стоит отдать должное грамотной настройке Семака, который вспомнил, как тяжело было в первом матче против индивидуальных действий игроков «Бордо». Поэтому только шустрому Калу удалось совершить четыре обводки. Остальных зенитовцы грамотно прикрывали и лишали мяча вовремя. Это ликвидировало значительную часть угроз, которые допускаются нашими клубами в еврокубках – сравните значения в других матчах российских команд. 

Семак-испытатель 

В Кубке России «Зенит» попытался сыграть без четырех лидеров команды. Как помним, это закончилось бесславным поражением от «Ростова». Тут Семак снова пошел на риск. Иванович и Дзюба, которые заряжают своим настроем всю команду с двух сторон ее расстановки, в заявку не попали. Поэтому над «Зенитом» нависла угроза нового эмоционального и куражного такого провала. И на значительном отрезке встречи это ощущалось. Чувствовалась нехватка Ивановича в защите, хотя Анюков старался как мог, брал на себя роль дядьки. 

Ощущалась и нехватка мощи в атаке, где обычно Дзюба наминает бока защитникам. До Заболотного мяч доходил вообще весьма редко. С ним защита «Бордо» в основном справлялась неплохо. Если бы не пропущенный гол, где Антон сыграл замечательно и хладнокровно, что главное. Но еще важнее проход Кузяева, которого мы не перестанем называть двужильным героем «Зенита». Опять Далер, игравший везде, откопал в себе силы и прорвался к лицевой, выдав блестящий по рассудительности пас на Заболотного. 

Разница в пенальти 

Кстати, если бы не довольно неоднозначный пенальти, то «Зенит» вообще в своем стиле мог бы добыть победу в этом нелогичном матче. Почему пенальти странный? Так совпало, что два российских клуба оказались в один день в схожем положении в Лиге Европы. Сначала «Спартак», которому арбитр пенальти не дал, когда в конце встречи после слаломного прохода в чужой штрафной упал Мельгарехо. Лоренсо падал красиво, но это не отменяет выставленной ноги соперника и контакта. Судья решил, что симуляция. 

И через пару часов вот ровно в такой же ситуации другой рефери назначает пенальти за точно то же самое в ворота «Зенита». Пересмотрите эпизоды, повторы. Ситуации точь-в-точь, совершенно одинаковы. Сабали падал после контакта (и до контакта на это шел) с Мамманой. Но судья пенальти дал, и «Бордо» вышел вперед. Конечно, чисто с футбольной точки зрения аквитанцы не заслужили бы поражения, но конкретно их гол в контексте общего судейства выглядит нелогичным. 

И тут можно только вспомнить особенно громко звучавшие на этой неделе призывы ввести в еврокубках видеоповторы как можно скорее. Слишком уж вопиюще ошибались арбитры, особенно на фоне турниров, где уже есть повторы и где голы из офсайда отменяются, пенальти назначаются и не назначаются по делу, забитые мячи засчитываются или нет, когда они тщательно проверены.

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Все комментарии
VadimR
VadimR
   317 / 799
09 ноября в 21:50
Интересные вы люди, играют ярко, в тотальный футбол, много пропускают и теряют очки - не нравится! Играют блекло, но эффективно, рационально с учетом травм и потерь игроков основы, тащат 2 турнира - не нравится! Столько экспертов развелось, ужас просто, по мне так лучше 1:0 и 1:1, чем валидольные 4:3 и 2:3 как у того же Спартака! И вообще, как только в Зените окажется в нападении один, а лучше пара топовых нападающих, можно будет к Богданычу какие то претензии предъявлять, из чистых форвардов уровень основы пока только Дзюба, и то только под одну схему!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
   553 / 799
09 ноября в 15:37
я о том же,если зеня выйдет с группы,то снова андерлехт или лейпциг
Ты не прав! Андерлехт - в этом сезоне точно исключен, а вместо Лейпцига будет Зальцбург!
А если серьезно, то хотел бы увидеть на Крестовском Арсенал или Челси...
pomor45
pomor45
   100 / 799
09 ноября в 15:25
Все ищут в игре то, что ей не присуще по самой природе - логику. Лезут со свой аналитикой в поисках логики там, где её нет и быть не может. Её, по большому счёту, нет даже там, где полностью царит мысль, - в шахматах, поэтому их и называют игрой. Игра тем и увлекает, что полностью находится во власти Фортуны, которая распоряжается в ней всем: если благоволит, то и с парой точных ударов по воротам одержишь победу, а нет, то хоть убейся и пали каждые 5 минут - всё впустую: или вратарь соперника проявит качества обезьяны и штанги с перекладиной будут ему помогать, или всё время будет чуть-чуть не хватать. И ещё, есть непреложные законы игры: любая победа всегда желанна; даже достойное поражение ничего, кроме огорчения, не приносит; ничья оставляет желать лучшего; арбитр никогда не бывает правым для обоих соперников.
pomor45
pomor45 ответил 112910415
   100 / 799
09 ноября в 15:02
далеко не уедешь с этакой дивной игрой...
По мнению автора уже заехали далеко. Видно игра логике не поддаётся. На то она и игра.
112910415
112910415
   95 / 799
09 ноября в 13:48
далеко не уедешь с этакой дивной игрой...
Фата лист
Фата лист ответил d_fincher
   71 / 799
09 ноября в 11:35
А тебе не стыдно за колхозную игру Спартака? Как можно хвалитб команду зв такие победы...
parallels
parallels ответил d_fincher
   5 / 799
09 ноября в 11:31
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил parallels
       216 / 799
    09 ноября в 10:46
    Как бомж хвалит свою команду и его админресурсы, через Спартак
    Roger Young
    Roger Young
       627 / 799
    09 ноября в 10:42
    Все правильно написано.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
       619 / 799
    09 ноября в 09:57
    Да что же это такое творится,че мне снова стыдно за зенит
    Не горюй, я думаю это лечится.
    ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
    ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
       45 / 799
    09 ноября в 09:24
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok
         88 / 799
      09 ноября в 09:07
      Нереально везет питерскому проекту. Ну ничего, скоро везение кончится, и Зенит вылетит в 1/16 финала.
      maldalik
      maldalik ответил MALOVAR
         538 / 799
      09 ноября в 08:57
      Да уж,такого фарта как у богданыча не припомню,по сути уже должен быть в отставке
      Он у Бердыева четки одолжил.
      tuman960
      tuman960
         153 / 799
      09 ноября в 08:40
      согласен с автором!!!!С приходом Семака есть результат,но игра серая и скучная!!!Не нравится мне такой Зенит!!!!
      MALOVAR
      MALOVAR
         3 / 799
      09 ноября в 08:37
      Да уж,такого фарта как у богданыча не припомню,по сути уже должен быть в отставке
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Caniggia
         3 / 799
      09 ноября в 08:24
      то вас бы не было в европе
      ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
      ПРОЕКТ ЕВРЕЯ ответил Leningrad 84
         45 / 799
      09 ноября в 07:57
      Еврей, ты о чем?...
      я о том же,если зеня выйдет с группы,то снова андерлехт или лейпциг
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
         553 / 799
      09 ноября в 07:37
      если выйдет снова андерлехт( опять стыдно за зенит
      Еврей, ты о чем?...
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         553 / 799
      09 ноября в 07:36
      Зенит вторым составом в эконом-режиме (с Заболотным и Анюковым) отыграл на выезде волевую ничью у французов. Сергею Богдановичу - полный зачет! А через два дня - ЦСКА (правда, дома и, надеюсь, с Дзюбой)...
      ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
      ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
         45 / 799
      09 ноября в 07:03
      если выйдет снова андерлехт( опять стыдно за зенит
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник
         430 / 799
      09 ноября в 05:39
      Лидировать то в группе он лидирует, но он никуда еще не вышел, да в чемпионате еще играть и играть.
      Рoже Милла
      Рoже Милла
         70 / 799
      09 ноября в 05:06
      Что делает то? Позорится? Так проект позорится просто своим фактом существования, ему и делать ничего не надо.
      Shamil79
      Shamil79
         241 / 799
      09 ноября в 05:05
      нормально делает!
      parallels
      parallels
         5 / 799
      09 ноября в 04:44
      лучше бы задались вопросом, как спартак это делает. при мощнейшем админресурсе и прикормленном судейском корпусе - 7 место, да и то не удержит, просвистит мимо еврокубков прямо в фнл.
      Caniggia
      Caniggia
         368 / 799
      09 ноября в 03:32
      Если бы были видеоповторы, то Спартак летел бы после первого тайма 4-2 и вряд ли бы уже отскочил.
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