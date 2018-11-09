Как «Зенит» это делает?

09 ноября 2018, 02:12

«Зенит» продолжает лидировать в своей группе Лиги Европы, несмотря на невыразительную игру. «Соккер.ру» - о матче петербуржцев с «Бордо».

Очевидно, что Сергей Семак с собой в «Зенит» привез какую-то невообразимую удачу и запредельную эффективность. Ведь игра петербургской команды вызывает нарекания уже довольно давно, никаких восторгов, особых оценочных суждений по ней нет, поскольку она весьма посредственная и даже серая. Даже прибытие Маркизио как-то растворилось наряду со всеми подвигами и чудачествами аргентинцев. Но и осудить, придраться невозможно.

В чемпионате России «Зенит» уверенно лидирует, в Лиге Европы тоже не проигрывает и занимает первое место в группе. Остается только удивляться, как это удается при такой далеко не самой выдающейся игре. Сузим спектр до матчей Лиги Европы, где «Зенит» не знает поражений. Ну ведь не было игры, в которой российский клуб диктовал бы условия и играл бы ярче, лучше соперника. Во всех матчах противники «Зенита» имели больше ударов, больше моментов, лучше распоряжались с мячом, но только до момента, когда нужно было забивать голы. Тут «Зенит» оказывался успешнее или как минимум не хуже. И так набрал свои восемь очков, удержав первое место. Вот взять игру в Бордо.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 24 (5) – 8 (2)

Немного стыдная статистика по ударам для команды, которая лидирует в чемпионате России и играет против соперника, занимающего 11-е место в чемпионате Франции и не имеющего еще ни одного очка в Лиге Европы. «Бордо» просто был острее, больше атаковал, бил чаще и опаснее. Особенно старались Камано (5 ударов), Карамо и Калу (по 4 удара), даже защитник Сабали нанес три удара, хотя «Зенит» изначально играл в довольно плотную оборону. Ну, по задумке. У «Зенита» наиболее бьющим оказался Заболотный – три попытки.

Владение мячом (точность передач): 57,2% (87%) - 42,8% (80%)

Может быть, лидер РПЛ хотя бы по показателям работы с мячом лучше? Но нет, и тут промах. «Зенит» гораздо меньше владел мячом, хотя «Бордо» в принципе команда не для контроля мяча. Аквитанцы чаще играют у себя в прессинг без мяча, в быстрые передачи вперед и контратаки, а не в этот процент. Но с «Зенитом» и они наконтролировали мяч вдоволь. Да и точность передач. Да, 80 процентов – это замечательный показатель для чемпионата России, где за 75 процентов переваливает редко, оттого большинство матчей смотреть грустно. Но кризисный французский клуб смог в 87 процентов, то есть почти девять из десяти передач «Бордо» оказывались точными. И нельзя сказать, что все эти пасы проходили только между защитниками на два метра.

Дриблинг (отборы): 9 (11) – 7 (13)

Вот где «Бордо» просел на фоне остальных команд из Европы, которым успешно удавалось противостоять российским клубам. Обычно в количестве успешных обводок заграничные соперники значительно превосходят российские клубы, где этот элемент выжигается тренерами. Но тут «Бордо» не смог разогнаться. И здесь уже стоит отдать должное грамотной настройке Семака, который вспомнил, как тяжело было в первом матче против индивидуальных действий игроков «Бордо». Поэтому только шустрому Калу удалось совершить четыре обводки. Остальных зенитовцы грамотно прикрывали и лишали мяча вовремя. Это ликвидировало значительную часть угроз, которые допускаются нашими клубами в еврокубках – сравните значения в других матчах российских команд.

Семак-испытатель

В Кубке России «Зенит» попытался сыграть без четырех лидеров команды. Как помним, это закончилось бесславным поражением от «Ростова». Тут Семак снова пошел на риск. Иванович и Дзюба, которые заряжают своим настроем всю команду с двух сторон ее расстановки, в заявку не попали. Поэтому над «Зенитом» нависла угроза нового эмоционального и куражного такого провала. И на значительном отрезке встречи это ощущалось. Чувствовалась нехватка Ивановича в защите, хотя Анюков старался как мог, брал на себя роль дядьки.

Ощущалась и нехватка мощи в атаке, где обычно Дзюба наминает бока защитникам. До Заболотного мяч доходил вообще весьма редко. С ним защита «Бордо» в основном справлялась неплохо. Если бы не пропущенный гол, где Антон сыграл замечательно и хладнокровно, что главное. Но еще важнее проход Кузяева, которого мы не перестанем называть двужильным героем «Зенита». Опять Далер, игравший везде, откопал в себе силы и прорвался к лицевой, выдав блестящий по рассудительности пас на Заболотного.

Разница в пенальти

Кстати, если бы не довольно неоднозначный пенальти, то «Зенит» вообще в своем стиле мог бы добыть победу в этом нелогичном матче. Почему пенальти странный? Так совпало, что два российских клуба оказались в один день в схожем положении в Лиге Европы. Сначала «Спартак», которому арбитр пенальти не дал, когда в конце встречи после слаломного прохода в чужой штрафной упал Мельгарехо. Лоренсо падал красиво, но это не отменяет выставленной ноги соперника и контакта. Судья решил, что симуляция.

И через пару часов вот ровно в такой же ситуации другой рефери назначает пенальти за точно то же самое в ворота «Зенита». Пересмотрите эпизоды, повторы. Ситуации точь-в-точь, совершенно одинаковы. Сабали падал после контакта (и до контакта на это шел) с Мамманой. Но судья пенальти дал, и «Бордо» вышел вперед. Конечно, чисто с футбольной точки зрения аквитанцы не заслужили бы поражения, но конкретно их гол в контексте общего судейства выглядит нелогичным.

И тут можно только вспомнить особенно громко звучавшие на этой неделе призывы ввести в еврокубках видеоповторы как можно скорее. Слишком уж вопиюще ошибались арбитры, особенно на фоне турниров, где уже есть повторы и где голы из офсайда отменяются, пенальти назначаются и не назначаются по делу, забитые мячи засчитываются или нет, когда они тщательно проверены.