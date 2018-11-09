СтандарДный реванш «Краснодара»

09 ноября 2018, 10:40

«Краснодар» сделал элементом стиля демонстрацию воли и характера. «Соккер.ру» - об очередном перевернутом «быками» матче.

До сих пор при воспоминании встречи в Бельгии со «Стандардом» сводит челюсти от обиды. Это же надо так: насколько лучше играл «Краснодар», но умудрился уступить. И вместо уверенного выруливания на выход в плей-офф обострил борьбу за евровесну до предела. К четвертому туру у трех команд в группе было по шесть очков. После яркого матча в Бельгии, который завершился неудачей, от «Краснодара» следовало ждать реванша, демонстрации злости и заряженности в домашнем поединке.

Но что-то с самого начала пошло не так. Краснодарцам не хватало их фирменной скорости в первой части встречи, не хватало подвижности, что упрощало задачу бельгийцам, которые и так-то плотно умеют отбиваться, а тут выстроили грамотные редуты и постреливали из-за укрытий. В итоге очень долго «Краснодару» не удавалось подойти к воротам Очоа на дистанцию угрозы. И это ведь еще полдела, все же помнят, насколько крут мексиканский вратарь. Даже выход один на один против него – далеко не гарантия гола. Спросите у Ари.

«Стандард» не блистательно, но все-таки огрызался, переходил в контратаки, пользуясь тем, что краснодарцы ощущали необходимость атаковать, но еще не проснулись и выглядели вяловато. Этим воспользовался «Стандард», выйдя вперед с помощью старого знакомого Карселы-Гонсалеса. Снова вспомнился привкус обидного результата.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (6) – 12 (3)

Статистика ударов обычно в матчах «Краснодара» более красочная. Данные цифры же говорят о том, что на протяжении значительной части встречи у «быков» были проблемы с выходом в завершающую фазу атаки. Конечно, моменты возникали, причем очень хорошие, но не так много, как хотя бы в первой встрече в Бельгии.

Владение мячом (точность передач): 65,9% (85%) - 34,1% (68%)

Тут почти «Барселона» в исполнении «Краснодара». Практически две трети игрового времени мячом владели «быки», но «Стандард» и не претендовал, сделав ставку на компактную плотную игру на своей половине поля, что до поры позволяло сдерживать этот краснодарский контроль мяча на почтительном расстоянии от ворот Очоа. Тут и высокая точность передач у хозяев, которым приходилось долго готовить подходы, чтобы как раз вскрывать построения бельгийцев, а у тех точность типичная для контратакующей модели с быстрыми забросами вперед. Хотя нет, точность ниже все-таки. Обычно для успешных действий в такой манере нужно от 75 процентов.

Модель «Стандарда» работала очень долго. Но стоит отдать должное тренерскому штабу «Краснодара», который не впервые в нынешнем сезоне даже в условиях кадровых ограничений принимает очень верные решения, которые способны переламывать ход встреч. В этом деле вообще «быки» большие специалисты.

Можно вспомнить игры с ЦСКА , «Локомотивом», «Уралом», с «Крыльями Советов» в Кубке России, с «Севильей» в той же Лиге Европы. Приятно, что в России есть клуб, способный вот так прибавлять, в котором можно быть уверенным, что он начнет выкручиваться из неблагоприятной ситуации. Мусаев заменами извлек из построения команды элементы, которые работали не лучшим образом и замедляли развитие атак.

Инертного Куэву сменил Перейра, добавивший резкости. Потом были брошены в бой джокеры Игнатьев и Сулейманов. Последний сменил опорника Каборе, что продемонстрировало готовность идти на риск. И он оправдался. За три минуты «Краснодар» забил дважды, один из мячей на свой счет записал уже штатный спасатель «быков» Сулейманов, чьи запросы постепенно растут.

Магомед-Шапи Сулейманов (нападающий «Краснодара»):

Нравится ли мне роль джокера в составе? Меня эта роль не устраивает. Конечно же, я хочу выходить в стартовом составе. Но пока есть так, как есть. Значит, это лучше для меня. Я всегда стараюсь делать всё по максимуму. Отрадно, что нас, воспитанников академии «Краснодара» играет уже три человека в команде. Надеюсь, что молодёжи будет больше.

Роль замен в переломе игры отметил и опытный тренер «Стандарда», который философски отнесся к поражению, хотя в какой-то мере оно для его команды тоже было обидным. Вели ведь до 79-й минуты, пусть и играя откровенно «на откат», как говорят в хоккее.

Мишель Прюдомм (главный тренер «Стандарда»):

«Краснодар» сделал три замены, вышли сильные игроки и изменили ход встречи. «Краснодар» сильнее, чем мы, и мы это знаем. Мы попробовали реализовать свои лучшие качества, были близки к цели, но не смогли добиться необходимого результата.

Как всегда грамотно игру разобрал Мусаев, чья вот такая манера четко раскладывать все и доносить мысль наверняка играет большую роль в тех самых перевернутых «Краснодаром» матчах и вообще в целом в эффектной игре команды.

Мурад Мусаев (старший тренер «Краснодара»):

До гола в наши ворота мы действовали остро, имели два момента, но дали пропустить гол. Торопились в атаке и играли авантюрно в обороне. В перерыве попросил ребят быть спокойнее, дисциплинированно выполнять то, что надо. И в итоге мы создавали моменты, рисковали. Соперник был опасен в контратаках. А у нас в очередной раз сработали замены, и мы смогли отыграться. Рад, что есть характер и что можем с нашим графиком находить резервы. Не скрою, нам очень тяжело. У нас кадровый ресурс небольшой. Да, мы проседали иногда, но в целом, для такого графика, как у нас, мы сыграли хорошо тактически.

Теперь судьба путевки в плей-офф снова в руках самого «Краснодара», который идет бок о бок с «Севильей». Понятно, что рассчитывать на победу в Испании будет очень тяжело. Но важнее не опростоволоситься в игре с явным аутсайдером «Акхисаром», который всем поставляет по три очка в каждой игре.