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Футбольные доноры. Откуда берут игроков гранды РПЛ?

10 ноября 2018, 19:05

Кто чаще других поставляет игроков лидерам российского футбола? «Соккер.ру» находит ответ, а трансферные потоки помогают понять, работает ли «социальный лифт».

Футбол справедлив в плане социальных лифтов – мобильность большая, игроки из слабых команд переходят в сильные клубы, растут. Никто не помешает талантливому парню даже из третьей лиги оказаться в составе чемпиона, еще и денег за это доплатят.

Но как происходит в РПЛ? Насколько часто и какие именно клубы поставляют футболистов в топ-5 самых богатых команд – «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»? Интересно узнать, как часто переходят из одного гранда к другому. Там трансферы строго из желания «пойти на повышение», или есть специфические причины?

Выясним для самых актуальных переходов внутри РПЛ – с начала сезона 2014/15 по сей день. Сразу важно отметить, что «Краснодар» конкурентам отдал только Смолова, а ЦСКА не продал ни одного игрока соперникам за означенный период, ведь Еременко перешел в «Спартак» не в статусе футболиста «армейцев» и после дисквалификации.

10 место. «Уфа» - 3 трансфера

Молодой клуб подарил троих игроков молодежке и основной сборной. По одному футболисту в основы «Зенита», ЦСКА и «Краснодара». Лунев – первый вратарь национальной команды, Обляков и Стоцкий – основные новички своих команд. Рыночные отношения, развили – заработали. Все пока в основе, что показательно.

9 место. «Спартак» - 4 трансфера

Было два случая, когда «красно-белые» отдавали игроков конкурентам. Но при этом сразу четыре трансфера связаны с переходами внутри топ-5 РПЛ. «Спартак» отдавал в аренду Широкова и Диканя – «Краснодару», а вот Ари перешел до 2014 года, откуда начинаем отсчет. Также после «красно-белых» в «Зените» оказался Дзюба, а в ЦСКА – Широков, но оба как свободные агенты.

8 место. «Амкар» - 4 трансфера

За пермский клуб играли три чемпиона России двух последних сезонов. Джикия и Селихов усилили «Спартак» Карреры, а Коломейцев был в заявке Семина и «Локомотива» в прошлом сезоне. У Александров нашлись проблемы со здоровьем, а вот четвертый москвич – воспитанник «Зенита» Идову, в этом сезоне частенько на поле у «железнодорожников».

7 место. «Локомотив» - 5 трансферов

Здесь история простая – Геркус не раздает игроков конкурентам. Но есть у «железнодорожников» одно популярное туристическое направление. Речь о Краснодаре, ведь на юг отправлялись Коченков, Шишкин, Абаев и Янбаев. Вратари не задержались, Ренат – тоже, а Роман до сих пор в команде. А Самедов – чемпион России со «Спартаком».

6 место. «Анжи» - 5 трансферов

У махачкалинцев был большой отток кадров, когда Сулейман Керимов закрыл амбициозный проект. Но после этого попадали в видные клубы редко. Михаил Кержаков из «Анжи» вернулся в «Зенит», крайние беки Тигиев и Ещенко оказались в «Спартаке», а Ахмедов и Бурмистров играли за «Краснодар». Как видите, из 5 трансферов ни одного под основу.

5 место. «Крылья Советов» - 5 трансферов

Самарцы отдали половину обычной основы троим грандам. «Зениту» достались Молло, Цаллагов и Ткачук, Аджинджал переходил из «Крыльев Советов» в «Краснодар», а Тимофей Маргасов стал обладателем Кубка России в составе «Локомотива». Но из всего списка нет никого, кто бы задержался в основе гранда надолго, чтобы можно было заявить, что социальный лифт сработал, как следует.

4 место. «Кубань» - 6 трансферов

Команда, которая пробивалась в Лигу Европы, развалилась. Поэтому многие ушли, а некоторые даже оказались в видных клубах. Каборе и Марков представляют соседский клуб «Краснодар», Попов и Мельгарехо – футболисты «Спартака», Игнатьев – чемпион из «Локомотива», а Ткачев пробовал силы в ЦСКА и теперь находится в аренде в «Арсенале». Неплохой список, все мелькают в основах топ-5, кроме Сергея.

3 место. «Рубин» - 7 трансферов

Клуб из Казани многим грандам поставлял игроков. Оздоев оказался в «Зените» после «Рубина», у ЦСКА благодаря команде Бердыева появились Еременко и Ахметов, а «Локомотив» забрал себе четверку игроков в разное время – Касаева, Портнягина, Кверквелию и Жемалетдинова. Не всем доверили место в основе, не все оправдали ожидания, но есть и звездные примеры. Ведь Еременко – чемпион России, как и Кверквелия.  

2 место. «Ростов» - 8 трансферов

«Зенит» в какой-то момент можно было просто переименовать в «Ростов»? Шесть футболистов команды Бердыева оказались друг за другом в Санкт-Петербурге. В основе остался один Ерохин, и еще у Нобоа были шансы, но в целом можно сказать, что Мевля, Полоз, Терентьев и особенно Новосельцев ничего не выиграли, перейдя в «Зенит», кроме денег. Только первый сохраняет шанс вернуться в основу лидера РПЛ. Медведев в «Локомотиве» и Торбинский в «Краснодаре» тоже не реализовали себя полностью.

1 место. «Динамо» - 11 трансферов

Вот кто кормит китов исправнее всех. Понятно, что распродаже в «Динамо» поспособствовал вылет в ФНЛ, однако сам факт, что имели такой выбор шикарных игроков, о многом говорит. Руководители клуба потеряли шанс быть в топ-5. Кокорин, Жирков и Юсупов попали в «Зенит» из Москвы. Гранат, Зобнин и Ташаев перешли в «Спартак». Ионов был в ЦСКА, Ротенберг и Денисов – действующие чемпионы России с «Локомотивом», Катрич и Смолов оказались в «Краснодаре». Только вратаря не хватает, но Шунин – игрок одного клуба.

В РПЛ исправно работает «социальный лифт»?

Вот есть лимит, чтобы проще и веселее жилось российским игрокам. Но за довольно длительный отрезок времени – с 2014 года, 10 самых главных доноров клубов, которые финишировали в первой пятерке в прошлом сезоне, осуществили всего 58 трансферов из этих команд, причем также надо вычесть 9 из клубов равных возможностей.  

Получается 9 окон, 5 покупателей и всего 49 переходов. На один клуб получается всего по 2 покупки в среднем за целый сезон – летнее и зимнее окно. Все очень скромно, даже если подключить вообще все покупки топ-5 клубов РПЛ за это время из всех команд. А из низших лиг вообще почти никого не замечают, переезд Грицаенко из Владивостока в Краснодар – большая редкость.

Встречается разворовывание команд, когда те погибают финансово – «Кубань», «Анжи» и «Динамо» в разное время. Есть закупки из составов тех, кого тренировал Бердыев – «Ростова» и «Рубина». Совсем редко видим прямые переходы между «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА и «Краснодаром», разве что аренды тех, кто самим не сильно нужен или буянит.

В результате не создана система, которая позволяет заявить, что гранды щедро платят за тех, кого берут у клубов ниже в таблице. При этом коллекции набранных у других россиян есть у всех, кроме «Краснодара» и ЦСКА. И далеко не всегда переход в видный клуб означает развитие карьеры. С другой стороны, бывают и удачные примеры, когда футболисты усиливают солидную команду, что всегда приятно.

Но крутых переходов маловато для девяти трансферных окон. «Социальный лифт» пока не работает на развитие РПЛ, не кормит маленькие клубы деньгами богатых и не делает лигу мощнее. При этом понятно, что прямо сейчас киты присматриваются к новым игрокам из «Рубина» или «Ростова» и «Динамо», играющих сегодня между собой. Карпин и Хохлов тренируют команды, которые чаще всех отдают футболистов фаворитам РПЛ.

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Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5 ответил trimetil
11 ноября в 20:11
Ага... А потом не переходил из Краснодара в Локомотив.
Але, он из Урала перешел в Краснодар.
trimetil
trimetil ответил ошалевший
11 ноября в 17:22
не понятна логика статьи,тот же жирков,почему динамо,а не анжи? да тут про всех так можно,бредовая статья
Где ты информацию берешь? Из Анжи в Динамо, а из Динамо уже в Зенит.
trimetil
trimetil ответил ошалевший
11 ноября в 17:18
ну так то и в самом деле не переходил,он из урала перешёл
В Урале он в аренде был.
Tostao
Tostao ответил Faustello
   165 / 799
11 ноября в 15:57
Качалку на входе справа ещё оставили?
Всё пока по старому.
Faustello
Faustello ответил Tostao
   49 / 799
11 ноября в 15:54
Привет! Намечена реконструкция стадиона, у клуба новый владелец, команда лидирует под руководством Колыванова и точно выйдет в ФНЛ. Самое главное - избавились от ворюги Тукманова.
Качалку на входе справа ещё оставили?
Tostao
Tostao ответил Faustello
   165 / 799
11 ноября в 15:53
Здорово, как там дела на Гражданке (на Автазе) стад ещё не развалился? Давно там не был, 3-ри года смотрел футбол из крайнего дома что на углу стадика стоит ))
Привет! Намечена реконструкция стадиона, у клуба новый владелец, команда лидирует под руководством Колыванова и точно выйдет в ФНЛ. Самое главное - избавились от ворюги Тукманова.
Фата лист
Фата лист ответил Аксинья
   71 / 799
11 ноября в 15:27
Ага прибавил...в зарплате...А так у него игра получается через три игры на четвертую - стабильность отсутствует напрочь...
Так в Ростове еще реже игра у него получалась.
ошалевший
ошалевший
   408 / 799
11 ноября в 13:18
не понятна логика статьи,тот же жирков,почему динамо,а не анжи? да тут про всех так можно,бредовая статья
ошалевший
ошалевший ответил trimetil
   408 / 799
11 ноября в 13:16
Ага... А потом не переходил из Краснодара в Локомотив.
ну так то и в самом деле не переходил,он из урала перешёл
Аксинья
Аксинья ответил Фата лист
   111 / 799
11 ноября в 12:13
Ерохин прибавил, хотя как был бревном, так и остался.
Ага прибавил...в зарплате...А так у него игра получается через три игры на четвертую - стабильность отсутствует напрочь...
Faustello
Faustello ответил Tostao
   49 / 799
11 ноября в 12:08
У одних клубов много денег, непрофессиональное руководство и отсутствие перспективной молодёжи. ("Зенит") У других клубов - есть некоторое количество подающих надежды молодых, и при скромном финансировании умелое руководство. (ЦСКА) И наконец - "Динамо", где самая талантливая молодёжь (была), где тупые генералы оставили клуб без денег, стадиона и всей недвижимости. К тому же назначенный в клуб Роман Широков активно проводит подрывную работу и результаты уже есть.
Здорово, как там дела на Гражданке (на Автазе) стад ещё не развалился? Давно там не был, 3-ри года смотрел футбол из крайнего дома что на углу стадика стоит ))
trimetil
trimetil ответил Александр Кузнецов 5
11 ноября в 11:42
Какая-то нелепая статистика. Смолов не переходил из Динамо в Краснодар.
Ага... А потом не переходил из Краснодара в Локомотив.
nubom
nubom
11 ноября в 11:34
Хотелось бы узнать статистику количества воспитанников футбольных школ России, выступающих за клубы РПЛ...
Фата лист
Фата лист ответил Аксинья
   71 / 799
11 ноября в 10:44
Ерохин прибавил, хотя как был бревном, так и остался.
Aris
Aris
11 ноября в 10:27
А фото 56а-мордобойца обязательно размещать?
Аксинья
Аксинья
   111 / 799
11 ноября в 08:35
Из "Ростова" за один сезон в "Зенит" и "Рубин" было утащено более целого состава игроков (Бердыев и Сарсания постарались)...Ну и кто из них стал играть лучше, чем играл в "Ростове" - да никто...
112910415
112910415
   95 / 799
11 ноября в 07:51
один смешной и нелепый клуб целыми командами тащит..
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
10 ноября в 23:49
Какая-то нелепая статистика. Смолов не переходил из Динамо в Краснодар.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   412 / 799
10 ноября в 22:27
Не показана роль ФНЛ как поставщика талантов!
ФНЛ это для чего?
Пилить местные бюджеты???
Напишите как дочерные команды работают на поставку талантов
Пока только Исландия справляется!!!!
Tostao
Tostao ответил Bastardo
   165 / 799
10 ноября в 22:14
А чем Ширик отметился?
Рома первым делом сменил тренера молодёжки и поставил какого-то Корытько, непонятно почему. Игра команды превратилась в унылое зрелище, молодёжь перестала прогрессировать. Широков ведёт себя высокомерно, принимает решения ни с кем не посоветовшись, трансферную работу завалил и параллельно ведёт подрывную работу под Хохлова.
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
10 ноября в 22:05
Многих футболистов отсюда можно смело вычеркнуть.Широкова, Жиркова и т.п.Ещё скажите,что Анжи поставлял игроков в Европу,в том числе грандам-Челси,например.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил 7stars2
   124 / 799
10 ноября в 22:00
Ткачева,естественно. Только он не в топ-5 (Арсенал Тула ).
pomor45
pomor45
   100 / 799
10 ноября в 21:20
Всех троих в Зенит прислал Мутко совершенно насильно под предлогом их спасения для сборной.
7stars2
7stars2
10 ноября в 20:39
Автор допускает детскую глупую ошибку, непростительную для специалиста - спортивного журналиста. Он перечисляет всех он фамилии и крайне небрежно повторяет одного из них, но упоминая только имя...
Каборе и Марков представляют соседский клуб «Краснодар», Попов и Мельгарехо – футболисты «Спартака», Игнатьев – чемпион из «Локомотива», а Ткачев пробовал силы в ЦСКА и теперь находится в аренде в «Арсенале». Неплохой список, все мелькают в основах топ-5, кроме Сергея.
...какого Сергея!?
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
   696 / 799
10 ноября в 19:56
Зенит покупает игроков не для усиления, а для ослабления конкурентов
Bastardo
Bastardo ответил Tostao
   492 / 799
10 ноября в 19:38
У одних клубов много денег, непрофессиональное руководство и отсутствие перспективной молодёжи. ("Зенит") У других клубов - есть некоторое количество подающих надежды молодых, и при скромном финансировании умелое руководство. (ЦСКА) И наконец - "Динамо", где самая талантливая молодёжь (была), где тупые генералы оставили клуб без денег, стадиона и всей недвижимости. К тому же назначенный в клуб Роман Широков активно проводит подрывную работу и результаты уже есть.
А чем Ширик отметился?
Tostao
Tostao
   165 / 799
10 ноября в 19:27
У одних клубов много денег, непрофессиональное руководство и отсутствие перспективной молодёжи. ("Зенит")
У других клубов - есть некоторое количество подающих надежды молодых, и при скромном финансировании умелое руководство. (ЦСКА)
И наконец - "Динамо", где самая талантливая молодёжь (была), где тупые генералы оставили клуб без денег, стадиона и всей недвижимости.
К тому же назначенный в клуб Роман Широков активно проводит подрывную работу и результаты уже есть.
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