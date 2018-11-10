Футбольные доноры. Откуда берут игроков гранды РПЛ?

10 ноября 2018, 19:05

Кто чаще других поставляет игроков лидерам российского футбола? «Соккер.ру» находит ответ, а трансферные потоки помогают понять, работает ли «социальный лифт».

Футбол справедлив в плане социальных лифтов – мобильность большая, игроки из слабых команд переходят в сильные клубы, растут. Никто не помешает талантливому парню даже из третьей лиги оказаться в составе чемпиона, еще и денег за это доплатят.

Но как происходит в РПЛ ? Насколько часто и какие именно клубы поставляют футболистов в топ-5 самых богатых команд – «Зенит», ЦСКА , «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»? Интересно узнать, как часто переходят из одного гранда к другому. Там трансферы строго из желания «пойти на повышение», или есть специфические причины?

Выясним для самых актуальных переходов внутри РПЛ – с начала сезона 2014/15 по сей день. Сразу важно отметить, что «Краснодар» конкурентам отдал только Смолова, а ЦСКА не продал ни одного игрока соперникам за означенный период, ведь Еременко перешел в «Спартак» не в статусе футболиста «армейцев» и после дисквалификации.

10 место. «Уфа» - 3 трансфера

Молодой клуб подарил троих игроков молодежке и основной сборной. По одному футболисту в основы «Зенита», ЦСКА и «Краснодара». Лунев – первый вратарь национальной команды, Обляков и Стоцкий – основные новички своих команд. Рыночные отношения, развили – заработали. Все пока в основе, что показательно.

9 место. «Спартак» - 4 трансфера

Было два случая, когда «красно-белые» отдавали игроков конкурентам. Но при этом сразу четыре трансфера связаны с переходами внутри топ-5 РПЛ . «Спартак» отдавал в аренду Широкова и Диканя – «Краснодару», а вот Ари перешел до 2014 года, откуда начинаем отсчет. Также после «красно-белых» в «Зените» оказался Дзюба, а в ЦСКА – Широков, но оба как свободные агенты.

8 место. «Амкар» - 4 трансфера

За пермский клуб играли три чемпиона России двух последних сезонов. Джикия и Селихов усилили «Спартак» Карреры, а Коломейцев был в заявке Семина и «Локомотива» в прошлом сезоне. У Александров нашлись проблемы со здоровьем, а вот четвертый москвич – воспитанник «Зенита» Идову, в этом сезоне частенько на поле у «железнодорожников».

7 место. «Локомотив» - 5 трансферов

Здесь история простая – Геркус не раздает игроков конкурентам. Но есть у «железнодорожников» одно популярное туристическое направление. Речь о Краснодаре, ведь на юг отправлялись Коченков, Шишкин, Абаев и Янбаев. Вратари не задержались, Ренат – тоже, а Роман до сих пор в команде. А Самедов – чемпион России со «Спартаком».

6 место. «Анжи» - 5 трансферов

У махачкалинцев был большой отток кадров, когда Сулейман Керимов закрыл амбициозный проект. Но после этого попадали в видные клубы редко. Михаил Кержаков из «Анжи» вернулся в «Зенит», крайние беки Тигиев и Ещенко оказались в «Спартаке», а Ахмедов и Бурмистров играли за «Краснодар». Как видите, из 5 трансферов ни одного под основу.

5 место. «Крылья Советов» - 5 трансферов

Самарцы отдали половину обычной основы троим грандам. «Зениту» достались Молло, Цаллагов и Ткачук, Аджинджал переходил из «Крыльев Советов» в «Краснодар», а Тимофей Маргасов стал обладателем Кубка России в составе «Локомотива». Но из всего списка нет никого, кто бы задержался в основе гранда надолго, чтобы можно было заявить, что социальный лифт сработал, как следует.

4 место. «Кубань» - 6 трансферов

Команда, которая пробивалась в Лигу Европы, развалилась. Поэтому многие ушли, а некоторые даже оказались в видных клубах. Каборе и Марков представляют соседский клуб «Краснодар», Попов и Мельгарехо – футболисты «Спартака», Игнатьев – чемпион из «Локомотива», а Ткачев пробовал силы в ЦСКА и теперь находится в аренде в «Арсенале». Неплохой список, все мелькают в основах топ-5, кроме Сергея.

3 место. «Рубин» - 7 трансферов

Клуб из Казани многим грандам поставлял игроков. Оздоев оказался в «Зените» после «Рубина», у ЦСКА благодаря команде Бердыева появились Еременко и Ахметов, а «Локомотив» забрал себе четверку игроков в разное время – Касаева, Портнягина, Кверквелию и Жемалетдинова. Не всем доверили место в основе, не все оправдали ожидания, но есть и звездные примеры. Ведь Еременко – чемпион России, как и Кверквелия.

2 место. «Ростов» - 8 трансферов

«Зенит» в какой-то момент можно было просто переименовать в «Ростов»? Шесть футболистов команды Бердыева оказались друг за другом в Санкт-Петербурге. В основе остался один Ерохин, и еще у Нобоа были шансы, но в целом можно сказать, что Мевля, Полоз, Терентьев и особенно Новосельцев ничего не выиграли, перейдя в «Зенит», кроме денег. Только первый сохраняет шанс вернуться в основу лидера РПЛ . Медведев в «Локомотиве» и Торбинский в «Краснодаре» тоже не реализовали себя полностью.

1 место. «Динамо» - 11 трансферов

Вот кто кормит китов исправнее всех. Понятно, что распродаже в «Динамо» поспособствовал вылет в ФНЛ , однако сам факт, что имели такой выбор шикарных игроков, о многом говорит. Руководители клуба потеряли шанс быть в топ-5. Кокорин, Жирков и Юсупов попали в «Зенит» из Москвы. Гранат, Зобнин и Ташаев перешли в «Спартак». Ионов был в ЦСКА , Ротенберг и Денисов – действующие чемпионы России с «Локомотивом», Катрич и Смолов оказались в «Краснодаре». Только вратаря не хватает, но Шунин – игрок одного клуба.

В РПЛ исправно работает «социальный лифт»?

Вот есть лимит, чтобы проще и веселее жилось российским игрокам. Но за довольно длительный отрезок времени – с 2014 года, 10 самых главных доноров клубов, которые финишировали в первой пятерке в прошлом сезоне, осуществили всего 58 трансферов из этих команд, причем также надо вычесть 9 из клубов равных возможностей.

Получается 9 окон, 5 покупателей и всего 49 переходов. На один клуб получается всего по 2 покупки в среднем за целый сезон – летнее и зимнее окно. Все очень скромно, даже если подключить вообще все покупки топ-5 клубов РПЛ за это время из всех команд. А из низших лиг вообще почти никого не замечают, переезд Грицаенко из Владивостока в Краснодар – большая редкость.

Встречается разворовывание команд, когда те погибают финансово – «Кубань», «Анжи» и «Динамо» в разное время. Есть закупки из составов тех, кого тренировал Бердыев – «Ростова» и «Рубина». Совсем редко видим прямые переходы между «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА и «Краснодаром», разве что аренды тех, кто самим не сильно нужен или буянит.

В результате не создана система, которая позволяет заявить, что гранды щедро платят за тех, кого берут у клубов ниже в таблице. При этом коллекции набранных у других россиян есть у всех, кроме «Краснодара» и ЦСКА . И далеко не всегда переход в видный клуб означает развитие карьеры. С другой стороны, бывают и удачные примеры, когда футболисты усиливают солидную команду, что всегда приятно.