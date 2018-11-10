Футбольные доноры. Откуда берут игроков гранды РПЛ?

Кто чаще других поставляет игроков лидерам российского футбола? «Соккер.ру» находит ответ, а трансферные потоки помогают понять, работает ли «социальный лифт».
Футбол справедлив в плане социальных лифтов – мобильность большая, игроки из слабых команд переходят в сильные клубы, растут. Никто не помешает талантливому парню даже из третьей лиги оказаться в составе чемпиона, еще и денег за это доплатят.
Но как происходит в РПЛ? Насколько часто и какие именно клубы поставляют футболистов в топ-5 самых богатых команд – «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»? Интересно узнать, как часто переходят из одного гранда к другому. Там трансферы строго из желания «пойти на повышение», или есть специфические причины?
Выясним для самых актуальных переходов внутри РПЛ – с начала сезона 2014/15 по сей день. Сразу важно отметить, что «Краснодар» конкурентам отдал только Смолова, а ЦСКА не продал ни одного игрока соперникам за означенный период, ведь Еременко перешел в «Спартак» не в статусе футболиста «армейцев» и после дисквалификации.
10 место. «Уфа» - 3 трансфера
Молодой клуб подарил троих игроков молодежке и основной сборной. По одному футболисту в основы «Зенита», ЦСКА и «Краснодара». Лунев – первый вратарь национальной команды, Обляков и Стоцкий – основные новички своих команд. Рыночные отношения, развили – заработали. Все пока в основе, что показательно.
9 место. «Спартак» - 4 трансфера
Было два случая, когда «красно-белые» отдавали игроков конкурентам. Но при этом сразу четыре трансфера связаны с переходами внутри топ-5 РПЛ. «Спартак» отдавал в аренду Широкова и Диканя – «Краснодару», а вот Ари перешел до 2014 года, откуда начинаем отсчет. Также после «красно-белых» в «Зените» оказался Дзюба, а в ЦСКА – Широков, но оба как свободные агенты.
8 место. «Амкар» - 4 трансфера
За пермский клуб играли три чемпиона России двух последних сезонов. Джикия и Селихов усилили «Спартак» Карреры, а Коломейцев был в заявке Семина и «Локомотива» в прошлом сезоне. У Александров нашлись проблемы со здоровьем, а вот четвертый москвич – воспитанник «Зенита» Идову, в этом сезоне частенько на поле у «железнодорожников».
7 место. «Локомотив» - 5 трансферов
Здесь история простая – Геркус не раздает игроков конкурентам. Но есть у «железнодорожников» одно популярное туристическое направление. Речь о Краснодаре, ведь на юг отправлялись Коченков, Шишкин, Абаев и Янбаев. Вратари не задержались, Ренат – тоже, а Роман до сих пор в команде. А Самедов – чемпион России со «Спартаком».
6 место. «Анжи» - 5 трансферов
У махачкалинцев был большой отток кадров, когда Сулейман Керимов закрыл амбициозный проект. Но после этого попадали в видные клубы редко. Михаил Кержаков из «Анжи» вернулся в «Зенит», крайние беки Тигиев и Ещенко оказались в «Спартаке», а Ахмедов и Бурмистров играли за «Краснодар». Как видите, из 5 трансферов ни одного под основу.
5 место. «Крылья Советов» - 5 трансферов
Самарцы отдали половину обычной основы троим грандам. «Зениту» достались Молло, Цаллагов и Ткачук, Аджинджал переходил из «Крыльев Советов» в «Краснодар», а Тимофей Маргасов стал обладателем Кубка России в составе «Локомотива». Но из всего списка нет никого, кто бы задержался в основе гранда надолго, чтобы можно было заявить, что социальный лифт сработал, как следует.
4 место. «Кубань» - 6 трансферов
Команда, которая пробивалась в Лигу Европы, развалилась. Поэтому многие ушли, а некоторые даже оказались в видных клубах. Каборе и Марков представляют соседский клуб «Краснодар», Попов и Мельгарехо – футболисты «Спартака», Игнатьев – чемпион из «Локомотива», а Ткачев пробовал силы в ЦСКА и теперь находится в аренде в «Арсенале». Неплохой список, все мелькают в основах топ-5, кроме Сергея.
3 место. «Рубин» - 7 трансферов
Клуб из Казани многим грандам поставлял игроков. Оздоев оказался в «Зените» после «Рубина», у ЦСКА благодаря команде Бердыева появились Еременко и Ахметов, а «Локомотив» забрал себе четверку игроков в разное время – Касаева, Портнягина, Кверквелию и Жемалетдинова. Не всем доверили место в основе, не все оправдали ожидания, но есть и звездные примеры. Ведь Еременко – чемпион России, как и Кверквелия.
2 место. «Ростов» - 8 трансферов
«Зенит» в какой-то момент можно было просто переименовать в «Ростов»? Шесть футболистов команды Бердыева оказались друг за другом в Санкт-Петербурге. В основе остался один Ерохин, и еще у Нобоа были шансы, но в целом можно сказать, что Мевля, Полоз, Терентьев и особенно Новосельцев ничего не выиграли, перейдя в «Зенит», кроме денег. Только первый сохраняет шанс вернуться в основу лидера РПЛ. Медведев в «Локомотиве» и Торбинский в «Краснодаре» тоже не реализовали себя полностью.
1 место. «Динамо» - 11 трансферов
Вот кто кормит китов исправнее всех. Понятно, что распродаже в «Динамо» поспособствовал вылет в ФНЛ, однако сам факт, что имели такой выбор шикарных игроков, о многом говорит. Руководители клуба потеряли шанс быть в топ-5. Кокорин, Жирков и Юсупов попали в «Зенит» из Москвы. Гранат, Зобнин и Ташаев перешли в «Спартак». Ионов был в ЦСКА, Ротенберг и Денисов – действующие чемпионы России с «Локомотивом», Катрич и Смолов оказались в «Краснодаре». Только вратаря не хватает, но Шунин – игрок одного клуба.
В РПЛ исправно работает «социальный лифт»?
Вот есть лимит, чтобы проще и веселее жилось российским игрокам. Но за довольно длительный отрезок времени – с 2014 года, 10 самых главных доноров клубов, которые финишировали в первой пятерке в прошлом сезоне, осуществили всего 58 трансферов из этих команд, причем также надо вычесть 9 из клубов равных возможностей.
Получается 9 окон, 5 покупателей и всего 49 переходов. На один клуб получается всего по 2 покупки в среднем за целый сезон – летнее и зимнее окно. Все очень скромно, даже если подключить вообще все покупки топ-5 клубов РПЛ за это время из всех команд. А из низших лиг вообще почти никого не замечают, переезд Грицаенко из Владивостока в Краснодар – большая редкость.
Встречается разворовывание команд, когда те погибают финансово – «Кубань», «Анжи» и «Динамо» в разное время. Есть закупки из составов тех, кого тренировал Бердыев – «Ростова» и «Рубина». Совсем редко видим прямые переходы между «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА и «Краснодаром», разве что аренды тех, кто самим не сильно нужен или буянит.
В результате не создана система, которая позволяет заявить, что гранды щедро платят за тех, кого берут у клубов ниже в таблице. При этом коллекции набранных у других россиян есть у всех, кроме «Краснодара» и ЦСКА. И далеко не всегда переход в видный клуб означает развитие карьеры. С другой стороны, бывают и удачные примеры, когда футболисты усиливают солидную команду, что всегда приятно.
Но крутых переходов маловато для девяти трансферных окон. «Социальный лифт» пока не работает на развитие РПЛ, не кормит маленькие клубы деньгами богатых и не делает лигу мощнее. При этом понятно, что прямо сейчас киты присматриваются к новым игрокам из «Рубина» или «Ростова» и «Динамо», играющих сегодня между собой. Карпин и Хохлов тренируют команды, которые чаще всех отдают футболистов фаворитам РПЛ.
ФНЛ это для чего?
Пилить местные бюджеты???
Напишите как дочерные команды работают на поставку талантов
Пока только Исландия справляется!!!!
ФНЛ это для чего?
Пилить местные бюджеты???
Напишите как дочерные команды работают на поставку талантов
Пока только Исландия справляется!!!!
Каборе и Марков представляют соседский клуб «Краснодар», Попов и Мельгарехо – футболисты «Спартака», Игнатьев – чемпион из «Локомотива», а Ткачев пробовал силы в ЦСКА и теперь находится в аренде в «Арсенале». Неплохой список, все мелькают в основах топ-5, кроме Сергея.
...какого Сергея!?
Каборе и Марков представляют соседский клуб «Краснодар», Попов и Мельгарехо – футболисты «Спартака», Игнатьев – чемпион из «Локомотива», а Ткачев пробовал силы в ЦСКА и теперь находится в аренде в «Арсенале». Неплохой список, все мелькают в основах топ-5, кроме Сергея.
...какого Сергея!?
У других клубов - есть некоторое количество подающих надежды молодых, и при скромном финансировании умелое руководство. (ЦСКА)
И наконец - "Динамо", где самая талантливая молодёжь (была), где тупые генералы оставили клуб без денег, стадиона и всей недвижимости.
К тому же назначенный в клуб Роман Широков активно проводит подрывную работу и результаты уже есть.
У других клубов - есть некоторое количество подающих надежды молодых, и при скромном финансировании умелое руководство. (ЦСКА)
И наконец - "Динамо", где самая талантливая молодёжь (была), где тупые генералы оставили клуб без денег, стадиона и всей недвижимости.
К тому же назначенный в клуб Роман Широков активно проводит подрывную работу и результаты уже есть.