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«Спартак» привык к поражениям. Клуб пора спасать

11 ноября 2018, 17:56

Одна победа в девяти последних матчах РПЛ – никчемный результат для недавнего чемпиона. «Соккер.ру» считает, что клубу пора менять подход. 

Шаг 1. Найти спортивного директора

Федун не разбирается в футболе настолько хорошо, чтобы не делегировать полномочия. Как меценат-болельщик – лучше многих, но выбрасывать деньги генерального спонсора глупо. Нужен грамотный управляющий популярным активом. В России нет спортивного директора нужного уровня. Придется искать за рубежом, чтобы был свой Рэй Донован – решатель чужих проблем. 

Поскольку менеджеры время от времени допускают ошибки, рискуя чужими миллионами, то остаются без работы интересные люди. Маротту в «Спартак» не загнать, даже если привезти с мешком на голове и шантажировать в лучших традициях шпионских триллеров. Но есть парочка свободных спортивных директоров. Навязывать никого не хочется, но Мончи был в Москве на днях, и если спартаковцам ценен клуб – могли посоветоваться с мастером. 

Шаг 2. Убрать промежуточные звенья

Порой полезно ввести «внешнее управление». Когда владелец клуба дистанцировался – по собственному желанию и во благо делу, а «Спартаком» управлял фанат ЦСКА без опыта в футболе, то клуб выиграл чемпионство после ряда непопулярных мер и критически встреченных решений. А сейчас все проще. Если придет спортивный директор, который начнет наводить порядок, народ его поддержит. 

Ведь шаги будут популярными. Не поддержат такого человека только люди на зарплате и без малейшей ответственности за то, что происходит с клубом и командой. Федун хочет верить в спортивный результат? Тогда надо ставить на специалистов с квалификацией. Кто там в руководстве клуба в футболе не разбирается совершенно и трансферы делать не умеет? Если есть такие фигуры – больше не нужны. Или же их влияние на «чистильщика» надо помножить на ноль.

Шаг 3. Отдать право казнить и миловать

У владельцев «Спартака» один паттерн поведения. Когда в очередной раз бардак побеждает всплески благоразумия или адекватного вложениям результата, следует увольнение тренера. Одного, второго, тринадцатого. Подорожником лечат метастазы, один и тот же цикл годами. Проходили через это более десятка раз, и только в одном случае сработало. 

Но в итоге судьба иностранца Карреры в конце карьеры тренера «Спартака», как у других чужеземцев. Не так Эмери и Лаудруп бездарные, как попали в гиблое место для тренера, который хочет работать много лет и расти. Как только Карпин попросил иммунитет в стиле наставников, которым предлагают навести порядок в известном клубе без четкого вектора развития – вернулись к компромиссному Кононову. 

Шаг 4. Обновить кадровую политику

Или изобрести, если ее нет вовсе. Давайте назовем фамилии, чтобы понять, есть ли у «Спартака» линия поведения на трансферном рынке? Может, они просто хватают всех, кого им предлагают? Глушаков, Озбилис, Коста, Таски, Хурадо, Барриос, Эберт и Промес – неравномерный набор игроков. Не показатель последовательной работы на трансферном рынке. Широков, Зе Луиш, Попов, Мельгарехо, Гранат – снова случайный выбор. 

Фернандо, Селихов, Самедов, Зобнин, Джикия, Луис Адриано, Ещенко – уже теплее, но этих ребят брали разные головы коллективного «Спартака», и спорили неистово. Порой даже не ставили в известность главного тренера – Каррера подтверждал. Затем почему-то подписали Рошу, взяли Ханни, в аренду приехали Максимович и Пашалич. Ошибок все больше, а из интересных ставок только Жиго и Еременко. 

Шаг 5. Научиться считать деньги

Бюджет «Спартака-2» равен зарплате одного звездного иностранца. Слова Федуна. При этом вторая команда стала опорой в этом сезоне – пришли Максименко, Ломовицкий, Рассказов, Бакаев, появился Игнатов, играет Тимофеев. Пять человек – много переводов из резерва, причем их всех содержать так дешево, как кормить одного иностранца, например, Луиса Адриано. Но на каком месте «спартаковские Месси»? 

Пока на девятом. Не кажется ли вам, что когда такой дисбаланс и трудно объяснить зарплаты глубоких резервистов, как и тех, кто не прогрессирует на поле, пора научиться считать деньги? В «Спартаке» любят делать отсылки к тому, что фанаты приносят клубу доходы, ссылаются на финансовые правила УЕФА, которые ограничивают, жалуются на курс рубля. А могли бы грамотно покупать, продавать, привлекать внимание, зарабатывать в ЛЧ и ЛЕ – даже в финансах навели бы порядок, а пока не справляются. 

Шаг 6. Нанять мощных пиарщиков

Им сложно продавать воду в пустыне, не получается. Фанаты обижаются, что «Спартак» критикуют сильнее, чем остальных? А они замечали, как клуб себя позиционирует, как мастерски подставляется? В любом клубе, которому важна репутация, Рианчо заткнули бы сразу. Попросили менее топорно отвлекать внимание в стиле молодого Моуриньо. Меньше слов – больше побед, ведь «Спартак» разрушают изнутри, не извне.

При этом в России есть люди, которые умеют адресовать футбольные мысли в головы и делают это порой даже довольно технично. И «Спартаку» такие люди по карману. То, как клуб коммуницирует с общественностью и фанатами сейчас – большой позор. Неумело «продавать» «Спартак» надо было умудриться. Защищать своих тоже не умеют, раз сообщалось, что недавно незрячих фанатов не отстояли в борьбе с наглым делегатом УЕФА. И ультрас «сливают» всегда… 

Шаг 7. Подумать о продаже клуба

Все вышеперечисленное можно выполнить, не продавая «Спартак». Но если все это сделать и навести порядок, то можно уйти победителем. Даже «Локомотив», когда в совете директоров пораскинули мозгами, нашел одного немца и одного фаната «Зенита», поставил на Семина и парочку старичков, подключил воспитанников академии – стал чемпионом. Уже лучше, чем было во времена седьмых мест. 

Оказались не готовы к Лиге чемпионов, но не потому, что Геркус и Штоффельсхаус не привезли новичков – как раз по именам у «Локомотива» одно из лучших усилений лета. А что у «Спартака»? У «Спартака» годы потерянных возможностей. Поэтому если найдется мученик, готовый заступить на пост Федуна, который уже привык, что его ругают порой за дело, а порой – по привычке, появление такой фигуры может быть встречено с оптимизмом. Фанаты и босс друг от друга устали. 

Когда «красно-белые» сменят курс на вменяемый?

«Спартак» настолько высоко в иерархии российского футбола, независимо от текущего места в таблице, что навести в клубе порядок проще, чем в командах с долгами, без фанатов, стадиона и так далее. Но поскольку десяток лет жили по принципу «и так сойдет», пользуясь тем, что владелец летает в облаках глобальных реформ, дошли до ручки. «Спартака» как команда в середине. 

А клуб «Спартак» пал ниже некуда. Полный провал по всем фронтам. Причем это та странная ситуация, когда назначение двух-трех компетентных людей может изменить буквально все. Клуб и команду могут спасти, но нужно показать умение назначить не только тренера, а того, кто подбирает наставника на три-четыре года, вместе с ним чистит состав, формирует вектор развития клуба и помогает набрать качественных игроков. 

Все последние большие истории успехов в  футболе – как с огромными деньгами, так и без них, связаны с крутыми спортивными директорами. У «Спартака» такого попросту нет. Некому выполнить шаги развития, хотя никаких откровений в представленных выше пунктах, конечно же, нет. Кроме одного откровения – ничего из сказанного «Спартак» не сделал. Редко так бывает, но здесь даже в создании имиджа промашка. 

Давно надо было действовать современно. Любой клуб, оказавшись на месте «красно-белых» и случайно получив не просто титул и подходящего тренера, но и стратегическое преимущество, поставил бы на рывок. «Спартак» был фаворитом прошлого сезона в Кубке России и чемпионате. Снова шли в Лигу чемпионов по прямой путевке. Затем сами все потеряли и во всем виноваты. 

Значит, пора закатать рукава и начать с простого, но важного шага – убраться в собственном доме.

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Aris
Aris
12 ноября в 22:58
Какой-то бред! Футбол - команда, а не шайка бродячих клоунов. Вот команду и нужно создавать. Родионов - слаб, Измайлов - ???? Брата Федуна нельзя вообще допускать до команды,

Не нужно искать иностранцев. Посмотрите вокруг - есть же нормальные с характером из обоймы Романцева, если он сам не пожелает!?
Pakhan1988
Pakhan1988
12 ноября в 19:35
За***али уже писать про этот Спартак. Как не посетишь сайт, все время пишут про них. Соккер ру вы вообще другие статьи можете писать?
кот сибиряк
кот сибиряк
12 ноября в 12:59
Всё намного проще: расформировать и забыть.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил mikysss
   63 / 799
12 ноября в 12:58
Кышь в стойло
Кричите громче, вас не слышно с 9-го места! хе-хе
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   421 / 799
12 ноября в 12:42
Я 60 лет болею за ,,Спартак,,,сам играл до 32 лет,кое-что в футболе соображаю,по этому крик души на сегодняшнее состояние команды,построение игры,физическое состояние игроков.Все оплакивают уход Карреры...а,ведь это его заслуги.Многие футболисты просто деградировали(Кутепов,Бокетти,Фернандо,Зе Луиш,Адриано,Глушаков,Комбаров)Вот отсюда и сегодняшние,,успехи,,и позорное место в турнирной таблице.
dinoel
dinoel
   715 / 799
12 ноября в 12:12
И Шавло и Родионов и Карпин были игроками великой команды. Но тогда был при них Николай Старостин
mikysss
mikysss ответил ЦСКА Самый титулованный
12 ноября в 10:34
Нет юбилея Симоняна, спартак привыкай к поражениям.
Кышь в стойло
Великолепный
Великолепный
   18 / 799
12 ноября в 10:22
Это карма за нарисованные липовые звезды!
tuman960
tuman960
   153 / 799
12 ноября в 09:56
Слишком много шагов!Всё намного проще
"Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!"(Покровские ворота)
yasukuni
yasukuni
   307 / 799
12 ноября в 08:25
Спортивный директор? И Татарин с этим согласится. Ага, щазз. Кстати, похоже, именно он притащил испанскую девицу нетяжелого поведения, чтобы завалить Массимо.

Одно точно - состав и руководство нужно чистить и беспощадно. Кстати, обратили внимание: дружно рухнули ВСЕ ТРИ команды с нулем забитых на троих?!
cska plus
cska plus
   2 / 799
12 ноября в 06:16
Клубы спасаются и очищаются в ФНЛ.
Persenchik
Persenchik
12 ноября в 05:39
Да даже если сам Оттмар Хитцфельд с качалки встанет, и тренировать Спартак побежит, это не поможет. Футболисты топят, футболисты.
valt134
valt134
   189 / 799
12 ноября в 02:06
А кто решил и сказал,что Спартак должен быть вечным чемпионом? Других команд что-ли нет? Всё течёт и изменяется. Так устроена жизнь. Никакой истерики не должно быть по этому поводу.
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
11 ноября в 23:41
Согласен с Гориным на 100%.ТАКУЮ команду топят уб**дки!Не конкуренты,завистники-собственное руководство. Ещё и Карреру обидели-лучше без него стало?!Одно и тоже вечно :"давайте поддержим команду в тяжелые времена".А когда команда пойдет на встречу нам?Когда руководство перестанет думать,что мы схаваем всё, что они нам дают?Спартаковцы!!Отцепитесь от Гинера-он успешный и талантливый менеджер! А Федун -компаньон Червиченко, а ныне безраздельный владелец с 2 титулами,автора которых пнул под зад!
yk2ru
yk2ru
11 ноября в 21:39
Игроки сами играют на слив, но теперь уже Рианчо. Сами часто просто пасовали сопёрникам мяч, это уже слишком.
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   421 / 799
11 ноября в 20:04
Что комментировать,всё очень печально....Такая игра вызывает только раздражение.Это не команда,а так сборище недоумков...
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 799
11 ноября в 19:57
Нет юбилея Симоняна, спартак привыкай к поражениям.
Роман Романов
Роман Романов
   413 / 799
11 ноября в 19:32
Подобные статьи про Спартак пишутся уже лет 10. А воз и ныне там (чемпионство в юбилей Симоняна не в счет).
sinitsn_pavel
sinitsn_pavel
11 ноября в 19:32
69, довели клуб до цугундера. Хорошо Петрович не видит.
112910415
112910415
   95 / 799
11 ноября в 19:10
разумно и справедливо
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   669 / 799
11 ноября в 18:51
Согласен с автором, от себя добавлю: пригласить Палкина из Шахтера.
vovan32
vovan32
   341 / 799
11 ноября в 18:40
Федуна в пору яйцами закидывать.Походу тупо моют денежки через клуб.Вот и все.
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