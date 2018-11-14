Дешёвая уловка. Перес прикрылся Солари

14 ноября 2018, 12:30

Лопетеги быстро выгнали, а Сантьяго выдали контракт до 2021? «Соккер.ру» предлагает не верить президенту «Реала», ведь его футбольное чутье ошибалось не раз.

Тактика Переса не изменилась

У Зидана не было эпохальной тренерской стратегии. Но у француза нашлась магическая способность – ничего не испортить в мощной команде. Законсервировал «Реал» на три года в блестящей банке, по форме напоминающей кубок чемпионов. Теперь консервы протухли?

Большие игроки, вроде Бэйла, Каземиро, молодые и интересные, как Асенсио и Одриосола, легко могут подвести. И Куртуа с Бензема - не маги. Хотя четыре подряд победы над теми, кому грех уступать, позволили Пересу провернуть давний трюк. Тактика Флорентино не меняется, ему нужны удобные наставники.

И он их никогда особо не уважает. Конте и сам во многом как Перес, но тот же Гути - конфликтный человек, не плясал бы под дудку. Поэтому Хосе Мария оказался в «Бешикташе» ассистентом Шенола Гюнеша. А в школе «Реала» уже готовят следующего удобного тренера, если вдруг пригодится через пару лет – Рауля.

А судьба Солари предрешена. Перес плохо повел себя с Дель Боске, потом диктовал условия легендам-игрокам. Затем угадал с Анчелотти – методом перебора, но Карло успешно выставили из команды. Затем была ужасная ставка на Бенитеса – осознанная, и случайный спартаковский финт с Каррерой-Зиданом.

Зинедин оказался еще успешнее, чем другой «ювентини», выиграл три ЛЧ подряд. Оценить тренерский класс французского наставника сможем только в следующей команде, но увидели его выбор. Воевать с Пересом, чтобы изменить «Реал», не захотел. И Солари не вписывается в концепцию перемен.

Сантьяго из сумеречной области отрицания заслуженности недавних поражений и тех осечек, что у Зидана были в Ла Лиге. У Сантьяго нулевой авторитет. Футболисты «Реала» в интервью до сих пор защищают бывшего наставника. Уволенный Хулен – лучший тренер, с которым работал Карвахаль. И Асенсио заявил, что «футбол был несправедлив к Лопетеги».

Диктаторы не думают стратегически

«Зачем» не существует. Хочу и могу – единственные объяснения тех, кто думает, как бы удержаться при власти. У Переса нет никакой тренерской стратегии, никогда не было. Всегда считал, что для успеха «Реала» команде нужен ровно один человек – он сам. Все эти Роналдо, Роналду, Раули, Касильясы и Макелеле не важнее, чем Гравесен и Робиньо.

И, стоит признать, Флорентино – ловкий и везучий. Но у царя Мидаса есть минус, убивает живое, превращая в золото. Зидан выжил, поскольку сам золотая глыба, мог позволить как проявлять уважение к статуям ветеранов, вроде Рамоса, так и издеваться над ними, даже над Роналду. У Солари такого права нет, поэтому контракт до 2021 года не более чем уловка.

Перес хочет показать толпе, что у него все под контролем. А ведь Ла Лига входит в фазу, где «Бетис» может забить четыре мяча на «Камп Ноу». «Реал» кому только не проигрывал, и уступит еще, ведь 15:2 – разница мячей в последних матчах, вообще ничего не значит, когда в перечне соперников ни «Ромы», ни ЦСКА , ни «Атлетико» с «Барселоной».

Перес хочет остаться единственным диктатором в «Реале». Но у него нет совершенно никакой стратегии во благо клуба. Хаотичные решения Флорентино привели «Реал» к 12 годам без финала ЛЧ . Президент «Реала» не может похвастаться последовательностью, но ему достался клуб такого богатства и класса, что победы были, даже когда Флорентино ошибался.

Ставка на Солари унижает Лопетеги

Футболисты «Реала» спросят себя, а разве Хулен не выиграл бы у «Мелильи», «Вальядолида», «Виктории» и «Сельты»? И ответ знают – мог выиграть, его уволили не совсем вовремя. С Лопетеги не играли ужасно, статистика подтверждает, но были безвольными и уставшими. Владели мячом и не реализовывали моменты, а теперь разозлились. Но Солари тоже мог влететь «Барселоне»!

Сейчас в Примере по xG недобор – создали больше верных моментов, чем забили мячей. А по xGA соперников – перебор, Куртуа и Навас пропустили там, где не должны были. Подобное с «Реалом» случается не впервые. Но у Зидана был недобор в реализации при фантастической везучести и плохой организации защиты. Назначение Солари не решает ни одну из глобальных проблем «Реала» после ухода Роналду и Зидана.

Откладывают реальные перемены, подыгрывают толпе. Вот вам тренер из структуры клуба, как Висенте и Зинедин в прошлом. Но Перес столько раз повторял этот трюк, что вряд ли в конечном итоге увидим новый «Реал», ведь команду никто не обновляет. Лопетеги украли у сборной Испании, чтобы утереть нос «лысому из Браззерс» - Луису Рубиалесу, дерзкому президенту Федерации футбола Испании.

То есть Перес тупо заплатил много денег и испоганил «Реалу» лето, чтобы разозлить человека, который переходил ему дорогу в футбольной политике. Затем Хулена, как бывает с предателями, казнили, а теперь нашли нового подсудимого. Но как долго Сантьяго сможет выживать, если стал пешкой в чужой игре? Ответ подсказывает даже склонный к саморазрушению Марадона.

Пока выезжают на багаже Зинедина

Последние победы – медовый месяц Солари, драйв. А так Перес не выстроил трансферную политику. Из Винисиуса еще надо вырастить Роналду. Нет ответа, хотят ли старые звезды, вроде Крооса и Модрича, уйти? Пауза в больших покупках не позволяет увидеть четкое решение о будущем Бэйла и Бензема, и оставляет «Реал» командой форварда Мариано.

В клубе понятия не имеют, как решить проблемы в защите. Покупка Куртуа стала частью трагикомедии. А что делать с Марсело и Карвахалем, если они собрались в Турин и Манчестер? Или как поступить с Рамосом, если нельзя убрать хулигана, но и оставлять надолго опасно?

Теперь еще и Иско недоволен. Раньше ждал, сейчас вряд ли захочет. По факту у «Реала» в подвешенном состоянии 9 человек из основы, а десятый – Роналду, ушел. Остается один Варан, который якобы идет вторым в опросе на «Золотой мяч». Но Рафаэль никогда не был ведущим центральным защитником в паре, его всегда звали в МЮ .

Пока Перес прикрылся назначением Солари, конкуренты из других лиг могут заметно оторваться от «Реала» по качеству игры. Если ничего не поняли после того, как едва не вылетели от «Ювентуса» без Роналду, а весенняя «Рома» разорвала ровно ту же «Барселону», что потом обыграла «сливочных» 5:1, то мечтать о новом Зидане будут снова и снова.

Для «Реала» наступают новые времена

Бывают диктаторы, которым повезло жить в эпоху, когда можно ничего не менять, но прослыть успешными. Иногда даже быть успешным. Но после таких правителей наступают «темные времена». Кому-то приходится разгребать чужое бездействие. Перес откладывает на завтра то, что надо было сделать еще вчера.

Солари не сможет предложить «Реалу» новую тактическую концепцию. У Сантьяго нет кадровых вариантов, чтобы перестроить «сливочных» под соперника, ведь он слабее и менее опытен, чем тот же Лопетеги. Кроме того, у аргентинца нет права выбирать новичков, о подобной роскоши просил Конте, и вы видите – не договорились.

Понятно, что Перес летом пойдет за Почеттино, если Солари завершит сезон неудачно. Но даже если «Реал» по привычке выдаст очередное грандиозное перевоплощение, то на этот раз все фанаты «Реала» будут понимать, что их пытаются обмануть. Солари возник случайно. Контракт ему до 2021 года – жертва игрокам, которые недовольны отставкой Лопетеги.

Но когда правят футболисты, а главный босс ищет компромиссного кандидата, то «Реал» превращается в «Спартак». Их Глушаков локтями пускает соперникам кровь, их Кононов может быть неплохим тренером, ведь уже стартовал лучше всех наставников в истории «Реала». Вот только проблемы не заканчиваются выбором тренера.

Пора привыкать к сезонам без трофеев

Легко может повториться история 2006 года. С той лишь разницей, что теперь Переса некому отодвинуть, если бросит «Реал» с обрыва. А все к тому идет, ведь клуб не реагирует на исторический запрос. К уходу Роналду лично Перес готов не был. Желая Солари всяческих успехов на тренерском посту – Сантьяго славный малый, невыгодно для «Мадрида» тормозить развитие.

«Реал» на классе может выпотрошить и «Рому», и ЦСКА . Но не удивляйтесь, если в этот раз вылетят из ЛЧ в плей-офф задолго до финала, а в чемпионате Испании будут в таблице ниже не только «Барселоны», но и «Атлетико» с «Севильей». Тогда Солари уволят, а летом снова будет новый тренер.

Перес не изменяет себе. Крутит-вертит чужими судьбами, желает случайно найти новых Висенте и Зинедина. Но не может человеку везти вечно, так что будьте готовы к приходу Моуриньо, а не Почеттино. Почему? А потому что все серьезные кандидаты могут попросту отказаться работать на деда, которому скоро 72 года, и который вытер ноги о Лопетеги, хотя сам его заманил в «Реал».

«Реал» - великий клуб, но управляет им не лучший менеджер в футболе. Хулен был личным странным выбором Переса, и именно президент за свою ошибку не заплатил. Зидан шикарно поступил, что ушел до того, как его назначили виновным. С Флорентино уже отказались работать многие футболисты – от Мбаппе до Де Хеа, и вряд ли Солари, не имея права на трансферы под себя, построит новый «Реал».