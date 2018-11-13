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Хищные аппетиты Конте

13 ноября 2018, 22:30

Антонио Конте решил взять паузу до лета, но развлекается высасыванием крови из «Челси». «Соккер.ру» - об аппетитах тренера, который едва не возглавил «Реал».

Тот самый случай, когда слово «доля» в названии блога используется не в значении «участь», а в значении «кусок, куш». Поскольку Антонио Конте хочет ухватить как можно больше. Как только стало известно, что отставка Хулена Лопетеги из «Реала» неизбежна, фигура Конте первой же всплыла в прессе в качестве основного кандидата на пост главного тренера. Казалось, что все происходит настолько быстро, что назначение итальянца – дело решенное, осталось уладить детали. Однако затем стали появляться и другие имена, а Конте отодвигался все дальше. Пока он сам, наконец, не сказал, что в нынешнем сезоне тренировать не будет:

Тренеру моего уровня лучше подождать до июня, а не принимать команду, когда сезон уже стартовал. Я не чувствую необходимости приступать к работе прямо сейчас. Возможно, через два-три месяца я поменяю мнение, но пока планирую ждать до июня».

Но пока Конте торговался с «Реалом», он воздерживался от таких заявлений. Кстати, сами эти слова тоже можно расценить как прицел на хорошенький куш. Но об этом позднее. Итак, почему же не состоялась сделка между «Реалом» и Конте? Ведь мадридский клуб является желанным местом работы чуть ли не для любого игрока и тренера. Не договорились из-за причуд Флорентино Переса? Или из-за причуд самого Конте? Да, в этот раз президент «Реала» нашел себе достойного спарринг-партнера по переговорам. Испанская пресса отмечает, что в «Реале», который привык ко всему, несколько округлили глаза, когда столкнулись со списком требований, которые предъявил Конте к своему потенциальному работодателю. 

Во-первых, итальянец сразу отмел возможность безболезненного расставания в ближайших сезонах. Он заявил, что подпишет договор сразу на 2,5 года, без возможности для клуба разорвать его после окончания какого-либо из сезонов. То есть только с солидной компенсацией. (В этом месте из «Челси» в Мадрид стали посылать сигналы о том, чтобы Перес не совершал ошибку). 

Во-вторых, Конте попытался сразу показать на место самому президенту «Реала», заявив, что трансферную политику будет определять только сам тренер. В Мадриде так сложилось, что трансферная работа – это любимое развлечение Флорентино, а итальянец хотел забрать его игрушку. Сами понимаете, что уже после этого шансы договориться были низки. Хотя есть недавний пример Зинедина Зидана, которому удавалось оказывать влияние на политику Переса, но хитрый француз это делал не ультиматумами, а вкрадчивыми беседами с «дедушкой». 

В-третьих, Конте хотел последовать классическому совету «разогнать всех и набрать новых» в отношении тренерского штаба. Говорят, что пятерых своих людей собирался привести вместо тех, кто работает в клубе сейчас. Конечно, тренер любит своих личных ассистентов, но вряд ли речь должна идти о целой бригаде спасения, которая шумным табором ворвется в новую для себя обстановку и начнет устраивать целиком свои порядки. 

В-четвертых, Конте затребовал зарплату в 10 миллионов евро в год. В принципе, сумма для «Реала» как раз, для его размаха, для подписания топ-тренера. Но в контексте всех остальных требований это тоже выглядело как наглость. А слухи о том, что Конте якобы уже составил список тех, кого «Реал» ему должен купить зимой, а кого – продать, добавил раздражения среди игроков мадридского клуба. 

Поэтому новости о панике Тибо Куртуа, а также о том, что целая группа игроков пошла к президенту и высказала свою позицию, могут оказаться вполне реальными. Особенно с учетом намека Серхио Рамоса, который приоткрыл для публики позицию относительно Конте, зная все его запросы:

Уважение нужно заслужить, навязать его невозможно. Какое бы ни было громкое у специалиста имя. Мы выиграли всё с тренерами, которых вы прекрасно знаете. Умение работать с игроками важнее, чем технические познания тренера.

Так вот мягко, не называя имен, Рамос дал понять, что царские замашки Конте не пройдут. Итальянец не стал делать вид, что не понял, о ком речь, поэтому достаточно быстро нашел ответ для капитана «Реала»:

Когда тренер приходит в новый клуб, он должен прибыть со знаниями и уважением [к команде], тем, чего он ожидает и от игроков. Когда всё происходит не так, начинаются проблемы. Мы, итальянцы, обладаем выдающейся культурой тренерской работы. Когда ты приходишь в новый клуб, ты не можешь поменять всё и сразу, ты должен стараться делать это постепенно. Каждый тренер должен уметь правильно подстроить свои идеи под игроков, которые есть в его распоряжении.

В этом своем заявлении Конте попытался смягчить позицию относительно того, что о нем писали уже в испанских газетах. Немного не вяжутся слова с теми запросами, которые были переданы «Реалу». Понятно, что после такого никакой речи о подписании контракта не шло. Поэтому-то Конте со спокойной душой заявил, что дождется лета. С хитринкой добавил, что может передумать.

 В этом месте косо в его сторону должен был взглянуть Жозе Моуриньо. Ведь уже британская пресса сватает именно Конте на место португальца. И агент итальянского тренера прямо заявлял, что Антонио было бы интересно возглавить МЮ. В контексте этих прозрачнейших намеков слова Конте о выжидательной позиции воспринимаются совсем иначе. Он ведь понимает, что тучи над Моуриньо сгущаются, несмотря на активное размахивание руками со стороны Жозе – чай не Аллегрова. 

Конте направил свой хищный взор на «Олд Траффорд». Чтобы, среди прочего, отомстить и «Челси». С лондонцами итальянец контракт разорвал, чтобы свободно провести переговоры с другими клубами. А когда не получилось, когда стало скучно, решил все же через суд выбить компенсацию у «синих». Он требует более 26 миллионов евро. Это сумма неустойки за увольнение и та зарплата, которую он получил бы, оставаясь на тренерском мостике. Тут тоже далеко от скромности. Причем представители «Челси» пытались договориться с Конте и решить вопрос в досудебном порядке, но итальянец отказался встречаться с лондонскими послами и просто попросил своих адвокатов сразу идти в суд. Вот такой хищник гуляет в высоких коридорах европейского футбола. А вы говорите «Перес, Моуриньо…»

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   430 / 799
14 ноября в 20:51
Думаю ,стоит сообщить ему решение суда по СМС.
ТАМАНЦЕВ
ТАМАНЦЕВ
   704 / 799
14 ноября в 13:21
Молодец. Таких упырей как Перес надо только так и нагибаться. Там ещё тот бандит хитро ж....ый))
spawn0
spawn0
   229 / 799
14 ноября в 11:18
Молодец,Антонио! Покажи Абрамовичу кузькину мать!!!
Барби в сливках
Барби в сливках
14 ноября в 10:34
Автор статьи интересно подаёт материал, понравилось
Красный навсегда
Красный навсегда
   488 / 799
14 ноября в 09:50
А парик не хило зарабатывает
donbeter
donbeter
14 ноября в 09:48
Возвращайся в Италию, Антонио!
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   460 / 799
14 ноября в 09:41
да уж
Фата лист
Фата лист
   71 / 799
14 ноября в 06:44
Странно, что его Челси так быстро развалидось.
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
14 ноября в 00:33
И что из этого следует? Хочет выбить из клуба компенсацию? Ну и правильно. Во-первых, клуб не бедный . Во-вторых, контракт подписывали сами и знали на что идут.В-третьих,владельцы клубов должны знать,что не будут безнаказанными , меняя тренеров как перчатки.
Роман Замахин
Роман Замахин
14 ноября в 00:26
Самое смешное во всем этом,что наши клубы до сих пор мамонты! В Европе гл.тренер это менеджер, который должен определять состав и заниматься трансферной политикой! Конте полностью прав,если вы хотите результат не вопрос,но состав, трансферы мое,вот и итог! Даже автор сказал, что Конте сказал все прямо, а Зизу мягко подошёл!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   465 / 799
13 ноября в 23:27
то Почему сватает, теперь Конте. еще Глушака с Ещенко посватайте) Кононов и так в мясе) а зачем унижать статейками "кто куда мог сходить")
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