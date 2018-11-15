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В атаке не только Ари. У сборной достаточно нападающих

15 ноября 2018, 10:15

«Соккер.ру» спорит с мнением, что у Черчесова дефицит атакующих игроков без Ари Ивановича. Доказываем точку зрения, напоминая об альтернативах. 

Александр Федорович Тарханов – отличный специалист, грамотный тренер. Но запутался в аргументах. Мнение, что в обороне у сборной России есть люди, а в атаке «только» Дзюба, Смолов и Чалов, вызывает незлую улыбку. 

Объяснять вызов Ари тем, что на одну позицию всего три других форварда? Во-первых, далеко не три. Во-вторых, у Лева меньше людей на острие атаки после Клозе. Другое дело, что у Артема и старшего Федора проблемы со здоровьем, но это временно и не может быть глобальным аргументом, что никто не умеет атаковать. 

Если аргументировать привлечение легионера дефицитом кадров, то развить эту линию будет крайне сложно. Ведь есть упрямые цифры. Всего в этом сезоне в РПЛ было забито 119 голов. 57 из них забили футболисты с российскими паспортами. Среди лучших снайперов сезона, то есть тех, кто забил 4 мяча и больше, сразу 9 россиян, большинство. 

В России много успешных в атаке людей, а давить на чужие ворота могут не только центральные форварды – Чалов, Дзюба, Ерохин, Ионов, Панюков, Антон Миранчук, Ткачев и Бакаев. Шапи Сулейманов и Полоз забили по три мяча, а результативнее играть могут Шатов, Канунников, Смолов и Алексей Миранчук. Это уже 14 человек, не считая Ари и Кокорина. 

Бразилец в сборной – законное решение Черчесова с полного одобрения РФС, и теперь возможен даже чисто латиноамериканский гол в сборной России: Гильерме пасует на Фернандеса, Марио затем на Ари – результативный удар. Но также возможен гол граждан Германии и Испании, а у вызванного и получившего травму Ахметова город рождения – Бишкек. 

Но абсурдное развитие «лимита на легионеров» как концепции, которая не может существовать как раз без привлечения иностранцев даже в сборной России, не стоит путать с фактами. В РПЛ более чем достаточно перспективных, опытных, разноплановых и довольно успешных игроков атаки. 

Головин и Черышев были бы в основах большинства национальных команд уровня России. Так что Черчесов не может жаловаться на дефицит кадров, ведь у него есть основная тройка – названные люди и Дзюба. Тему обсуждали еще до чемпионата мира, есть по несколько примерно равноценных кандидатов на каждую позицию. 

Результат сборной, как показал ЧМ-18, всегда является отражением физической и моральной подготовки, а также изучения соперников, и не построен строго на классе исполнителей. Хотя бы потому, что во времена Карпина так хорошо на крупных турнирах не играли. И никаких плачей Ярославны не нужно, 11 бразильцев не сделают сборную России непобедимой. 

Для начала, сами «селесао» с 2002 года больше мундиали не выигрывали. А в России класс всех исполнителей примерно равный. При этом молодежь крутая. Через лет десять Чалова могут назвать более успешным, цельным и результативным нападающим, чем стал к тридцати годам Дзюба. Главное не повторять ошибки тех, кто таскался по ночным клубам, не соблюдал режим и потратил большие таланты впустую. 

Есть Черышев, Ионов, два Миранчука, Головин, Ерохин, Дзюба, Смолов, Кокорина не забывайте, Чалов, Жамалетдинов и Жемалетдинов, Дзагоев, Заболотный и названные выше ребята с голами в РПЛ или без них конкретно в этом сезоне. Всего легко набрать два десятка атакующих футболистов, то есть целую заявку на крупный турнир без учета вратарей. 

При схеме «4-3-3» в атаке всего три позиции. Даже если вдруг поставят на «4-4-2» с немцам или шведами, выбрав ярко выраженных вингеров, то нужно будет набрать лишь четырех игроков. Причем никто не мешает завтра вырастить достойного кандидата в «Краснодаре» - есть Игнатьев и Сулейманов, или в «Спартаке» - там Ташаев и Ломовицкий получили нового тренера, чтобы расти. 

Нельзя заявлять, что нужна толпа натурализованных людей в атаке, ведь это попросту неправда. И опыт сборной Франции, где все дети африканских иммигрантов родились на территории страны, кроме Умтити – еще один слабый пример и подмена понятий. Многие сборные пользуются тем, что их государства богатые и заманивают рожать детей на их территории.

Но в российском случае механизм совсем другой. Что в мини-футболе, где полно бразильцев, что в ведомстве, которое курировал Мутко. А если говори про Ари, то он фанатично хотел попасть в сборную России. Ни Гильерме, ни Фернандес, ни Рауш с Нойштедтером поначалу подобного рвения не проявляли. Плюс Ари немало лет, но количество вызовов будет зависеть от дебюта и готовности основного – Дзюбы.

Скорее надо сейчас всей страной не обсуждать Ари, а говорить о Чалове. У Федора есть таланты игры в пару с другим нападающим, а опция с переходом на «4-4-2» с учетом проблем Дзагоева, Головина и Дзюбы со здоровьем, всегда пригодится команде Черчесова. С другой стороны, Тарханов прав в том, что практика привлечения натурализованных стала обыденной.  

Но ошибается, когда выделяет только Дзюбу, Чалова и Смолова, считая линию нападения дефицитной. Атака не заканчивается центральными форвардами, а если не учитывать Ари, то остается… одиннадцать вариантов формирования атаки (вместе с хулиганскими, но законными):  

1. Черышев, Головин, Дзюба. 2. Ионов, Ал. Миранчук, Чалов. 3. Ан. Миранчук, Дзагоев, Смолов. 4. Шатов, Дзагоев, Заболотный.  5. Ерохин, Полоз, Канунников. 6. Ломовицкий, Сулейманов, Игнатьев. 7. Бакаев, Ткачев, Панюков. 8. Митришев, Мирзов, Марков. 9. Зуев, Жоаозиньо, Жамалетдинов. 10. Жемалетдинов, Яковлев, Комличенко. 11. Мамаев, Кокорин, Ташаев.

Очевидно, что не все 33 богатыря здесь и сейчас – игроки уровня сборной. Некоторые никогда не дорастут. А Павла и Александра вряд ли позовут в сборную вновь. Но они по-прежнему российские футболисты и недавно приносили пользу лидерам РПЛ. Без Мамаева у «быков» есть даже проблема при переходе в атаку и завершении, у атакующего хавбека была хорошая форма – голы и передачи. 

Каждое из этих сочетаний, имея очевидные плюсы и минусы, а также другие комбинации при правильно поставленной тренерским штабом игре могут быть намного продуктивнее, чем атака «всех звезд» Дзюбы, Кокорина и Смолова из матча Уэльса против России. Прошло два с половиной года, а сборная совсем другая, не такая, как на Евро-2016, так что не нужно ждать мессию. 

Все резко изменилось не потому, что на чемпионате мира из одиннадцати человек один был бразильцем Марио (если кто забыл, Рауша даже в заявке не было, как и Гильерме). Все изменилось, поскольку у сборной России не такие плохие футболисты, как принято считать, говорить, писать и верить. Кто видел последние матчи Антона Миранчука, не сыгравшего на ЧМ-18 ни минуты, тот знает, что сейчас форвард «Локомотива» опаснее для соперников сборной, чем уставший Дзюба.

В этом неожиданная сила сборной времен Черчесова – героем может стать абсолютно каждый. Если круче всех с немцами и шведами сыграет Ари – будет польза для командных результатов, но глобально ставка точно на молодых россиян, которых можно собрать целых два десятка. Аршавин, Кержаков, Быстров, Павлюченко, Погребняк в сборную не вызываются, но команда не пропала. И даже травма Дзюбы не значит, что некому сыграть в атаке.

Если грамотно готовить и верить российским игрокам, то они себя неплохо показывают. Годами об этом говорили, и на ЧМ-18 получили веские доказательства. Понятная привычка не доверять сборной России, часто подводила. Но необъективно заявлять, что в атаке никого нет. Существует одиннадцать различных вариантов – некоторые плохие, но это тоже выбор, и хотя количество подключили, чтобы не оспаривать качество, но показать широту выбора, 34 игроков атаки хватит с головой даже без перевода Зобнина и Кузяева на фланги атаки, хотя они и там играли. 

Конечно, основная обойма Черчесова в атаке точно будет маленький – всего человек 6-8, плюс травмы и потеря формы внесут коррективы. Но Станислав Саламович точно получил состав, с которым можно работать. Хотя бы потому, что не взял на чемпионат мира молодого парня Федора Чалова, а тот в 14 матчах РПЛ забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Могут больше, чем от них ждут, так что никакого дефицита в атаке нет.  

Через год-другой на месте Чалова может оказаться парень, чью фамилию мы пока ни разу не слышали, а если слышали, то лишь случайно. Футбол не стоит на месте, и если все время говорить только об одном форварде, которому скоро тридцать три года, то можно упустить из виду добрый десяток молодых атакующих россиян не только по паспортам, которые уже есть, или рвутся в первую сборную. 

Концентрируясь на Ари, забывают обсудить того же Чалова, а ведь Федор моложе форварда «быков» на целых 13 лет. Для сборной успех «армейца» куда важнее и перспективнее. В конце весны Черчесов не считал его полезным для команды, прошло полгода - изменил мнение.  

Станислав Горин
АВТОР
Станислав Горин
ПЕРСОНАльная опека
БЛОГ
ПЕРСОНАльная опека
Лига Наций 2018/2019  Россия: игроки  Россия
Источник: Soccer.RuФото: Галерея «Соккер.ру»
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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   282 / 799
16 ноября в 14:56
Бредовая статья.Столько писанины,переливание из пустого в порожнее.Автор,ты о чем?!Какой Заболотный,какой Канунников?Какие Мамаев с Кокориным?!
liverpool-today
liverpool-today
   764 / 799
16 ноября в 09:12
Читая статью думал новых игроков назовёт автор. А тут статья ни о чём. Капитан очевидность. Их всех мы и так знаем кто они и чего стоят. Кроме Чалова никого и нет для вызова в сборную. Так что вызов Ари без альтернативы. Проблема всех наших напов, неумение реализовывать моменты и попадать в створ. Нету инстинкта убийцы. Только Чалов подаёт надежду. Конечно и Ари не торт, но никак не хуже российских игроков. Того же Ионова например.
Persenchik
Persenchik
15 ноября в 20:45
Не торопитесь Чалова восхвалять. Еще ничего особенного не показал. Как бы совсем не сдулся, после болезни "звезды". Ларс Риккен - ярчайший пример. :-)
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   29 / 799
15 ноября в 19:56
Не в обиду армейцам, но Чалов еще не дотягивает... Ему взрослеть и взрослеть!) Его нынешний успех напоминает успех Ильина, когда того тоже на голы прорвало, а сейчас все тухло...
Вячеслав Блюдцев
Вячеслав Блюдцев
15 ноября в 17:36
Смех и грех какой перспективный Заболотный вспомните когда он забивал за Зенит с трудом припоминаю а вы в сборную чего ему там делать от бровки мячи подавать его уровень не выше Анжи или Енисея а то и первая лига
Фата лист
Фата лист
   71 / 799
15 ноября в 17:32
Мда, сколько воды пролито.
ilhom0566
ilhom0566
   419 / 799
15 ноября в 15:20
Не думаю, что Черчесов при отборе футболистов будет смотреть на их фамилии и где они родились. И сколько им лет. У него свои критерии и ему отвечать за результаты. Вряд ли он будет идти на поводу у толпы при выборе игроков... Читал недавно, что в Англии тоже в первое время отрицательно относились к темнокожим игрокам...
112910415
112910415
   95 / 799
15 ноября в 13:53
всех порвём, однозначно!
MALOVAR
MALOVAR ответил LOpp
   3 / 799
15 ноября в 12:53
должен играть Попов))
Башмакоса
Башмакоса
   475 / 799
15 ноября в 12:43
Перечислил в статье почти всех российских атакующих игроков. Но я сомневаюсь, что половина соответствует уровню сборной.
LOpp
LOpp
   16 / 799
15 ноября в 12:41
в сборной России должны играть только русские с фамилиями Иванов, Петров, Сидоров..

в нашу сборную приходят иностранцы и это нормально. Взгляните на топ-сборные, везде есть чернокожие, футболисты из других стран.
и это не кому не мешает. почему столько шума подняли из-за Ари, не понятно.
считаю что как и в Спартаке, так и в сборной играть должны лучшие и сильнейшие, а не Ивановы, Петровы, Сидоровы.
амурец
амурец
   84 / 799
15 ноября в 12:38
в России много в атаке успешных людей: Смолов, Шатов, Ерохин и т.д. ну приглашали их в сборную ну и? давайте теперь посмотрим на Ари что тут такого?
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
15 ноября в 12:18
Нет никакого скандала.Позвали Ари и что?Он в хорошей форме.Будет забивать голы-круто,будет забивать на футбол -перестанет играть за сборную.Чалову дадут шанс доказать, что он лучше. Какие проблемы?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Don trombone
   36 / 799
15 ноября в 11:47
Концентрируясь на Ари, забывают обсудить того же Чалова, а ведь Федор моложе форварда «быков» на целых 13 лет. Для сборной успех «армейца» куда важнее и перспективнее. ========== Гинерский занос за версту чувствуется(( На игроков у харьковчанина денег нет, зато на судей и журналистов есть.
Чушь написал. Никакое "покупное" судейство не способно создать Чалову после 13 туров 9 голов и 3 ассиста. Думай, что пишешь.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   112 / 799
15 ноября в 11:38
Сегодня посмотрим на что способны Чалов и " К". Успехов нашей Сборной.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   460 / 799
15 ноября в 11:34
как футболист чуть выше среднего,как человек,мне кажется,не далеко от помоев
parallels
parallels
   5 / 799
15 ноября в 11:21
по традиции, предлагаю начать с расформирования спартака, а затем уже набирать игроков в сборную.
yasukuni
yasukuni ответил rawer
   307 / 799
15 ноября в 11:18
Причем тут Черышев? Он родился в Испании? или его родители испанцы, а настоящее имя Хуан? то что он детство прожил в Испании не делает его легионером или нерусским
У него испанский паспорт - во-первых и главных. А российский только до кучи. Но об этом предпочитают не кричать. Или что, тот же Ари от бразильского подданства отказался?!

И папаша давным-давно испанец. Причем я не поручусь, что у папочки хотя бы на чердаке русский паспорт валяется.
болельщик из глуши
болельщик из глуши
15 ноября в 11:03
Жамалетдинов и Жемалетдинов, Шапи Сулейманов, Дзагоев, Черчесов и т. д. и т. п. Чем они лучше Ари?
Если нет в нападении СМИРНОВА (ИВАНОВА), то, чем Вам помешал в сборной разыгравшийся мулат, да который, еще и ко всему прочему на свободе????????
rawer
rawer ответил yasukuni
   391 / 799
15 ноября в 10:56
Погасить разгорающийся скандал любой ценой. А ничего, что Черышев - на минуту - ИСПАНСКО-ПОДДАННЫЙ?!
Причем тут Черышев? Он родился в Испании? или его родители испанцы, а настоящее имя Хуан? то что он детство прожил в Испании не делает его легионером или нерусским
Don trombone
Don trombone
   30 / 799
15 ноября в 10:48
Концентрируясь на Ари, забывают обсудить того же Чалова, а ведь Федор моложе форварда «быков» на целых 13 лет. Для сборной успех «армейца» куда важнее и перспективнее.
==========
Гинерский занос за версту чувствуется(( На игроков у харьковчанина денег нет, зато на судей и журналистов есть.
Don trombone
Don trombone ответил rawer
   30 / 799
15 ноября в 10:47
Вот был бы в сборной Велик, не было бы провала Евро-2012. Он бы зарешал. А так глагол и рекорд((((
rawer
rawer
   391 / 799
15 ноября в 10:36
Когда то выдача паспорта Веллитону принималось в штыки из за того что он бразилец, сейчас эти же люди радуются приглашению 33 летнего бразильца в сборную
по поводу Чалова, приглашение Ари вместо Дзюбы, явный намек что на Чалова не рассчитывают и он был приглашен ради галочки
yasukuni
yasukuni
   307 / 799
15 ноября в 10:30
Погасить разгорающийся скандал любой ценой. А ничего, что Черышев - на минуту - ИСПАНСКО-ПОДДАННЫЙ?!
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