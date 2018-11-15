В атаке не только Ари. У сборной достаточно нападающих

15 ноября 2018, 10:15

«Соккер.ру» спорит с мнением, что у Черчесова дефицит атакующих игроков без Ари Ивановича. Доказываем точку зрения, напоминая об альтернативах.

Александр Федорович Тарханов – отличный специалист, грамотный тренер. Но запутался в аргументах. Мнение, что в обороне у сборной России есть люди, а в атаке «только» Дзюба, Смолов и Чалов, вызывает незлую улыбку.

Объяснять вызов Ари тем, что на одну позицию всего три других форварда? Во-первых, далеко не три. Во-вторых, у Лева меньше людей на острие атаки после Клозе. Другое дело, что у Артема и старшего Федора проблемы со здоровьем, но это временно и не может быть глобальным аргументом, что никто не умеет атаковать.

Если аргументировать привлечение легионера дефицитом кадров, то развить эту линию будет крайне сложно. Ведь есть упрямые цифры. Всего в этом сезоне в РПЛ было забито 119 голов. 57 из них забили футболисты с российскими паспортами. Среди лучших снайперов сезона, то есть тех, кто забил 4 мяча и больше, сразу 9 россиян, большинство.

В России много успешных в атаке людей, а давить на чужие ворота могут не только центральные форварды – Чалов, Дзюба, Ерохин, Ионов, Панюков, Антон Миранчук, Ткачев и Бакаев. Шапи Сулейманов и Полоз забили по три мяча, а результативнее играть могут Шатов, Канунников, Смолов и Алексей Миранчук. Это уже 14 человек, не считая Ари и Кокорина.

Бразилец в сборной – законное решение Черчесова с полного одобрения РФС , и теперь возможен даже чисто латиноамериканский гол в сборной России: Гильерме пасует на Фернандеса, Марио затем на Ари – результативный удар. Но также возможен гол граждан Германии и Испании, а у вызванного и получившего травму Ахметова город рождения – Бишкек.

Но абсурдное развитие «лимита на легионеров» как концепции, которая не может существовать как раз без привлечения иностранцев даже в сборной России, не стоит путать с фактами. В РПЛ более чем достаточно перспективных, опытных, разноплановых и довольно успешных игроков атаки.

Головин и Черышев были бы в основах большинства национальных команд уровня России. Так что Черчесов не может жаловаться на дефицит кадров, ведь у него есть основная тройка – названные люди и Дзюба. Тему обсуждали еще до чемпионата мира, есть по несколько примерно равноценных кандидатов на каждую позицию.

Результат сборной, как показал ЧМ -18, всегда является отражением физической и моральной подготовки, а также изучения соперников, и не построен строго на классе исполнителей. Хотя бы потому, что во времена Карпина так хорошо на крупных турнирах не играли. И никаких плачей Ярославны не нужно, 11 бразильцев не сделают сборную России непобедимой.

Для начала, сами «селесао» с 2002 года больше мундиали не выигрывали. А в России класс всех исполнителей примерно равный. При этом молодежь крутая. Через лет десять Чалова могут назвать более успешным, цельным и результативным нападающим, чем стал к тридцати годам Дзюба. Главное не повторять ошибки тех, кто таскался по ночным клубам, не соблюдал режим и потратил большие таланты впустую.

Есть Черышев, Ионов, два Миранчука, Головин, Ерохин, Дзюба, Смолов, Кокорина не забывайте, Чалов, Жамалетдинов и Жемалетдинов, Дзагоев, Заболотный и названные выше ребята с голами в РПЛ или без них конкретно в этом сезоне. Всего легко набрать два десятка атакующих футболистов, то есть целую заявку на крупный турнир без учета вратарей.

При схеме «4-3-3» в атаке всего три позиции. Даже если вдруг поставят на «4-4-2» с немцам или шведами, выбрав ярко выраженных вингеров, то нужно будет набрать лишь четырех игроков. Причем никто не мешает завтра вырастить достойного кандидата в «Краснодаре» - есть Игнатьев и Сулейманов, или в «Спартаке» - там Ташаев и Ломовицкий получили нового тренера, чтобы расти.

Нельзя заявлять, что нужна толпа натурализованных людей в атаке, ведь это попросту неправда. И опыт сборной Франции, где все дети африканских иммигрантов родились на территории страны, кроме Умтити – еще один слабый пример и подмена понятий. Многие сборные пользуются тем, что их государства богатые и заманивают рожать детей на их территории.

Но в российском случае механизм совсем другой. Что в мини-футболе, где полно бразильцев, что в ведомстве, которое курировал Мутко. А если говори про Ари, то он фанатично хотел попасть в сборную России. Ни Гильерме, ни Фернандес, ни Рауш с Нойштедтером поначалу подобного рвения не проявляли. Плюс Ари немало лет, но количество вызовов будет зависеть от дебюта и готовности основного – Дзюбы.

Скорее надо сейчас всей страной не обсуждать Ари, а говорить о Чалове. У Федора есть таланты игры в пару с другим нападающим, а опция с переходом на «4-4-2» с учетом проблем Дзагоева, Головина и Дзюбы со здоровьем, всегда пригодится команде Черчесова. С другой стороны, Тарханов прав в том, что практика привлечения натурализованных стала обыденной.

Но ошибается, когда выделяет только Дзюбу, Чалова и Смолова, считая линию нападения дефицитной. Атака не заканчивается центральными форвардами, а если не учитывать Ари, то остается… одиннадцать вариантов формирования атаки (вместе с хулиганскими, но законными):

1. Черышев, Головин, Дзюба. 2. Ионов, Ал. Миранчук, Чалов. 3. Ан. Миранчук, Дзагоев, Смолов. 4. Шатов, Дзагоев, Заболотный. 5. Ерохин, Полоз, Канунников. 6. Ломовицкий, Сулейманов, Игнатьев. 7. Бакаев, Ткачев, Панюков. 8. Митришев, Мирзов, Марков. 9. Зуев, Жоаозиньо, Жамалетдинов. 10. Жемалетдинов, Яковлев, Комличенко. 11. Мамаев, Кокорин, Ташаев.

Очевидно, что не все 33 богатыря здесь и сейчас – игроки уровня сборной. Некоторые никогда не дорастут. А Павла и Александра вряд ли позовут в сборную вновь. Но они по-прежнему российские футболисты и недавно приносили пользу лидерам РПЛ . Без Мамаева у «быков» есть даже проблема при переходе в атаку и завершении, у атакующего хавбека была хорошая форма – голы и передачи.

Каждое из этих сочетаний, имея очевидные плюсы и минусы, а также другие комбинации при правильно поставленной тренерским штабом игре могут быть намного продуктивнее, чем атака «всех звезд» Дзюбы, Кокорина и Смолова из матча Уэльса против России. Прошло два с половиной года, а сборная совсем другая, не такая, как на Евро-2016, так что не нужно ждать мессию.

Все резко изменилось не потому, что на чемпионате мира из одиннадцати человек один был бразильцем Марио (если кто забыл, Рауша даже в заявке не было, как и Гильерме). Все изменилось, поскольку у сборной России не такие плохие футболисты, как принято считать, говорить, писать и верить. Кто видел последние матчи Антона Миранчука, не сыгравшего на ЧМ -18 ни минуты, тот знает, что сейчас форвард «Локомотива» опаснее для соперников сборной, чем уставший Дзюба.

В этом неожиданная сила сборной времен Черчесова – героем может стать абсолютно каждый. Если круче всех с немцами и шведами сыграет Ари – будет польза для командных результатов, но глобально ставка точно на молодых россиян, которых можно собрать целых два десятка. Аршавин, Кержаков, Быстров, Павлюченко, Погребняк в сборную не вызываются, но команда не пропала. И даже травма Дзюбы не значит, что некому сыграть в атаке.

Если грамотно готовить и верить российским игрокам, то они себя неплохо показывают. Годами об этом говорили, и на ЧМ -18 получили веские доказательства. Понятная привычка не доверять сборной России, часто подводила. Но необъективно заявлять, что в атаке никого нет. Существует одиннадцать различных вариантов – некоторые плохие, но это тоже выбор, и хотя количество подключили, чтобы не оспаривать качество, но показать широту выбора, 34 игроков атаки хватит с головой даже без перевода Зобнина и Кузяева на фланги атаки, хотя они и там играли.

Конечно, основная обойма Черчесова в атаке точно будет маленький – всего человек 6-8, плюс травмы и потеря формы внесут коррективы. Но Станислав Саламович точно получил состав, с которым можно работать. Хотя бы потому, что не взял на чемпионат мира молодого парня Федора Чалова, а тот в 14 матчах РПЛ забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Могут больше, чем от них ждут, так что никакого дефицита в атаке нет.

Через год-другой на месте Чалова может оказаться парень, чью фамилию мы пока ни разу не слышали, а если слышали, то лишь случайно. Футбол не стоит на месте, и если все время говорить только об одном форварде, которому скоро тридцать три года, то можно упустить из виду добрый десяток молодых атакующих россиян не только по паспортам, которые уже есть, или рвутся в первую сборную.

Концентрируясь на Ари, забывают обсудить того же Чалова, а ведь Федор моложе форварда «быков» на целых 13 лет. Для сборной успех «армейца» куда важнее и перспективнее. В конце весны Черчесов не считал его полезным для команды, прошло полгода - изменил мнение.