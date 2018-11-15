Лига Наций. Полный турнирный расклад перед финишем

15 ноября 2018, 17:00

В течение недели завершится групповой этап Лиги Наций. «Соккер.ру» рассказывает, за что борется каждая из 55 сборных.

Вводная часть. Напомним, что в Лиге Наций четыре дивизиона, обозначенные литерами A, B, C и D.

- Победители групп дивизиона A станут финалистами Лиги Наций и будущим летом разыграют главный трофей (жеребьевка состоится 3-го декабря).

- Победители групп в дивизионах B, C и D завоевывают повышение в классе, следующий розыгрыш Лиги Наций они проведут этажом выше.

- Худшие в своих группах команды из дивизионов A, B и C обречены на понижение в классе, в следующем розыгрыше они спустятся на лигу ниже.

- Все победители групп получат возможность сыграть в дополнительных стыковых матчах за выход на Евро-2020, если не пробьются на континентальный форум через основную квалификацию.

- Результаты команд в Лиге Наций определяют посев во время жеребьевки Евро-2020, которая пройдет 2 декабря в Дублине. Команды каждого дивизиона получат места в рейтинге с 1-го по 12-е в зависимости от результатов (место в группе, набранные очки, разница голов).

О регламенте. В случае равенства очков у двух и более команд места в группе распределяются по следующим критериям (в порядке значимости):

- результаты игр между собой (очки, разница забитых и пропущенных мячей, голы на выезде);

- разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;

- количество голов во всех матчах;

- количество голов, которые были забиты в гостях;

- количество побед во всех матчах группы;

- количество гостевых побед;

- дисциплинарные факторы (желтые и красные карточки);

- рейтинг УЕФА для национальных команд.

Дивизион D

Группа 1. Интрига мертва

Грузия. Одержав победы в четырех стартовых матчах, Грузия обеспечила себе выход в дивизион C за два тура до финиша.

Казахстан, Латвия и Андорра. Остаются в дивизионе D.



Группа 2. Два в деле, один в уме

Люксембург. Победа над Беларусью в ближайшем матче обеспечит повышение в классе.

Беларусь. Победа над Люксембургом и ничья с Сан-Марино – гарантия выхода в дивизион C.

Молдова. Для выхода на первое место нужны две победы над Сан-Марино и Люксембургом, при этом чтобы Беларусь набрала не больше 2 очков. Либо, если белорусы набирают 3 балла, Молдове потребуется лучшая разница забитых и пропущенных мячей (сейчас у них «-2», в то время как у Беларуси «+6»). Де-факто молдаване не ведут борьбу за первую строчку, пусть и сохраняют математические шансы.

Сан-Марино. Четыре поражения с общим счетом 0:13 досрочно лишили эту могучую команду шансов на повышение в классе.

Группа 3. Косово и Азербайджан решат

Косово. Может обеспечить себе первое место уже после пятого тура: нужна победа над Мальтой, и чтобы Фареры отобрали очки у Азербайджана. Если косовары выполняют свою часть плана, но азербайджанцы побеждают, то в последнем туре все решится в домашней встрече с Азербайджаном, где хватит и ничьей.

Азербайджан. Держит свою судьбу в руках: выиграет два матча в ноябре – отправится в дивизион C.

Фарерские острова. Сборная выйдет на первую строчку в случае побед над Азербайджаном и Мальтой, и если Косово наберет не больше одного очка в своих играх с теми же соперниками. Забудьте о шансах Фарер.

Мальта. Мальта остается в дивизионе D.



Группа 4. Всё сложно

Македония. В ноябре сыграет с Лихтенштейном и Гибралтаром, и если получится набрать хотя бы четыре очка против этих непобедимых соперников, то повышение в классе будет гарантировано.

Армения. Армянам предстоит сыграть с теми же соперниками, что и Македонии, в случае равенства очков преимущество будет на стороне сборной Армении, но отставание в три балла трудно будет нивелировать: для этого Македония должна уступить хотя бы в одном матче или оба свести к ничейным результатам. В общем, армянской команде нужен реванш в матче с Гибралтаром и шесть очков, а там – будь, что будет.

Гибралтар. Остались матчи против Армении и Македонии. И Гибралтар может самостоятельно решить все в свою пользу! Нужны две победы, причем у македонцев нужно выиграть крупно или же со счетом 3:1, 4:2, 5:3. При таком раскладе Чиполлина и Ко выйдут в дивизион C!

Лихтенштейн. Если Лихтенштейн выиграет оба своих матча (у Македонии и Армении), при этом Гибралтар обыграет Македонию, а Армения – Гибралтар, то у всех команд в группе будет по 9 очков. На первый план выйдет разница забитых и пропущенных мячей. В общем, две победы по 10:0 и нужные результаты в параллельных встречах могут вывести Лихтенштейн в лигу выше уровнем.

Дивизион C

Группа 1. Израиль в шаге, Шотландия в двух победах

Израиль. Ничья с Шотландией в заключительном туре гарантирует выход в дивизион B.

Шотландия. Для перехода в лигу B нужны две победы в ноябрьских матчах (против Израиля и Албании).

Албания. Если не выиграет в заключительном матче у Шотландии, то останется на третьей строчке в группе, но вылетит в дивизион D только в том случае, если показатели окажутся хуже, чем у других команд с третьих мест в Лиге С (без учета матчей против четвертых команд в их группах).



Группа 2. Финляндия ждёт повышения

Финляндия. Достаточно набрать одно очко в двух ноябрьских встречах (играть с Грецией и Венгрией), и тогда путь в Лигу B официально будет открыт.

Греция. Выиграет группу только в случае двух своих побед и двух поражений финнов, причем в очном матче нужно отыграть поражение 0:2 в Хельсинки, то есть дома нужна крупная победа. Вылет в дивизион D греков маловероятен, но возможен. Рецепт следующий: два собственных поражения + две победы эстонцев (над венграми и самими греками) + победа Венгрии в одном из матчей.

Венгрия. Шансов на повышение в классе нет. Точно вылетят в слабейший дивизион, если проиграют в обоих матчах. Или если проиграют Эстонии 15 ноября, а в последнем туре не смогут выступить лучше прибалтийской команды по результату.

Эстония. Поражение в Венгрии будет означать вылет в дивизион D. Победа сделает эстонцев фаворитами в борьбе за выживание, ничья практически равна поражению, хотя там еще придется считать гостевые голы.

Группа 3. Норвегия или Болгария?

Норвегия и Болгария. Победитель группы определится в заочном соперничестве этих команд, которым предстоят матчи против Кипра и Словении. Очное противостояние ознаменовалось домашними победами со счетом 1:0, поэтому при равенстве очков на первый план выходит общая разница забитых и пропущенных мячей. Сейчас у норвежцев «+3», у болгар – «+2». Либо кто-то допустит осечку, либо одна из команд выиграет группу по дополнительным показателям.

Кипр. Победа в одном из матчей с Болгарией и Норвегией гарантирует сохранение прописки в дивизионе C, а в случае двух побед Кипр даже сможет претендовать на первую строчку, но для этого нужно, чтобы лидеры группы вообще ни разу не выиграли в четырех ноябрьских встречах, что трудно представить.

Словения. Шансов на выход в Лигу B нет, да и сохранить прописку будет проблематично с учетом того, что Словения уступает Кипру по личным встречам. Нужно набрать, как минимум, четыре очка в матчах с Норвегией и Болгарией и надеяться, что киприоты заработают в ноябре «баранку». Если Кипр хотя бы раз сыграет вничью, словенцам нужно будет побеждать уже дважды.



Группа 4. Трудный выбор

Сербия. Две победы (над Черногорией и Литвой) – и сербы в Лиге B. Можно и досрочно заработать туда билетик: нужно выиграть у черногорцев 17 ноября, и чтобы румыны не победили литовцев.

Черногория. Впрочем, Черногория тоже может пойти на повышение по формуле соседей сербов: нужно выиграть у них и румын – и дело в шляпе.

Румыния. Две собственные победы (над Черногорией и Литвой) плюс любая потеря очков Сербией выведут на первое место сборную Румынии. Теоретически еще возможен и вылет: в случае двух собственных поражений и двух побед у Литвы с перевесом последних в очном соперничестве.

Литва. Нужно обязательно выиграть два матча (у Румынии и Сербии), попутно обеспечив личное превосходство над Румынией и надеяться, что Черногория тоже обыграет румын. Только это позволит остаться в Лиге C, иначе – вылет, который почти наверняка и состоится.

Дивизион B

Группа 1. Украина наслаждается триумфом

Украина. Выиграв у чехов в октябре, украинцы обеспечили себе выход в Лигу A, где проведут следующий розыгрыш.

Чехия. Если не проиграет Словакии в заключительном для себя матче Лиги Наций, то останется в дивизионе B.

Словакия. Чтобы остаться в Лиге B, нужно или набрать в ноябрьских матчах против Украины и Чехии минимум 4 очка, или выиграть у чехов с таким счетом, чтобы быть выше при равенстве очков (первую встречу в словацкой Трнаве Чехия выиграла 2:1).



Группа 2. Россия, ждём!

Россия. Ничья в выездной встрече против Швеции обеспечит сборной России повышение и переход в класс сильнейших команд Лиги Наций. Впрочем, все может состояться и без нас: если шведы за три дня до встречи в Сольне не выиграют у турок, то Россию уже можно будет поздравлять с победой в группе.

Швеция. Вариант «все или ничего»: две победы над Турцией и Россией обеспечат Швеции выход в Лигу A, но стоит проиграть туркам – и скандинавы скатываются в Лигу C. Если в матче с Турцией будет зафиксирована ничья, то кровь из носу потребуется побеждать Россию, чтобы остаться в дивизионе B.

Турция. Уже не может выиграть группу. Опустится дивизионом ниже, если проиграет Швеции, но победой обеспечит себе сохранение прописки. В случае ничьей судьба Турции будет зависеть от результата матча Швеция – Россия.

Группа 3. Босния близко, Австрия сохраняет шансы

Босния и Герцеговина. 15 ноября сыграет с Австрией, в случае победы или ничьей обеспечит себе переход в Лигу A.

Австрия. Австрийцам нужны две победы в ноябрьских матчах (над Боснией и Северной Ирландией), при этом непременно нужно обеспечить себе преимущество по личным встречам над боснийцами, которые дома победили 1:0.

Северная Ирландия. Утратила шансы на повышение в классе, борется за сохранение прописки. Останется в Лиге B только в том случае, если австрийцы проиграют Боснии и Герцеговине, а затем уступят и Северной Ирландии, причем крупнее, чем победили островитян дома (1:0).



Группа 4. Уэльс или Дания?

Уэльс и Дания. 16 ноября встретятся в «финале», который пройдет в Уэльсе. Победитель этого матча выйдет в Лигу A, в случае ничьей валлийцы останутся выше в таблице, но у Дании будет возможность вырваться на первую строчку благодаря матчу с Ирландией (потребуется победа).

Ирландия. Вылетят в Лигу C. Но это не точно, потому что есть лазейка: если Дания проигрывает Уэльсу, а затем и Ирландии, то последнее место займут скандинавы.

Дивизион A

Группа 1. Немецкое падение

Франция. Остался матч против Голландии в Роттердаме. Если чемпионы мира не проиграют, то они – в финале Лиги Наций.

Нидерланды. Победы в двух ноябрьских матчах над Францией и Германией выведут на первую строчку «оранжевых».

Германия. Борется за сохранение прописки в Лиге A, причем уже даже не контролирует свою судьбу: если голландцы выигрывают у французов, то немцы автоматически вылетают. При ином результате матча в Роттердаме Бундесманшафт потребуется победа над Нидерландами (и не с любым счетом, если французы с голландцами сыграют вничью).



Группа 2. Швейцария или Бельгия?

Швейцария и Бельгия. Победитель группы определится в очном матче этих команд. Бельгию устроит ничья, швейцарцам нужна победа с разницей в два мяча.

Исландия. Уже помахали ручкой высшему дивизиону Лиги Наций.

Группа 3. Двойной шанс Португалии

Португалия. Для победы в группе хватит ничьей с Италией. Но даже если случится проиграть «Скуадра Адзурре», у португальцев будет возможность все исправить в игре с Польшей.

Италия. Соответственно, итальянцам нужна победа над Португалией, и чтобы команда без Роналду не справилась через три дня с поляками.

Польша. Переход в Лигу B был оформлен еще в октябре.



Группа 4. Шанс для каждого

Испания. Осталась одна игра против Хорватии. Испания точно выходит в финальный турнир в случае победы. Впрочем, может остаться на первой строчке и в случае ничьей, если Англия не сумеет победить Хорватию. И даже в случае поражения, если матч хорватов и англичан закончится вничью.

Англия. «Трем Львам» нужна победа в заключительном матче с хорватами и любая потеря очков Испанией, ведь у англичан преимущество по очным встречам (больше забитых на выезде голов).

Хорватия. Сборная Хорватии, несмотря на текущее последнее место в группе, остается хозяйкой своей судьбы. Две победы – и первое место будет за «шашечными». Победа над Англией обеспечит сохранение прописки в Лиге A, либо нужно набрать больше очков, чем у родоначальников футбола.