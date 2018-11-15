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Лига Наций. Полный турнирный расклад перед финишем

15 ноября 2018, 17:00

В течение недели завершится групповой этап Лиги Наций. «Соккер.ру» рассказывает, за что борется каждая из 55 сборных.

Вводная часть. Напомним, что в Лиге Наций четыре дивизиона, обозначенные литерами A, B, C и D. 

- Победители групп дивизиона A станут финалистами Лиги Наций и будущим летом разыграют главный трофей (жеребьевка состоится 3-го декабря). 
- Победители групп в дивизионах B, C и D завоевывают повышение в классе, следующий розыгрыш Лиги Наций они проведут этажом выше. 
- Худшие в своих группах команды из дивизионов A, B и C обречены на понижение в классе, в следующем розыгрыше они спустятся на лигу ниже.
- Все победители групп получат возможность сыграть в дополнительных стыковых матчах за выход на Евро-2020, если не пробьются на континентальный форум через основную квалификацию. 
- Результаты команд в Лиге Наций определяют посев во время жеребьевки Евро-2020, которая пройдет 2 декабря в Дублине. Команды каждого дивизиона получат места в рейтинге с 1-го по 12-е в зависимости от результатов (место в группе, набранные очки, разница голов).

О регламенте. В случае равенства очков у двух и более команд места в группе распределяются по следующим критериям (в порядке значимости):
- результаты игр между собой (очки, разница забитых и пропущенных мячей, голы на выезде);
- разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;
- количество голов во всех матчах;
- количество голов, которые были забиты в гостях;
- количество побед во всех матчах группы;
- количество гостевых побед;
- дисциплинарные факторы (желтые и красные карточки);
- рейтинг УЕФА для национальных команд. 

Дивизион D

Группа 1. Интрига мертва

Грузия. Одержав победы в четырех стартовых матчах, Грузия обеспечила себе выход в дивизион C за два тура до финиша. 
Казахстан, Латвия и Андорра. Остаются в дивизионе D. 
Лига Наций. Полный турнирный расклад перед финишем

Группа 2. Два в деле, один в уме

Люксембург. Победа над Беларусью в ближайшем матче обеспечит повышение в классе. 
Беларусь. Победа над Люксембургом и ничья с Сан-Марино – гарантия выхода в дивизион C.
Молдова. Для выхода на первое место нужны две победы над Сан-Марино и Люксембургом, при этом чтобы Беларусь набрала не больше 2 очков. Либо, если белорусы набирают 3 балла, Молдове потребуется лучшая разница забитых и пропущенных мячей (сейчас у них «-2», в то время как у Беларуси «+6»). Де-факто молдаване не ведут борьбу за первую строчку, пусть и сохраняют математические шансы.
Сан-Марино. Четыре поражения с общим счетом 0:13 досрочно лишили эту могучую команду шансов на повышение в классе.

Группа 3. Косово и Азербайджан решат

Косово. Может обеспечить себе первое место уже после пятого тура: нужна победа над Мальтой, и чтобы Фареры отобрали очки у Азербайджана. Если косовары выполняют свою часть плана, но азербайджанцы побеждают, то в последнем туре все решится в домашней встрече с Азербайджаном, где хватит и ничьей.
Азербайджан. Держит свою судьбу в руках: выиграет два матча в ноябре – отправится в дивизион C.
Фарерские острова. Сборная выйдет на первую строчку в случае побед над Азербайджаном и Мальтой, и если Косово наберет не больше одного очка в своих играх с теми же соперниками. Забудьте о шансах Фарер.
Мальта. Мальта остается в дивизионе D.
Лига Наций. Полный турнирный расклад перед финишем

Группа 4. Всё сложно

Македония. В ноябре сыграет с Лихтенштейном и Гибралтаром, и если получится набрать хотя бы четыре очка против этих непобедимых соперников, то повышение в классе будет гарантировано. 
Армения. Армянам предстоит сыграть с теми же соперниками, что и Македонии, в случае равенства очков преимущество будет на стороне сборной Армении, но отставание в три балла трудно будет нивелировать: для этого Македония должна уступить хотя бы в одном матче или оба свести к ничейным результатам. В общем, армянской команде нужен реванш в матче с Гибралтаром и шесть очков, а там – будь, что будет.
Гибралтар. Остались матчи против Армении и Македонии. И Гибралтар может самостоятельно решить все в свою пользу! Нужны две победы, причем у македонцев нужно выиграть крупно или же со счетом 3:1, 4:2, 5:3. При таком раскладе Чиполлина и Ко выйдут в дивизион C!
Лихтенштейн. Если Лихтенштейн выиграет оба своих матча (у Македонии и Армении), при этом Гибралтар обыграет Македонию, а Армения – Гибралтар, то у всех команд в группе будет по 9 очков. На первый план выйдет разница забитых и пропущенных мячей. В общем, две победы по 10:0 и нужные результаты в параллельных встречах могут вывести Лихтенштейн в лигу выше уровнем.

Дивизион C

Группа 1. Израиль в шаге, Шотландия в двух победах

Израиль. Ничья с Шотландией в заключительном туре гарантирует выход в дивизион B. 
Шотландия. Для перехода в лигу B нужны две победы в ноябрьских матчах (против Израиля и Албании).
Албания. Если не выиграет в заключительном матче у Шотландии, то останется на третьей строчке в группе, но вылетит в дивизион D только в том случае, если показатели окажутся хуже, чем у других команд с третьих мест в Лиге С (без учета матчей против четвертых команд в их группах).
Лига Наций. Полный турнирный расклад перед финишем

Группа 2. Финляндия ждёт повышения

Финляндия. Достаточно набрать одно очко в двух ноябрьских встречах (играть с Грецией и Венгрией), и тогда путь в Лигу B официально будет открыт.
Греция. Выиграет группу только в случае двух своих побед и двух поражений финнов, причем в очном матче нужно отыграть поражение 0:2 в Хельсинки, то есть дома нужна крупная победа. Вылет в дивизион D греков маловероятен, но возможен. Рецепт следующий: два собственных поражения + две победы эстонцев (над венграми и самими греками) + победа Венгрии в одном из матчей. 
Венгрия. Шансов на повышение в классе нет. Точно вылетят в слабейший дивизион, если проиграют в обоих матчах. Или если проиграют Эстонии 15 ноября, а в последнем туре не смогут выступить лучше прибалтийской команды по результату.
Эстония. Поражение в Венгрии будет означать вылет в дивизион D. Победа сделает эстонцев фаворитами в борьбе за выживание, ничья практически равна поражению, хотя там еще придется считать гостевые голы.

Группа 3. Норвегия или Болгария? 

Норвегия и Болгария. Победитель группы определится в заочном соперничестве этих команд, которым предстоят матчи против Кипра и Словении. Очное противостояние ознаменовалось домашними победами со счетом 1:0, поэтому при равенстве очков на первый план выходит общая разница забитых и пропущенных мячей. Сейчас у норвежцев «+3», у болгар – «+2». Либо кто-то допустит осечку, либо одна из команд выиграет группу по дополнительным показателям.
Кипр. Победа в одном из матчей с Болгарией и Норвегией гарантирует сохранение прописки в дивизионе C, а в случае двух побед Кипр даже сможет претендовать на первую строчку, но для этого нужно, чтобы лидеры группы вообще ни разу не выиграли в четырех ноябрьских встречах, что трудно представить.
Словения. Шансов на выход в Лигу B нет, да и сохранить прописку будет проблематично с учетом того, что Словения уступает Кипру по личным встречам. Нужно набрать, как минимум, четыре очка в матчах с Норвегией и Болгарией и надеяться, что киприоты заработают в ноябре «баранку». Если Кипр хотя бы раз сыграет вничью, словенцам нужно будет побеждать уже дважды. 
Лига Наций. Полный турнирный расклад перед финишем

Группа 4. Трудный выбор

Сербия. Две победы (над Черногорией и Литвой) – и сербы в Лиге B. Можно и досрочно заработать туда билетик: нужно выиграть у черногорцев 17 ноября, и чтобы румыны не победили литовцев.
Черногория. Впрочем, Черногория тоже может пойти на повышение по формуле соседей сербов: нужно выиграть у них и румын – и дело в шляпе.
Румыния. Две собственные победы (над Черногорией и Литвой) плюс любая потеря очков Сербией выведут на первое место сборную Румынии. Теоретически еще возможен и вылет: в случае двух собственных поражений и двух побед у Литвы с перевесом последних в очном соперничестве.
Литва. Нужно обязательно выиграть два матча (у Румынии и Сербии), попутно обеспечив личное превосходство над Румынией и надеяться, что Черногория тоже обыграет румын. Только это позволит остаться в Лиге C, иначе – вылет, который почти наверняка и состоится.

Дивизион B

Группа 1. Украина наслаждается триумфом

Украина. Выиграв у чехов в октябре, украинцы обеспечили себе выход в Лигу A, где проведут следующий розыгрыш.
Чехия. Если не проиграет Словакии в заключительном для себя матче Лиги Наций, то останется в дивизионе B.
Словакия. Чтобы остаться в Лиге B, нужно или набрать в ноябрьских матчах против Украины и Чехии минимум 4 очка, или выиграть у чехов с таким счетом, чтобы быть выше при равенстве очков (первую встречу в словацкой Трнаве Чехия выиграла 2:1).
Лига Наций. Полный турнирный расклад перед финишем

Группа 2. Россия, ждём!

Россия. Ничья в выездной встрече против Швеции обеспечит сборной России повышение и переход в класс сильнейших команд Лиги Наций. Впрочем, все может состояться и без нас: если шведы за три дня до встречи в Сольне не выиграют у турок, то Россию уже можно будет поздравлять с победой в группе.
Швеция. Вариант «все или ничего»: две победы над Турцией и Россией обеспечат Швеции выход в Лигу A, но стоит проиграть туркам – и скандинавы скатываются в Лигу C. Если в матче с Турцией будет зафиксирована ничья, то кровь из носу потребуется побеждать Россию, чтобы остаться в дивизионе B. 
Турция. Уже не может выиграть группу. Опустится дивизионом ниже, если проиграет Швеции, но победой обеспечит себе сохранение прописки. В случае ничьей судьба Турции будет зависеть от результата матча Швеция – Россия. 

Группа 3. Босния близко, Австрия сохраняет шансы

Босния и Герцеговина. 15 ноября сыграет с Австрией, в случае победы или ничьей обеспечит себе переход в Лигу A.
Австрия. Австрийцам нужны две победы в ноябрьских матчах (над Боснией и Северной Ирландией), при этом непременно нужно обеспечить себе преимущество по личным встречам над боснийцами, которые дома победили 1:0. 
Северная Ирландия. Утратила шансы на повышение в классе, борется за сохранение прописки. Останется в Лиге B только в том случае, если австрийцы проиграют Боснии и Герцеговине, а затем уступят и Северной Ирландии, причем крупнее, чем победили островитян дома (1:0).
Лига Наций. Полный турнирный расклад перед финишем

Группа 4. Уэльс или Дания?

Уэльс и Дания. 16 ноября встретятся в «финале», который пройдет в Уэльсе. Победитель этого матча выйдет в Лигу A, в случае ничьей валлийцы останутся выше в таблице, но у Дании будет возможность вырваться на первую строчку благодаря матчу с Ирландией (потребуется победа).
Ирландия. Вылетят в Лигу C. Но это не точно, потому что есть лазейка: если Дания проигрывает Уэльсу, а затем и Ирландии, то последнее место займут скандинавы. 

Дивизион A

Группа 1. Немецкое падение

Франция. Остался матч против Голландии в Роттердаме. Если чемпионы мира не проиграют, то они – в финале Лиги Наций.
Нидерланды. Победы в двух ноябрьских матчах над Францией и Германией выведут на первую строчку «оранжевых».
Германия. Борется за сохранение прописки в Лиге A, причем уже даже не контролирует свою судьбу: если голландцы выигрывают у французов, то немцы автоматически вылетают. При ином результате матча в Роттердаме Бундесманшафт потребуется победа над Нидерландами (и не с любым счетом, если французы с голландцами сыграют вничью).
Лига Наций. Полный турнирный расклад перед финишем

Группа 2. Швейцария или Бельгия?

Швейцария и Бельгия. Победитель группы определится в очном матче этих команд. Бельгию устроит ничья, швейцарцам нужна победа с разницей в два мяча. 
Исландия. Уже помахали ручкой высшему дивизиону Лиги Наций.

Группа 3. Двойной шанс Португалии

Португалия. Для победы в группе хватит ничьей с Италией. Но даже если случится проиграть «Скуадра Адзурре», у португальцев будет возможность все исправить в игре с Польшей.
Италия. Соответственно, итальянцам нужна победа над Португалией, и чтобы команда без Роналду не справилась через три дня с поляками. 
Польша. Переход в Лигу B был оформлен еще в октябре. 
Лига Наций. Полный турнирный расклад перед финишем

Группа 4. Шанс для каждого

Испания. Осталась одна игра против Хорватии. Испания точно выходит в финальный турнир в случае победы. Впрочем, может остаться на первой строчке и в случае ничьей, если Англия не сумеет победить Хорватию. И даже в случае поражения, если матч хорватов и англичан закончится вничью.
Англия. «Трем Львам» нужна победа в заключительном матче с хорватами и любая потеря очков Испанией, ведь у англичан преимущество по очным встречам (больше забитых на выезде голов).
Хорватия. Сборная Хорватии, несмотря на текущее последнее место в группе, остается хозяйкой своей судьбы. Две победы – и первое место будет за «шашечными». Победа над Англией обеспечит сохранение прописки в Лиге A, либо нужно набрать больше очков, чем у родоначальников футбола. 

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   76 / 799
16 ноября в 21:37
Как всё запутано!
toshkanchik07
toshkanchik07 ответил Евгений Сибель
   675 / 799
15 ноября в 22:08
Так не выгодно ли вылететь в дивизон ниже чтобы проще пробиться?
Ну тут важнее опыт... Минимум 4 матча с топовыми сборными будут полезнее для нашего молодняка, нежели прогулка в группе с футбольными карликами, а потом наполучать пощечин на ЧЕ + классический отбор все равно будет
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   384 / 799
15 ноября в 21:27
Так не выгодно ли вылететь в дивизон ниже чтобы проще пробиться?
Фата лист
Фата лист ответил Воин666
   71 / 799
15 ноября в 20:44
А разве отбор отменили? Он же весной начнётся.
Теперь просто рейтинг ФИФА уходит на второй план, по Лиге Наций будут сборные в корзины попадать, в общем если разобраться в формате, то неплохая задумка.
Воин666
Воин666 ответил NOVA
   347 / 799
15 ноября в 20:35
по мне так бред полнейший эта лига наций!! лучше бы как раньше просто групповой отбор!!
А разве отбор отменили? Он же весной начнётся.
NOVA
NOVA
   305 / 799
15 ноября в 20:29
по мне так бред полнейший эта лига наций!! лучше бы как раньше просто групповой отбор!!
Delight
Delight ответил Питермен
   748 / 799
15 ноября в 18:30
Ничуть не удивлюсь, если Федун и тут все расписал так, как пупсикам выгодно
    Питермен
    Питермен
       12 / 799
    15 ноября в 18:24
    Ничуть не удивлюсь, если Федун и тут все расписал так, как пупсикам выгодно
    Shamil79
    Shamil79
       241 / 799
    15 ноября в 17:39
    наши победят!
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