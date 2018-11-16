Испания подставила вторую щеку

16 ноября 2018, 10:30

Испанцы второй раз подряд проиграли с одинаковым счетом и поставили свои перспективы в Лиге Наций под угрозу. «Соккер.ру» впечатлен матчем в Хорватии.

После чемпионата мира, где сборная Хорватии стала второй, у нее наступило похмелье. Все игроки признавались, что очень тяжело собраться и физически, и морально, чтобы начать новый цикл, сразу включиться в работу в Лиге Наций. Поэтому первая часть осени для Хорватии выдалась провальной. А сборная Испании буквально поиздевалась над «шашечными», разгромив их дома со счетом 6:0. Тогда же заговорили о том, что испанцы могли бы даже выиграть чемпионат мира, если бы не известные приключения тренера перед самым турниром.

Но так ли безупречна Испания? Перед игрой в Хорватии главный тренер испанцев Луис Энрике не зря подчеркивал, что ответная встреча будет совсем не похожей на первую. И на это есть несколько причин. Во-первых, Хорватия играла на своем поле, а балканская публика умеет давить, гнать вперед и поддерживать.

Во-вторых, хорваты полностью перезарядили свои батареи после чемпионата мира. Тот же Лука Модрич, который выступает лакмусовой бумажкой для оценки состояния всей хорватской команды, признался, что ему уже гораздо легче думается, двигается и играется, чем в начале осени. Эффект после чемпионата мира прошел, и команда вошла в рабочий ритм.

В-третьих, даже безотносительно мотивирующего фактора трибун сборная Хорватии жаждала поквитаться с испанцами за сентябрьское унижение. Наверняка какого-то патриотического заряда добавила встреча с президентом Колиндой Грабар-Китарович перед игрой. Президент устроила команде торжественный прием, наградила игроков и тренеров за серебро чемпионата мира. Ударить в грязь лицом хорваты не могли.

Если посмотреть на два последних поражения сборной Испании, то все они случились с одинаковым счетом 2:3. Но в проигрышах Англии и Хорватии есть несколько существенных различий. Хотя начать следует со сходства. Главное – в обоих случаях сборная Испании первые таймы проводила слишком академично, как те самые легендарные академики с тросточками.

Откуда берется эта лень ума, которую показывают испанцы в первых таймах, сложно сказать. Они захватывают мяч и возятся с ним, никак не угрожая противнику. Вот только острые британцы на этом же отрезке развлекались, забив три мяча и устроив разгром к перерыву, а с хорватами сохранились нули на табло.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (7) – 13 (6)

Хорваты перестреляли испанцев. Хотя перевес не такой существенный по числу ударов и по количеству точных. Голевых моментов тоже было примерно поровну. Но хозяева оказывались в каждой ситуации немного на шаг впереди испанцев. К слову, первый удар по воротам Хорватии испанцы нанесли только на 43-й минуте. До этого лишь возили мяч, вызывая зевоту.

Владение мячом (точность передач): 33,1% (79%) - 66,9% (89%)

Вот уж в чем, а здесь сомневаться в способностях испанцев не стоит. Хотя даже для себя они владели мячом слишком много – более двух третей матча. С учетом того, что у Хорватии все же тоже техничные футболисты, которые умеют распоряжаться мячом. Как оказалось, для эффективного распоряжения им достаточно и 33 процентов владения, ну а точность из этого следует логически. У хорватов, кстати, она еще очень высокая для такого процента, поскольку терять мяч они должны были быстро. Но при этом умело разыгрывали мяч в условиях дефицита времени.

Первые таймы Испании – это большая проблема. Это какое-то показательное фигурное владение мячом, а не игра в футбол, где целью является отправка мяча в сетку ворот соперника. Испанцы катают мяч ради катания мяча. Это все равно что смотреть фигурное катание, где тебе спортсмен высокого класса просто ровно, без падений ездит вдоль бортиков, поперек площадки, по диагонали – и так, и эдак, но не совершает никаких прыжков, даже вращений и дорожек шагов – ничего кроме проката, но с красивым размахиванием руками.

Вот это сборная Испании в первом тайме. Заводится эта команда только после получения крепкой оплеухи. Но тут есть расхождения с английским сценарием. Там испанцы во втором тайме переигрывали британцев по полной программе, поскольку подопечные Гарета Саутгейта стремились большое свое преимущество в три мяча не растерять за тайм в первую очередь. У хорватов такого преимущества не было, но они забили первыми. И поэтому пошел просто размашистый обоюдоострый футбол, разительно отличающийся от того, что было до перерыва.

При этом после расслабленной игры в первом тайме испанцы не смогли включить предельную концентрацию на тайм второй, несмотря на значительную прибавку в остроте. Не хватало концентрации в атаке в ситуациях, когда следовало реализовать убойные моменты, не хватало концентрации в обороне, когда не следовало пропускать трижды. Причем два мяча забил крайний защитник хорватов Едвай, а один из голов – в компенсированное время.

Испанцы не могут использовать фирменную отговорку команд, которые много владеют мячом, а результата не добиваются. Обычно в таких случаях говорят, что тяжело, когда противник вдесятером защищается, когда в футбол играет одна команда. Это не тот случай. По крайней мере после перерыва, когда игра и пошла, собственно. Хорваты играли в обоюдоострый футбол, открыто и смело. Но и в таком режиме Испания не смогла победить. Ей следовало бы пересмотреть свой подход к стартовой части матчей и вообще снять корону, отложить в сторонку и начать думать не о том, как покрасивее отдать пас на пару метров, а как доставить мяч к чужим воротам и пробить по ним.