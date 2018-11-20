Результативность: Бундеслига выше всех, РПЛ в скуке

Пауза на матчи сборных, как и всегда, долго тянется, но «Соккер.ру» напоминает, что клубный футбол скоро вернется на поля и экраны. И тогда вам пригодится этот гид.
Результативность – один из главных признаков зрелищности какого-либо турнира, ведь голы являются квинтэссенцией футбола, и да, они так значимы именно потому, что редки, но если их забивать редко, то зрелище становится унылым. Естественно, это не единственный параметр, и никто не отправляет вас смотреть чемпионат Боливии или женские турниры в Дании только по той причине, что это самые результативные профессиональные состязания в мире. Уровень футболистов, инфраструктуры и трансляций – это входной билет в наш конкурс, в котором не будет слабых участников, просто иногда любопытно выстроить всех по линейке, основываясь на объективном параметре. В данном случае речь о забитых мячах, а сравнивать будем пятерку ведущих чемпионатов Старого Света: Испания, Англия, Италия, Германия и Франция. Ну и заодно полюбопытствуем, как выглядит на их фоне любимая РПЛ. Поехали!
5 место. Чемпионат Испании – 2.53 гола за игру
Думаю, если попросить вас интуитивно составить список ведущих чемпионов в порядке повышения результативности, то Примера у критически малого количества людей заняла бы последнее место. Да как это так, в Испании и низкая результативность? Но дело обстоит именно так. Причина не только в отъезде Криштиану Роналду, просто обороняться научились не только подопечные Диего Симеоне, а у ряда команд есть проблемы по части созидания. Представьте себе, у восьми команд после 12-ти сыгранных туров средняя результативность равна или ниже одного гола за игру, а меньше всех забила «Валенсия» (8 голов), представляющая Испанию в Лиге чемпионов. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация в динамике, но пока можно послушать косвенное объяснение Лионеля Месси: «В Ла Лиге повысилась внутренняя конкурентоспособность». На первоначальном этапе роста «низы» традиционно прибавляют за счет улучшения действий в обороне. Похоже, именно это сейчас происходит с Примерой, вот только в данном случае снижение результативности не означает падение интереса к чемпионату, скорее уж наоборот.
4 место. Чемпионат Франции – 2.64 гола за игру
Пожалуй, небольшое преимущество Лиги 1 над Примерой по результативности можно списать на гегемонский гандикап ПСЖ, который забивает 13% голов в своем чемпионате. Добавьте сюда то обстоятельство, что «Пари Сен-Жермен» после 13-ти сыгранных туров опережает ближайшего преследователя на 13 очков, и поймете, что любые цифры в графе результативность в таком турнире будут пылью в глаза. На фоне слухов о возможном исключении ПСЖ из Лиги чемпионов, не кажется ли вам, что «чертова дюжина» слишком часто встречается в этом абзаце? [зловещий хохот вдалеке]
3 место. Чемпионат Англии – 2.75 гола за игру
«Лучшая лига мира» расположилась в золотой серединке по результативности в компании сильнейших чемпионатов Старого Света. В АПЛ все гораздо логичнее, чем в той же Примере: в Англии более строгая корреляция между количеством забитых мячей и занимаемым местом. Более результативные команды наверху, редко забивающие – внизу. Явных отклонений от этого правила нет. Еще любопытно подсчитать разрыв между самой сильной атакой и самой слабой. В АПЛ это значение «-30» - таково расстояние в голах от «Манчестер Сити» (36) до «Хаддерсфилда» (6). Ниже – экспресс-таблица по другим чемпионатам.
|
Турнир
|
Больше всего голов (Значение)
|
Меньше всего голов (значение)
|
Разрыв
|
Италия
|
«Ювентус», «Наполи» (26)
|
«Фрозиноне», «Кьево» (10)
|
16
|
Германия
|
«Боруссия Дортмунд» (33)
|
«Штутгарт», «Шальке» (8)
|
25
|
Испания
|
«Барселона» (34)
|
«Валенсия» (8)
|
26
|
Англия
|
«Манчестер Сити» (36)
|
«Ньюкасл» (6)
|
30
|
Франция
|
ПСЖ (45)
|
«Реймс» (8)
|
37
Чем ниже значение – тем более сбалансированный чемпионат. Лига 1, где ПСЖ всех кошмарит, ожидаемо худший. АПЛ немного отстает от Бундеслиги и Примеры, а наименьший разрыв в Италии. Серия A со всей серьезностью взялась за возвращение статуса сильнейшего внутреннего турнира Европы и мира.
2 место. Чемпионат Италии – 2.79 гола за игру
При этом с забитыми мячами в Серии A сейчас полный порядок. Во время своего предыдущего царствования итальянский чемпионат отличался крепостью редутов и запомнился «1:0 чемпионами». Сейчас картина другая, в Италии любят и умеют забивать, приглашают для этого сильных атакующих игроков вроде Криштиану Роналду. Показательно, что в Серии A больше всех забили две первые команды из турнирной таблицы, «Ювентус» и «Наполи», а меньше всех – замыкающие табель о рангах «Фрозиноне» и «Кьево». На сегодняшний день главная задача чемпионата Италии – взрастить сильных конкурентов для «Юве», и тогда можно будет помечтать о возвращении былой славы.
1 место. Чемпионат Германии – 3.15 гола за игру
А на первом месте Бундеслига, причем обратите внимание, с каким отрывом от остальных. И это уже не новость: немцы не первый год лидируют по забитым мячам среди сильнейших первенств Европы. Нынешний сезон еще и обещает стать особенным из-за недостатка мощи в «Баварии» и дерзости конкурентов, в первую очередь, «Боруссии», прибавьте к этому обстоятельству 3.15 гола в среднем за игру и вы поймете, что зря игнорируете Бундеслигу. Возможно, в нашей стране это не такой раскрученный турнир, как АПЛ или Примера, но удовольствия при погружении в процесс может доставить не меньше.
Вне конкурса. Чемпионат России – 2.07 гола за игру
Взглянем на статистику родной РПЛ и ужаснемся. На самом деле с чемпионатом России творится созидательная катастрофа: в наших краях едва перешагнули черту в два гола за игру, сравнивать с Бундеслигой даже не хочется – там в каждом матче на гол больше. Даже чуточку больше, чем на один. У нас больше половины команд – 9, за чертой атакующей «бедности», то есть забивают гол или меньше в среднем за игру. В этой компании «Ростов», делящий четвертое-пятое места, и «Спартак», которому вообще стыдно так мало забивать из-за традиций. Олег Кононов обещает «красно-белым» атакующий футбол, но в одиночку он ситуацию в РПЛ точно не перевернет, даже если научит «Спартак» чаще находить путь к чужим воротам.
Вот поэтому я и смотрю немецкую лигу
Вот поэтому я и смотрю немецкую лигу
Краснодар - 1,78
Ювентус, Наполи - 2,16
Барселона - 2,83
Боруссия - 3
МС - 3
ПСЖ - 3,46
Меньше всего забивают:
Енисей - 0,5
Фрозиноне, Кьево - 0,83
Штутгард, Шальке - 0,72
Валенсия - 0,66
Ньюкасл - 0,5
Реймс - 0,61
Краснодар - 1,78
Ювентус, Наполи - 2,16
Барселона - 2,83
Боруссия - 3
МС - 3
ПСЖ - 3,46
Меньше всего забивают:
Енисей - 0,5
Фрозиноне, Кьево - 0,83
Штутгард, Шальке - 0,72
Валенсия - 0,66
Ньюкасл - 0,5
Реймс - 0,61