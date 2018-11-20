Результативность: Бундеслига выше всех, РПЛ в скуке

20 ноября 2018, 18:19

Пауза на матчи сборных, как и всегда, долго тянется, но «Соккер.ру» напоминает, что клубный футбол скоро вернется на поля и экраны. И тогда вам пригодится этот гид.

Результативность – один из главных признаков зрелищности какого-либо турнира, ведь голы являются квинтэссенцией футбола, и да, они так значимы именно потому, что редки, но если их забивать редко, то зрелище становится унылым. Естественно, это не единственный параметр, и никто не отправляет вас смотреть чемпионат Боливии или женские турниры в Дании только по той причине, что это самые результативные профессиональные состязания в мире. Уровень футболистов, инфраструктуры и трансляций – это входной билет в наш конкурс, в котором не будет слабых участников, просто иногда любопытно выстроить всех по линейке, основываясь на объективном параметре. В данном случае речь о забитых мячах, а сравнивать будем пятерку ведущих чемпионатов Старого Света: Испания, Англия, Италия, Германия и Франция. Ну и заодно полюбопытствуем, как выглядит на их фоне любимая РПЛ . Поехали!

5 место. Чемпионат Испании – 2.53 гола за игру

Думаю, если попросить вас интуитивно составить список ведущих чемпионов в порядке повышения результативности, то Примера у критически малого количества людей заняла бы последнее место. Да как это так, в Испании и низкая результативность? Но дело обстоит именно так. Причина не только в отъезде Криштиану Роналду, просто обороняться научились не только подопечные Диего Симеоне, а у ряда команд есть проблемы по части созидания. Представьте себе, у восьми команд после 12-ти сыгранных туров средняя результативность равна или ниже одного гола за игру, а меньше всех забила «Валенсия» (8 голов), представляющая Испанию в Лиге чемпионов. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация в динамике, но пока можно послушать косвенное объяснение Лионеля Месси: «В Ла Лиге повысилась внутренняя конкурентоспособность». На первоначальном этапе роста «низы» традиционно прибавляют за счет улучшения действий в обороне. Похоже, именно это сейчас происходит с Примерой, вот только в данном случае снижение результативности не означает падение интереса к чемпионату, скорее уж наоборот.

4 место. Чемпионат Франции – 2.64 гола за игру

Пожалуй, небольшое преимущество Лиги 1 над Примерой по результативности можно списать на гегемонский гандикап ПСЖ , который забивает 13% голов в своем чемпионате. Добавьте сюда то обстоятельство, что «Пари Сен-Жермен» после 13-ти сыгранных туров опережает ближайшего преследователя на 13 очков, и поймете, что любые цифры в графе результативность в таком турнире будут пылью в глаза. На фоне слухов о возможном исключении ПСЖ из Лиги чемпионов, не кажется ли вам, что «чертова дюжина» слишком часто встречается в этом абзаце? [зловещий хохот вдалеке]

3 место. Чемпионат Англии – 2.75 гола за игру

«Лучшая лига мира» расположилась в золотой серединке по результативности в компании сильнейших чемпионатов Старого Света. В АПЛ все гораздо логичнее, чем в той же Примере: в Англии более строгая корреляция между количеством забитых мячей и занимаемым местом. Более результативные команды наверху, редко забивающие – внизу. Явных отклонений от этого правила нет. Еще любопытно подсчитать разрыв между самой сильной атакой и самой слабой. В АПЛ это значение «-30» - таково расстояние в голах от «Манчестер Сити» (36) до «Хаддерсфилда» (6). Ниже – экспресс-таблица по другим чемпионатам.

Турнир Больше всего голов (Значение) Меньше всего голов (значение) Разрыв Италия «Ювентус», «Наполи» (26) «Фрозиноне», «Кьево» (10) 16 Германия «Боруссия Дортмунд» (33) «Штутгарт», «Шальке» (8) 25 Испания «Барселона» (34) «Валенсия» (8) 26 Англия «Манчестер Сити» (36) «Ньюкасл» (6) 30 Франция ПСЖ (45) «Реймс» (8) 37

Чем ниже значение – тем более сбалансированный чемпионат. Лига 1, где ПСЖ всех кошмарит, ожидаемо худший. АПЛ немного отстает от Бундеслиги и Примеры, а наименьший разрыв в Италии. Серия A со всей серьезностью взялась за возвращение статуса сильнейшего внутреннего турнира Европы и мира.

2 место. Чемпионат Италии – 2.79 гола за игру

При этом с забитыми мячами в Серии A сейчас полный порядок. Во время своего предыдущего царствования итальянский чемпионат отличался крепостью редутов и запомнился «1:0 чемпионами». Сейчас картина другая, в Италии любят и умеют забивать, приглашают для этого сильных атакующих игроков вроде Криштиану Роналду. Показательно, что в Серии A больше всех забили две первые команды из турнирной таблицы, «Ювентус» и «Наполи», а меньше всех – замыкающие табель о рангах «Фрозиноне» и «Кьево». На сегодняшний день главная задача чемпионата Италии – взрастить сильных конкурентов для «Юве», и тогда можно будет помечтать о возвращении былой славы.

1 место. Чемпионат Германии – 3.15 гола за игру

А на первом месте Бундеслига, причем обратите внимание, с каким отрывом от остальных. И это уже не новость: немцы не первый год лидируют по забитым мячам среди сильнейших первенств Европы. Нынешний сезон еще и обещает стать особенным из-за недостатка мощи в «Баварии» и дерзости конкурентов, в первую очередь, «Боруссии», прибавьте к этому обстоятельству 3.15 гола в среднем за игру и вы поймете, что зря игнорируете Бундеслигу. Возможно, в нашей стране это не такой раскрученный турнир, как АПЛ или Примера, но удовольствия при погружении в процесс может доставить не меньше.

Вне конкурса. Чемпионат России – 2.07 гола за игру