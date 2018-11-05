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ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Топ-10 самых дорогих футболистов прямо сейчас

05 ноября 2018, 13:32
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Алли Деле
Алли Деле
Полузащитник
Умтити Самюэль
Умтити Самюэль
Защитник

Предметом очередного исследования CIES Football Observatory стала трансферная стоимость футболистов из топ-5 чемпионатов. «Соккер.ру» с любопытством изучил рейтинг.

CIES Football Observatory каждый месяц обновляет трансферные стоимости игроков из пяти ведущих чемпионатов Старого Света, «используя свой особенный алгоритм». Основное отличие от более привычных ценников «Трансфермаркта» в том, что CIES предлагает не абстрагированную ориентировочную стоимость, а ценник здесь и сейчас с учетом ряда факторов, важнейшие из которых – срок действия контракта и состояние рынка прямо сейчас. Опубликована верхушка рейтинга, в которой представлены десятки самых дорогих вратарей, центральных защитников, крайних защитников, хавбеков и нападающих.

Вратари

1. Эдерсон («Манчестер Сити»/Бразилия/25/2025)* – 102 миллиона евро

2. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»/Германия/26/2022) – 99.1

3. Алиссон («Ливерпуль»/Бразилия/26/2024) – 90.8

4. Тибо Куртуа («Реал»/Бельгия/26/2024) – 64.1

5. Кепа Аррисабалага («Челси»/Испания/24/2025) – 63.5

6. Джордан Пикфорд («Эвертон»/Англия/24/2024) – 62.5

7. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/Италия/19/2021) – 60.4

8. Ян Облак («Атлетико»/Словакия/25/2021) – 58

9. Уго Льорис («Тоттенхэм»/Франция/31/2022) – 41.3

10. Бернд Лено («Арсенал»/Германия/26/2023) – 36.6

* в скобках указаны клуб/национальность/возраст/срок действия текущего контракта.

Вратарский рейтинг возглавляет Эдерсон, но теневой лидер – идущий следом за ним Марк-Андре тер Штеген. У немецкого голкипера «Барселоны» продолжительность контракта меньше на три года, а будь он связан соглашением с каталонцами до 2025 года, как Эдерсон с «Манчестер Сити», его стоимость оказалась бы в районе 130-150 миллионов евро. А вот вам наглядное подтверждение разницы между оценками «Трансфермаркта» и CIES. Если у немцев Давид Де Хеа оценивается в 70 миллионов евро и занимает третью строчку, то в этом топе испанец не попал даже в десятку, так как его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.

Центральные защитники

1. Самюэль Умтити («Барселона»/Франция/24/2023) – 99.2

2. Давинсон Санчес («Тоттенхэм»/Колумбия/22/2024) – 97.2

3. Антонио Рюдигер («Челси»/Германия/25/2022) – 81.6

4. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»/Нидерланды/27/2023) – 80.2

5. Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»/Испания/24/2023) – 80.2

6. Джо Гомес («Ливерпуль»/Англия/21/2022) – 77.6

7. Джон Стоунз («Манчестер Сити»/Англия/24/2022) – 74.2

8. Николас Отаменди («Манчестер Сити»/Аргентина/30/2022) – 69.3

9. Рафаэль Варан («Реал»/Франция/25/2022) – 66.8

10. Милан Шкриньяр («Интер»/Словакия/23/2022) – 65.6

Десятку возглавляет чемпион мира Умтити, его напарник по сборной Франции Варан расположился на девятой строчке. Обращает на себя внимание присутствие в топ-10 сразу трех центральных защитников «Манчестер Сити»: Отаменди, Стоунз и Ляпорт формируют самый дорогой центр обороны в мировом футболе, по мнению CIES Football Observatory. Думаю, вас удивляет, что на втором месте расположился колумбиец Санчес из «Тоттенхэма». Разделяю это удивление, но такой уж алгоритм.

Крайние защитники

1. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»/Англия/20/2022) – 96.4

2. Кайл Уокер («Манчестер Сити»/Англия/28/2022) – 88.3

3. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»/Шотландия/24/2022) – 68.9

4. Маркос Алонсо («Челси»/Испания/27/2023) – 65.6

5. Йозуа Киммих («Бавария»/Германия/23/2023) – 64.2

6. Жоау Канселу («Ювентус»/Португалия/24/2023) – 55.8

7. Эльсеид Хисай («Наполи»/Албания/24/2021) – 51.3

8. Эктор Бельерин («Арсенал»/Испания/23/2023) – 50.9

9. Люка Эрнандес («Атлетико»/Франция/22/2024) – 50.1

10. Альваро Одриосола («Реал»/Испания/22/2024) – 48.2

На четырех первых строчках представители клубов АПЛ. Думаю, это связано с тем, что в Англии не прописывают в контрактах «клаусулы», а финансовые возможности клубов известны. Купить игрока основного состава у клуба АПЛ? Дано не каждому. В этой десятке тоже есть чемпион мира – Люка Эрнандес, а еще здесь сразу три испанца: Алонсо, Бельерин и Одриосола. Что касается клубов, то самые дорогие фулбеки у «Ливерпуля».

Полузащитники

1. Деле Алли («Тоттенхэм»/Англия/22/2024) – 163.4

2. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»/Бельгия/27/2023) – 150.4

3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»/Франция/25/2021) – 130.5

4. Нголо Канте («Челси»/Франция/27/2021) – 90.6

5. Эрик Дайер («Тоттенхэм»/Англия/24/2021) – 90.5

6. Сауль Ньигес («Атлетико»/Испания/23/2026) – 90.2

7. Фабиньо («Ливерпуль»/Бразилия/25/2023) – 82.3

8. Наби Кейта («Ливерпуль»/Гвинея/23/2023) – 75

9. Джоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»/Нидерланды/27/2021) – 73.2

10. Жоржиньо («Челси»/Италия/26/2023) – 72

Одинокий Сауль Ньигес среди полузащитников клубов АПЛ, да и испанец попал в топ-10, скорее всего, из-за своего патриотичного контракта сроком действия до 2026 года. Лидирует, заметьте, снова англичанин.

Нападающие

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ/Франция/19/2022) – 216.5

2. Харри Кейн («Тоттенхэм»/Англия/25/2022) – 197.3

3. Неймар (ПСЖ/Бразилия/26/2022) – 197

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет/26/2023) – 173

5. Филиппе Коутиньо («Барселона»/Бразилия/26/2023) – 171.3

6. Лионель Месси («Барселона»/Аргентина/31/2023) – 170.6

7. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»/Англия/23/2021) – 164.6

8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»/Бельгия/25/2023) – 164.3

9. Антуан Гризманн («Атлетико»/Франция/27/2024) – 157.7

10. Пауло Дибала («Ювентус»/Аргентина/24/2024) – 155.6

В прошлом месяце и здесь лидировал англичанин – Харри Кейн, но Килиан Мбаппе виртуально подорожал на 23 миллиона евро и вырвался на первое место. Именно 19-летний француз является самым дорогостоящим футболистом планеты, если верить исследованию CIES Football Observatory. А поверить именно в этот факт не так уж сложно. «Постаревший» Лионель Месси оценивается теперь «всего лишь» в 170.6 млн евро, а 33-летний Роналду не попал даже в десятку с ценником 123.6 млн евро.  

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Все комментарии
xavi_mi
xavi_mi
06 ноября в 21:08
В любом случае не стоит жать объективной действительности. У каждого футболиста индивидуальные факторы стоимости.
Автору надо было просто указать стоимость контрактов и указать конкретную дату, относительно которой и строился бы рейтинг)
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответил sobirzhon26
06 ноября в 16:24
Че сейчас я прочитал?! Какие нафиг Отаменди, какие там Ньигес, Кейта??? Рейтинг что школьник составлял? Даже если и Азара заканчивается контракт, он никак не может стоит меньше 90 лямов!
Видимо ты вообще не уловил сути рейтинга.
Условный Азар с заканчивающимся контрактом может не просто стоить меньше 90 млн., но и вообще обойтись бесплатно по истечении контракта, как свободный агент.
Свежайший пример - переход Куртуа из Челси в Реал.
Алексей Филин
Алексей Филин
06 ноября в 12:22
73 а не рейт
sobirzhon26
sobirzhon26
06 ноября в 08:38
Че сейчас я прочитал?! Какие нафиг Отаменди, какие там Ньигес, Кейта??? Рейтинг что школьник составлял? Даже если и Азара заканчивается контракт, он никак не может стоит меньше 90 лямов!
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
   673 / 801
06 ноября в 00:31
обалдеть,откуда такие цифры ( ценники ) берутся ???😨😨😨
y6uBaHTo
y6uBaHTo
   561 / 801
05 ноября в 21:36
Откуда в рейтинге взялся Отаменди? Варана и Гризманна недооценили.
П.С. Не пойму я, почему у всех игрушках типа " Футбол Менеджер" и всяческих рейтингах англичане такие крутые??? а на самом деле все завышено, как минимум на 50%.
Il'ja Leleka
Il'ja Leleka ответил The Frei
05 ноября в 18:37
Азара даже не включили в список, богохульство.
Причина таже что и у ДДХ, контракт заканчивается скоро, так что никто за него бешенных денег платить не будет.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
05 ноября в 15:32
Чушь какая-то. Игрокам АПЛ и сб. Англии ценник завысили до небес.
The Frei
The Frei
   766 / 801
05 ноября в 15:06
Азара даже не включили в список, богохульство.
амурец
амурец
   84 / 801
05 ноября в 14:55
из вратарей однозначно Тёр Штеген должен быть дороже всех, ну просто из перечисленных он лучший, а самое смешное цена Месси (если эта цена в монгольских тугриках то нормально) го то что Лукаку, Гризманн, и Дибала оценены меньше чем Месси ржунемогу
Raamtvall
Raamtvall
   586 / 801
05 ноября в 13:50
После Отаменди за 70 и Дайера за 90 этот можно закрывать.
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