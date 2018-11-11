Дикие банды. Самые зрелищные команды в топ-5

11 ноября 2018, 13:00

Они дарят голевые и волевые шоу чаще других, а такие футбольные банды «Соккер.ру» выделяет, предлагая вам выбрать любимый рок-коллектив в футболе!

Методика подсчета. Зрелищные команды много забивают, позволяют соперникам атаковать – хотя бы иногда, также могут немало пропускать, ведь это тоже весело. Поэтому выбираем коллективы с выдающейся статистикой, а дальше действуем просто и понятно.

Есть пять номинаций: забитые и пропущенные голы, сумма xG в матчах (насколько четкими были моменты зрелищных банд и их соперников), сумма ударов (нанесенных и допущенных), а также сэйвы вратарей этой десятки, чтобы не забывать об этом аспекте зрелищности – спасениях.

Следовательно, по каждой из номинаций получаем свой топ-10, где за последнее место команда получает 1 балл, а дальше по возрастанию – 10 пунктов за первое место. В результате получаем сумму баллов. Кстати, на десять финалистов – уже 111 сыгранных матчей, всего одна нулевая ничья, когда «Манчестер Сити» согрешил с «Ливерпулем».

10 место. «Ювентус» - 19 баллов

Разница голов за игру - 2.18 и 0.73

Сумма xG и xGA за матч - 2.89

Количество ударов за игру – 29.2

Сэйвы вратарей за матч – 1.7

Здесь не только фактор Роналду – у «Ювентуса» не по три мяча за игру в среднем. Просто начали пропускать стабильно – в 7 играх из 11. Понятно, что туринцы доминируют над соперниками, очевидно, что коллектив склонен играть рационально и скучновато. Но даже в таких условиях свои 2 гола выжмут, а моменты создадут. В дни, когда «Ливерпуль» перешел на мировую диету с промахами, «Ювентус» оказался почти что весельчаком.

9 место. «Наполи» - 19 баллов

Разница голов за игру – 2.18 и 1.09

Сумма xG и xGA за матч – 2.85

Количество ударов за игру – 28.4

Сэйвы вратарей за матч – 2.3

У Анчелотти довольно веселая команда, о чем напомнили вчера в дождливой Генуе. Высокая средняя результативность – больше 2 мячей за игру, довольно часто пропускают. Устраивают перестрелки, Кулибали может пойти в атаку, могут крупно проиграть – как «Сампдории» (3:0), а могут сокрушить соперника 5:1. Интересная команда.

8 место. «Челси» - 19 баллов

Разница голов за игру – 2.45 и 0.36

Сумма xG и xGA за матч – 3.14

Количество ударов за игру – 27.1

Сэйвы вратарей за матч – 2.0

Еще один коллектив Сарри, причем «Челси» в таких списках не частый гость. Но в этом сезоне они много раз отличались, редко пропускали, но при этом подпускали соперников к своим воротам. У Кепы есть сэйвы, у защитников – блоки, а поскольку в меню даже фирменные промахи Мораты, финты Азара и игра в пас, то «аристократы» здесь по делу.

7 место. «Арсенал» - 26 баллов

Разница голов за игру – 2.27 и 1.27

Сумма xG и xGA за матч – 2.84

Количество ударов за игру – 26.3

Сэйвы вратарей за матч – 3.6

Эмери не успел поставить игру, но проблесков достаточно, чтобы «Арсенал» оказался на своем месте в подобном списке. У них много работы для вратарей, Чех и Лено трудятся в поте лица, с созданием моментов нет проблем – есть мастера пасов и завершающих ударов. И с общим количеством ударов полный порядок, ведь в играх «Арсенала» каждые три минуты видим новый удар. Эпоха Венгера завершилась, а зрелищность осталась.

6 место. «Боруссия» Д - 26 баллов

Разница голов за игру – 3.0 и 1.09

Сумма xG и xGA за матч – 3.28

Количество ударов за игру – 23.9

Сэйвы вратарей за матч – 2.7

«Боруссия» из Дортмунда яркая, но парадокс в том, что у нее не все так гладко по игре, как может показаться по результатам. Например, собрали в домашних играх по 3, 4 и даже разок 7 мячей, но не всегда четко работали в гостях. Но когда речь о команде, которая не забивала только в одном из одиннадцати матчей,то им самое место в этом топе. А если бы еще не мазали – могли бы быть выше!

5 место. ПСЖ - 27 баллов

Разница голов за игру - 3.42 и 0.58

Сумма xG и xGA за матч – 3.56

Количество ударов за игру – 25.2

Сэйвы вратарей за матч – 2.7

Матчи ПСЖ в Лиге 1 не всегда увлекательные не потому, что нет моментов у ворот Буффона или Ареоля – шансов у соперников достаточно, просто реализация подводит. И не потому, что на атаки имени Кавани, Ди Марии, Мбаппе и Неймара неприятно смотреть. Все ярко, но слишком предсказуемо, учитывая, что именно французский чемпион единственный в списке, кто пока не терял очки. 41:7 по разнице мячей после 12 матчей. ПСЖ всех выносит, а «Монако» Анри – на очереди.

4 место. «Манчестер Сити» - 27 баллов

Разница голов за игру – 3.0 и 0.36

Сумма xG и xGA за матч – 3.57

Количество ударов за игру – 27.3

Сэйвы вратарей за матч – 1.7

«Горожане» доминируют явно и показательно, но обратите внимание, насколько Гвардиола требовательный к отбору мяча. «Манчестер Сити» - агрессивная команда, которая редко теряет мяч, жестко нарушает правила, много забивает, мало пропускает, редко допускает врагов до Эдерсона. Если бы не матчи с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», где не все было гладко и ярко, могли бы быть даже выше. Ведь это настоящая машина по созданию моментов и дикой игры.

3 место. «Боруссия» М – 36 баллов

Разница голов за игру – 2.36 и 1.18

Сумма xG и xGA за матч – 3.33

Количество ударов за игру – 29.1

Сэйвы вратарей за матч – 3.6

Удивлены? Так говорим не о классе и преимуществе, а о зрелищности. И здесь у команды Дитера Хеккинга есть аргументы – много голов, поэтому и вторые в таблице Бундеслиги. Немало пропускают, играют весело, допускают и удары соперника, и сами здорово атакуют. Качественных моментов в матчах очень много, вратарь Зоммер пашет, словно играет за аутсайдера. У этой «Боруссии» есть как поражения 4:2 или 3:1, так и победы с тремя забитыми мячами.

2 место. «Барселона» - 36 баллов

Разница голов за игру – 2.82 и 1.27

Сумма xG и xGA за матч – 3.71

Количество ударов за игру – 26.2

Сэйвы вратарей за матч – 2.7

С Месси, без смеси стеночек и обводящих ударов низом или с ними, с «тики-такой» или в дни, когда не получается почти ничего – «Барселона» держит марку атакующего коллектива. Часто видим удары в ее матчах, причем иногда бьют самих каталонцев, что тоже добавляет зрелищности, ведь когда проигрывают – чужие вратари крутятся в рамках со скоростью света. «Барселона» результативная, тер Штеген – с сэйвами, и даже серия ничьих не меняет впечатления, ведь даже они были напряженными и веселыми.

1 место. «Хоффенхайм» - 40 баллов

Разница голов за игру - 2.18 и 1.36

Сумма xG и xGA за матч – 3.70

Количество ударов за игру – 29.8

Сэйвы вратарей за матч – 3.3

Неожиданный лидер, но объяснимый. Сразу надо напомнить, что тренеру «Хоффенхайма» Юлиану Нагельсманну всего 31 год. Молодой человек поставил сумасшедшую игру, в которой «Хоффенхайм» постоянно рискует и позволяет соперникам создавать моменты, не забывая атаковать самостоятельно. У «деревенских» и группа ЛЧ для атакующих – «Шахтер», «Лион» и МС , а в Бундеслиге играют дико и непредсказуемо. Что выгодно отличает от многих в списке. То проигрывают, то побеждают, но почти всегда весело. Только в 1 игре из 11 не было больше 2.5 голов за матч – с Дортмундом.

Самые результативные и скучные лиги мира

Вот такой получился топ-10, полагаясь на цифры. А матчи каких команд ведущих лиг смотрите вы, если хотите порцию зрелищного футбола?