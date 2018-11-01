Сколько стоит? Рекордные цены на футболистов всех возрастов

01 ноября 2018, 18:21

«Соккер.ру» вооружился данными авторитетного немецкого портала, чтобы узнать максимальные цены на футболистов разных возрастов. Знакомые все лица. От рассвета до заката!

15 лет. Мартин Эдегор (Норвегия) – 4 миллиона евро*

Никто из пятнадцатилеток не стоил дороже Мартина. Этого «норвежского Месси» в свое время раскрутили так, что его хотели подписать половина клубов Европы. В итоге Эдегор перешел в мадридский «Реал», где поиграл за «Кастилью», а потом поехал по арендам. Сейчас норвежцу 19 лет, и он защищает цвета голландского «Витесса», где пытается убедить в своей состоятельности Леонида Слуцкого. Кстати, оценивается Мартин сейчас все в те же 4 миллиона евро.

*здесь и далее указывается ориентировочная стоимость футболиста в указанном возрасте по данным «Трансфермаркта».

16 лет. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 10 миллионов евро

Почти десять лет назад Ромелу Лукаку оценили в 10 миллионов евро, маститый нынче форвард только начинал свой путь в большом футболе, но запомнился с первого же своего сезона на взрослом уровне. Ромелу провел 45 матчей и забил 19 голов за «Андерлехт» в сезоне-2009/2010, в конце которого отметил свой 17-й день рождения. Как видим сейчас, Лукаку оправдал выданные ему авансы: с тех пор бельгийский форвард непрерывно продолжал расти в цене, и сейчас его оценивают в 100 миллионов евро.

17 лет. Винисиус Жуниор (Бразилия) – 35 миллионов евро

Еще один вундеркинд, который стал трансферной целью мадридского «Реала», причем здесь отделаться «копейками», потраченными на Эдегора, не получилось. «Королевский клуб» отвалил за Винисиуса 45 млн евро, причем за год до его переезда в Мадрид. Жуниор уже положил несколько красивых «банок» за «Кастилью», появляется на поле и в главной команде «Реала», но для роста ему, конечно же, нужны голы, результативные передачи и финты. Пока оценочная трансферная стоимость не меняется, впрочем, свое 18-летие Винисиус отметил лишь в середине лета.

18 лет. Килиан Мбаппе (Франция) – 90 миллионов евро

У Мбаппе день рождения 20 декабря, следовательно, в 18-летнем возрасте он провел почти весь прошлый год. Интересно, как вообще менялась трансферная стоимость новоиспеченной суперзвезды мирового футбола. Первый рейтинг – 50 тысяч евро, Килиан получил в декабре 2015-го, незадолго до 16-летия. Можете сравнить с Эдегором, который на три дня старше, имя Мартина к тому моменту гремело над Европой. Накануне 18-го дня рождения Мбаппе оценивают уже в 4 миллиона евро, а следующий год становится прорывным: голы за «Монако», полуфинал Лиги чемпионов, вызовы в сборную Франции, переход в ПСЖ . В итоге, встретив 18-й день рождения 4-миллионным футболистом, «сдает пост» Мбаппе уже совершенно в ином статусе – 90 миллионов евро! Следующий за Мбаппе вдвое дешевле – 45 млн стоит кудрявая голова Джейдона Санчо.

19 лет. Килиан Мбаппе (Франция) – 180 миллионов евро

В 2018 году Мбаппе зажег свою звезду еще ярче, во многом благодаря победе сборной Франции на чемпионате мира, где сам Килиан сыграл не последнюю роль. 180 миллионов евро – это рекорд не только для 19-летних футболистов, а вообще для всех. Сейчас такой ценник висит на трех игроках: помимо Мбаппе, это Лионель Месси и Неймар.

20 лет. Усман Дембеле (Франция) – 80 миллионов евро

Недолго осталось другому французу возглавлять рейтинг самых дорогих футболистов среди 20-летних, ведь 20 декабря Мбаппе стукнет 20 лет, и он захватит и эту позицию. Впрочем, Усман ведь тоже не молодеет, следовательно, мчится впереди коллеги, переписывая рекорды на себя.

21 год. Усман Дембеле (Франция) и Габриэл Жезус (Бразилия) – 80 миллионов евро

Впрочем, здесь Дембеле уже не в одиночестве, а вместе с бразильской надеждой. Габриэл Жезус – ловкий парень, того и гляди вырвется вперед, слушая наставления Гвардиолы.

22 года. Деле Алли (Англия) – 100 миллионов евро

Еще один самый дорогой футболист в своем возрасте прямо сейчас. Стомиллионный полузащитник 22 лет от роду на днях продлил контракт с «Тоттенхэмом».

23 года. Сауль Ньигес (Испания), Сергей Милинкович-Савич (Сербия) и Рахим Стерлинг (Англия) – 90 миллионов евро

Троевластие среди 23-летних. Полузащитники «Атлетико» и «Лацио», а также англичанин из «Сити», который стоил бы еще дороже, если бы смог поднять процент реализации.

24 года. Харри Кейн (Англия) – 150 миллионов евро

К разговору о перспективах сборной Англии. Алли, Стерлинг и Кейн завоевывают первые места в категориях с 22 до 24 лет. Мощно!

25 и 26 лет. Неймар (Бразилия) – 180 миллионов евро

Неймар получил новый ценовой рейтинг в 180 миллионов в начале года, когда ему было еще 25 лет, затем 5 февраля отметил 26-й день рождения, следовательно, застолбил за собой лидерство в двух категориях.

27 лет. Антуан Гризманн (Франция) и Эден Азар (Бельгия) – 150 миллионов евро

Герои чемпионата мира вышли на новый для себя уровень в нынешнем году. До ЧМ -2018 Гризманн стоил 100 млн, а Азар – 110. Теперь оба возглавляют «Клуб 27», но не тот, о котором вы подумали.

28 лет. Лионель Месси (Аргентина) – 120 миллионов евро

Сейчас «Трансфермаркт» насчитал 13 футболистов от 100 миллионов евро и дороже, а еще недавно такой чести удостаивались только Месси и Роналду.

29 лет. Лионель Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия) - 120 миллионов евро

Пиковые стоимости Месси и Роналду в 29 лет равны.

30 лет и 31 год. Лионель Месси (Аргентина) - 180 миллионов евро

Нужно учитывать, когда произошел взрыв на трансферном рынке. Будь Роналду в возрасте Месси, а не на два с половиной года старше, тоже дотянулся бы до такой отметки.

32 и 33 года. Криштиану Роналду (Португалия) – 120 и 100 миллионов евро

Зато в клубе «кому за 30» равных Роналду нет. Естественно, что до португальца никто не оценивался в такие астрономические суммы.

34 года. Джанлуиджи Буффон (Италия) – 16 миллионов евро

Через несколько месяцев Роналду перепишет это достижение Джиджи, но Буффона мы от этого не забудем.

35 лет. Оливер Кан (Германия) – 14 миллионов евро

Еще один великий вратарь, который долго не хотел дешеветь даже «на бумаге».

36 лет. Златан Ибрагимович (Швеция) – 8 миллионов евро

А вы наивно полагали, что рейтинг может обойтись без Златана?!

37 лет. Йенс Леманн (Германия) – 5.7 миллиона евро

Еще один немецкий вратарь, который «на старости лет» даже место в воротах сборной Германии сумел отвоевать у непоколебимого Кана.

38 лет. Хавьер Дзанетти (Аргентина) – 4.5 миллиона евро

Легенда миланского «Интера», рыцарь без страха и упрека.

39 лет. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) – 4.5 миллиона евро

Большой голкипер, который помог сэру Алексу Фергюсону сделать «Манчестер Юнайтед» снова великим.

40 лет. Зе Роберто (Бразилия) – 750 тысяч евро

Играл в «Реале» и «Баварии», а потом превратился в футбольного долгожителя. Зе Роберто – самый дорогостоящий, пусть и виртуально, из футболистов, которым исполнилось 40 лет.