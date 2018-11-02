Топ-10 самых дорогих матчей

02 ноября 2018, 17:32

Не все измеряется деньгами, но иногда очень любопытно «взвесить» что-либо финансовыми эквивалентами. «Соккер.ру» называет десятку матчей с самыми дорогими составами.

Подсчитывается стоимость стартовых составов, 22 футболистов, вышедших на поле с первых минут. Ориентировочные ценники предоставил «Трансфермаркт». С ростом цен, который случился после трансфера Неймара, ситуация изменилась, поэтому неудивительно, что в десятке матчей с самыми дорогими составами сплошь игры 2018 года. Но это само по себе и есть показательная история. Вот уже в 30-ти встречах суммарная стоимость стартовых составов команд превышала 1 миллиард евро. Впервые такое позволили себе в 2016-м году «Реал» и «Барселона», перейдя исторический рубеж дважды, в 2017-м сладкая испанская парочка шагнула за миллиард третий раз в истории, а остальные 27 случаев «миллиардных встреч» приходятся на 2018-й год. Кстати, в топ-10 вы не найдете финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» - только 20-е место в общем зачете. А мы начинаем с поединка…

10 место. «Барселона» (690 млн) + «Челси» (440 млн) = 1.13 млрд евро

Дата: 14 марта 2018 года. Турнир и стадия: 1/8 финала Лиги чемпионов. Результат: 3:0 в пользу «Барсы».

Хедлайнер этого противостояния по всем параметрам – Лионель Месси. Оцененный в 180 миллионов евро аргентинец забил два мяча в ворота Тибо Куртуа, который через несколько месяцев в составе уже другой команды поучаствует в еще более «дорогом» матче против «Барселоны», снова пропустит кучу голов и крупно проиграет.

9 место. «Реал» (563 млн) + ПСЖ (589 млн) = 1.15 млрд евро

Дата: 14 февраля 2018 года. Турнир и стадия: 1/8 финала Лиги чемпионов. Результат: 3:1 в пользу «Реала».

Если «Барселона» превосходила по стоимости состав «Челси» в полтора раза, то «Реал» даже немного уступал ПСЖ с Неймаром и Мбаппе (в сумме 300 млн евро), что не помешало «сливочным» одержать важную победу на пути к своему третьему кряду Кубку чемпионов. Двумя мячами в составе «Реала» отметился Криштиану Роналду. Корреляция между ориентировочной стоимостью игрока и его удачными действиями налицо.

8 место. «Челси» (630 млн) + «Манчестер Юнайтед» (523 млн) = 1.15 млрд евро

Дата: 20 октября 2018 года. Турнир и стадия: 9-й тур АПЛ . Результат: 2:2.

Встреча двухнедельной давности, в которой «синие» ушли от поражения в сражении с командой своего бывшего главного тренера в самой концовке. Самые дорогостоящие футболисты этого матча играли по разные стороны баррикад, а на международной арене они вместе представляют Бельгию: Эден Азар (150 млн) и Ромелу Лукаку (100). При этом в стартовом составе МЮ вышел Эшли Янг, на котором висит ценник в 7 миллионов евро. Забегая вперед, это единственная встреча АПЛ в топ-10 самых дорогостоящих матчей.

7 место. «Барселона» (700 млн) + «Атлетико» (459 млн) = 1.16 млрд евро

Дата: 4 марта 2018 года. Турнир и стадия: 27-й тур Примеры. Результат: 1:0 в пользу «Барселоны».

Чтобы получился «дорогой» матч, нужны две команды со звездами в составе. Сейчас в Испании не только «Барселона» и «Реал» могут сформировать встречу с суперафишей и прочими вытекающими последствиями. У «Атлетико» тоже очень мощный состав с Гризманном, Костой и Облаком, поэтому на седьмой строчке испанское противостояние без участия «Мадрида».

6 место. «Реал» (648 млн) + «Атлетико» (518 млн) = 1.17 млрд евро

Дата: 8 апреля 2018 года. Турнир и стадия: 31-й тур Примеры. Результат: 1:1.

Весеннее мадридское дерби тоже неподалеку. По правде сказать, в первой шестерке расположились три разных столкновения «Атлетико» и «Реала», и эта игра еще с самыми дешевыми составами. Дальше – больше.

5 место. «Тоттенхэм» (458 млн) + «Барселона» (766 млн) = 1.22 млрд евро

Дата: 3 октября 2018 года. Турнир и стадия: групповой этап Лиги чемпионов. Результат: 4:2 в пользу «Барсы».

Месяц назад на паршивом газоне стадиона «Уэмбли» «Барселона» и «Тоттенхэм» забили шесть голов на троих. Этот матч – пятый по суммарной стоимости составов, а «Барселона» показала второй личный результат (766 миллионов евро) в истории. Первенство принадлежит тоже каталонцам, и до него мы еще доберемся.

4 место. «Реал» (655 млн) + «Атлетико» (583 млн) = 1.24 млрд евро

Дата: 29 сентября 2018 года. Турнир и стадия: 7-й тур Примеры. Результат: 0:0.

Еще одно ничейное мадридское дерби, уже из этого сезона. Обратите внимание, насколько близок «Атлетико» по уровню состава к «Реалу». Еще недавно этот разрыв был существенным, «матрасники» брали организованностью, настроем и бойцовскими качествами, уступая любимым соседям в подборе исполнителей, сейчас речь о грандах приблизительно одного уровня.

3 место. «Реал» (683 млн) + «Атлетико» (605 млн) = 1.29 млрд евро

Дата: 15 августа 2018 года. Турнир и стадия: Суперкубок УЕФА . Результат: 4:2 в пользу «Атлетико» в овертайме.

Встречались равные соперники, «Атлетико» оказался сильнее, хотя и уступал по ходу встречи. Как выяснилось, это был единственный (и упущенный) шанс Хулена Лопетеги завоевать трофей с мадридским «Реалом», из которого он был уволен после серии неудач.

2 место. «Барселона» (639 млн) + «Реал» (655 млн) = 1.29 млрд евро

Дата: 28 октября 2018 года. Турнир и стадия: 10-й тур Примеры. Результат: 5:1 в пользу «Барселоны».

Собственно, именно после этого матча «Реал» остался без главного тренера. Именно здесь Тибо Куртуа снова крупно проиграл «Барселоне», пропустив на этот раз три мяча от Луиса Суареса. Этот матч мог стать самым дорогим в истории, сыграй за каталонцев Лионель Месси, но отсутствие аргентинца отбросило установление рекорда на новой высоте до следующего Эль Класико.

1 место. «Барселона» (805 млн) + «Реал» (628 млн) = 1.43 млрд евро

Дата: 6 мая 2018 года. Турнир и стадия: 36-й тур Примеры. Результат: 2:2.

А вот в весеннем матче играли Месси и Роналду, который еще не успел сбежать в «Ювентус». В итоге, эта встреча на «Камп Ноу» вот уже полгода держится на первом месте по дороговизне состава участников. Надолго ли? Впрочем, поживем – увидим.