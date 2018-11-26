Лауреаты «Первой пятерки». Где они сейчас?

Два полузащитника ЦСКА, вратарь «Спартака» и подопечный Карпина поборются за приз лучшему молодому игроку РПЛ. «Соккер.ру» - о премии, победителях и номинантах.
Что такое «Первая пятерка»? Это премия, учрежденная Детской футбольной лигой и вручаемая под эгидой РФС лучшему молодому игроку чемпионата России с 2002 года.
Как проявили себя лауреаты предыдущих лет?
2002 год – Александр Кержаков («Зенит»). Легенда «Зенита», трижды становился чемпионом России, поиграл в «Севилье», с которой выиграл Кубок УЕФА, является лучшим бомбардиром сборной России в истории. В прошлом году завершил карьеру футболиста, сейчас 35-летний Кержаков тренирует юношескую сборную России (до 17 лет).
2003 год – Владимир Быстров («Зенит»). Заставил фанатов двух популярных клубов страны себя ненавидеть, перейдя из «Зенита» в «Спартак» и обратно. На протяжении почти десяти лет считался одним из сильнейших или единолично сильнейшим правым вингером страны, провел 47 матчей в составе национальной сборной. Последним клубом Быстрова был «Тосно», но Владимир почти не играл из-за травмы. Сейчас без клуба и де-факто завершил карьеру.
2004 год – Динияр Билялетдинов («Локомотив»). Ярко заявил о себе в молодости: феерил в составе «Локомотива», стал обладателем «бронзы» Евро-2008, уехал в «Эвертон». Но после возвращения в Россию уже не был прежним и катился по наклонной. Сейчас 33-летний Динияр в чемпионате Литвы выступает за «Тракай».
2005 год – Игорь Акинфеев (ЦСКА). Стал главным вратарем страны на полтора десятилетия. По-прежнему в ЦСКА, а вот карьеру в сборной России завершил после домашнего чемпионата мира, остановившись на отметке 110 матчей. Бронзовый призер Евро-2008 и четвертьфиналист ЧМ-2018.
2006 год – Роман Шишкин («Спартак»). Построил добротную карьеру, преимущественно Шишкин ассоциируется с «Локомотивом», а ныне он запасной в ФК «Краснодар». Тем не менее, почти 15 лет на уровне РПЛ – это достижение.
2007 год – Кирилл Комбаров («Динамо»). Не того брата выбрали! Дмитрий уже девятый год играет в «Спартаке», дождался чемпионства, поиграл за сборную на крупных турнирах, хотя стрелы критики постоянно летят в его адрес. Карьера Кирилла «пожиже», сейчас его клуб – тульский «Арсенал». Может, тренер Кононов, потренировавший обоих братьев, станет инициатором их воссоединения?
2008 год – Алан Дзагоев (ЦСКА). Талант Дзагоева всегда бросался в глаза, но травмы помешали раскрыть потенциал на 100%. Алан не уехал в Европу, хотя предложения были, он приближается к отметке 350 матчей за ЦСКА. За сборную России провел 59 встреч и забил 9 мячей, особенно ярким получился Евро-2012, где 22-летний Дзагоев жег напалмом.
2009 год – Георгий Щенников (ЦСКА). Еще один человек, хранящий верность ЦСКА. Добротный игрок, но тоже, пожалуй, не вполне реализовавший себя. По крайней мере, лучшим левым защитником России Георгий не стал (всего 10 матчей за сборную к 27 годам), но в ЦСКА он теперь один из «дядек».
2010 год – Павел Яковлев («Спартак»). Ярко начинал в «Спартаке» при Карпине, но большим футболистом не стал. Серия аренд завершилась подписанием контракта с «Анжи», откуда Яковлев в четвертый раз в своей карьере перебрался в «Крылья Советов», впервые подписав с волжанами полноценный контракт. Впрочем, даже в Самаре не имеет места в железной основе.
2011 год – Александр Кокорин («Динамо»). Кажется, вся страна знает, где находится и чем занимается Кокорин. «Отличник» пошел по скользкой дорожке, сейчас его свобода ограничена. По таланту Кокорин – один из лучших, если вообще не лучший форвард России в XXI веке, к сожалению, к одаренности не всегда прилагаются «мозги».
2012 год – премия не вручалась
2013 год – Константин Базелюк (ЦСКА). Пожалуй, первое попадание «Первой пятерки» в абсолютное «молоко». В 25 лет Базелюк поехал уже в седьмую командировку из ЦСКА: выступает за «СКА-Хабаровск» в ФНЛ. Иногда даже забивает.
2014 год – Эльмир Набиуллин («Рубин»). Дождался возвращения Курбана Бердыева в Казань, недолго поработал под руководством мэтра и в начале этого года перешел в «Зенит», где даже после ухода Доменико Кришито не может застолбить за собой позицию левого защитника.
2015 год – Алексей Миранчук («Локомотив»). С момента получения премии Миранчук не переставал прогрессировать, особенно ему помог Юрий Сёмин, под руководством которого Алексей выиграл Кубок России и «золото» РПЛ. Один из лучших креативных хавбеков России наравне с братом Антоном, который подтянулся чуть позже.
2016 год – Александр Головин (ЦСКА). Прогресс Головина продолжился после получения награды, Головин вырос в самого востребованного футболиста России и после чемпионата мира уехал в «Монако» за 30 миллионов евро, что стало рекордом для российских игроков.
2017 год – Фёдор Чалов (ЦСКА). 20-летний форвард продолжает выступления за ЦСКА и на экваторе сезона 2018/2019 является лучшим бомбардиром РПЛ (9 забитых мячей).
Кто претендует на «Первую пятерку» в 2018 году? Соискателей четверо: Ильзат Ахметов («Рубин»/ЦСКА), Иван Обляков («Уфа»/ЦСКА), Александр Максименко («Спартак»), Дмитрий Скопинцев («Ростов»).
Чем отличились номинанты? Велики шансы, что третий год подряд «Первая пятерка» достанется игроку ЦСКА: Ахметов – ключевой полузащитник армейского клуба после летней реформации, знакомый Виктору Ганчаренко по «Уфе» Иван Обляков получает регулярную игровую практику и даже имеет чин исполнителя стандартов. Ахметов даже дослужился до вызова в сборную России от Станислава Черчесова, но не смог поехать на сбор из-за травмы. А еще им интересуется лондонский «Арсенал». Александр Максименко на старте сезона был основным вратарем «Спартака», правда, после смены власти вряд ли сохранит этот статус. Дмитрий Скопинцев – основной левый латераль «Ростова» на протяжении всего 2018 года. Пожалуй, он самый стабильный из всех номинантов.
Кто фаворит? Максименко попал в ворота «Спартака» вследствие стечения обстоятельств (травма Селихова и недоверие к опытному Реброву), Обляков пока ищет себя в ЦСКА, поэтому выиграет либо Ахметов, либо Скопинцев. Ильзат потерял время в «Рубине» из-за агентских игр, но реально впечатляет в ЦСКА, а Дмитрий целый год играет во взрослый футбол и привлекает внимание топ-клубов РПЛ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1081477/ahmetov-ilzat-cska
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автор видел игру Кирилла в 2007 году?
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1081477/ahmetov-ilzat-cska
___________
автор видел игру Кирилла в 2007 году?