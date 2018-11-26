Лауреаты «Первой пятерки». Где они сейчас?

сегодня, 16:00

Два полузащитника ЦСКА , вратарь «Спартака» и подопечный Карпина поборются за приз лучшему молодому игроку РПЛ . «Соккер.ру» - о премии, победителях и номинантах.

Что такое «Первая пятерка»? Это премия, учрежденная Детской футбольной лигой и вручаемая под эгидой РФС лучшему молодому игроку чемпионата России с 2002 года.

Как проявили себя лауреаты предыдущих лет?

2002 год – Александр Кержаков («Зенит»). Легенда «Зенита», трижды становился чемпионом России, поиграл в «Севилье», с которой выиграл Кубок УЕФА , является лучшим бомбардиром сборной России в истории. В прошлом году завершил карьеру футболиста, сейчас 35-летний Кержаков тренирует юношескую сборную России (до 17 лет).

2003 год – Владимир Быстров («Зенит»). Заставил фанатов двух популярных клубов страны себя ненавидеть, перейдя из «Зенита» в «Спартак» и обратно. На протяжении почти десяти лет считался одним из сильнейших или единолично сильнейшим правым вингером страны, провел 47 матчей в составе национальной сборной. Последним клубом Быстрова был «Тосно», но Владимир почти не играл из-за травмы. Сейчас без клуба и де-факто завершил карьеру.

2004 год – Динияр Билялетдинов («Локомотив»). Ярко заявил о себе в молодости: феерил в составе «Локомотива», стал обладателем «бронзы» Евро-2008, уехал в «Эвертон». Но после возвращения в Россию уже не был прежним и катился по наклонной. Сейчас 33-летний Динияр в чемпионате Литвы выступает за «Тракай».

2005 год – Игорь Акинфеев ( ЦСКА ). Стал главным вратарем страны на полтора десятилетия. По-прежнему в ЦСКА , а вот карьеру в сборной России завершил после домашнего чемпионата мира, остановившись на отметке 110 матчей. Бронзовый призер Евро-2008 и четвертьфиналист ЧМ -2018.

2006 год – Роман Шишкин («Спартак»). Построил добротную карьеру, преимущественно Шишкин ассоциируется с «Локомотивом», а ныне он запасной в ФК «Краснодар». Тем не менее, почти 15 лет на уровне РПЛ – это достижение.

2007 год – Кирилл Комбаров («Динамо»). Не того брата выбрали! Дмитрий уже девятый год играет в «Спартаке», дождался чемпионства, поиграл за сборную на крупных турнирах, хотя стрелы критики постоянно летят в его адрес. Карьера Кирилла «пожиже», сейчас его клуб – тульский «Арсенал». Может, тренер Кононов, потренировавший обоих братьев, станет инициатором их воссоединения?

2008 год – Алан Дзагоев ( ЦСКА ). Талант Дзагоева всегда бросался в глаза, но травмы помешали раскрыть потенциал на 100%. Алан не уехал в Европу, хотя предложения были, он приближается к отметке 350 матчей за ЦСКА . За сборную России провел 59 встреч и забил 9 мячей, особенно ярким получился Евро-2012, где 22-летний Дзагоев жег напалмом.

2009 год – Георгий Щенников ( ЦСКА ). Еще один человек, хранящий верность ЦСКА . Добротный игрок, но тоже, пожалуй, не вполне реализовавший себя. По крайней мере, лучшим левым защитником России Георгий не стал (всего 10 матчей за сборную к 27 годам), но в ЦСКА он теперь один из «дядек».

2010 год – Павел Яковлев («Спартак»). Ярко начинал в «Спартаке» при Карпине, но большим футболистом не стал. Серия аренд завершилась подписанием контракта с «Анжи», откуда Яковлев в четвертый раз в своей карьере перебрался в «Крылья Советов», впервые подписав с волжанами полноценный контракт. Впрочем, даже в Самаре не имеет места в железной основе.

2011 год – Александр Кокорин («Динамо»). Кажется, вся страна знает, где находится и чем занимается Кокорин. «Отличник» пошел по скользкой дорожке, сейчас его свобода ограничена. По таланту Кокорин – один из лучших, если вообще не лучший форвард России в XXI веке, к сожалению, к одаренности не всегда прилагаются «мозги».

2012 год – премия не вручалась

2013 год – Константин Базелюк ( ЦСКА ). Пожалуй, первое попадание «Первой пятерки» в абсолютное «молоко». В 25 лет Базелюк поехал уже в седьмую командировку из ЦСКА : выступает за « СКА -Хабаровск» в ФНЛ . Иногда даже забивает.

2014 год – Эльмир Набиуллин («Рубин»). Дождался возвращения Курбана Бердыева в Казань, недолго поработал под руководством мэтра и в начале этого года перешел в «Зенит», где даже после ухода Доменико Кришито не может застолбить за собой позицию левого защитника.

2015 год – Алексей Миранчук («Локомотив»). С момента получения премии Миранчук не переставал прогрессировать, особенно ему помог Юрий Сёмин, под руководством которого Алексей выиграл Кубок России и «золото» РПЛ . Один из лучших креативных хавбеков России наравне с братом Антоном, который подтянулся чуть позже.

2016 год – Александр Головин ( ЦСКА ). Прогресс Головина продолжился после получения награды, Головин вырос в самого востребованного футболиста России и после чемпионата мира уехал в «Монако» за 30 миллионов евро, что стало рекордом для российских игроков.

2017 год – Фёдор Чалов ( ЦСКА ). 20-летний форвард продолжает выступления за ЦСКА и на экваторе сезона 2018/2019 является лучшим бомбардиром РПЛ (9 забитых мячей).

Кто претендует на «Первую пятерку» в 2018 году? Соискателей четверо: Ильзат Ахметов («Рубин»/ ЦСКА ), Иван Обляков («Уфа»/ ЦСКА ), Александр Максименко («Спартак»), Дмитрий Скопинцев («Ростов»).

Чем отличились номинанты? Велики шансы, что третий год подряд «Первая пятерка» достанется игроку ЦСКА : Ахметов – ключевой полузащитник армейского клуба после летней реформации, знакомый Виктору Ганчаренко по «Уфе» Иван Обляков получает регулярную игровую практику и даже имеет чин исполнителя стандартов. Ахметов даже дослужился до вызова в сборную России от Станислава Черчесова, но не смог поехать на сбор из-за травмы. А еще им интересуется лондонский «Арсенал». Александр Максименко на старте сезона был основным вратарем «Спартака», правда, после смены власти вряд ли сохранит этот статус. Дмитрий Скопинцев – основной левый латераль «Ростова» на протяжении всего 2018 года. Пожалуй, он самый стабильный из всех номинантов.