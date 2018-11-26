Анализируй это. Таблица РПЛ-2018/2019 на экваторе

В РПЛ пройдена половина турнирной дистанции, и «Соккер.ру» предпринимает попытку сравнить нынешний чемпионат с предыдущими, пользуясь исключительно табелями о рангах.
Плотность
Высокая плотность в турнирной таблице чемпионата – показатель интересной борьбы за каждый участок, за каждое место. Иными словами, плотность таблицы равна плотности борьбы. Чтобы определить, насколько отчаянно сражаются в РПЛ-2018/2019, проведем параллели с предыдущими сезонами, определяя расстояние между первым и последним местом, а затем плотность в восьмерках – верхней и нижней. В расчет берутся сезоны, сыгранные по системе «осень-весна».
|
Сезон
|
с 1-го по 16-е
|
с 1-го по 8-е
|
с 8-го по 16-е
|
2012/2013
|
28*
|
14
|
11
|
2013/2014
|
30
|
16
|
11
|
2014/2015
|
27
|
11
|
16
|
2015/2016
|
28
|
14
|
10
|
2016/2017
|
28
|
15
|
11
|
2017/2018
|
20
|
12
|
6
|
2018/2019
|
25
|
12
|
13
*турнирные очки
За время розыгрышей чемпионата России по системе «осень-весна» самая высокая плотность таблицы после первого круга наблюдалась в прошлом сезоне, тогда же была зафиксирована самая высокая плотность нижней половины турнирной таблицы. А вот вверху теснее всего было в кампании-2014/2015. Нынешний чемпионат не лидирует ни в одной из категорий, но нужно отметить одну особенность: в нынешнем розыгрыше РПЛ очень выделяются полюсы, «верхний» в лице «Зенита» который оторвался от ближайшего преследователя на 5 очков, а «нижний» - «Енисей», на такое же расстояние отстает от 15-го места.
Таким образом, если померить плотность не между 1-й и 16-й командой, а между 2-й и 15-й, то получим кардинально иную картину: 14 клубов РПЛ после 15 туров идут в радиусе 15 очков друг от друга. К примеру, в прошлом году на этом же участке таблицы, между 2-м «Зенитом» и 15-м «Анжи» было 16 очков. Так что на низкую плотность таблицы и борьбы в РПЛ мы пожаловаться точно не можем. Пара побед или поражений может либо поднять команду из середины в промежуточную тройку призеров, либо отбросить на 11-12-е места.
Лидер
А как там поживает лидер? Как оценить ход «Зенита» по сравнению с победителями первого круга предыдущих сезонов? Логично замерить расстояние на двух отрезках: между лидером и его ближайшим преследователем, а также между первым местом и пятым (последним еврокубковым).
|
Сезон
|
Команда
|
Очков после 15 туров
|
Отрыв от 2-го места
|
Отрыв от 5-го места
|
2012/2013
|
ЦСКА
|
36
|
3
|
8
|
2013/2014
|
«Зенит»
|
36
|
3
|
10
|
2014/2015
|
«Зенит»
|
35
|
5
|
9
|
2015/2016
|
ЦСКА
|
36
|
6
|
12
|
2016/2017
|
«Спартак»
|
37
|
6
|
12
|
2017/2018
|
«Локомотив»
|
32
|
3
|
9
|
2018/2019
|
«Зенит»
|
34
|
5
|
11
В прошлом сезоне в РПЛ был самый слабовыраженный лидер после первого круга наравне с ЦСКА образца кампании-2012/2013. Только в этих двух случаях лидирующая команда опережала ближайшего преследователя всего лишь на одну победу, а отрыв от пятого места измерялся однозначным числом очков. «Зенит» по сумме баллов второй с конца, если говорить о лидерах в эпоху турниров «осень-весна», меньше набрал только «Локомотив» в прошлом сезоне, но заделы у «сине-бело-голубых» стандартные: 5 очков от второго места и 11 – от пятого. Это далеко не гарантия чемпионства, но нормальный график для его завоевания.
Худшая команда
Худшая команда чемпионата – такой же маркер для турнира, как и лидер. «Енисей» немного поправил свои дела, одержав победу над «Динамо» в 15-м туре. Без этого результата команда Дмитрия Аленичева оказалась бы единолично худшей среди худших. Нужны аргументы? Сравним сумму баллов, а также расстояние от 14-й строчки, дающей право играть в стыках, и от 12-й – последнего спасительного в РПЛ.
|
Сезон
|
Команда
|
Очков после 15 туров
|
Отставание от 14-го места
|
Отставание от 12-го места
|
2012/2013
|
«Мордовия»
|
8
|
3
|
5
|
2013/2014
|
«Анжи»
|
6
|
3
|
11
|
2014/2015
|
«Арсенал»
|
8
|
2
|
6
|
2015/2016
|
«Анжи»
|
8
|
5
|
7
|
2016/2017
|
«Арсенал»
|
9
|
2
|
3
|
2017/2018
|
«СКА-Хабаровск»
|
12
|
2
|
5
|
2018/2019
|
«Енисей»
|
9
|
5
|
7
Проиграй «Енисей» «Динамо», остался бы с шестью очками, как «Анжи» в кампании-2013/2014, но у махачкалинцев тогда отставание от ближайшей спасительной строчки составляло три очка, а у красноярцев могло вырасти до восьми. Впрочем, 5 – это тоже худший результат наравне с «Анжи», только из другого сезона дагестанского клуба. Кстати, Дмитрий Аленичев – большой оригинал, он уже во второй раз в карьере занимает в РПЛ последнее место после 15-ти туров со своей командой. Впервые сделал это в кампании-2014/2015 у руля тульского «Арсенала».
Действующий чемпион
А как насчет действующего чемпиона и его работы над защитой титула? «Локомотив» после провального старта сезона подтянулся к «Зениту», но поражение от «Урала» снова отбросило железнодорожников на немалое расстояние в девять очков от первого места.
|
Сезон
|
Команда-чемпион
|
Место
|
Очков после 15 туров
|
Отставание от лидера
|
2012/2013
|
«Зенит»
|
2
|
33
|
- 3
|
2013/2014
|
ЦСКА
|
4
|
27
|
-9
|
2014/2015
|
ЦСКА
|
3
|
28
|
-7
|
2015/2016
|
«Зенит»
|
4
|
26
|
-10
|
2016/2017
|
ЦСКА
|
4
|
26
|
-11
|
2017/2018
|
«Спартак»
|
6
|
22
|
-10
|
2018/2019
|
«Локомотив»
|
4
|
25
|
-9
После перехода на систему «осень-весна» действующий чемпион ни разу не выиграл первый круг, а «Локомотив» в этом сезоне показал минимальное отставание за последние четыре года, прежние чемпионы отставали на двузначное число очков после 15-ти туров. При этом отчаиваться железнодорожникам рано, есть воодушевляющий пример для них: в сезоне 2013/2014 ЦСКА, будучи действующим чемпионом, после первого круга отставал от лидера на 9 очков, но к финишу армейцы пришли первыми и защитили свой титул.
спасибо, что напомнили)))
спасибо, что напомнили)))