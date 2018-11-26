Анализируй это. Таблица РПЛ-2018/2019 на экваторе

сегодня, 18:30

В РПЛ пройдена половина турнирной дистанции, и «Соккер.ру» предпринимает попытку сравнить нынешний чемпионат с предыдущими, пользуясь исключительно табелями о рангах.

Плотность

Высокая плотность в турнирной таблице чемпионата – показатель интересной борьбы за каждый участок, за каждое место. Иными словами, плотность таблицы равна плотности борьбы. Чтобы определить, насколько отчаянно сражаются в РПЛ -2018/2019, проведем параллели с предыдущими сезонами, определяя расстояние между первым и последним местом, а затем плотность в восьмерках – верхней и нижней. В расчет берутся сезоны, сыгранные по системе «осень-весна».

Сезон с 1-го по 16-е с 1-го по 8-е с 8-го по 16-е 2012/2013 28* 14 11 2013/2014 30 16 11 2014/2015 27 11 16 2015/2016 28 14 10 2016/2017 28 15 11 2017/2018 20 12 6 2018/2019 25 12 13

*турнирные очки

За время розыгрышей чемпионата России по системе «осень-весна» самая высокая плотность таблицы после первого круга наблюдалась в прошлом сезоне, тогда же была зафиксирована самая высокая плотность нижней половины турнирной таблицы. А вот вверху теснее всего было в кампании-2014/2015. Нынешний чемпионат не лидирует ни в одной из категорий, но нужно отметить одну особенность: в нынешнем розыгрыше РПЛ очень выделяются полюсы, «верхний» в лице «Зенита» который оторвался от ближайшего преследователя на 5 очков, а «нижний» - «Енисей», на такое же расстояние отстает от 15-го места.

Таким образом, если померить плотность не между 1-й и 16-й командой, а между 2-й и 15-й, то получим кардинально иную картину: 14 клубов РПЛ после 15 туров идут в радиусе 15 очков друг от друга. К примеру, в прошлом году на этом же участке таблицы, между 2-м «Зенитом» и 15-м «Анжи» было 16 очков. Так что на низкую плотность таблицы и борьбы в РПЛ мы пожаловаться точно не можем. Пара побед или поражений может либо поднять команду из середины в промежуточную тройку призеров, либо отбросить на 11-12-е места.

Лидер

А как там поживает лидер? Как оценить ход «Зенита» по сравнению с победителями первого круга предыдущих сезонов? Логично замерить расстояние на двух отрезках: между лидером и его ближайшим преследователем, а также между первым местом и пятым (последним еврокубковым).

Сезон Команда Очков после 15 туров Отрыв от 2-го места Отрыв от 5-го места 2012/2013 ЦСКА 36 3 8 2013/2014 «Зенит» 36 3 10 2014/2015 «Зенит» 35 5 9 2015/2016 ЦСКА 36 6 12 2016/2017 «Спартак» 37 6 12 2017/2018 «Локомотив» 32 3 9 2018/2019 «Зенит» 34 5 11

В прошлом сезоне в РПЛ был самый слабовыраженный лидер после первого круга наравне с ЦСКА образца кампании-2012/2013. Только в этих двух случаях лидирующая команда опережала ближайшего преследователя всего лишь на одну победу, а отрыв от пятого места измерялся однозначным числом очков. «Зенит» по сумме баллов второй с конца, если говорить о лидерах в эпоху турниров «осень-весна», меньше набрал только «Локомотив» в прошлом сезоне, но заделы у «сине-бело-голубых» стандартные: 5 очков от второго места и 11 – от пятого. Это далеко не гарантия чемпионства, но нормальный график для его завоевания.

Худшая команда

Худшая команда чемпионата – такой же маркер для турнира, как и лидер. «Енисей» немного поправил свои дела, одержав победу над «Динамо» в 15-м туре. Без этого результата команда Дмитрия Аленичева оказалась бы единолично худшей среди худших. Нужны аргументы? Сравним сумму баллов, а также расстояние от 14-й строчки, дающей право играть в стыках, и от 12-й – последнего спасительного в РПЛ .

Сезон Команда Очков после 15 туров Отставание от 14-го места Отставание от 12-го места 2012/2013 «Мордовия» 8 3 5 2013/2014 «Анжи» 6 3 11 2014/2015 «Арсенал» 8 2 6 2015/2016 «Анжи» 8 5 7 2016/2017 «Арсенал» 9 2 3 2017/2018 « СКА -Хабаровск» 12 2 5 2018/2019 «Енисей» 9 5 7

Проиграй «Енисей» «Динамо», остался бы с шестью очками, как «Анжи» в кампании-2013/2014, но у махачкалинцев тогда отставание от ближайшей спасительной строчки составляло три очка, а у красноярцев могло вырасти до восьми. Впрочем, 5 – это тоже худший результат наравне с «Анжи», только из другого сезона дагестанского клуба. Кстати, Дмитрий Аленичев – большой оригинал, он уже во второй раз в карьере занимает в РПЛ последнее место после 15-ти туров со своей командой. Впервые сделал это в кампании-2014/2015 у руля тульского «Арсенала».

Действующий чемпион

А как насчет действующего чемпиона и его работы над защитой титула? «Локомотив» после провального старта сезона подтянулся к «Зениту», но поражение от «Урала» снова отбросило железнодорожников на немалое расстояние в девять очков от первого места.

Сезон Команда-чемпион Место Очков после 15 туров Отставание от лидера 2012/2013 «Зенит» 2 33 - 3 2013/2014 ЦСКА 4 27 -9 2014/2015 ЦСКА 3 28 -7 2015/2016 «Зенит» 4 26 -10 2016/2017 ЦСКА 4 26 -11 2017/2018 «Спартак» 6 22 -10 2018/2019 «Локомотив» 4 25 -9