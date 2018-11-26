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Анализируй это. Таблица РПЛ-2018/2019 на экваторе

сегодня, 18:30

В РПЛ пройдена половина турнирной дистанции, и «Соккер.ру» предпринимает попытку сравнить нынешний чемпионат с предыдущими, пользуясь исключительно табелями о рангах.

Плотность

Высокая плотность в турнирной таблице чемпионата – показатель интересной борьбы за каждый участок, за каждое место. Иными словами, плотность таблицы равна плотности борьбы. Чтобы определить, насколько отчаянно сражаются в РПЛ-2018/2019, проведем параллели с предыдущими сезонами, определяя расстояние между первым и последним местом, а затем плотность в восьмерках – верхней и нижней. В расчет берутся сезоны, сыгранные по системе «осень-весна».

Сезон

с 1-го по 16-е

с 1-го по 8-е

с 8-го по 16-е

2012/2013

28*

14

11

2013/2014

30

16

11

2014/2015

27

11

16

2015/2016

28

14

10

2016/2017

28

15

11

2017/2018

20

12

6

2018/2019

25

12

13

*турнирные очки

За время розыгрышей чемпионата России по системе «осень-весна» самая высокая плотность таблицы после первого круга наблюдалась в прошлом сезоне, тогда же была зафиксирована самая высокая плотность нижней половины турнирной таблицы. А вот вверху теснее всего было в кампании-2014/2015. Нынешний чемпионат не лидирует ни в одной из категорий, но нужно отметить одну особенность: в нынешнем розыгрыше РПЛ очень выделяются полюсы, «верхний» в лице «Зенита» который оторвался от ближайшего преследователя на 5 очков, а «нижний» - «Енисей», на такое же расстояние отстает от 15-го места.

Таким образом, если померить плотность не между 1-й и 16-й командой, а между 2-й и 15-й, то получим кардинально иную картину: 14 клубов РПЛ после 15 туров идут в радиусе 15 очков друг от друга. К примеру, в прошлом году на этом же участке таблицы, между 2-м «Зенитом» и 15-м «Анжи» было 16 очков. Так что на низкую плотность таблицы и борьбы в РПЛ мы пожаловаться точно не можем. Пара побед или поражений может либо поднять команду из середины в промежуточную тройку призеров, либо отбросить на 11-12-е места.

Лидер

А как там поживает лидер? Как оценить ход «Зенита» по сравнению с победителями первого круга предыдущих сезонов? Логично замерить расстояние на двух отрезках: между лидером и его ближайшим преследователем, а также между первым местом и пятым (последним еврокубковым).

Сезон

Команда

Очков после 15 туров

Отрыв от 2-го места

Отрыв от 5-го места

2012/2013

ЦСКА

36

3

8

2013/2014

«Зенит»

36

3

10

2014/2015

«Зенит»

35

5

9

2015/2016

ЦСКА

36

6

12

2016/2017

«Спартак»

37

6

12

2017/2018

«Локомотив»

32

3

9

2018/2019

«Зенит»

34

5

11

В прошлом сезоне в РПЛ был самый слабовыраженный лидер после первого круга наравне с ЦСКА образца кампании-2012/2013. Только в этих двух случаях лидирующая команда опережала ближайшего преследователя всего лишь на одну победу, а отрыв от пятого места измерялся однозначным числом очков. «Зенит» по сумме баллов второй с конца, если говорить о лидерах в эпоху турниров «осень-весна», меньше набрал только «Локомотив» в прошлом сезоне, но заделы у «сине-бело-голубых» стандартные: 5 очков от второго места и 11 – от пятого. Это далеко не гарантия чемпионства, но нормальный график для его завоевания.

Худшая команда

Худшая команда чемпионата – такой же маркер для турнира, как и лидер. «Енисей» немного поправил свои дела, одержав победу над «Динамо» в 15-м туре. Без этого результата команда Дмитрия Аленичева оказалась бы единолично худшей среди худших. Нужны аргументы? Сравним сумму баллов, а также расстояние от 14-й строчки, дающей право играть в стыках, и от 12-й – последнего спасительного в РПЛ.

Сезон

Команда

Очков после 15 туров

Отставание от 14-го места

Отставание от 12-го места

2012/2013

«Мордовия»

8

3

5

2013/2014

«Анжи»

6

3

11

2014/2015

«Арсенал»

8

2

6

2015/2016

«Анжи»

8

5

7

2016/2017

«Арсенал»

9

2

3

2017/2018

«СКА-Хабаровск»

12

2

5

2018/2019

«Енисей»

9

5

7

Проиграй «Енисей» «Динамо», остался бы с шестью очками, как «Анжи» в кампании-2013/2014, но у махачкалинцев тогда отставание от ближайшей спасительной строчки составляло три очка, а у красноярцев могло вырасти до восьми. Впрочем, 5 – это тоже худший результат наравне с «Анжи», только из другого сезона дагестанского клуба. Кстати, Дмитрий Аленичев – большой оригинал, он уже во второй раз в карьере занимает в РПЛ последнее место после 15-ти туров со своей командой. Впервые сделал это в кампании-2014/2015 у руля тульского «Арсенала».

Действующий чемпион

А как насчет действующего чемпиона и его работы над защитой титула? «Локомотив» после провального старта сезона подтянулся к «Зениту», но поражение от «Урала» снова отбросило железнодорожников на немалое расстояние в девять очков от первого места.

Сезон

Команда-чемпион

Место

Очков после 15 туров

Отставание от лидера

2012/2013

«Зенит»

2

33

- 3

2013/2014

ЦСКА

4

27

-9

2014/2015

ЦСКА

3

28

-7

2015/2016

«Зенит»

4

26

-10

2016/2017

ЦСКА

4

26

-11

2017/2018

«Спартак»

6

22

-10

2018/2019

«Локомотив»

4

25

-9

После перехода на систему «осень-весна» действующий чемпион ни разу не выиграл первый круг, а «Локомотив» в этом сезоне показал минимальное отставание за последние четыре года, прежние чемпионы отставали на двузначное число очков после 15-ти туров. При этом отчаиваться железнодорожникам рано, есть воодушевляющий пример для них: в сезоне 2013/2014 ЦСКА, будучи действующим чемпионом, после первого круга отставал от лидера на 9 очков, но к финишу армейцы пришли первыми и защитили свой титул.

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
   31 / 889
сегодня в 18:48
Статистики седьмых мест нет, жалко.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   14 / 889
сегодня в 18:46
Красивая у нас таблица!)
iNels
iNels
   118 / 889
сегодня в 18:39
"2013/2014 «Зенит» 36"

спасибо, что напомнили)))
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