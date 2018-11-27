На полпути. Лучшие и худшие команды РПЛ в цифрах

вчера, 13:00

Чемпионат России добрался до своего экватора – сыграно 15 туров. «Соккер.ру» рассказывает об участниках и их успехах с помощью понятного языка цифр.

Таблица

11 побед на счету лидера чемпионата из Санкт-Петербурга. «Зенит» не сумел выиграть только в четырех встречах первого круга (1 ничья и 3 поражения). Логично, что меньше всего побед на счету «Енисея», который выиграл лишь дважды.

9 раз играл вничью казанский «Рубин» - самая миролюбивая команда РПЛ . В 60% матчей подопечные Курбана Бердыева делили очки с соперником. Самый бескомпромиссный в чемпионате России «Зенит», сыгравший вничью лишь однажды, со «Спартаком».

10 поражений потерпел в первом круге красноярский «Енисей». Это фиаско, братаны! Причем не одно, а целый десяток. Команда Дмитрия Аленичева замыкает турнирную таблицу. Любопытно, что реже всех проигрывал – только 2 раза, не кто-то из лидеров, а «Рубин», занимающий девятую строчку. Обыграть казанцев смогли только «Зенит» и «Оренбург». «Газпром» - сила!

28 голов – показатель «Краснодара», самой результативной команды первого круга. У «быков» и лучшая разница забитых и пропущенных мячей – «+16».

7 мячей пропустил ЦСКА , у которого пока самая надежная оборона в РПЛ . Трудно было представить, что так будет после того, как в новый сезон армейцы отправились без бывалых защитников: братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

25 мячей побывало в воротах «Енисея» - худший показатель, как и разница – «-16». И это далеко не все интересное, что можно узнать об РПЛ с помощью турнирной таблицы.

Команды

16.7 удара в среднем за матч наносит самая бьющая команда РПЛ – «Краснодар». Реже всех стреляют по чужим ворота футболисты «Анжи» - 6.9 удара.

59.3% владеет мячом «Краснодар», который выигрывает уже вторую созидательную номинацию, в то время как «Анжи» снова замыкает список – 42.7%.

82.4% - лучшая точность передач в РПЛ . И снова «Краснодар»! По ряду игровых компонентов «быки» - лучшая команда в РПЛ , что позволяет их назвать даже скрытым лидером. Кстати, «Анжи» и здесь аутсайдер – 72.7% точности.

51 желтая карточка и 3 красных – зато у «Анжи» есть такое сомнительное достижение, как лидерство по количеству дисциплинарных взысканий. Правда, что касается красных карточек отдельно, то игроки «Краснодара» и «Локомотива» заработали уже по четыре. Не изгонялись с поля в первом круге только футболисты «Оренбурга» и «Спартака».

21.3 - в среднем за игру выигрывают воздушные единоборства футболисты «Рубина». Это лидерский показатель по абсолютному значению, но если говорить о проценте выигранных единоборств, то выше всех «Локомотив» - 54.8% успешных дуэлей.

8.9 удара по своим воротам допускает «Ростов». У вратарей «желто-синих» меньше всего работы в РПЛ .

18.5 отбора в среднем за игру делают армейцы. ЦСКА – лучший по «обезмячиванию» соперников.

19.3 перехвата совершают футболисты «Динамо». Любопытно, что «Зенит» худший в этой номинации – 12.8.

5.5 успешных обводок за игру применяет тульский «Арсенал», главные дриблеры лиги. Видимо, это плоды работы Олега Кононова, который теперь будет выводить в лидеры «Спартак», благо, отстают «красно-белые» совсем чуть-чуть – 5.4.

6.91 – высший рейтинг Whoscored на команду. И это показатель «Краснодара», в то время как лидер турнирной таблицы «Зенит» даже не второй (6.83), выше него ЦСКА (6.89) и «Локомотив» (6.87).

Игроки

9 голов забил Федор Чалов, лучший бомбардир РПЛ . На счету молодого форварда 43% от общего числа голов ЦСКА .

6 «ассистов» выполнил Юрий Газинский из «Краснодара», который чаще остальных непосредственно помогал отличиться своим партнерам.

12 очков по системе «гол+пас» набрал Федор Чалов (9+3), следом за ним идут два краснодарца с десятью баллами – Ари и Виктор Классон.

16 футболистов отыграли первый круг сезона 2018/2019 от звонка до звонка – все 15 матчей без замен.

7 «горчичников» у Игоря Чайковского («Анжи») и Уроша Спаича («Краснодар») – самых «желтых» футболистов РПЛ в первом круге.

2 раза удалялся с поля Дмитрий Белоруков из «Анжи». Еще 24 футболиста получили по одной красной карточке.

3.5 удара в среднем за матч на счету самых бьющих футболистов РПЛ – Федора Чалова ( ЦСКА ) и Кирилла Панченко («Динамо»).

89.9% точных передач выполняет защитник «Краснодара» Александр Мартынович. Если говорить об игроках средней линии, то выдающийся показатель у Леандро Паредеса – 88.1%.

4.6 верховых единоборств выигрывает Артем Дзюба, который лидировал по этому показателю на ЧМ -2018 и не забывает о своих сильных качествах в матчах за клуб. Совсем чуть-чуть, на одну десятую проценту, отстает от Дзюбы форвард аналогичного склада из «Ростова» - Бьорн Сигурдарсон.

3.4 отбора в среднем за игру выполняет Самба Соу, лучший «отборщик» РПЛ .

4.3 перехвата – показатель лучшего «перехватчика». И снова на этой должности футболист «Динамо» - Тони Шунич.

6.7 выносов совершает Раде Дугалич из «Енисея». В прошлом сезоне серб тоже был лучшим в России по этому показателю, выступая за «Тосно».

1.8 успешных попыток дриблинга на игру. Это армеец Никола Влашич так обводит противников.

2.3 обостряющих передач за игру выполняют Леандро Паредес, Никола Влашич и динамовец Жоаозиньо.

1.6 попаданий в офсайд у Ари, выигравшего в номинации «Индзаги РПЛ ».

7.55 - высший рейтинг Whoscored для игрока. Такой чести удостоился Леандро Паредес, стержневой игрок «Зенита».