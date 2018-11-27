На полпути. Лучшие и худшие команды РПЛ в цифрах

Чемпионат России добрался до своего экватора – сыграно 15 туров. «Соккер.ру» рассказывает об участниках и их успехах с помощью понятного языка цифр.
Таблица
11 побед на счету лидера чемпионата из Санкт-Петербурга. «Зенит» не сумел выиграть только в четырех встречах первого круга (1 ничья и 3 поражения). Логично, что меньше всего побед на счету «Енисея», который выиграл лишь дважды.
9 раз играл вничью казанский «Рубин» - самая миролюбивая команда РПЛ. В 60% матчей подопечные Курбана Бердыева делили очки с соперником. Самый бескомпромиссный в чемпионате России «Зенит», сыгравший вничью лишь однажды, со «Спартаком».
10 поражений потерпел в первом круге красноярский «Енисей». Это фиаско, братаны! Причем не одно, а целый десяток. Команда Дмитрия Аленичева замыкает турнирную таблицу. Любопытно, что реже всех проигрывал – только 2 раза, не кто-то из лидеров, а «Рубин», занимающий девятую строчку. Обыграть казанцев смогли только «Зенит» и «Оренбург». «Газпром» - сила!
28 голов – показатель «Краснодара», самой результативной команды первого круга. У «быков» и лучшая разница забитых и пропущенных мячей – «+16».
7 мячей пропустил ЦСКА, у которого пока самая надежная оборона в РПЛ. Трудно было представить, что так будет после того, как в новый сезон армейцы отправились без бывалых защитников: братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.
25 мячей побывало в воротах «Енисея» - худший показатель, как и разница – «-16». И это далеко не все интересное, что можно узнать об РПЛ с помощью турнирной таблицы.
Команды
16.7 удара в среднем за матч наносит самая бьющая команда РПЛ – «Краснодар». Реже всех стреляют по чужим ворота футболисты «Анжи» - 6.9 удара.
59.3% владеет мячом «Краснодар», который выигрывает уже вторую созидательную номинацию, в то время как «Анжи» снова замыкает список – 42.7%.
82.4% - лучшая точность передач в РПЛ. И снова «Краснодар»! По ряду игровых компонентов «быки» - лучшая команда в РПЛ, что позволяет их назвать даже скрытым лидером. Кстати, «Анжи» и здесь аутсайдер – 72.7% точности.
51 желтая карточка и 3 красных – зато у «Анжи» есть такое сомнительное достижение, как лидерство по количеству дисциплинарных взысканий. Правда, что касается красных карточек отдельно, то игроки «Краснодара» и «Локомотива» заработали уже по четыре. Не изгонялись с поля в первом круге только футболисты «Оренбурга» и «Спартака».
21.3 - в среднем за игру выигрывают воздушные единоборства футболисты «Рубина». Это лидерский показатель по абсолютному значению, но если говорить о проценте выигранных единоборств, то выше всех «Локомотив» - 54.8% успешных дуэлей.
8.9 удара по своим воротам допускает «Ростов». У вратарей «желто-синих» меньше всего работы в РПЛ.
18.5 отбора в среднем за игру делают армейцы. ЦСКА – лучший по «обезмячиванию» соперников.
19.3 перехвата совершают футболисты «Динамо». Любопытно, что «Зенит» худший в этой номинации – 12.8.
5.5 успешных обводок за игру применяет тульский «Арсенал», главные дриблеры лиги. Видимо, это плоды работы Олега Кононова, который теперь будет выводить в лидеры «Спартак», благо, отстают «красно-белые» совсем чуть-чуть – 5.4.
6.91 – высший рейтинг Whoscored на команду. И это показатель «Краснодара», в то время как лидер турнирной таблицы «Зенит» даже не второй (6.83), выше него ЦСКА (6.89) и «Локомотив» (6.87).
Игроки
9 голов забил Федор Чалов, лучший бомбардир РПЛ. На счету молодого форварда 43% от общего числа голов ЦСКА.
6 «ассистов» выполнил Юрий Газинский из «Краснодара», который чаще остальных непосредственно помогал отличиться своим партнерам.
12 очков по системе «гол+пас» набрал Федор Чалов (9+3), следом за ним идут два краснодарца с десятью баллами – Ари и Виктор Классон.
16 футболистов отыграли первый круг сезона 2018/2019 от звонка до звонка – все 15 матчей без замен.
7 «горчичников» у Игоря Чайковского («Анжи») и Уроша Спаича («Краснодар») – самых «желтых» футболистов РПЛ в первом круге.
2 раза удалялся с поля Дмитрий Белоруков из «Анжи». Еще 24 футболиста получили по одной красной карточке.
3.5 удара в среднем за матч на счету самых бьющих футболистов РПЛ – Федора Чалова (ЦСКА) и Кирилла Панченко («Динамо»).
89.9% точных передач выполняет защитник «Краснодара» Александр Мартынович. Если говорить об игроках средней линии, то выдающийся показатель у Леандро Паредеса – 88.1%.
4.6 верховых единоборств выигрывает Артем Дзюба, который лидировал по этому показателю на ЧМ-2018 и не забывает о своих сильных качествах в матчах за клуб. Совсем чуть-чуть, на одну десятую проценту, отстает от Дзюбы форвард аналогичного склада из «Ростова» - Бьорн Сигурдарсон.
3.4 отбора в среднем за игру выполняет Самба Соу, лучший «отборщик» РПЛ.
4.3 перехвата – показатель лучшего «перехватчика». И снова на этой должности футболист «Динамо» - Тони Шунич.
6.7 выносов совершает Раде Дугалич из «Енисея». В прошлом сезоне серб тоже был лучшим в России по этому показателю, выступая за «Тосно».
1.8 успешных попыток дриблинга на игру. Это армеец Никола Влашич так обводит противников.
2.3 обостряющих передач за игру выполняют Леандро Паредес, Никола Влашич и динамовец Жоаозиньо.
1.6 попаданий в офсайд у Ари, выигравшего в номинации «Индзаги РПЛ».
7.55 - высший рейтинг Whoscored для игрока. Такой чести удостоился Леандро Паредес, стержневой игрок «Зенита».
2. Краснодар
3. ЦСКА
Вот такой мой прогноз на окончание Чемпионата.
2. Краснодар
3. ЦСКА
Вот такой мой прогноз на окончание Чемпионата.
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Браво кукуян, мешков, левников, вилков, безбородов, москалёв!
В ЛЧ эти кудесники мяча без удалений продержались целых 120 минут!
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Браво кукуян, мешков, левников, вилков, безбородов, москалёв!
В ЛЧ эти кудесники мяча без удалений продержались целых 120 минут!