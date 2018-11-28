Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

вчера, 16:00

«Соккер.ру» рад, что РПЛ представила отчет о финансовой деятельности. Теперь все узнают, сколько тратят и зарабатывают футбольные клубы лиги.

Стадионы, телезрители и штрафы за хулиганов

Совместный отчет РПЛ и аудиторской компании PwC, представленный в открытом доступе на официальном сайте лиги (можете почитать здесь), заставляет задуматься и позволяет сделать важные выводы каждому, кто следит за РПЛ .

Например, часто говорят, что климат не подходит. Но только 2 клуба из 16 играют на искусственном покрытии. Современные технологии позволяют профи бегать на натуральном газоне почти всюду. Только «Оренбург» и «Уфа» пока не перешли на травушку-муравушку.

Но даже стадион «Газовик» будут реконструировать, чтобы не был второй категории. Также приятно, что лишь две арены вместимостью до 15 000 мест, а 13 стадионов могут собрать от 15 и до 45 тысяч. ЧМ -18 помог с инфраструктурой. Причем многие стадионы турнира даже не представлены в РПЛ – нереализованный потенциал. Осталось всего 3 арены без ремонта с 20 века. Очень круто, что есть шесть стадионов высшей категории УЕФА . И не только потому, что как раз на шести аренах можно сыграть концерты «Басты», «Ленинграда» и любых других исполнителей.

Сильного рывка по части телевидения нет. Но тут вряд ли вина только клубов. Например, по текущей динамике идут 60 матчей на федеральных каналах за весь сезон, хотя всего два года назад 98 поединков показывали всем. Рейтинги почти не меняются, коридор сохранили, хотя после ЧМ -18 можем увидеть небольшой рывок.

За пять лет упали суммы штрафов за хулиганство фанатов. Охраны на матчах стало меньше количественно, а хулиганы обходятся намного дешевле, за пять лет откат на 62 %. Фанаты ведут себя культурнее – круто.

Стыдно не продавать атрибутику на стадионе, но один такой клуб остался. Зато 14 команд догадались, что публику надо развлекать до игры и в перерывах – большой рост за сезон, на 5 клубов. Четыре стадиона уже кормят фанатов, хотя и поить должны.

Билеты, продажа атрибутики и социальные сети

Фанаты помогают клубам тремя путями. Когда платят за билеты (абонементы), покупают атрибутику (хотя тут немалые отчисления фирмам-изготовителям) и когда активны в социальных сетях, ведь это вклад в бесплатную рекламу.

Как видите, всего за один сезон, если не учитывать тех, кто формально вылетел в позапрошлом и прошлом сезонах – чтобы не спутать карты из-за разных арен и возможностей, выручка клубов выросла на 54.6 %. Народ принес 3 миллиарда рублей, солидно.

Много денег, ведь речь о суммарном бюджете «Енисея», «Урала» и «Оренбурга». Но недостаточно, если понимать, что высокая посещаемость у клубов, которые богаты и без этой выручки. Зато появились Ростов-на-Дону и Самара - уже хорошо, ведь это намек для Казани и остальным.

Клубы могут отвечать фанатам созданием удобной логистики. Шаги предпринимаются – 14 участников делают скидки студентам и пенсионерам, 13 устраивают промо-кампании, 10 клубов продают билеты вне стадионов. Но всего у 7 клубов реализация абонементов проходит в онлайн-режиме, что удивляет. 21 век на дворе!

С продажей атрибутики тоже сделали шажок вперед. 14 клубов продают в магазинах партнеров, 5 добрались до онлайн-магазинов с разными шмотками, но при этом у 3 клубов нет официального клубного магазина в 2018 году, что огорчает.

К сожалению, интерес не такой большой, как мог быть при правильной продаже продукта. А народ не настолько богатый, чтобы кормить российские клубы напрямую из кармана, а не через государственный бюджет или такие же компании. Но фанаты помогают – 3 миллиарда принесли только билетами, это 5.3 % от бюджетов всех клубов.

Также надо отметить повышение активности в социальных сетях. На 1 августа 2018 года отмечается рост на 2.34 млн подписчиков, и хотя общее количество уникальных посетителей клубных сайтов всех 16 клубов невысокое – 3.12 млн, у 8 команд уже есть многоязычные версии официальных страниц, думают о глобализации проектов.

Также у всех клубов есть страницы в пяти крупных социальных сетях. Одна российская отстает, а «Зенит» и «Крылья Советов» даже на китайский рынок заглянули. Кроме того, петербуржцы первыми оценили «Snapchat». От «тающих шоколадок» переходим к шуткам «Енисея» - шаг вперед.

Доходы, расходы, их структура и трансферы в РПЛ

На десерт аудиторы в лице Олега Малышева, Александра Кардаша и Анастасии Шалимовой – отмечаем людей, которые помогают лучше понимать российский футбол и то, насколько эффективно структура РПЛ работает, выбили информацию о доходах и расходах.

Пока клубы не настолько смелые, чтобы показывать всё по статьям и до копейки. Хотя могли бы, учитывая преимущественно государственную природу трат. Прядкин ведь прямо сказал, что проблемы с финансами у всех с рукой в государственном кармане, за исключением «Уфы», а общий воз «тащат» на себе шесть клубов.

Много тратят все, ведь с 2013 года в рублевом эквиваленте доходы и расходы существенно не менялись. При этом надо учитывать, что курс доллара в 2013 году был 30, а сейчас – под 70 прыгает время от времени. Зачем нам курс? Весь импорт привязан к нему.

Вы лично не купите технику, одежду, еду с импортными составляющими и так далее по цене 2013 года, так и клубы футболки и мячи не закупят по старой цене, ведь рубль упал. Получается, что если 56 миллиардов рублей заработали в 2013, то это примерно 1.86 млрд долларов, а если такую же сумму собрали в 2017 – всего 960 млн долларов, в два раза меньше.

При этом за 5 финансовых лет только один раз баланс был положительным, хотя и в прошлом 2017 «навредил» «Зенит». Они потратили больше 5 млрд рублей на новичков – вот вам и разница в минус 1.7 млрд на всех. И компенсировать такие расходы трудно даже общими усилиями.

Структура доходов клубов показывает слабые места РПЛ . С 2012 года доля медиаправ не выросла – было 3.2 %, сейчас 4.6 %, «копейки» для таких объемов. Но есть скачок по доходам в дни матчей – за год на целых три процента, от 4.7 % до 7.7 %. Впрочем, это капля в море, как и поступления от УЕФА – составляют 7.6 % в суммарных доходах всех клубов лиги.

Кто же кормит? Не секрет – спонсоры и коммерческие контракты. Есть еще хитрые пункты «целевые поступления» и «прочие доходы», но эту статью урезают из-за правил УЕФА – за пять лет на 20 %. Просто так притащить в клуб деньги стало сложнее, поэтому оформляют спонсорские контракты.

Проще говоря, на 70-80 % лигу спонсирует государство или компании, связанные с государством. В РПЛ не зарабатывают деньги, для лиги их печатают. Причем 70 % - скромный расчет. Получается, если есть 56.8 млрд доходов на всех, то около 40 – подарки, которые отдать клубы не смогут. Просто вписывают их в «доходы», а «расходы» еще выше.

Циник может предположить, что за 5 лет «целевые поступления» и «прочие доходы» банально перекочевали в пункт «спонсорские коммерческие контракты». Но в целом денег нет – судим по двукратному сокращению трат на трансферы по сравнению с 2013 годом, на 250 миллионов евро. Причем был 2015 год, когда боялись тратить, не зная, что будет дальше.

В прошлом году «Зенит» покуражился. Отсюда отрицательная разница в 62.2 млн евро. Но для всей РПЛ видим переход на осторожные траты и продажи Промесов, Головиных и Витиньо, как только баланс становится отрицательным. Купить класс не получится, пора его воспитать? Увидим ответ через пару лет, ведь если не изменить саму структуру финансирования в РПЛ , то в форс-мажорном сценарии получаем чемпионат из двух команд – «Краснодара» и его дубля.

Очень полезная информация позволяет сделать важный вывод. Если представить, что государство не в состоянии финансировать РПЛ или же в состоянии, но изменится подход к подобному меценатству во имя светлых идеалов клубного футбола, высшей лиге крышка. Фанаты и телевидение точно не спасут, как и иностранные спонсоры. Зрители здорово помогают, но приносят в сумме с ТВ семь миллиардов рублей, а клубы тратят за год в восемь раз больше.

Нужны общие усилия – умные трансферы (в том числе доходные продажи), улучшение обслуживания (трансляции и дни матчей на стадионах), работа с фанатами в социальных сетях, яркая реклама продукта. Аудит помогает понять, где пробоины. Когда речь о проекте, который тратит 770 млн евро в год и является убыточным, хочется через год увидеть положительные изменения и рост, а не сохранение общих тенденций.