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Лига Европы 2018/2019, 5 тур 1 X 2
18:50 сегодня  Астана -:-  Динамо К - - -
18:50 сегодня  Спартак М -:-  Рапид В - - -
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Акхисар Бел - - -
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  РБ Лейпциг 3.18 3.66 2.28
20:55 сегодня  Бетис -:-  Олимпиакос - - -
20:55 сегодня  Байер -:-  Лудогорец - - -
20:55 сегодня  Милан -:-  Дюделанж 1.079 13.25 43.00
20:55 сегодня  Цюрих -:-  АЕК 1.88 3.68 4.50
20:55 сегодня  Ворскла -:-  Арсенал - - -
20:55 сегодня  Карабах -:-  Спортинг - - -
20:55 сегодня  Фенербахче -:-  Динамо Зб 2.30 3.42 3.35
20:55 сегодня  Андерлехт -:-  Спартак Тр - - -
20:55 сегодня  Бордо -:-  Славия П - - -
20:55 сегодня  Зенит -:-  Копенгаген 1.70 3.84 5.65
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Види - - -
20:55 сегодня  Русенборг -:-  Селтик 5.50 4.35 1.63
23:00 сегодня  Челси -:-  ПАОК 1.34 5.45 10.50
23:00 сегодня  Мальме -:-  Генк 3.58 3.45 2.19
23:00 сегодня  Сарпсборг 08 -:-  Бешикташ 3.14 3.40 2.42
23:00 сегодня  Яблонец -:-  Ренн 2.77 3.30 2.77
23:00 сегодня  Аполлон -:-  Лацио 4.60 4.25 1.75
23:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Марсель 1.65 4.45 5.15
23:00 сегодня  Стандард -:-  Севилья 4.80 4.20 1.727
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Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

вчера, 16:00

«Соккер.ру» рад, что РПЛ представила отчет о финансовой деятельности. Теперь все узнают, сколько тратят и зарабатывают футбольные клубы лиги. 

Стадионы, телезрители и штрафы за хулиганов

Совместный отчет РПЛ и аудиторской компании PwC, представленный в открытом доступе на официальном сайте лиги (можете почитать здесь),  заставляет задуматься и позволяет сделать важные выводы каждому, кто следит за РПЛ

Например, часто говорят, что климат не подходит. Но только 2 клуба из 16 играют на искусственном покрытии. Современные технологии позволяют профи бегать на натуральном газоне почти всюду. Только «Оренбург» и «Уфа» пока не перешли на травушку-муравушку. 

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

Но даже стадион «Газовик» будут реконструировать, чтобы не был второй категории. Также приятно, что лишь две арены вместимостью до 15 000 мест, а 13 стадионов могут собрать от 15 и до 45 тысяч. ЧМ-18 помог с инфраструктурой. Причем многие стадионы турнира даже не представлены в РПЛ – нереализованный потенциал. Осталось всего 3 арены без ремонта с 20 века. Очень круто, что есть шесть стадионов высшей категории УЕФА. И не только потому, что как раз на шести аренах можно сыграть концерты «Басты», «Ленинграда» и любых других исполнителей.   

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

Сильного рывка по части телевидения нет. Но тут вряд ли вина только клубов. Например, по текущей динамике идут 60 матчей на федеральных каналах за весь сезон, хотя всего два года назад 98 поединков показывали всем. Рейтинги почти не меняются, коридор сохранили, хотя после ЧМ-18 можем увидеть небольшой рывок. 

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

За пять лет упали суммы штрафов за хулиганство фанатов. Охраны на матчах стало меньше количественно, а хулиганы обходятся намного дешевле, за пять лет откат на 62 %. Фанаты ведут себя культурнее – круто. 

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

Стыдно не продавать атрибутику на стадионе, но один такой клуб остался. Зато 14 команд догадались, что публику надо развлекать до игры и в перерывах – большой рост за сезон, на 5 клубов. Четыре стадиона уже кормят фанатов, хотя и поить должны.  

Билеты, продажа атрибутики и социальные сети

Фанаты помогают клубам тремя путями. Когда платят за билеты (абонементы), покупают атрибутику (хотя тут немалые отчисления фирмам-изготовителям) и когда активны в социальных сетях, ведь это вклад в бесплатную рекламу.

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

Как видите, всего за один сезон, если не учитывать тех, кто формально вылетел в позапрошлом и прошлом сезонах – чтобы не спутать карты из-за разных арен и возможностей, выручка клубов выросла на 54.6 %. Народ принес 3 миллиарда рублей, солидно. 

Много денег, ведь речь о суммарном бюджете «Енисея», «Урала» и «Оренбурга». Но недостаточно, если понимать, что высокая посещаемость у клубов, которые богаты и без этой выручки. Зато появились Ростов-на-Дону и Самара - уже хорошо, ведь это намек для Казани и остальным. 

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

Клубы могут отвечать фанатам созданием удобной логистики. Шаги предпринимаются – 14 участников делают скидки студентам и пенсионерам, 13 устраивают промо-кампании, 10 клубов продают билеты вне стадионов. Но всего у 7 клубов реализация абонементов проходит в онлайн-режиме, что удивляет. 21 век на дворе! 

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

С продажей атрибутики тоже сделали шажок вперед. 14 клубов продают в магазинах партнеров, 5 добрались до онлайн-магазинов с разными шмотками, но при этом у 3 клубов нет официального клубного магазина в 2018 году, что огорчает. 

К сожалению, интерес не такой большой, как мог быть при правильной продаже продукта. А народ не настолько богатый, чтобы кормить российские клубы напрямую из кармана, а не через государственный бюджет или такие же компании. Но фанаты помогают – 3 миллиарда принесли только билетами, это 5.3 % от бюджетов всех клубов. 

Также надо отметить повышение активности в социальных сетях. На 1 августа 2018 года отмечается рост на 2.34 млн подписчиков, и хотя общее количество уникальных посетителей клубных сайтов всех 16 клубов невысокое – 3.12 млн, у 8 команд уже есть многоязычные версии официальных страниц, думают о глобализации проектов. 

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

Также у всех клубов есть страницы в пяти крупных социальных сетях. Одна российская отстает, а «Зенит» и «Крылья Советов» даже на китайский рынок заглянули. Кроме того, петербуржцы первыми оценили «Snapchat». От «тающих шоколадок» переходим к шуткам «Енисея» - шаг вперед. 

Доходы, расходы, их структура и трансферы в РПЛ

На десерт аудиторы в лице Олега Малышева, Александра Кардаша и Анастасии Шалимовой – отмечаем людей, которые помогают лучше понимать российский футбол и то, насколько эффективно структура РПЛ работает, выбили информацию о доходах и расходах. 

Пока клубы не настолько смелые, чтобы показывать всё по статьям и до копейки. Хотя могли бы, учитывая преимущественно государственную природу трат. Прядкин ведь прямо сказал, что проблемы с финансами у всех с рукой в государственном кармане, за исключением «Уфы», а общий воз «тащат» на себе шесть клубов.

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

Много тратят все, ведь с 2013 года в рублевом эквиваленте доходы и расходы существенно не менялись. При этом надо учитывать, что курс доллара в 2013 году был 30, а сейчас – под 70 прыгает время от времени. Зачем нам курс? Весь импорт привязан к нему.

Вы лично не купите технику, одежду, еду с импортными составляющими и так далее по цене 2013 года, так и клубы футболки и мячи не закупят по старой цене, ведь рубль упал. Получается, что если 56 миллиардов рублей заработали в 2013, то это примерно 1.86 млрд долларов, а если такую же сумму собрали в 2017 – всего 960 млн долларов, в два раза меньше. 

При этом за 5 финансовых лет только один раз баланс был положительным, хотя и в прошлом 2017 «навредил» «Зенит». Они потратили больше 5 млрд рублей на новичков – вот вам и разница в минус 1.7 млрд на всех. И компенсировать такие расходы трудно даже общими усилиями. 

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

Структура доходов клубов показывает слабые места РПЛ. С 2012 года доля медиаправ не выросла – было 3.2 %, сейчас 4.6 %, «копейки» для таких объемов. Но есть скачок по доходам в дни матчей – за год на целых три процента, от 4.7 % до 7.7 %. Впрочем, это капля в море, как и поступления от УЕФА – составляют 7.6 % в суммарных доходах всех клубов лиги.

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

Кто же кормит? Не секрет – спонсоры и коммерческие контракты. Есть еще хитрые пункты «целевые поступления» и «прочие доходы», но эту статью урезают из-за правил УЕФА – за пять лет на 20 %. Просто так притащить в клуб деньги стало сложнее, поэтому оформляют спонсорские контракты.

Проще говоря, на 70-80 % лигу спонсирует государство или компании, связанные с государством. В РПЛ не зарабатывают деньги, для лиги их печатают. Причем 70 % - скромный расчет. Получается, если есть 56.8 млрд доходов на всех, то около 40 – подарки, которые отдать клубы не смогут. Просто вписывают их в «доходы», а «расходы» еще выше. 

Циник может предположить, что за 5 лет «целевые поступления» и «прочие доходы» банально перекочевали в пункт «спонсорские коммерческие контракты». Но в целом денег нет – судим по двукратному сокращению трат на трансферы по сравнению с 2013 годом, на 250 миллионов евро. Причем был 2015 год, когда боялись тратить, не зная, что будет дальше.

Бумажный домик. Финансовая сторона российского футбола

В прошлом году «Зенит» покуражился. Отсюда отрицательная разница в 62.2 млн евро. Но для всей РПЛ видим переход на осторожные траты и продажи Промесов, Головиных и Витиньо, как только баланс становится отрицательным. Купить класс не получится, пора его воспитать? Увидим ответ через пару лет, ведь если не изменить саму структуру финансирования в РПЛ, то в форс-мажорном сценарии получаем чемпионат из двух команд – «Краснодара» и его дубля. 

Очень полезная информация позволяет сделать важный вывод. Если представить, что государство не в состоянии финансировать РПЛ или же в состоянии, но изменится подход к подобному меценатству во имя светлых идеалов клубного футбола, высшей лиге крышка. Фанаты и телевидение точно не спасут, как и иностранные спонсоры. Зрители здорово помогают, но приносят в сумме с ТВ семь миллиардов рублей, а клубы тратят за год в восемь раз больше. 

Нужны общие усилия – умные трансферы (в том числе доходные продажи), улучшение обслуживания (трансляции и дни матчей на стадионах), работа с фанатами в социальных сетях, яркая реклама продукта. Аудит помогает понять, где пробоины. Когда речь о проекте, который тратит 770 млн евро в год и является убыточным, хочется через год увидеть положительные изменения и рост, а не сохранение общих тенденций. 

Недавно «Соккер.ру» рассказывал о том, сколько денег тратят клубы РПЛ

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   82 / 932
сегодня в 07:27
Нет статистики сколько затрачено Тарасней на работу с Кукояном, Москалевым, Карасевым, Егоровым! )) А хотелось бы знать! ))))
MAUS
MAUS ответил Питермен
   288 / 932
вчера в 21:52
Зачем такие длинные статьи и с какими-то картинками непонятными? Напишите лучше только про пупсиков, сколько они народных денег потратили, чтобы стыдно было всем
ха—ха—ха , очень смешно))))
на воре и шапка горит)))))
прежде чем про других говорить— глянь что у тебя под носом творится!
parallels
parallels
   6 / 932
вчера в 20:38
и снова всю статистику разрушил спартак своими подкупами судей!
Raamtvall
Raamtvall ответил Литейный 4
   912 / 932
вчера в 20:19
Напишите сколько в Спартаке заложено на работу с судьями. Гыгыгы
    blitz
    blitz ответил Литейный 4
       129 / 932
    вчера в 19:44
    Самые позорные и громкие матчи это в Спартаке, после которых болельщики ненавидят свиней. Гыгыгы
    За тухлые победы, как с Крыльями Советов пупсиков будет только фратрия любить.
    FILL3286
    FILL3286 ответил Литейный 4
       64 / 932
    вчера в 18:59
    Самые позорные и громкие матчи это в Спартаке, после которых болельщики ненавидят свиней. Гыгыгы
    Степан привет!
    Да выиграют завтра бакланы не переживай ты так,а там дальше андерлехт или лейпциг
    Выгонят физрука найдуд нового барона-манчини дадут ОЧЕРЕДНЫЕ 300 млн на новых паредасов и забалотных)))АХАХАХ!!
    Все по плану идет!!
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 932
    вчера в 18:53
    Самые позорные и громкие матчи это в Спартаке, после которых болельщики ненавидят свиней. Гыгыгы
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       37 / 932
    вчера в 18:52
    Ну так у нас государство владеет 70% всей экономики страны. Логично предположить, что на 70% футбол и будет зависеть от государственного баблишка.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Алексей Еськов
       3 / 932
    вчера в 18:51
    Или вот. Игра с Арсеналом, я поставил липовый пендаль) Ибо Зенит всё не мог забить, а деньги Миллер уже перевёл, надо было что то делать) Потом дабы закрепить победу, я не заметил метровый офсайд)) Хочешь посмотреть, Стёп?
    Алексей Еськов
    Алексей Еськов ответил Литейный 4
       150 / 932
    вчера в 18:49
    Пуговка ты от парток. Гыгыгы
    Или вот. Игра с Арсеналом, я поставил липовый пендаль) Ибо Зенит всё не мог забить, а деньги Миллер уже перевёл, надо было что то делать) Потом дабы закрепить победу, я не заметил метровый офсайд)) Хочешь посмотреть, Стёп?
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Алексей Еськов
       3 / 932
    вчера в 18:47
    Как кто? Я ж ручной судейка Алёшки. Апрель 2017, Урал, дебютный матч на Крестовском, скандал с позорищем вселенского масштаба, это всё я))
    Пуговка ты от парток. Гыгыгы
    Алексей Еськов
    Алексей Еськов ответил Литейный 4
       150 / 932
    вчера в 18:46
    Ты кто такой, чтобы тебя знать и тем более про тебя слышать? Гыгыгы
    Как кто? Я ж ручной судейка Алёшки. Апрель 2017, Урал, дебютный матч на Крестовском, скандал с позорищем вселенского масштаба, это всё я))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Алексей Еськов
       3 / 932
    вчера в 18:44
    А ты про меня слыхал, Степан?)) Выложить мои бенефисы?))
    Ты кто такой, чтобы тебя знать и тем более про тебя слышать? Гыгыгы
    Алексей Еськов
    Алексей Еськов ответил Литейный 4
       150 / 932
    вчера в 18:42
    Всем известно, что все судьи харчуются у Федуна. Гыгыгы
    Особенно я))
    Алексей Еськов
    Алексей Еськов ответил Литейный 4
       150 / 932
    вчера в 18:41
    Заметьте, Зенит при нем честно выигрывал в отличии от пупсиков. Гыгыгы
    А ты про меня слыхал, Степан?)) Выложить мои бенефисы?))
    AntiherO
    AntiherO ответил Литейный 4
       29 / 932
    вчера в 18:35
    Всем известно, что все судьи харчуются у Федуна. Гыгыгы
    Почему тогда мы не чемпионы всех прошедших лет, а в чемпионский сезон - пробили 2 пенальти?)
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил AntiherO
       3 / 932
    вчера в 18:34
    Где такое написано? По мне так - ручной судейка зенита. Кстати, кто судил зеню и Ростов? Не напомнишь?
    Всем известно, что все судьи харчуются у Федуна. Гыгыгы
    AntiherO
    AntiherO ответил Литейный 4
       29 / 932
    вчера в 18:32
    Заметьте, Зенит при нем честно выигрывал в отличии от пупсиков. Гыгыгы
    Где такое написано? По мне так - ручной судейка зенита. Кстати, кто судил зеню и Ростов? Не напомнишь?
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил AntiherO
       3 / 932
    вчера в 18:26
    Ну да ну да)) При судействе Вилкова «Зенит» проиграл лишь однажды в 23 играх. «Спартак» одержал 4 победы в 20 играх.
    Заметьте, Зенит при нем честно выигрывал в отличии от пупсиков. Гыгыгы
    AntiherO
    AntiherO ответил Литейный 4
       29 / 932
    вчера в 18:23
    Напишите сколько в Спартаке заложено на работу с судьями. Гыгыгы
    Ну да ну да))
    При судействе Вилкова «Зенит» проиграл лишь однажды в 23 играх. «Спартак» одержал 4 победы в 20 играх.
    FILL3286
    FILL3286
       64 / 932
    вчера в 18:22
    зА бакдлажанов паредаса забалотного голавина стыдно всей стране опять
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 932
    вчера в 18:21
    Напишите сколько в Спартаке заложено на работу с судьями. Гыгыгы
    Питермен
    Питермен
       41 / 932
    вчера в 18:01
    Зачем такие длинные статьи и с какими-то картинками непонятными?
    Напишите лучше только про пупсиков, сколько они народных денег потратили, чтобы стыдно было всем
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       40 / 932
    вчера в 17:58
    Если уж без госфинансов не обойтись, то надо давать всем поровну, а не вваливать в два клуба Зенит и Локо. Ведь и Газпром и РЖД госкомпании, а значит принадлежат всем
    abrek123
    abrek123
       675 / 932
    вчера в 17:52
    Да у нас все государсвеное финансирование из бюджета все строится выплачивается из нашего кармана, да и теже каналы из бюджета создаются потом еще и народу продают платные трансляции и двойная дойка народа получается)))А спонсоры идут только туда в основном где есть государсвеное финансирование и точно свой кусок отхватят там....
    Биргер
    Биргер
       246 / 932
    вчера в 16:36
    Миллионы вбухиваются в Спартак , а толку ноль , только цирк и всем очень стыдно за это недоразумение
    Hypnoz
    Hypnoz
       237 / 932
    вчера в 16:33
    Почему канадцы не играют в футбол, а гоняют в хоккей ?
    Риторический вопрос !
    Уберите госфинансирование из футбола и всё отладится со временем. Миллионы, вбухивать в Енисей и прочих, зачем ???
    борька
    борька
       167 / 932
    вчера в 16:04
    Российская система экономики, это тупик, также тупик и для футбола! Мы живем в вечном страхе, вечных штрафах, и вечного нельзя, толькко кое какая показуха.
    Одним словом ,Вертикаль власти,,
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