Страх и отвращение. 5 причин слабости «Спартака»

вчера, 22:13

«Спартак» во второй раз за групповой этап Лиги Европы проиграл венскому «Рапиду», и это первое поражение при Олеге Кононове. «Соккер.ру» напоминает, почему «Спартак» ужасен.

Физическая и функциональная готовность

Чудо не должно было произойти, и оно не произошло: Кононову досталась команда со своим наследством или багажом, как принято говорить. Хороших вещей в этой клади днем с огнем не найти, но всякой гадости навалом. Футболисты «Спартака» не готовы к игре в футбол в нормальном темпе на протяжении 90 минут матча. Ноги не бегут, нет легкости – это провал по «физике», и «красно-белые» такие со старта сезона. «Спартак» не хорош ни в скоростно-силовой работе, ни в дистанционной выносливости. Это команда без фундамента.

«Физика» - основа основ, но есть еще и функциональная готовность. В широком смысле это набор стандартных и регулярно применяемых действий для игры в футбол: передачи, обработка мяча, отбор и так далее. Культовый тренер «Спартака» Олег Романцев в своей книге пишет о том, что элементарные навыки теряются очень быстро, поэтому он выстраивал тренировочный процесс так, чтобы футболисты не «забыли», как делать пасы, например. Боюсь, в современном «Спартаке» над этим давно никто не работал: заметили, какая культура паса у спартаковцев? Зная Кононова, он попытается это исправить, но потребуется гораздо больше времени, чем прошедшие две недели.

Балласт в команде

Состав «Спартака» сильно переоценен, по именам подбирается вроде бы неплохая команда, но имена в футбол не играют. Тут нужно оговориться: есть футболисты, которые могут действовать на голом классе или характере. Их мало, но они есть. Большинство игроков, чтобы сделать их полезными для команды, нужно правильно готовить. «Спартак» готов неправильно, поэтому, возможно, многие ребята сейчас выглядят сильно хуже, чем могли бы. Поэтому ориентироваться приходится на более длительную дистанцию – не судить строго по последним месяцам и ставить во главу угла такой параметр, как понимание игры. Часто именно это отличает хорошего футболиста от посредственности.

Возьмем тех, кто играл против «Рапида». Ребров никогда не был спасителем. И не станет им вдруг. Ещенко с учетом возраста и клинического неумения отдать точный пас точно не правый защитник мечты, как и его коллега с противоположной бровки Комбаров. Даже четвертьфиналист ЧМ -2018 Кутепов – посредственность вне выстроенной игровой системы и без правильной подготовки. Глушаков оставил хорошую игру в чемпионском сезоне, сейчас это «курица без головы», по меткому выражению Рауля Рианчо. Тимофеев старательно доказывает, что соответствует уровню ФНЛ . Попов и Самедов в нынешнем виде – туда же.

Не брошу камень в сторону Ханни, Мельгарехо, Зе Луиша и Адриано. Индивидуально это сильные игроки, из них можно слепить добротную атаку. Но кто еще в «Спартаке» соответствует заявленным целям? Назову Селихова, Жиго, Джикию, Фернандо и Зобнина. Возможно, что-то вырастет из молодых ребят, но талантливые Игнатов, Рассказов, Ломовицкий – это не те парни, от кого уже сейчас можно требовать результат. Получается, у «Спартака» даже при самом оптимистичном раскладе не набирается мощный состав – провисают фланги обороны. А уж с учетом некоторых решений нового тренера…

Конъюнктурные решения Кононова

Кононов говорит, что у него играют и всегда будут играть сильнейшие. При этом с первых матчей в стартовом составе четверка ветеранов, к каждому из которых масса чисто футбольных претензий. Неужели Ребров, Ещенко, Комбаров и Глушаков вчистую выигрывают конкуренцию в честной борьбе? В таком случае за «Спартак» откровенно страшно: если лидеры такие, то страшно представить, какого уровня игроки за их спинами. Но есть мнение, что все не совсем так прозрачно и просто, как хочет представить Олег Георгиевич.

В действительности, у него просто нет другого выбора – нужно дружить со «старичками». Вот бывший тренер не дружил и плохо кончил. Кононов решил, что на данном этапе для него важнее поддержка опытных игроков. Это осознанный выбор главного тренера, где-то он даже готов пожертвовать качеством футбола ради этого. Видимо, по-другому Кононов сейчас не может, не чувствует в себе силы удержать коллектив своими силами, а чтобы Глушаков и Ко поддержали, их нужно уважить местами на поле. Замкнутый порочный круг.

Атмосфера ненависти

Не проходит бесследно все, что происходит сейчас вокруг «Спартака» и Дениса Глушакова лично. Вообще ни разу не оправдываю капитана «красно-белых» и не осуждаю фанатов, которые хотят его разжаловать. Болельщик всегда прав – этот принцип должен быть незыблем, а фанаты имеют право на все доступные средства в рамках здравого смысла и безопасности окружающих, чтобы выражать поддержку или ненависть: заряды, пиротехника, даже оскорбления. Многого я не понимаю и, наверное, не пойму никогда: например, как можно болеть за бывшего главного тренера, каким бы крутым мужиком он ни был, и против своей команды, но у каждого своя философия и мировосприятие, допускаю возможность существования разных точек зрения. Но напомню, что Николай Старостин призывал любить «Спартак» в себе, а не себя и не Массимо Карреру в «Спартаке».

И еще пара слов о выбежавшем на поле человеке. Уж не знаю, оказал ли он влияние на результат конкретного матча с «Рапидом» или нет. Скорее это удобное оправдание для футболистов, но скажу просто: выбегание на поле – это проваленный тест на адекватность. Особенно если выбегающий не ребенок и совершает спурт не с целью обняться и сделать сэлфи с кумиром, а чтобы выразить свой протест с помощью грязных слов или действий. Я буду воистину счастлив в тот день, когда в фанатско-болельщицкой среде такие газонные бунтари получат статус аналогичный педофилам и людоедам в здоровом обществе.

Привычка быть неудачниками

Завершая разговор о «Спартаке», нужно сказать о еще одной вещи. К «красно-белым» снова прилипла репутация лузеров. Более того, внутри команды с этим, похоже, смирились. Судьба бьет и бьет «Спартак»: прямыми ударами и исподтишка, а «Спартак» пропускает и пропускает, и пропускает… Это тоже пагубная привычка и натренированный навык – проигрывать. Такие команды мандражируют и выдумывают себе проблемы, даже когда все складывается неплохо, а лечить этот синдром очень и очень сложно, потому что полученные травмы все равно дают о себе знать. Нынешний «Спартак» лишен уверенности, он уже не представляет себя сильным и способным играть на победу в каждом матче.