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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
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Восьмое место не пугает «Манчестер Юнайтед»

05 декабря 2018, 16:00

«Соккер.ру» выясняет, почему отрицательная разница мячей, середина таблицы, эпидемия травм, промахи и поражения не пугают боссов МЮ.
 
Забавно совпало - тренера аутсайдера «Саутгемптона» уволили после ничьей с МЮ. А Моуриньо оставляют, хотя попадание в зону вылета для бывшей команды Марка Хьюза аналогично месту МЮ в середине таблицы АПЛ

«Красные дьяволы» к началу декабря провалили чемпионат – далеко от зоны ЛЧ. Почему боссы «Ман Юнайтед» бездействуют и теперь вряд ли уволят Жозе до конца сезона? Давайте разбираться, ведь впереди может быть новое поражение от «Арсенала». 

Результаты команды не влияют на бизнес

Средняя посещаемость «Олд Траффорд» в этом сезоне – 74 481 болельщик, самый впечатляющий показатель в АПЛ. Даже «Тоттенхэм» на «Уэмбли», который больше стадиона в Манчестере, не собирает такую аудиторию. Заполняемость 99.3 % - шикарная. 

Богатые туристы и не очень бедные британцы тащат в карманы Глейзеров миллионы фунтов. Какой смысл в разговорах о результатах? Клуб сознательно игнорирует тему футбольных промахов, концентрируясь на «инсайдах» о новом контракте Де Хеа – эпопее больше года. 

Или заставляют Погба заявить, что он всеми мыслями с МЮ. Или отправляют ветерана клуба рассказать, что не у Моуриньо конфликты с игроками, а наоборот - виноваты футболисты. Клуб как коммерческий проект поднялся на вершину – за финансовый год собрали 590 млн фунтов дохода и 44.1 млн прибыли. 

Важный факт. 8-й клуб нового сезона АПЛ – самый доходный в мире. Победитель ЛЧ «Реал» заработал на 72 млн евро меньше. 

Провалам нашли «объективные причины»

Моуриньо отстал от современной тактики. Его команды правильно играют только в прессинге, но не всегда. Стиля нет, «автобус» не работает – пропустили 23 раза, 14-е место в АПЛ. У «Ливерпуля» всего 5 ошибок в защите, у МС – семь, а у команды Жозе 7 ошибок только после стандартов соперников. 

Коллектив собран неграмотно. Трансферная политика хаотичная – потратили много денег, а нет вектора развития. Нахватали футболистов, которым вместе не хватает уверенности. Лукаку мажет, Рэшфорд умудрился не реализовать 10 выходов на вратарей подряд. Вся команда ужасная – 16-я по среднему пробегу в АПЛ.

Также, кроме уровня игроков, говорят о травмах. Ситуация пугающая – 11 человек в лазарете, но это на руку боссам МЮ. У них ставка на контраст, а не выяснение причин, откуда столько травм. Сейчас все будет настолько ужасно, что дальше будут ждать нечто вроде серии Эмери без поражений с новым наставником. Руководству выгодно иметь под рукой Лукаку, Санчеса и Моуриньо.  

Важный факт. 11 человек в лазарете, но даже когда звезды на поле, по голам, владению, точности пасов МЮ далеко не первый. 

«Козел отпущения» давно и успешно найден

Жозе нужен боссам МЮ сильнее, чем ему такая нервная и неблагодарная работа, если подумать. Португалец испепелил репутацию в аду с «красными дьяволами». Его недолюбливают или открыто ненавидят. Португалец задирается с фанатами соперников и собственными игроками.

Публично называл футболистов бесхарактерными – порой по делу. Но разве Моуриньо объясняет, как меняет МЮ к лучшему? Жозе перестал читать лекции о футболе, которые раньше удавались. От Клоппа и Гвардиолы о тактике и стратегии слышим чаще. Жозе просто принимает удар на себя. 

Чем больше концентрации на Моуриньо – тем меньше разговоров о Вудворде и политике всего клуба. Даже в том факте, что МЮ не хочет отдавать отступные, чтобы заменить португальца, кроется страшная правда – до конца сезона он им выгоден, хотя многие не понимают, что сейчас недостаточно 83 победы в 140 матчах для трофеев, как раньше. 

Важный факт. У Моуриньо с МЮ 59.29 % побед. Больше, чем при Мойесе и ван Гале, и лишь недавно пропустил вперед Фергюсона (59.67 %). 

Бойцовское отношение к топ-соперникам

Некоторые клубы обожают манипулировать трофеями и статистикой. МЮ – один из них. «Ливерпуль» в топ-3? Так у них нет чемпионств в АПЛ, а у «Юнайтед» - целый музей кубков. У Андерсона 4 чемпионских титула, у Джеррарда – 0, причем неудачливый бразилец имел наглость недавно об этом напомнить. 

«Манчестер Сити» всех выносит? Их могут исключить из ЛЧ за нарушения финансовых правил. «Арсенал» сегодня выиграет 0:6 на «Олд Траффорд»? Так у МЮ в АПЛ всего три поражения в 38 последних матчах. А если переходить на разговор о домашних играх с «Арсеналом», то в 10 матчах всего 1 победа гостей (и то кубковая), но 7 побед хозяев. 

Даже когда МЮ в ужасном состоянии, даже когда впервые за много лет «Олд Траффорд» перестал быть неприступной крепостью – в 6 домашних матчах 3 победы, 2 ничейных результата и 1 поражение в АПЛ, Моуриньо умеет натравить команду на сильного соперника. С МС разменивались победами, с «Арсеналом» дома много лет не уступали, «Ливерпулю» 2.5 года не проигрывали. «Мы бойцы», - говорит Шоу. Точно бойцы, не футболисты? 

Важный факт. «Арсенал» не побеждал на «Олд Траффорд» в АПЛ чуть больше 12 лет. 11 матчей, 8 поражений – такие серии сохраняют видимость величия команды МЮ

«Юнайтед» не нужен Зидану и Мбаппе

Зинедин и Килиан здесь не только как конкретные имена, но как символы. Любопытным тренерам и самым перспективным игрокам мира не очень интересно переходить в «Манчестер Юнайтед». Даже с учетом, что там средняя зарплата 8.3 млн фунтов – самая высокая во всей АПЛ (это к жалобам Жозе на низкие траты). 

Почему в МЮ не спешат новички? Знают о конкуренции – можно играть круто, а не стать чемпионом ни разу за карьеру, как Джеррард. Лига сейчас крутая, интересная, но рисковать ради спасения детища Фергюсона никто не хочет. Рискнул Моуриньо, но пока и сам не на коне, и его подопечные – вроде Санчеса, не могут себя показать.  

Алексис за год в АПЛ забил меньше, чем Смоллинг. Так что Симеоне, Гризманн, даже Годин думают, нужен ли им этот МЮ, а боссы клуба сосредоточены на том, чтобы Погба и Де Хеа не убежали. Скоулз порой перегибает с градусом критики, но он прав – сейчас сложно заинтересовать крутого игрока переходом в МЮ, ведь у Фреда, Погба и Лукаку не получается, и не только у них. 

Важный факт. Из топ-10 самых дорогих трансферов МЮ в истории 8 осуществили после Фергюсона. За 2.5 трансферных сезона купили игроков на 466.1 млн евро. 

Летом уберут Жозе и начнут сначала

Моуриньо говорит, что попадание в топ-4 будет чудом. Также чудом стала бы победа в финале Лиги чемпионов по системе Ди Маттео и «Челси». Но те лондонцы, как и «Интер» самого Жозе, играли иначе. И у них были крутые бойцы в составах. В Манчестере живет пианист Санчес, но Перишич, Гризманн и Бэйл не забивают мячи за МЮ

Алекс Сандро, Магуайр и Алдервейрелд не в составе Моуриньо. Варан не перешел летом, передумал. МЮ готов к новым поражениям в АПЛ, ведь сегодня домашняя неудача против «Арсенала» не приведет к отставке Моуриньо. А вот успех – ничья или победа, позволят заявить, что все не так уж плохо, ведь характер есть, Жозе старается, его нужно уважать, ведь он титулованный. 

Команда волевая, но в клубе распугали игроков со светлым будущим. Марез, Сане и Стоунз в прежние времена выбрали бы «Юнайтед». А там заранее готовы к раннему вылету из плей-офф ЛЧ, если достанется сложный соперник, занявший в своей группе первое место. До конца этого сезона будет ставка на «туринские чудеса», а попадание в ЛЕ назовут закономерной причиной расстаться с Моуриньо. 

Важный факт. МЮ не пожелал платить Моуриньо 26 миллионов евро за досрочное расставание, так что Почеттино или кого уговорят, ждет до лета. 

Руководство МЮ устраивает ситуация?

Деньги капают – доходы рекордные. У проверяющих из УЕФА нет вопросов. И ничего в клубе менять не спешат. Скорее всего, МЮ уже сейчас превратили в ухудшенную версию «Арсенала». Денег еще больше – суммарные траты последних лет, как у «Ливерпуля», а причина неудач далеко не только в тренере. 

Изменения будут с большим опозданием, когда главные конкуренты оторвутся так далеко, что даже серия нового МЮ без поражений – по примеру той, что сейчас у «Арсенала», будет означать возвращение в гонку лишь за четвертое место. В Манчестере переоценили вторую строчку в прошлом сезоне. 

Переоценили тренера Моуриньо, а теперь хотят сделать его виноватым во всем, что допущено руководством, с которыми еще Фергюсон вел священную войну. Не исключено, что сэр Алекс поспешил на пенсию, поскольку понимал – МЮ ведут туда, где ему на старости лет оказаться не хочется. 

Вместо признания футбольных ошибок делают вид, что все под контролем, а когда говоришь о результатах – 8 месте в АПЛ накануне принципиальной битвы с «Арсеналом», то надежда на камбэки, которые надоели всем, кто ждет от МЮ стабильности и борьбы за большие трофеи. 

Пока ставка всегда на взрывные отрезки, грубую силу и ошибки соперников. «Арсенал» на «Олд Траффорд» со времен 8:2 несколько раз проигрывал, так что английские эксперты слишком бодро ставят на 1:3 и 0:3 в прогнозах, чтобы им слепо доверять. У «канониров» всего 3 победы в 15 последних играх с МЮ во всех турнирах.

Вот только серия, начатая еще при Фергюсоне, не спасает «дьяволов» от справедливой критики. Нужно быть садистом, чтобы заявлять, что игра МЮ приносит своим болельщикам радость. При Фергюсоне бывали ужасные отрезки, но чистоту игры чтили свято. Сейчас темные времена, ведь некогда гранду мирового футбола плевать на качество футбола. 

Надеемся, у «Арсенала» будет другой подход, заставят «Манчестер Юнайтед» сыграть в футбол. 

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Все комментарии
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
   536 / 932
05 декабря в 21:53
При Фергюсоне Мю 3 место считалось провальным сезоном,главное в ливер не превратиться
Великий Князь
Великий Князь ответил DXTK
   5 / 932
05 декабря в 21:31
князь ты хоть бы не позорился и убрал бы Месси с аватарки.
А чем тебе гном с липовыми шариками не угодил?
DXTK
DXTK ответил Великий Князь
   120 / 932
05 декабря в 21:17
Я понимаю, что середняки и аутсайдеры очень радуются редким победам над великими клубами, ведь судьба не часто им дарит такие подарки, но всё же нужно быть сдержаннее и здраво оценивать игру команды. А главный дельфин это Харя Кукарекейн, на втором месте Икарди, на третьем Симулярес. Аха-ха)
князь ты хоть бы не позорился и убрал бы Месси с аватарки.
nnb199O
nnb199O
   201 / 932
05 декабря в 19:29
МЮ потихоньку превращается в середняка Саутгемптона который уровень чемпионшип.
Великий Князь
Великий Князь ответил DXTK
   5 / 932
05 декабря в 19:03
этот крепинький середняк, кое кого на их нем же поле уделал 1-2, и Моур скорчивший гримасу, от которой вызвал массовые бурление в задних проходах у кабинетных ребят с главным дельфином во главе....а еще и у фанов разрывы были.
Я понимаю, что середняки и аутсайдеры очень радуются редким победам над великими клубами, ведь судьба не часто им дарит такие подарки, но всё же нужно быть сдержаннее и здраво оценивать игру команды.
А главный дельфин это Харя Кукарекейн, на втором месте Икарди, на третьем Симулярес. Аха-ха)
anyway
anyway
   338 / 932
05 декабря в 18:44
эти боссы бабло стабильно качают, вот и на турнирную таблицу пофиг
dimagas1
dimagas1
   343 / 932
05 декабря в 18:43
Ну такое, все временно.Когда ливер был в упадке,МЮ скакал на коне ,теперь все поменялось.
ману дель мораль
ману дель мораль
   309 / 932
05 декабря в 18:05
Да МЮ я смотрю вообще ничего в последнее время не боится)
lobsterdam
lobsterdam
   273 / 932
05 декабря в 17:45
статейка любопытная, но весьма противоречивая (и нашим, и вашим), примеров не приведу, сами прочтете. Но все-таки, почему Андерсон неудачливый, если четыре титула? А Джеррард - нет? А по-моему, не выросло еще поколение игроков, которое украсило бы своей игрой не только МЮ, но и другие клубы! И ЖМ сам признает, что есть игроки, но нет команды! И то, что виноваты в основном сами игроки, подтверждает сам автор, когда говорит о том, что Рэшфорд не реализовал подряд 10 выходов на ворота. А Лукаку? Вот то-то и оно!
DXTK
DXTK ответил Великий Князь
   120 / 932
05 декабря в 17:24
Ну а чё? Отличное место для крепенького середняка.
этот крепинький середняк, кое кого на их нем же поле уделал 1-2, и Моур скорчивший гримасу, от которой вызвал массовые бурление в задних проходах у кабинетных ребят с главным дельфином во главе....а еще и у фанов разрывы были.
DXTK
DXTK
   120 / 932
05 декабря в 17:13
Мне из текста понравилось такое сравнение - У Андерсона 4 чемпионских титула, у Джеррарда – 0,,.....боюсь щас ливерные изойдут на жидкость над которой мухи летают.

Пожелаю МЮ отличной игры и победы над третьим клубом Лондона.
Ruslik1982
Ruslik1982
   111 / 932
05 декабря в 16:54
если вернуть Ибрагимовича и Руни - денег можно еще больше будет срубить
Великий Князь
Великий Князь
   5 / 932
05 декабря в 16:46
Ну а чё? Отличное место для крепенького середняка.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   202 / 932
05 декабря в 16:05
Тут ведь что интересно: Моуриньо сам не ожидал такого плачевного результата от своей команды. Вроде, размышлял он, и главный тренер в команде не дурак и добился выдающихся результатов с другими командами. И игроки приличные, почти все выступают за сборные своих стран; и игра команды им поставлена - а результата нет. Жозе, думаю, догадывается, в чем не хочет признаться во всеуслышание, что футболисты в других командах, которые лидируют в АПЛ, просто немного выше классом, чем в "МЮ". Быстрее бегут, быстрее соображают, быстрее принимают решение, а потому и результат у соперника лучше, чем у его команды. Это является непреложным фактом, а потому Моуриньо придется признаться самому себе, что занять призовое место в этом сезоне будет нереально.
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