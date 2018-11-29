«Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Ключевые расклады в ЛЕ

вчера, 10:00

Чего не хватает командам Кононова, Семака и Мусаева для еврокубковой весны? «Соккер.ру» знает ответ и готовится к решающим матчам.

Пока ни одна российская команда не вышла в плей-офф Лиги Европы, поскольку в группах «Краснодара» и «Зенита» на кону шесть пунктов для каждого соперника, а отрыв между первыми и третьими строчками всего по три.

О «Спартаке» как об участнике весны тоже говорить рано – им до последнего места одно очко. А сегодня играть с «Рапидом», его занимающим. Расклады интересные, пора разобраться детальнее. А для начала уместно напомнить регламент Лиги Европы.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются:

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- количеству голов во всех матчах.

Группа J. «Краснодар»

«Быки» играют дома против аутсайдера квартета и турецкой лиги – идут в зоне вылета, 7 поражений в 13 матчах. «Краснодар» сам себе хозяин, хотя нужно и матчи соперников учитывать. Поэтому на каждый вариант результата «быков» - разные сценарии от оппонентов.

1. Победа над «Акхисаром»

Победа «Стандарда» над «Севильей». «Быкам» хватит в последнем туре ничьей. Но если «Стандард» наберет 6 пунктов в двух турах, то «Краснодару» нельзя проигрывать в Испании. Хотя в таком случае нужно считать общую разницу (с бельгийцами обменялись одинаковыми победами).

Ничья или победа испанцев над бельгийцами. Если «Краснодар» обыгрывает «Акхисар», а «Севилья» отберет очки у «Стандарда», то лидеры группы дружно идут в плей-офф. Сегодня «быкам» логично выиграть – последняя еврокубковая домашняя игра за год, и поболеть за ничью «Севильи». А судьбу первой строчки решат в Испании.

Ничья с «Акхисаром»

Когда есть соперник, с которым обменялись одинаковыми победами – как «Стандард» для «Краснодара», домашние ничьи с аутсайдерами всегда коварные. Для гарантии плей-офф нужно будет обыгрывать «Севилью» в гостях, что сделать после домашней победы будет невероятно сложно – испанцы будут мстить. В случае мировой в Краснодаре хороших вариантов станет меньше, если «Севилья» не обыграет «Стандард». Если обыграет – будет важно не проигрывать в Испании крупно, чтобы разницу мячей не испортить.

Поражение от «Акхисара»

«Севилья» выигрывает у «Стандарда». Даже так останутся неплохие варианты. «Краснодар» может выйти из группы, если проиграет сегодня, но затем получит ничью в Испании с позволения лидера группы, обыгравшего бельгийцев.

Ничья «Севильи» и «Стандарда». Не ужасный результат, ведь при ничьей соперников даже мировой в Испании в шестом туре может хватить для второго места (если с турками не уступить дома крупно). Но тут уже начинаются игры разума. Поражение в Андалусии в этом варианте вряд ли устроит.

«Стандард» обыгрывает «Севилью». Если в шестом туре забить в Испании дважды, но проиграть 3:2 – можно опередить «Севилью». А если у всех в итоге будет по 10 пунктов (в последнем две ничьи), то придется считать дополнительные показатели без учета матчей с аутсайдером. И это будет лучший расклад для «быков», чем для тех, кто набрал с турками по шесть пунктов. Но до такого доводить не хотелось бы.

Общий вывод: победа «Краснодара» над «Акхисаром», если «Севилья» не подведет со «Стандардом», превратит шестой тур в борьбу за первое место. Фаворитам группы сегодня нужно подтвердить класс.

Группа С. «Зенит»

«Зенит» полностью зависит строго от себя, а даже «Краснодару» важно, как там сыграют соперники. У Семака все просто – играют с прямым конкурентом, пока «Славия» воюет с аутсайдером группы. «Зенит» - лидер заплыва, но до плей-офф нужно догрести.

Победа над «Копенгагеном»

В случае домашнего успеха с датчанами выходят в плей-офф. На матч соперников можно не смотреть. Впрочем, если у «Бордо» взыграет гордость и обставят «Славию» сегодня, то петербуржцам трех пунктов хватит для досрочного первого места.

А если чехи выиграют у французов, то надо будет набрать против них очки, если захочется сохранить первую строчку. Или проиграть в Праге с разницей в один мяч, но забитыми мячами – такой вариант появится, если «Славия» и «Бордо» сыграют вничью.

Ничья с «Копенгагеном»

В Копенгагене была ничья 1:1, так что «Зенит» при мировой 0:0 сразу попадает в плей-офф. Уже не важно, как играют чехи и французы. А вот если будет ничья 1:1 – нужно считать дополнительные показатели, если в последнем туре организуется равенство пунктов с датчанами.

Более крупные мировые значат, что в последнем туре нельзя проигрывать – при равенстве по очкам «Копенгаген» получит преимущество по личным встречам из-за голов на выезде. Проще говоря, среди мировых лучшая та, на которую нельзя с первых минут играть никому и никогда – 0:0.

Проигрыш «Копенгагену»

Надеяться на податливость датчан не стоит – «Рубин» когда-то уже доигрался, недооценив земляков статуи Русалочки. Хотя даже на случай провала есть варианты. Если «Бордо» обыграет «Славию», то петербуржцам достаточно будет не проиграть в Чехии, что сделать определенно можно.

А вот если будущий соперник обыграет французов, то «Зенит» окажется на грани вылета из еврокубков на групповом этапе. Ведь надо будет выиграть в шестом туре или же надеяться, что «Копенгаген» после успеха в Санкт-Петербурге уступит аутсайдеру группы.

Общий вывод: даже в случае поражения «Зенит» сохранит шансы, но лучше не рисковать и победить сегодня. Три очка с учетом, что встречают конкурента, а не аутсайдера группы, гарантируют путевку в плей-офф.

Группа G. «Спартак»

Играют с аутсайдером, как «быки», но есть разница. Во-первых, «Рапид» в конце сентября переиграл «Спартак». Во-вторых, отрыв «красно-белых» небольшой, а «Рейнджерс» не потерял шансы настичь команду Кононова. Рассмотрим разные сценарии.

Победа над «Рапидом»

Победа испанцев над Джеррардом. Обыграв «Рапид», «Спартак» гарантирует себе еврокубковую весну, если «Вильярреал» параллельно обыграет «Рейнджерс», ведь над шотландцами есть преимущество по личным встречам.

Ничья «Рейнджерс» и «Вильярреала». Тоже нормальный вариант, ведь «Спартак» окажется первым в группе и сможет в Испании точно выйти в плей-офф, если сыграет вничью. Важно на три пункта опередить шотландцев.

«Рейнджерс» обыгрывает испанцев. Опасный расклад. Если у Джеррарда и Кононова будет по 8 пунктов, а у «Вильярреала» всего 6, то успех шотландцев против «Рапида» при поражении «Спартака» в Испании оставит москвичей за бортом.

Ничья с «Рапидом»

Во-первых, если подписать мировую с аутсайдером, то надо будет выигрывать в Испании, ведь при других исходах с «Вильярреалом» выйти можно будет лишь при помощи конкурентов.

Во-вторых, имея преимущество по личным встречам над «Рейнджерс», «Спартак» пропустил дома трижды от «Вильярреала», и даже «Рапиду» по личным будет уступать. Нельзя подобное допускать.

Поражение от «Рапида»

Испанцы обыгрывают шотландцев. «Рейнджерс» достаточно будет набрать очки с «Рапидом» - будут выше в таблице, если «Спартак» уступит в Испании. Надеяться на две ничьи в шестом туре опасно, а обыграть испанцев в гостях - сложно.

Ничья в параллельном матче. «Рапид» будет драться с «Рейнджерс» за очки в шестом туре, ведь будет иметь на 2 пункта больше, чем «Спартак». Но в таком случае москвичам надо обыгрывать «Вильярреал», и ниже второго места не опустятся.

Джеррард обыгрывает Кальеху. Снова плохой расклад, как и все в этом пункте – в случае поражения от австрийцев сегодня. Если «Спартак» пропускает «Рапид» выше, а шотландцы набирают сразу на три очка больше, то нужна победа в Испании.

Общий вывод: «Спартаку» нужна победа, но при этом не помешает успех «Вильярреала» - тогда обе команды шагнут в плей-офф, а первое место поделят в последнем туре.

Сколько команд будут в плей-офф ЛЕ ?

Теоретически все три участника от России сегодня могут пройти в плей-офф, хотя только «Зенит» в случае победы не зависит от соперников. Остальным нужно ждать выгодный результат во втором матче своей группы, хотя «Краснодар» вполне его может дождаться.

А вот о мировых и поражениях думать не хочется. Для всех осечки усложнят жизнь, ведь все еще могут остаться без путевки в плей-офф. Но точно надо учитывать, что и «Рапид», и «Копенгаген» шансы на плей-офф не потеряли, только «Акхисар» уже завершил борьбу.

Задача у тройки категоричная, но расклад нормальный. Все российские команды сыграют дома. Соперники непростые, но состояние боевое – ждем правильный футбол и ставки на победы.