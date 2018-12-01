«Спартак» против «Локомотива». Честь «красно-белых» на кону

Проиграв Сёмину, Кононов получит статус Рианчо. «Соккер.ру» ждет от «Спартака» усилий, а от «Локомотива» - следования свежим успехам, а не стартовым неудачам.
Кто диктует условия в дерби?
Раньше «Локомотив» - был отрезок из семи матчей с 4 победами и 3 ничьими «железнодорожников». Потом «Спартак» вырвал три победы в четырех встречах при одной ничьей – короткая серия завершилась в скандальном финале Суперкубка 2017.
В чемпионском сезоне сначала «Локомотив» отыгрался в лучшем за последние годы дерби – выиграл 3:4 в гостях. А затем ранней весной в снежном бою на родном поле Игнатьев предопределил судьбу титула. Вынес мяч из пустых ворот, отбились, хотя «Спартак» атаковал чаще и агрессивнее.
В первом круге снова были нули, и снова у «красно-белых» насчитали больше подходов – 8:17 по ударам, 3:6 по попаданиям. «Спартак» чаще диктует условия в дерби по игре, но не всегда играет первым номером продуктивно и на победу.
Какую тактику выберут Кононов и Сёмин?
Даже в победной игре с «Галатасараем» дома «Локомотив» отдавал мяч турецкому сопернику. А «Спартак» против «Рапида» сыграл так, что по точным ударам счет 2:5 в пользу соперника, а по всем попыткам разница в два раза – 7:14. У Кононова не получилось надавить на команду, чтобы ауты не бросали в аут.
Команды в разной форме. У «Локомотива» 4 победы, 1 ничья и 1 поражение в РПЛ, а у «Спартака» на таком же отрезке 3 поражения, 1 ничья и 2 победы, первая из которых над «Енисеем» 2:3, а вторая против «Крыльев Советов» - скандальная, с отсылкой к решениям арбитра. «Локомотив» точно в лучшем настроении, кроме того, отдыхал на день дольше.
Также у «Спартака» вне основы тройка человек, способных ее усилить – Жиго, Ерёменко и Зобнин, а Селихов только-только вернулся. И не факт, что Кононов сразу бросит его в бой. Тогда как у Семина только одна проблема с составом – травма Фернандеша, но португальцу позволили отдохнуть в день ЛЧ, поэтому в дерби мастер ломать «Спартак» может выйти.
В целом же нет поводов для сюрпризов, поскольку Кононов покажет непоследовательность, отступив от «4-4-1-1» (с переходом в «4-2-3-1»), убрав с поля Комбарова, Ещенко и Глушакова. А Сёмин как играл «4-2-3-1», так и будет – поводов дёргаться нет. У Юрия Павловича достаточно людей для такой схемы, ведь чемпионский состав практически не изменился.
Ориентировочные составы
«Спартак» (4-4-1-1): Ребров (Селихов) – Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров – Ханни, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо – Адриано – Зе Луиш.
«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – Денисов Игорь, Крыховяк – Фарфан (Фернандеш), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Смолов.
Ключевые противостояния
Глушаков – фанаты «Спартака». Денис может не справиться с давлением. Пока не справляется. Он не шел на контакт с публикой, не просил в интересах команды не свистеть. От капитанской повязки на время не отказывался. Футболисты посылают фанатов куда подальше с их претензиями. Посмотрим, как те ответят.
Зе Луиш и Адриано – Чорлука и Кверквелия. Интересная двойная дуэль, ведь очевидно, что защитники «Локомотива», играя очень сильно, когда на пике, могут показать неповоротливость, что в бою с не самыми легкими, но резкими Зе Луишем и Адриано может плохо закончиться для их бывшего соотечественника Гильерме.
Комбаров и напарник – Игнатьев. У Дмитрия точно будет напарник по флангу. Им может стать как Адриано – такое видели, так и Мельгарехо или Ханни, ведь универсалы способны менять позиции по просьбе Кононова. А у Владислава в группе поддержки всегда или Антон Миранчук, или Фарфан, грамотной подстраховки в защите нет. А вот если Игнатьев победит на своем фланге – у «Спартака» будут проблемы.
Фернандо и Глушаков – Крыховяк и Денисов. «Локомотив» может отдать «Спартаку» мяч, но нет поводов работать пассивно в день, когда на поле не будет Ерёменко и Зобнина, первый из которых обладает более умным пасом, чем Глушаков, а второй выполняет больший объем беговой работы, чем Фернандо. Крыховяк и Денисов – самые высококлассные и опытные хавбеки в этом матче, им важно выиграть личные дуэли.
Ещенко – Рыбус. У «Локомотива» со времен идеальной игры Виталия Денисова на левом фланге защиты (дело было еще до чемпионства) есть проблема на этом краю. Идову, как и Хеведес, не закроет бровку в стиле Фернандеса. А бывший крайний хавбек Рыбус не каждый раз играет одинаково круто. Но у Ещенко в двух подряд матчах брак во всех действиях под 50 %, и если к нему не приставят помощь – Ханни, Попова или Мельгарехо, «Спартак» будет без одного из флангов.
Джикия и Кутепов – Смолов. Боккетти оправился от травмы, но вряд ли Кононов уберет с поля одного из россиян, ведь ему выгодно использовать легионеров в других линиях. Отсюда вывод, что Федор Михайлович сыграет против напарников по сборной России. Черчесов будет смотреть дерби или из Дублина, или в записи, но это точно тест для Смолова. Учитывая, что в новом году будут новые матчи и вызовы в сборную, пора форварду «Локомотива» показать класс.
Интересные факты перед дерби «Спартака» и «Локомотива»
- в 10 последних дерби полное равенство: 4 ничьи, по 3 победы каждой из сторон с учетом Суперкубка России;
- неожиданное поражение чемпионов от «Урала» означает, что «Спартаку» достаточно домашней победы над «Локомотивом», чтобы настичь соперника в таблице по очкам;
- у «красно-белых» в 8 домашних поединках в РПЛ этого сезона 4 поражения и 4 победы. Завтра равенство будет нарушено в любом случае;
- «Локомотив» плохо играет в гостях в чемпионате - 3 поражения из 4 за сезон, и 2 из четырех ничьих. Почти все очки растеряли вне родных стен, а дома проиграли лишь 1 матч;
- 11 голов в 10 последних дерби забил «Спартак» - не густо, а у «Локомотива» было всего 10 поводов праздновать взятия ворот. 2.1 гола за матч – все плохо, даже перестрелка 3:4 не спасает;
- «Спартак» порой умеет не пропускать от «Локомотива» - 4 «сухаря» в 7 последних играх, а «железнодорожники» перестали допускать ошибки в гостях в РПЛ – 3 успешных выезда подряд, причем сухая серия началась в дерби с ЦСКА;
- Джикия и Глушаков в прошлом имели отношение к «Локомотиву», а вот в основе Сёмина нет «спартаковцев», как раньше. Зато у того же Денисова давние счеты с «красно-белыми», и не только у него;
- невзирая на низкую результативность дерби, можно отметить количество голов в матчах «Спартака» - в пяти последних играх всех турниров пропустили 10 голов, а забили 9, 3.8 за игру. А «Локомотиву» с более скромной разницей на таком же отрезке 7:7 (2.8) нужно поймать ошибки соседей, чтобы прервалась нулевая серия в московском дерби.
Сёмин переиграет Кононова?
Не исключено, хотя не обязательно «Локомотив» переиграет «Спартак». Тренеры виделись месяц назад. В начале ноября чемпион дома одержал победу над «Арсеналом». Дубль отпраздновал Антон Миранчук, и хотя Беляев по старой «железнодорожной» памяти возродил интригу после гола Хеведеса, фаворит матча доказал класс.
Современный «Спартак» назвать классной командой невозможно – три тренера за половину сезона, скандалы и слишком много глупых поражений от слабых соперников. А «Локомотив», преодолев кризис и морально оправившись после четырех поражений в ЛЧ, к таковым не относится.
И если отталкиваться от показателей в РПЛ, то команда Сёмина не отстает. У них больше попаданий по чужим воротам, забитых мячей, одинаковые показатели при отборе, похожее общее качество созданных и допущенных моментов. Хотя надо отметить, что на старте сезона «Спартак» лучше защищался.
Но при этом пропустили на два мяча больше. В целом «Локомотив» смотрится более целостным и зрелым, менее больным коллективом в футбольном смысле. Поэтому у Сёмина сохраняется преимущество над Кононовым даже после того, как соперник сменил команду.
Впрочем, это ведь дерби, «Спартак» разозлился после ЛЕ, понимает важность матча. В такой игре может произойти всё, что угодно – как минимальная победа любого из участников, так и ничья 3:3 или 0:0, так и разгром. Крайне сложный для прогнозирования и поэтому интересный поединок.
Прогноз «Соккер.ру»: «Локомотив» постарается перекрыть серию неудачных выездов, поэтому ставим на результативную ничью. Вероятно, «Спартак» выйдет за победой, но допустит ошибки в защите.
Спартак не хочет нормальной игры, иначе они бы не меняли сильного тренера, на непонятно что.
Спартаку не нужны болельщики, иначе они бы к ним прислушивались \, а не посылали бы на 3 веселые буквы.
Спартаку в нынешнем его виде вообще ничего не нужно.
Руководство откровенно сливает команду.
Поэтому матч вообще не интересен, ну если только болелам паровозов.
Спартак не хочет нормальной игры, иначе они бы не меняли сильного тренера, на непонятно что.
Спартаку не нужны болельщики, иначе они бы к ним прислушивались \, а не посылали бы на 3 веселые буквы.
Спартаку в нынешнем его виде вообще ничего не нужно.
Руководство откровенно сливает команду.
Поэтому матч вообще не интересен, ну если только болелам паровозов.
Не скажу что это две самые сильные команды чемпионата,да это и не нужно исходя из таблицы....но будет интересно....
Склоняюсь к победе Локо...по ряду понятных вышеописанных причин...но не думаю что будет всё просто ...
Если у Кононова и есть возможность доказать свои амбиции и правильность выбора тренера для "народной" в глазах болельщиков и руководства команды - то это именно сейчас......с Локо.....и в выездном матче с Вильярреалом чтоб запрыгнуть в евровесну....
У Локо же несомненно лучше состав...один из лучших вообще в лиге....и команда всё же не была столь сильно потрясена тренерскими перестановками и внутрикомандными противоречиями как их соперник....да и отдыха после еврокубков было на день больше...
Но если Спартак хочет по весне вписаться в борьбу за высокие места - то к победе над Крыльями надо прибавлять победы над Локо и Анжи в последних матчах перед зимней паузой....а там и Жиго вернётся и Кононов освоится и Зобнин отдохнёт...да и усиление зимой не исключено...
Красивого футбола (на сколько это возможно при минус 10-ти) и честного судейства !!!!!!!!
Не скажу что это две самые сильные команды чемпионата,да это и не нужно исходя из таблицы....но будет интересно....
Склоняюсь к победе Локо...по ряду понятных вышеописанных причин...но не думаю что будет всё просто ...
Если у Кононова и есть возможность доказать свои амбиции и правильность выбора тренера для "народной" в глазах болельщиков и руководства команды - то это именно сейчас......с Локо.....и в выездном матче с Вильярреалом чтоб запрыгнуть в евровесну....
У Локо же несомненно лучше состав...один из лучших вообще в лиге....и команда всё же не была столь сильно потрясена тренерскими перестановками и внутрикомандными противоречиями как их соперник....да и отдыха после еврокубков было на день больше...
Но если Спартак хочет по весне вписаться в борьбу за высокие места - то к победе над Крыльями надо прибавлять победы над Локо и Анжи в последних матчах перед зимней паузой....а там и Жиго вернётся и Кононов освоится и Зобнин отдохнёт...да и усиление зимой не исключено...
Красивого футбола (на сколько это возможно при минус 10-ти) и честного судейства !!!!!!!!
У нас впереди матч за три очка ,и больше ничего ,надо брать очки ,а тг что Локо дно и Спартак в поисках игры это понятно
У нас впереди матч за три очка ,и больше ничего ,надо брать очки ,а тг что Локо дно и Спартак в поисках игры это понятно
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защитники«Локомотива»,играя очень сильно, когда на пике, могут показать неповоротливость, что в бою с не самыми легкими, но резкими Зе Луишем и Адриано может плохо закончиться для их бывшего соотечественника Гильерме. -----------а что,Зе Луиш- бразилец?
,, *******
защитники«Локомотива»,играя очень сильно, когда на пике, могут показать неповоротливость, что в бою с не самыми легкими, но резкими Зе Луишем и Адриано может плохо закончиться для их бывшего соотечественника Гильерме. -----------а что,Зе Луиш- бразилец?