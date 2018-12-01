«Спартак» против «Локомотива». Честь «красно-белых» на кону

вчера, 22:00

Проиграв Сёмину, Кононов получит статус Рианчо. «Соккер.ру» ждет от «Спартака» усилий, а от «Локомотива» - следования свежим успехам, а не стартовым неудачам.

Кто диктует условия в дерби?

Раньше «Локомотив» - был отрезок из семи матчей с 4 победами и 3 ничьими «железнодорожников». Потом «Спартак» вырвал три победы в четырех встречах при одной ничьей – короткая серия завершилась в скандальном финале Суперкубка 2017.

В чемпионском сезоне сначала «Локомотив» отыгрался в лучшем за последние годы дерби – выиграл 3:4 в гостях. А затем ранней весной в снежном бою на родном поле Игнатьев предопределил судьбу титула. Вынес мяч из пустых ворот, отбились, хотя «Спартак» атаковал чаще и агрессивнее.

В первом круге снова были нули, и снова у «красно-белых» насчитали больше подходов – 8:17 по ударам, 3:6 по попаданиям. «Спартак» чаще диктует условия в дерби по игре, но не всегда играет первым номером продуктивно и на победу.

Какую тактику выберут Кононов и Сёмин?

Даже в победной игре с «Галатасараем» дома «Локомотив» отдавал мяч турецкому сопернику. А «Спартак» против «Рапида» сыграл так, что по точным ударам счет 2:5 в пользу соперника, а по всем попыткам разница в два раза – 7:14. У Кононова не получилось надавить на команду, чтобы ауты не бросали в аут.

Команды в разной форме. У «Локомотива» 4 победы, 1 ничья и 1 поражение в РПЛ , а у «Спартака» на таком же отрезке 3 поражения, 1 ничья и 2 победы, первая из которых над «Енисеем» 2:3, а вторая против «Крыльев Советов» - скандальная, с отсылкой к решениям арбитра. «Локомотив» точно в лучшем настроении, кроме того, отдыхал на день дольше.

Также у «Спартака» вне основы тройка человек, способных ее усилить – Жиго, Ерёменко и Зобнин, а Селихов только-только вернулся. И не факт, что Кононов сразу бросит его в бой. Тогда как у Семина только одна проблема с составом – травма Фернандеша, но португальцу позволили отдохнуть в день ЛЧ , поэтому в дерби мастер ломать «Спартак» может выйти.

В целом же нет поводов для сюрпризов, поскольку Кононов покажет непоследовательность, отступив от «4-4-1-1» (с переходом в «4-2-3-1»), убрав с поля Комбарова, Ещенко и Глушакова. А Сёмин как играл «4-2-3-1», так и будет – поводов дёргаться нет. У Юрия Павловича достаточно людей для такой схемы, ведь чемпионский состав практически не изменился.

Ориентировочные составы

«Спартак» (4-4-1-1): Ребров (Селихов) – Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров – Ханни, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо – Адриано – Зе Луиш.

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – Денисов Игорь, Крыховяк – Фарфан (Фернандеш), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Смолов.

Ключевые противостояния

Глушаков – фанаты «Спартака». Денис может не справиться с давлением. Пока не справляется. Он не шел на контакт с публикой, не просил в интересах команды не свистеть. От капитанской повязки на время не отказывался. Футболисты посылают фанатов куда подальше с их претензиями. Посмотрим, как те ответят.

Зе Луиш и Адриано – Чорлука и Кверквелия. Интересная двойная дуэль, ведь очевидно, что защитники «Локомотива», играя очень сильно, когда на пике, могут показать неповоротливость, что в бою с не самыми легкими, но резкими Зе Луишем и Адриано может плохо закончиться для их бывшего соотечественника Гильерме.

Комбаров и напарник – Игнатьев. У Дмитрия точно будет напарник по флангу. Им может стать как Адриано – такое видели, так и Мельгарехо или Ханни, ведь универсалы способны менять позиции по просьбе Кононова. А у Владислава в группе поддержки всегда или Антон Миранчук, или Фарфан, грамотной подстраховки в защите нет. А вот если Игнатьев победит на своем фланге – у «Спартака» будут проблемы.

Фернандо и Глушаков – Крыховяк и Денисов. «Локомотив» может отдать «Спартаку» мяч, но нет поводов работать пассивно в день, когда на поле не будет Ерёменко и Зобнина, первый из которых обладает более умным пасом, чем Глушаков, а второй выполняет больший объем беговой работы, чем Фернандо. Крыховяк и Денисов – самые высококлассные и опытные хавбеки в этом матче, им важно выиграть личные дуэли.

Ещенко – Рыбус. У «Локомотива» со времен идеальной игры Виталия Денисова на левом фланге защиты (дело было еще до чемпионства) есть проблема на этом краю. Идову, как и Хеведес, не закроет бровку в стиле Фернандеса. А бывший крайний хавбек Рыбус не каждый раз играет одинаково круто. Но у Ещенко в двух подряд матчах брак во всех действиях под 50 %, и если к нему не приставят помощь – Ханни, Попова или Мельгарехо, «Спартак» будет без одного из флангов.

Джикия и Кутепов – Смолов. Боккетти оправился от травмы, но вряд ли Кононов уберет с поля одного из россиян, ведь ему выгодно использовать легионеров в других линиях. Отсюда вывод, что Федор Михайлович сыграет против напарников по сборной России. Черчесов будет смотреть дерби или из Дублина, или в записи, но это точно тест для Смолова. Учитывая, что в новом году будут новые матчи и вызовы в сборную, пора форварду «Локомотива» показать класс.

Интересные факты перед дерби «Спартака» и «Локомотива»

- в 10 последних дерби полное равенство: 4 ничьи, по 3 победы каждой из сторон с учетом Суперкубка России;

- неожиданное поражение чемпионов от «Урала» означает, что «Спартаку» достаточно домашней победы над «Локомотивом», чтобы настичь соперника в таблице по очкам;

- у «красно-белых» в 8 домашних поединках в РПЛ этого сезона 4 поражения и 4 победы. Завтра равенство будет нарушено в любом случае;

- «Локомотив» плохо играет в гостях в чемпионате - 3 поражения из 4 за сезон, и 2 из четырех ничьих. Почти все очки растеряли вне родных стен, а дома проиграли лишь 1 матч;

- 11 голов в 10 последних дерби забил «Спартак» - не густо, а у «Локомотива» было всего 10 поводов праздновать взятия ворот. 2.1 гола за матч – все плохо, даже перестрелка 3:4 не спасает;

- «Спартак» порой умеет не пропускать от «Локомотива» - 4 «сухаря» в 7 последних играх, а «железнодорожники» перестали допускать ошибки в гостях в РПЛ – 3 успешных выезда подряд, причем сухая серия началась в дерби с ЦСКА ;



- Джикия и Глушаков в прошлом имели отношение к «Локомотиву», а вот в основе Сёмина нет «спартаковцев», как раньше. Зато у того же Денисова давние счеты с «красно-белыми», и не только у него;

- невзирая на низкую результативность дерби, можно отметить количество голов в матчах «Спартака» - в пяти последних играх всех турниров пропустили 10 голов, а забили 9, 3.8 за игру. А «Локомотиву» с более скромной разницей на таком же отрезке 7:7 (2.8) нужно поймать ошибки соседей, чтобы прервалась нулевая серия в московском дерби.

Сёмин переиграет Кононова?

Не исключено, хотя не обязательно «Локомотив» переиграет «Спартак». Тренеры виделись месяц назад. В начале ноября чемпион дома одержал победу над «Арсеналом». Дубль отпраздновал Антон Миранчук, и хотя Беляев по старой «железнодорожной» памяти возродил интригу после гола Хеведеса, фаворит матча доказал класс.

Современный «Спартак» назвать классной командой невозможно – три тренера за половину сезона, скандалы и слишком много глупых поражений от слабых соперников. А «Локомотив», преодолев кризис и морально оправившись после четырех поражений в ЛЧ , к таковым не относится.

И если отталкиваться от показателей в РПЛ , то команда Сёмина не отстает. У них больше попаданий по чужим воротам, забитых мячей, одинаковые показатели при отборе, похожее общее качество созданных и допущенных моментов. Хотя надо отметить, что на старте сезона «Спартак» лучше защищался.

Но при этом пропустили на два мяча больше. В целом «Локомотив» смотрится более целостным и зрелым, менее больным коллективом в футбольном смысле. Поэтому у Сёмина сохраняется преимущество над Кононовым даже после того, как соперник сменил команду.

Впрочем, это ведь дерби, «Спартак» разозлился после ЛЕ , понимает важность матча. В такой игре может произойти всё, что угодно – как минимальная победа любого из участников, так и ничья 3:3 или 0:0, так и разгром. Крайне сложный для прогнозирования и поэтому интересный поединок.

Прогноз «Соккер.ру»: «Локомотив» постарается перекрыть серию неудачных выездов, поэтому ставим на результативную ничью. Вероятно, «Спартак» выйдет за победой, но допустит ошибки в защите.