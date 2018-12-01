«Спартак» против «Локомотива». Честь «красно-белых» на кону

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.25 3.75 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.05 3.55 3.25
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 2.1 3.33 3.33
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб УокингУокинг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб СаутпортСаутпорт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧестерфилдЧестерфилд -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слау ТаунСлау Таун -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Челси -:-  Фулхэм 1.17 7.5 15
17:05 сегодня  Арсенал -:-  Тоттенхэм - - -
19:15 сегодня  Ливерпуль -:-  Эвертон - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 90’ Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2:3 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 4.1 1.65 4.7
03:30 15’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 1.9 3.1 4.6
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 2.75 2.95 2.7
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Гандзасар (Капан)Гандзасар - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арарат (Ереван)Арарат -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Беларусь. Высшая лига 2018, 30 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГородеяГородея -:- Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГомельГомель -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб МинскМинск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн -:- Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Днепр Мог (Могилев)Днепр Мог - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.65 4.05 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 3.15 3.5 2.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.57 4.1 5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 2.02 3.4 3.5
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1.08 9.5 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 5.3 4 1.57
Бразилия. Серия А 2018, 38 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 2.75 1.87 6
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 1:0 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.12 7.9 20
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 2.05 3.4 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе -:- Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу 2.05 3.25 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1.18 6.8 12
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара -:- Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Боруссия М - - -
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Вольфсбург 1.8 3.7 4.4
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.85 3.1 2.45
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3 3.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.5 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 2.2 3.3 3.1
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.9 3.5 3.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 3.1 3.3 2.2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.55 4.1 5.25
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 3.05 3.05 2.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.25 3.05 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.25 5.2 12
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1.22 6 11
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Жирона -:-  Атлетико М 5.3 3.35 1.77
20:30 сегодня  Барселона -:-  Вильярреал - - -
22:45 сегодня  Алавес -:-  Севилья 3.7 3.7 1.95
Испания. Сегунда 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 3.6 3.2 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.5 3.5 7.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.45 2.8 3.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.75 2.75 2.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.7 3.3 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.05 3 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Милан -:-  Парма 1.43 4.6 7.6
17:00 сегодня  Торино -:-  Дженоа 1.75 3.6 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Удинезе 1.9 3.5 4.1
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Кальяри 3 3.2 2.45
20:00 сегодня  Кьево -:-  Лацио 7.5 4.3 1.45
22:30 сегодня  Рома -:-  Интер 2.7 3.5 2.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.8 3.6 4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.65 3.8 4.7
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна -:- Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.4 3.4 2.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2.65 3.25 2.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.05 3.2 2.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.8 3.5 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 4.7 1.3
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 16 тур 1 X 2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) -:- Логотип футбольный клуб Зенит (мол) (Санкт-Петербург)Зенит (мол) 3.7 3.7 1.85
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2.35 3.7 2.55
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.1 4 1.7
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Краснодар -:-  Урал 1.46 4.6 6.6
16:30 сегодня  Ростов -:-  ЦСКА - - -
19:00 сегодня  Спартак М -:-  Локомотив М 2.5 3.2 2.9
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 1.5 3.9 6.4
Сербия. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле 2.2 3.35 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.85 3.55 3.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.75 3.7 4.5
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Львов -:-  Мариуполь 2.7 3.1 2.55
18:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Олимпик Дн 1.14 7.8 14.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Дижон 2.05 3.4 3.7
19:00 сегодня  Ренн -:-  Страсбур 1.7 3.9 4.8
19:00 сегодня  Марсель -:-  Реймс 1.42 4.5 7.8
23:00 сегодня  Бордо -:-  ПСЖ 8.3 5.7 1.32
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 1.22 5.8 11.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.25 3.7 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.85 3.35 4.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1.4 4.35 7.3
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.57 3.95 5.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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«Спартак» против «Локомотива». Честь «красно-белых» на кону

вчера, 22:00

Проиграв Сёмину, Кононов получит статус Рианчо. «Соккер.ру» ждет от «Спартака» усилий, а от «Локомотива» - следования свежим успехам, а не стартовым неудачам. 

Кто диктует условия в дерби?

Раньше «Локомотив» - был отрезок из семи матчей с 4 победами и 3 ничьими «железнодорожников». Потом «Спартак» вырвал три победы в четырех встречах при одной ничьей – короткая серия завершилась в скандальном финале Суперкубка 2017. 

В чемпионском сезоне сначала «Локомотив» отыгрался в лучшем за последние годы дерби – выиграл 3:4 в гостях. А затем ранней весной в снежном бою на родном поле Игнатьев предопределил судьбу титула. Вынес мяч из пустых ворот, отбились, хотя «Спартак» атаковал чаще и агрессивнее. 

В первом круге снова были нули, и снова у «красно-белых» насчитали больше подходов – 8:17 по ударам, 3:6 по попаданиям. «Спартак» чаще диктует условия в дерби по игре, но не всегда играет первым номером продуктивно и на победу. 

Какую тактику выберут Кононов и Сёмин?

Даже в победной игре с «Галатасараем» дома «Локомотив» отдавал мяч турецкому сопернику. А «Спартак» против «Рапида» сыграл так, что по точным ударам счет 2:5 в пользу соперника, а по всем попыткам разница в два раза – 7:14. У Кононова не получилось надавить на команду, чтобы ауты не бросали в аут. 

Команды в разной форме. У «Локомотива» 4 победы, 1 ничья и 1 поражение в РПЛ, а у «Спартака» на таком же отрезке 3 поражения, 1 ничья и 2 победы, первая из которых над «Енисеем» 2:3, а вторая против «Крыльев Советов» - скандальная, с отсылкой к решениям арбитра. «Локомотив» точно в лучшем настроении, кроме того, отдыхал на день дольше. 

Также у «Спартака» вне основы тройка человек, способных ее усилить – Жиго, Ерёменко и Зобнин, а Селихов только-только вернулся. И не факт, что Кононов сразу бросит его в бой. Тогда как у Семина только одна проблема с составом – травма Фернандеша, но португальцу позволили отдохнуть в день ЛЧ, поэтому в дерби мастер ломать «Спартак» может выйти. 

В целом же нет поводов для сюрпризов, поскольку Кононов покажет непоследовательность, отступив от «4-4-1-1» (с переходом в «4-2-3-1»), убрав с поля Комбарова, Ещенко и Глушакова. А Сёмин как играл «4-2-3-1», так и будет – поводов дёргаться нет. У Юрия Павловича достаточно людей для такой схемы, ведь чемпионский состав практически не изменился. 

Ориентировочные составы

«Спартак» (4-4-1-1): Ребров (Селихов) – Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров – Ханни, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо – Адриано – Зе Луиш. 

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – Денисов Игорь, Крыховяк – Фарфан (Фернандеш), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Смолов. 

Ключевые противостояния

Глушаков – фанаты «Спартака». Денис может не справиться  с давлением. Пока не справляется. Он не шел на контакт с публикой, не просил в интересах команды не свистеть. От капитанской повязки на время не отказывался. Футболисты посылают фанатов куда подальше с их претензиями. Посмотрим, как те ответят.

Зе Луиш и Адриано – Чорлука и Кверквелия. Интересная двойная дуэль, ведь очевидно, что защитники «Локомотива», играя очень сильно, когда на пике, могут показать неповоротливость, что в бою с не самыми легкими, но резкими Зе Луишем и Адриано может плохо закончиться для их бывшего соотечественника Гильерме. 

Комбаров и напарник – Игнатьев. У Дмитрия точно будет напарник по флангу. Им может стать как Адриано – такое видели, так и Мельгарехо или Ханни, ведь универсалы способны менять позиции по просьбе Кононова. А у Владислава в группе поддержки всегда или Антон Миранчук, или Фарфан, грамотной подстраховки в защите нет. А вот если Игнатьев победит на своем фланге – у «Спартака» будут проблемы. 

Фернандо и Глушаков – Крыховяк и Денисов. «Локомотив» может отдать «Спартаку» мяч, но нет поводов работать пассивно в день, когда на поле не будет Ерёменко и Зобнина, первый из которых обладает более умным пасом, чем Глушаков, а второй выполняет больший объем беговой работы, чем Фернандо. Крыховяк и Денисов – самые высококлассные и опытные хавбеки в этом матче, им важно выиграть личные дуэли. 

Ещенко – Рыбус. У «Локомотива» со времен идеальной игры Виталия Денисова на левом фланге защиты (дело было еще до чемпионства) есть проблема на этом краю. Идову, как и Хеведес, не закроет бровку в стиле Фернандеса. А бывший крайний хавбек Рыбус не каждый раз играет одинаково круто. Но у Ещенко в двух подряд матчах брак во всех действиях под 50 %, и если к нему не приставят помощь – Ханни, Попова или Мельгарехо, «Спартак» будет без одного из флангов. 

Джикия и Кутепов – Смолов. Боккетти оправился от травмы, но вряд ли Кононов уберет с поля одного из россиян, ведь ему выгодно использовать легионеров в других линиях. Отсюда вывод, что Федор Михайлович сыграет против напарников по сборной России. Черчесов будет смотреть дерби или из Дублина, или в записи, но это точно тест для Смолова. Учитывая, что в новом году будут новые матчи и вызовы в сборную, пора форварду «Локомотива» показать класс. 

Интересные  факты перед дерби «Спартака» и «Локомотива»

- в 10 последних дерби полное равенство: 4 ничьи, по 3 победы каждой из сторон с учетом Суперкубка России; 

- неожиданное поражение чемпионов от «Урала» означает, что «Спартаку» достаточно домашней победы над «Локомотивом», чтобы настичь соперника в таблице по очкам; 

- у «красно-белых» в 8 домашних поединках в РПЛ этого сезона 4 поражения и 4 победы. Завтра равенство будет нарушено в любом случае; 

- «Локомотив» плохо играет в гостях в чемпионате - 3 поражения из 4 за сезон, и 2 из четырех ничьих. Почти все очки растеряли вне родных стен, а дома проиграли лишь 1 матч; 

- 11 голов в 10 последних дерби забил «Спартак» - не густо, а у «Локомотива» было всего 10 поводов праздновать взятия ворот. 2.1 гола за матч – все плохо, даже перестрелка 3:4 не спасает; 

- «Спартак» порой умеет не пропускать от «Локомотива» - 4 «сухаря» в 7 последних играх, а «железнодорожники» перестали допускать ошибки в гостях в РПЛ – 3 успешных выезда подряд, причем сухая серия началась в дерби с ЦСКА
 
- Джикия и Глушаков в прошлом имели отношение к «Локомотиву», а вот в основе Сёмина нет «спартаковцев», как раньше. Зато у того же Денисова давние счеты с «красно-белыми», и не только у него; 

- невзирая на низкую результативность дерби, можно отметить количество голов в матчах «Спартака» - в пяти последних играх всех турниров пропустили 10 голов, а забили 9, 3.8 за игру. А «Локомотиву» с более скромной разницей на таком же отрезке 7:7 (2.8) нужно поймать ошибки соседей, чтобы прервалась нулевая серия в московском дерби. 

Сёмин переиграет Кононова?

Не исключено, хотя не обязательно «Локомотив» переиграет «Спартак». Тренеры виделись месяц назад. В начале ноября чемпион дома одержал победу над «Арсеналом». Дубль отпраздновал Антон Миранчук, и хотя Беляев по старой «железнодорожной» памяти возродил интригу после гола Хеведеса, фаворит матча доказал класс. 

Современный «Спартак» назвать классной командой невозможно – три тренера за половину сезона, скандалы и слишком много глупых поражений от слабых соперников. А «Локомотив», преодолев кризис и морально оправившись после четырех поражений в ЛЧ, к таковым не относится. 

И если отталкиваться от показателей в РПЛ, то команда Сёмина не отстает. У них больше попаданий по чужим воротам, забитых мячей, одинаковые показатели при отборе, похожее общее качество созданных и допущенных моментов. Хотя надо отметить, что на старте сезона «Спартак» лучше защищался. 

Но при этом пропустили на два мяча больше. В целом «Локомотив» смотрится более целостным и зрелым, менее больным коллективом в футбольном смысле. Поэтому у Сёмина сохраняется преимущество над Кононовым даже после того, как соперник сменил команду. 

Впрочем, это ведь дерби, «Спартак» разозлился после ЛЕ, понимает важность матча. В такой игре может произойти всё, что угодно – как минимальная победа любого из участников, так и ничья 3:3 или 0:0, так и разгром. Крайне сложный для прогнозирования и поэтому интересный поединок. 

Прогноз «Соккер.ру»: «Локомотив» постарается перекрыть серию неудачных выездов, поэтому ставим на результативную ничью. Вероятно, «Спартак» выйдет за победой, но допустит ошибки в защите. 

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Все комментарии
МКС
МКС ответил Jeck Denielse
   85 / 977
сегодня в 02:26
Как бы там ни было вывеска обязывает матчу быть знаковым......играют "чемпионы" последних пары сезонов..... Не скажу что это две самые сильные команды чемпионата,да это и не нужно исходя из таблицы....но будет интересно.... Склоняюсь к победе Локо...по ряду понятных вышеописанных причин...но не думаю что будет всё просто ... Если у Кононова и есть возможность доказать свои амбиции и правильность выбора тренера для "народной" в глазах болельщиков и руководства команды - то это именно сейчас......с Локо.....и в выездном матче с Вильярреалом чтоб запрыгнуть в евровесну.... У Локо же несомненно лучше состав...один из лучших вообще в лиге....и команда всё же не была столь сильно потрясена тренерскими перестановками и внутрикомандными противоречиями как их соперник....да и отдыха после еврокубков было на день больше... Но если Спартак хочет по весне вписаться в борьбу за высокие места - то к победе над Крыльями надо прибавлять победы над Локо и Анжи в последних матчах перед зимней паузой....а там и Жиго вернётся и Кононов освоится и Зобнин отдохнёт...да и усиление зимой не исключено... Красивого футбола (на сколько это возможно при минус 10-ти) и честного судейства !!!!!!!!
Спартак не хочет усиления состава, иначе они бы усилились летом.

Спартак не хочет нормальной игры, иначе они бы не меняли сильного тренера, на непонятно что.

Спартаку не нужны болельщики, иначе они бы к ним прислушивались \, а не посылали бы на 3 веселые буквы.

Спартаку в нынешнем его виде вообще ничего не нужно.

Руководство откровенно сливает команду.

Поэтому матч вообще не интересен, ну если только болелам паровозов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   39 / 977
сегодня в 02:04
Как бы там ни было вывеска обязывает матчу быть знаковым......играют "чемпионы" последних пары сезонов.....
Не скажу что это две самые сильные команды чемпионата,да это и не нужно исходя из таблицы....но будет интересно....

Склоняюсь к победе Локо...по ряду понятных вышеописанных причин...но не думаю что будет всё просто ...
Если у Кононова и есть возможность доказать свои амбиции и правильность выбора тренера для "народной" в глазах болельщиков и руководства команды - то это именно сейчас......с Локо.....и в выездном матче с Вильярреалом чтоб запрыгнуть в евровесну....

У Локо же несомненно лучше состав...один из лучших вообще в лиге....и команда всё же не была столь сильно потрясена тренерскими перестановками и внутрикомандными противоречиями как их соперник....да и отдыха после еврокубков было на день больше...

Но если Спартак хочет по весне вписаться в борьбу за высокие места - то к победе над Крыльями надо прибавлять победы над Локо и Анжи в последних матчах перед зимней паузой....а там и Жиго вернётся и Кононов освоится и Зобнин отдохнёт...да и усиление зимой не исключено...

Красивого футбола (на сколько это возможно при минус 10-ти) и честного судейства !!!!!!!!
Томик
Томик ответил NYJ
   613 / 977
сегодня в 00:44
Это дерби. Погода может внести коррективы, поэтому не стоит кого то выделять. Я за честную и красивую игру. А Глушакову достанется с обеих сторон актива болельщиков
"Дерби с локомотивом" - это ошибочная формулировка сразу, какое же это дерби. Локомотиву стыдно проигрывать - это да. Да у них даже президент - Геркус. И кстати, отстаньте вы от Глушакова. Что это за мода - собираться стаями и одного травить? Стыдоба.
steelhead
steelhead ответил Ваня лучший
сегодня в 00:26
А мне почему то кажется, что Локо выиграет легко и непринужденно. У них и игра поставлена и состав получше, да и тренер повыше классом. Хотя мне то в принципе все равно.
Мне вот тоже кажется, что Локо, скорее всего, возьмет 3 очка. Особенно, если Миранчуки перестанут косячить.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ваня лучший
   35 / 977
сегодня в 00:24
в дерби легко и непринужденно? ну даешь ,это ведь надо быстрый гол забить ,да и потом быть очень резкими ,а это Локо? нет , ООО ни не могут ,не умеют .
papic337
papic337
   287 / 977
сегодня в 00:22
С тем составом, который указан в статье, Спартак точно проиграет.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NYJ
   52 / 977
вчера в 23:22
Это дерби. Погода может внести коррективы, поэтому не стоит кого то выделять. Я за честную и красивую игру. А Глушакову достанется с обеих сторон актива болельщиков
А мне почему то кажется, что Локо выиграет легко и непринужденно. У них и игра поставлена и состав получше, да и тренер повыше классом. Хотя мне то в принципе все равно.
МКС
МКС
   85 / 977
вчера в 23:14
Пока руководство Спартака, вину в своих проигрышах возлагает не на кривоногих футболистов со "стажем", не на себя любимых, а на болельщиков. Разговоры о ЧЕСТИ неуместны.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил spawn0
   35 / 977
вчера в 23:07
нет,порвем Локо на морозе,а то было время Семин там жаловался что-то,а тут единые условия
25процентный клоун
25процентный клоун ответил NYJ
   35 / 977
вчера в 23:05
думаю он и решит
25процентный клоун
25процентный клоун ответил andre_can
   35 / 977
вчера в 23:04
Спартак смеется над твоим комментом
25процентный клоун
25процентный клоун
   35 / 977
вчера в 23:03
Бредовый заголовок и вступление,дальше читать не стал .
У нас впереди матч за три очка ,и больше ничего ,надо брать очки ,а тг что Локо дно и Спартак в поисках игры это понятно
andre_can
andre_can
   289 / 977
вчера в 22:58
и те и другие играть должны в ФНЛ!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
   143 / 977
вчера в 22:16
у «красно-белых» в 8 домашних поединках в РПЛ этого сезона 4 поражения и 4 победы. Завтра равенство будет нарушено в любом случае; -----а если ничья?
,, *******
защитники«Локомотива»,играя очень сильно, когда на пике, могут показать неповоротливость, что в бою с не самыми легкими, но резкими Зе Луишем и Адриано может плохо закончиться для их бывшего соотечественника Гильерме. -----------а что,Зе Луиш- бразилец?
NYJ
NYJ
   697 / 977
вчера в 22:10
Это дерби. Погода может внести коррективы, поэтому не стоит кого то выделять. Я за честную и красивую игру. А Глушакову достанется с обеих сторон актива болельщиков
spawn0
spawn0
   428 / 977
вчера в 21:58
-17 и переносим матч))
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