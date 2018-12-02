Матчи в Ростове-на-Дону и другие слабости ЦСКА

вчера, 13:00

Футболисты Ганчаренко притворились опытными в РПЛ , но их раскусили. «Соккер.ру» говорит о проблемах ЦСКА в день сложного выезда в гости к Карпину.

Одна победа за одиннадцать лет

Весной Ганчаренко снял проклятие. ЦСКА в чемпионатах России впервые обыграл «Ростов» на выезде с далекого 2006 года. Прервали удивительную серию, из девяти матчей не было ни одного успешного для гостей, но пять завершились победами хозяев. При этом дома с ростовчанами «армейцы» расправлялись не раз.

Впрочем, Карпину не понравилась первоапрельская шутка, обыграл ЦСКА в Москве в новом сезоне. Важный момент, ведь раньше неудачно ездили в Ростов-на-Дону в опытном составе с Игнашевичем, Березуцкими, Вернблумом и Натхо. Теперь заявку омолодили, а «Ростов» заметно прибавил с весны и стал одним из лидеров. Разрыв между командами в три очка, победа гарантирует Карпину равенство с Ганчаренко.

Частые осечки с конкурентами

Важно отметить, как «армейцы» в новом составе встречают соседей по таблице. Три поражения в первом круге случились дома, и имена победителей показательные – «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар». Не важно, что матчи были разными по сценарию. Важнее, что результат неизменный. Даже против «Спартака» была ничья 1:1.

Только «Зенит» обыграли недавно за счет прессинга, хотя там и соперник «помог». А вот «Ростов», позже уступив команде Семака, разозлился. На неделе Карпин не проигрывал «Виктории» в Лиге чемпионов, рискуя завершить групповой этап на четвертом месте. Поэтому во втором за сезон матче с «Ростовом» молодые москвичи точно не фавориты, особенно в гостях.

Команда имени удачных отрезков

«Армейцы» нестабильно играют и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Ничего удивительного, ведь молодые и многие впервые познакомились летом? Но статистика не врет и возраст не учитывает. 43 % голов в чемпионате (9 из 21) забили с 46 по 80 минуты. А поскольку еще 4 добавили до конца матча, то вывод напрашивается, но играет на руку соперникам.

ЦСКА начинает матчи по-разному – порой весьма агрессивно, но в целом лучшие отрезки выдает, когда получает на орехи от Ганчаренко в перерыве. Постоянно сдают экзамен, внося правки в антракте. Из-за этого страдает игровой рисунок, ведь ЦСКА -то ничего так команда, а через пару минут показывают футбол уровня ФНЛ . Так было в первых турах, так происходит до сих пор. Причем предсказать, когда «выключатся», сложно.

ЦСКА не хватает опорного хавбека

Ильзат Ахметов – славный малый, мгновенно переучился на центрального опорного хавбека в двадцать лет, хотя раньше выступал на других позициях в полузащите. Даже приглашение получил не от сборной Киргизии – страны, где родился, а от первой команды России, за чьи молодежные сборные давно выступал.

Но как только Ахметов получил травму и не сыграл с «Викторией» - случилась очередная волевая победа соперника ЦСКА в еврокубках. Бистрович и Обляков вдвоем не справились. Вернблума не хватает! Это как вынуть из «Барселоны» Бускетса – будут проблемы, даже с учетом всех Месси мира. У «армейцев» вместо Лео молодые Чалов и Влашич, но не компенсируют потерю Понтуса. Шведа не заменили, баланс зыбкий.

Левый фланг чаще всего выключен

То болезни, то травмы, то провалы, то банальная игра… Ефремов и Обляков – полузащитники, а не левые латерали. Набабкин – центральный защитник, который может сыграть даже правого центрального. Магнуссон – универсал, который пока не тянет на роль зеркального отражения Фернандеса на противоположном фланге. Но как только Марио играет неудачно – ЦСКА оказывается без двух крыльев.

Инсайды у Ганчаренко не являются вингерами, вроде Рибери и Роббена. Влашич, Сигурдссон, Дзагоев и любой другой, впрочем, как и Головин в прошлом сезоне, не работают строго на краях, не могут поддержать латералей. Схема «3-4-2-1», и при таком рисунке нужно, чтобы оба фланга приносили пользу в атаке. Щенников пока не справляется, как и любой названный выше молодой человек, опробованный на позиции, где даже Кучаев играл.

Слишком часто надеются на Чалова

На совести Ари 21 % голов «Краснодара», как и в случае с Классоном. Дзюба и Ерохин тоже собрали по 21 % ото всех мячей «Зенита» в РПЛ на данный момент. У «Спартака» Зе Луиш в ответе за 29 % мячей, но вряд ли ЦСКА хотел бы равняться на «красно-белых» в нынешнем состоянии. Тем более у Чалова 9 голов, а это 43 % от 21 мяча команды в чемпионате. Федору всего двадцать лет, а без его участия ЦСКА набрал пунктов на зону вылета.

Парня возраста Мбаппе сделали ключом к победам, хотя не настолько одаренный как футболист, не настолько физически развитый, не в окружении Неймара, Ди Марии и Кавани играет. У Чалова постоянно удачные матчи сменяются слабыми. С «Реалом», дважды с «Ромой», с «Викторией» сыграл так себе. Пусть в чемпионате с конкурентами старается, но гол плюс пас с «Зенитом» загодя перекрыл поражением от «Локомотива», когда Федор 5 раз бил, а не забил. В завершении класса многим у ЦСКА не хватает.

Ганчаренко переигрывает в Наполеона

Аргумент о молодости как универсальный очень слабый. Сыгранность тоже есть – по цифрам этот ЦСКА ничем не хуже весеннего, пришедшего вторым. Но проиграли «Виктории», и виноват тренерский штаб с наставником, который путается в действиях и подходах. Например, ЦСКА стал иначе играть в обороне. Больше нет ведущего защитника, Ганчаренко сократил вакансию. В опорной зоне рискованные, не всегда вынужденные эксперименты. Есть вопросы к тактике на левом фланге и полуфланге.

Стандарты странные, но это уже классика для ЦСКА . Сократилось время «раскачки», рискуют чаще. Но получили нокауты от «Ростова», «Локомотива» и «Краснодара». Поэтому не стоит забывать, что сравнение с Наполеоном не всегда комплимент, а его вальс может быть Грибоедовским. Ганчаренко не настолько удачливый и тонкий, чтобы быть вторым Гвардиолой. Может работать лучше, а не ждать, что состав студентов сыграет зрело.

Виктор Михайлович бывает как тренер не по статусу дерзким. Пусть спросит Карпина, сколько титулов такая тактика приносит. Валерий Георгиевич вспомнит времена в «Спартаке» и расскажет. ЦСКА играет достаточно свежо – в рамках РПЛ вторые по xGA соперников (вторые после «Ростова»), третьи по качеству созданных моментов (после «Зенита» и «Краснодара»), на том же месте в таблице. Также по голам в тройке, а по пропущенным мячам первые с большим отрывом. Но свежесть и напор сменяются провальными отрезками, которые тренер не предсказывает.

Этот ЦСКА не пугает прямых конкурентов

Футболисты хороши, много открытий, мало разочарований, травмы также учитываем при оценке. Но остаются вопросы к тренерскому штабу. У ЦСКА из 21 гола всего 1 после розыгрыша стандарта. У «Зенита», «Локомотива» и «Спартака» по 8 таких мячей. «Армейцы» потеряли 19 пунктов из 45, играли вничью с теми, кого другие обыгрывали, а уступали прямым конкурентам. ЦСКА многим соперникам нравится – живая команда, но они их совершенно не боятся.

Брак в передачах выше, чем у «Спартака» и «Крыльев Советов». Четвертое место по ударам, но точных выстрелов меньше, чем у «Урала». ЦСКА даже слишком высоко в таблице. Если бы «Локомотив» не провалил старт сезона, если бы «Спартак» не терял очки в 9 турах из 15 – а такое было возможным, то сейчас соседи, которых «армейцы» в дерби первого круга не переиграли, шли бы выше. И в таком случае «Ростов» мог вышибить ЦСКА из зоны Лиги Европы.

До сих пор остается вероятность увидеть команду Ганчаренко на шестом или даже седьмом месте, пускай им везет с состоянием «Локомотива», «Спартака» и «Рубина». Но не стоит путать задор с качеством тренерской работы. ЦСКА старательный, но потеряли очки в 8 турах из 15, также идут на четвертое место в группе ЛЧ , обыграв «Реал». Никакого чуда нет, хотя есть старания. Показали удачную трансферная кампанию, пользуются осечками других фаворитов РПЛ .