Счастье до срока. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» могут выйти в плей-офф ЛЕ

вчера, 15:00

При благоприятном стечении обстоятельств в матчах 5-го тура все три российских клуба могут выйти в плей-офф Лиги Европы уже сегодня. «Соккер.ру» верит в счастливый четверг.

«Спартак» vs «Рапид»

Когда и где? В Москве в 18:50 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч!» и «Матч Премьер».

Что нужно для выхода из группы? Победа над «Рапидом» и поражение «Рейнджерс» от «Вильярреала» в другом матче квартета.

В первой серии соперничества с «Рапидом». Это было так давно. В сентябрьской встрече с «Рапидом» «Спартаком» руководил еще Массимо Каррера. В стартовом составе тогда вышли Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Роша, а по ходу игры на поле появился еще и Игнатов. Первый тайм завершился нулями на табло, но вскоре после перерыва «Спартак» пропустил (автогол Тимофеева), а период активности был придушен вторым голом «Рапида». Австрийцы не показали ничего особенного, в их действиях было много брака, но они, по крайней мере, выглядели организованной командой, в отличие от «Спартака».

Текущее состояние. Накануне игры с «Рапидом» на тренерском мостике «Спартака» дебютировал Олег Кононов, и под его руководством «красно-белые», наконец-то, выиграли в чемпионате России при своих болельщиках (после четырех поражений дома). Тем не менее, Олег Георгиевич пока работает с той командой, которая ему досталась от Карреры и Рианчо: функциональную готовность уже не исправишь, остается надеяться, что тактические новшества и смена настроения помогут выдать серию хороших результатов до конца года. Но ведь и «Рапид» в похожем положении! У австрийцев тоже сменился тренер: ранее команду возглавлял Горан Джуричин, в Москву «Рапид» привез Дитмар Кюхбауэр, который согласен на ничью. В чемпионате Австрии соперник «Спартака» занимает 8-е место из 12, а в Москве сыграет без трех ведущих игроков, в том числе Томаса Мурга – автора второго гола в венском матче.

Прогноз «Соккер.ру»: «Спартак» должен пользоваться собственным подъемом, связанным с приходом нового тренера, а также проблемами «Рапида»: нужно брать реванш. Симметричного счета 2:0 будет достаточно, но «красно-белые», скорее всего, пропустят и могут даже устроить приключения, поэтому 2:1 ближе. А там, глядишь, и «Вильярреал» не подкачает.

«Зенит» vs «Копенгаген»

Когда и где? В Санкт-Петербурге в 20:55 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч!».

Что нужно для выхода из группы? Победа с любым счетом принесет «Зенит» путевку в 1/16 финала. Если при этом в параллельном матче «Славия» не выиграет у «Бордо», то питерцы обеспечат себе финиш на первой строчке.

В первой серии соперничества с «Копенгагеном». «Зенит» неизменно побеждает дома в Лиге Европы, но неудачно играет на выезде в еврокубках, причем это свойство появилось не при Сергее Семаке. В этом сезоне в гостях «сине-бело-голубые» потерпели поражение и трижды сыграли вничью. Со счетом 1:1 завершился матч в Дании против «Копенгагена»: Роберт Мак отрыл счет незадолго до перерыва, а Сотириу в начале заключительной трети игры ответил своим голом. У Андрея Лунева работы было больше, чем у его оппонента, так что вратарский вклад в этот результат внушительный. Но дома «Зенит» должен сыграть против «львов» по-другому, с позиции силы.

Текущее состояние. В ноябре «Зенит» немного забуксовал: вылетел из Кубка России, проиграв «Ростову», с помощью Андрея Лунева и удачи «отскочил» на ничью в Бордо, по делу проиграл ЦСКА . Но пауза на матчи сборной пошла на пользу команде, это отметил сам Сергей Семак: в первом же матче после перерыва «сине-бело-голубые» переиграли «Ростов», взяв реванш за кубковое фиаско. В общем, к встрече Лиги Европы команда с берегов Невы подходит в хорошем состоянии. Впрочем, «Копенгаген» тоже в порядке: у «львов» всего одно поражение за два месяца (от «Славии» в ЛЕ ), они вернулись на первую строчку в чемпионате Дании. Нас ждет любопытное соперничество.

Прогноз «Соккер.ру»: «Зениту» нужна только победа, в команде понимают, что это определяющая игра. Дома «Зенит» неприступен, а «Копенгаген» не выглядит соперником, о которого дружина Семака сломает зубы. Но и на легкую победу надеяться не приходится. 1:0, 2:1, 2:0 – что-то из этой серии результатов.

«Краснодар» vs «Акхисар»

Когда и где? В Краснодаре в 20:55 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

Что нужно для выхода из группы? Набрать в пятом туре больше очков, чем «Стандард». То есть «Краснодар» устроит победа над «Акхисаром», если бельгийцы проиграют или сыграют вничью с «Севильей». «Быкам» можно и самим разойтись миром с турками в том случае, если «Стандард» уступит лидеру испанской Ла Лиги, что, как вы понимаете, весьма вероятно (в первом туре «Севилья» разорвала «Стандард» со счетом 5:1).

В первой серии соперничества с «Акхисаром». Обладатель Кубка Турции дебютировал в еврокубках матчем против «Краснодара» 20 сентября. Матч на 12-тысячном стадионе в Акхисаре прошел в равной борьбе и даже с преимуществом хозяев по моментам (5-2 по ударам в створ), но выиграла более классная команда. Единственный мяч в середине первого тайма записал на свой счет Виктор Классон, который на днях продлил контракт с «Краснодаром». После того поражения «Акхисар» проиграл еще три матча подряд и утратил шансы на выход из группы. Турки мечтают только о том, чтобы набрать первые очки в своей дебютной еврокубковой кампании.

Текущее состояние. Темпу соперника «Краснодара» не позавидуешь: «Акхисар» в этом сезоне побеждает со средней периодичностью раз в месяц, в чемпионате Турции эта команда занимает третье с конца место и уже сейчас ведет жестокую борьбу за выживание. Непосредственно перед матчем в России «Акхисар» проиграл на своем поле «Бурсаспору» 2:4. Совсем иначе чувствует себя «Краснодар». «Быки» идут на втором месте в РПЛ , два последних матча внутреннего чемпионата выиграли по 3:0, а в Лиге Европы на своем поле одолели и «Севилью», и «Стандард», причем в обоих случаях выиграли по 2:1 с волевым усилием (пропускали первые).

Прогноз «Соккер.ру»: «Акхисар» не выше уровнем, чем «Арсенал» и «Енисей», пропустившие по три мяча на «одном из красивейших стадионов Европы». «Краснодар» уверенно победит - 3:1 или 3:0, тем более турки сыграют без ряда ведущих игроков. Надеемся, и «Севилья» не оплошает в матче со «Стандардом», чтобы краснодарцы уже сегодня официально стали участниками плей-офф Лиги Европы.