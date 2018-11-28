Сёмин vs Терим. Осень патриархов

вчера, 19:00

Тренерам в сумме 136 лет, но «Соккер.ру» не сомневается, что их команды могут сыграть с молодецким задором. Готовимся к битве за престиж.

В каком состоянии соперники?

В ужасном, и это первейшая причина посмотреть матч – непредсказуемость уже подъехала. После поражения в Стамбуле со счетом 0:3 по голам и с разницей 3:8 по точным ударам, «Локомотив» провел 13 матчей. 5 поражений, 1 ничья и 7 побед. Пропустили 20 раз, забили на 4 больше.

Казалось бы, не такая уж плохая серия. Причем важно отметить, что команда Сёмина пропустила 12 голов из 20 в трех играх из 13 – от «Зенита» и от «Порту» (в 2 играх). Гильерме ошибался, оборона «привозила», но в непровальных 10 матчах всего 8 пропущенных. Отсылка к прошлому сезону и закрытой игре.

«Галатасарай» после «Локомотива» сыграл 11 матчей в Супер-Лиге и ЛЧ , 4 раза проиграл, 3 раза победил и 4 раза подписал мировые. Негусто с победами, учитывая статус фаворита турецкого сезона и провал «Фенербахче» - у команды Нойштедтера 15-е место в таблице. В 11 матчах подопечные Терима забили 9 мячей, пропустили 12, «низовая» игра.

Что за схемы ждем в поединке?

В Лиге чемпионов Терим неизменно играл «4-3-3», в Супер-Лиге экспериментировал чаще, представляя и схему «5-3-2», и «4-1-4-1», и «4-2-3-1». Одним словом, не всегда был адептом культа «4-3-3», как Рианчо. Но сегодня ждем от Императора привычный рисунок игры, хотя учитываем место проведения матча.

В Стамбуле и за его пределами турецкие клубы играют по-разному. Поскольку есть параметры, по которым «Галатасарай» худший в группе, в центре поля Инан, Донк и Н’Диайе (если Фернандо не оправился от маленькой травмы) могут отработать осторожнее, чем сыграли бы дома. Хотя опыт матчей «Локомотива» в ЛЧ подсказывает – могут пропустить, даже постоянно атакуя.

Сёмин же перед выбором схемы и подхода. У него есть люди для «5-3-2», но какой смысл держаться низко? Чорлука, Хеведес и Кверквелия готовы сыграть, но немца уже отправляли на правый край, слева были и остаются варианты, а схема «4-2-3-1» подходит Крыховяку, Денисову и братьям Миранчукам. Скорее всего, именно так сыграют. «Локомотив» под ЛЧ тренировал «5-4-1», но потом вернулся к четверке в защите.

Кого можно выделить до матча?

У «Галатасарая» по голу забили Дердийок – опытный швейцарец, Гарри Родригеш – крайний форвард из Кабо-Верде, напарник Зе Луиша по сборной. Говорили, что вингер даже интересовал «Спартак» летом. Также один мяч на счету хавбека Инана, а вот по пасам под удар выделить некого, плеймейкера не хватает.

Зато в обороне могут поставить Озана Кабака – 18 лет центральному защитнику, и если опытные Эдер или Смолов не сыграют против него круто, то простить себе не смогут. Муслеру защищают не очень качественно, Терим тасует состав в Лиге чемпионов – самые яркие игроки сыграли всего по 2 матча, а Эмре Акбаба, который провел 1 поединок, травмировался.

У «Локомотива» в ЛЧ тоже некем хвастаться. Выделить можно братьев Миранчуков – у Алексея 2 ассиста, Антон забил 1 из двух мячей, по пасам под удар они впереди всех в команде. Но когда в чемпионском коллективе больше всего обычных пасов за матч у атакующего футболиста – брата Алексея, можно констатировать, что игры пока нет. Ждем рождение героев в прямом эфире.

Ориентировочные составы

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев (Хеведес), Кверквелия, Чорлука (Хеведес), Рыбус (Идову) – Денисов, Крыховяк – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Фернандеш) – Смолов (Эдер).

«Галатасарай» (4-3-3): Муслера – Линнес, Азиз, Кабак, Нагатомо – Донк, Инан (Фернандо), Н’Диайе – Фегули (Оньекуру), Дердийок, Родригеш.

Сёмин способен обыграть Терима?

После победы над тренером «Спартака» Кононовым на его прежнем месте работы (в воскресенье встретятся снова) у Сёмина три матча, 2 поражения, нули с Бердыевым, 6 пропущенных мячей. Потеряли очки с «Уралом», отрыв «Зенита» вырос до 9 пунктов, упустили шанс на третье место.

Учитываем, что господин Терим в гостях играет без компромиссов – 3 победы и 5 поражений. Не забываем, что сегодня «Галатасарай» устроит ничья и даже поражение устроит, если в последнем туре «Локомотив» не отыграет разницу по очкам. У турецкой команды психологическое преимущество.

Но соперник помнит, что в прошлой игре в Стамбуле у «Локомотива» были очень опасные атаки. У московского клуба нет проблем с созданием моментов – по 13 ударов на игру в среднем, но есть огромная проблема с меткостью. Тут вопрос к форвардам. Классные шансы не использовали, а возрастной Фарфан устал и не помогает, как в прошлом сезоне. Хотя микротравма Фернандеша напоминает о перуанце – может сыграть с первых минут.

«Локомотив» не будет думать о дерби?

Хочется верить, что хозяева матча сегодня вспомнят – представляют Россию в Лиге чемпионов в качестве чемпиона, а не махнут рукой на еврокубки, думая о матче со «Спартаком» в воскресенье. Проиграв в 4 матчах, нужно побеждать в оставшихся. Тем более, «Галатасарай» украдкой мечтает о 2-й строчке – тоже могут играть на победу.

Груз четырех поражений и умение Терима настраивать свои команды пугает. Ведь даже мировая «Локомотив» не устроит, будет бессмысленной. Сегодня последний шанс исправить ситуацию в группе. Расклад ведь простой. Если будет победа над «Галатасараем», то дальше нужно надеяться на «Порту» в Стамбуле – чтобы не проиграли туркам, и побеждать «Шальке» на выезде.

Задача кажется неподъемной, но соперник не безгрешный. «Локомотив» задолжал фанатам, себе и каждому, кто смотрит его матчи в ЛЧ и болеет за представителя РПЛ , а долги нужно отдавать. Когда всего 47 % времени с мячом с учетом двух домашних матчей, когда 26 % составляет брак в передачах, а три удара из четырех – мимо ворот, то возникает парадокс.

«Локомотив» провалился, не сыграв ужасно во всех фазах. Даже в чемпионате больше вопросов к качеству футбола, чем в ЛЧ . Пора набирать первые очки и называть имена героев нового победного матча Сёмина в Лиге чемпионов с «Локомотивом» спустя полтора десятилетия. Юрий Павлович просил игроков быть злее на поле, но тут важнее оказаться эффективнее «Галатасарая».

Когда после 52 ударов забиваешь 2 раза, прощая соперников среднего уровня – жди беды. Нередкие поражения позади, впереди – опасный «Спартак», в дерби возможны самые различные развязки. Но трудная серия не меняет текущую задачу, сегодня выбора у опытного «Локомотива» нет. Нужна только победа, первая, долгожданная и заслуженная на поле.