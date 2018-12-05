Интриги Кубка России: снежный футбол, судьба «Краснодара» и «Спартака»

05 декабря 2018, 13:00

«Соккер.ру» готов к боям «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара». Узнайте, какие сюрпризы готовит турнир, где футбольных фаворитов не жалеют.

Новый формат улучшит Кубок?

Теперь на стадии четвертьфиналов и полуфиналов сыграют по два матча дома и в гостях. Крутая идея, если помнить, как неумение выдерживать нагрузки постоянно мешает клубам РПЛ в еврокубках. Дополнительные два матча – хорошая тренировка, а уменьшение вероятности скучных овертаймов лишь делает Кубок веселее? Не исключено. Тем более, в этот раз клубы РПЛ не проигнорировали турнир, в восьмерке самых успешных только команды из элиты. А по опыту матчей «Анжи» против «Зенита» знаем – аутсайдер лиги может обыграть фаворита. Должно быть круто, хотя есть одно «но».

Каким получится хоккей на траве?

Как знаем по теперь уже знаменитой цитате спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина: «Когда составляли календарь, везде еще было тепло». В Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге и Туле ответные матчи четвертьфиналов сыграют 23-24 февраля. Круто, все же знают, что клубы РПЛ потому и выбирают Испанию, ОАЭ или Турцию для зимней подготовки ко второй части сезона, что там прохладнее, чем в солнечной зимней России. В 2018 году в те дни в Казани было -16 и даже ниже, в Екатеринбурге чуть меньше, но тоже примерно так, как в Красноярске на выходных. Идея с ответными матчами крутая, а календарь снова не продумали. Зато будет колоритно – увидим февральский футбол, как уже начали привыкать!

Атмосфера и сюжеты порадуют?

Давайте считать. В прошлом году играли четвертьфинальные матчи в Хабаровске, Перми, Санкт-Петербурге («Тосно» на «Петровском») и Самаре. При всем уважении, тут только один город, где собирают достойное количество фанатов на трибунах. Первый четвертьфинал в Оренбурге разочаровал по посещаемости – 1 615 зрителей, но в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Туле, Москве и Екатеринбурге можем увидеть другую картину, даже в декабре и феврале. В Казани не увидим, но теперь вероятность четвертьфиналов и полуфиналов с полными трибунами выше, чем раньше. В прошлом году на стадии 1/4 финала увидели 2 нулевые ничьи и 7 голов, а сейчас 6 забили в первом матче из 8. Должно быть интереснее!

«Краснодар» будет драться за Кубок?

Благодаря слабостям «Зенита» вырисовывается перспектива борьбы за чемпионство. Плей-офф ЛЕ и Кубка отходят на второй план? Не факт, ведь не получается обвинить «быков» в «сливе» домашнего кубка. В отличие от ЦСКА , третий состав пока не ставили. С другой стороны, в прошлом году вылетели от «Томи». За сезон до этого упустили шикарную возможность сыграть в финале – уступили по пенальти «Уралу», который позже соперничал с «Локомотивом» за трофей. Сейчас «быкам» нужно пройти «Ростов», затем победителя пары Семин-Бердыев, а потом и финал, если у «Спартака» сложится. Путь для тех, кто серьезно отнесется к Кубку России. Хватит ли у «Краснодара» сил и мотивации? Еще одна интрига.

Как скажется опыт прежних поединков?

Все из РПЛ , все играли между собой. «Оренбург» - новичок лиги, в первом круге сыграл с «Арсеналом» в Туле 2:2. Как видите, яркий футбол не прошел мимо, когда встретились в Кубке России. У «Локомотива» и «Рубина» интересная история взаимоотношений – в последнее время перешли на размен минимальными победами и ничьими, но раньше было веселее. «Рубин» проигрывал в Москве 3:0, «Локомотив» громили как раз в Кубке России 4:0. У «Спартака» и команды Парфенова тоже «все сложно». Москвичи дома проиграли «Уралу» 1:2, а весной тоже с тем же счетом, только в гостях. И кто помнит, что до этого было 4 подряд победы? «Краснодар» и «Ростов» живут рядом, но в 18 матчах между ними у команды Карпина 1 победа, если не учитывать серию пенальти в финале Кубка.

Бои Семина и Бердыева порадуют?

«Локомотив» может стать участником яркого матча, но способен разочаровать – порой получаются скучные поединки. «Рубин» помешался на мировых, ничего хорошего для команды в постоянных компромиссах нет. Конечно, сегодня казанцы в Москве и от результативной ничьей не откажутся, но «Локомотив» проигрывал многим в родных стенах в этом сезоне. С другой стороны, поражение в дерби от «Спартака» скажется на желании футболистов Семина – явно хотят взять реванш в турнире, который традиционно считается удобным для команды. «Железнодорожники» могут пройти «Рубин», ведь это не всегда везучая, ошибающаяся, но опытная команда.

Снова возможен середняк-финалист?

После финала «Тосно» и «Авангарда» возможно все. За последние десять лет в финалах бывали «Сибирь», «Анжи», «Ростов», «Кубань» и «Урал» - команды, которые никогда не выигрывали чемпионат России, в отличие от «Локомотива», «Рубина» или «Спартака». Теперь 15 мая в «Лужниках» хотят сыграть коллективы Парфенова, Черевченко и Федотова, причем все собраны в одной части сетки. Но вряд ли «Спартаку» повезло, что снова у них якобы «легкие» оппоненты. «Урал» был в финале, «Арсенал» обыграл «Оренбург» в первом матче 2:4, это заявка на полуфинал. Даже если «Спартак» не подведет, Кононов может встретить бывших – «Арсенал» и «Краснодар», а это всегда опасно и увлекательно.

«Ростов» повторит старые кубковые трюки?

Из четырех пар только в одной бывшие соперники по финалу. «Ростов» Божовича выиграл трофей, когда обыграл «Краснодар» в серии пенальти в Каспийске в 2014 году. Плетикоса помог ростовчанам, Сигурдссон и Газинский не забили пенальти, как и Гацкан. Перейра и Ари тоже играли в том матче, так что новое противостояние – повод для реванша. Впрочем, Карпин не является тренером, который избалован трофеями, а если «Ростов» хочет привезти на новый стадион еврокубки, то самый верный шаг – выиграть Кубок России. Тогда получат путевку сразу в групповой этап Лиги Европы, а это три гарантированных поединка дома и шесть вообще. Сетка сложная, но нет смысла сдаваться, если прошли «Зенит».

«Спартак» выиграет долгожданный трофей?

Кононов не разбалован большими победами, а «красно-белые» не брали Кубок России с 2003 года. Показательный момент, ведь турнир этот для прокачки и демонстрации характера. «Спартак» на характере играет далеко не всегда. Зато в недавнем интервью Ещенко удивлялся, неужели фанаты думают, что футболисты «сливали» матч «Тосно»? Конечно же, никто не думает, что промахи были специальными. Думают, что в хороший футбол в решающий момент играть не умеют – а это намного хуже теории заговоров. «Спартак» способен вылететь от Парфенова, от Черевченко, от Федотова, или позже от любого из четверки потенциальных соперников по финалу. Но судьба «красно-белых» в турнире - одна из ключевых интриг.

Кто сыграет и победит в финале в «Лужниках»?

На данный момент существует шестнадцать разных вариантов финала. Сетка турнира сформирована, «Локомотив», «Рубин», «Краснодар» и «Ростов» определят одного из финалистов. «Спартак», «Урал», «Оренбург» и «Арсенал» - другого. Фанаты ЦСКА и «Зенита» скажут, что «красно-белых» хотят видеть в финале? Наверное, организаторам матча в «Лужниках» хочется, чтобы трофей разыгрывали москвичи. Только вместо «Оренбурга» с «Арсеналом» мог играть ЦСКА – тогда ждали бы два дерби в полуфинале. Но их не будет, зато возможен как финал «Урал» - «Ростов», так и матч «Краснодар» - «Спартак». Также не исключено новое московское дерби с «Локомотивом» в «Лужниках».

А вы кого видите в финале Кубка России и с трофеем в руках? Глушакова, Гацкана, Мартыновича, Денисова или другого капитана?