Интриги Кубка России: снежный футбол, судьба «Краснодара» и «Спартака»

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
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Интриги Кубка России: снежный футбол, судьба «Краснодара» и «Спартака»

05 декабря 2018, 13:00

«Соккер.ру» готов к боям «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара». Узнайте, какие сюрпризы готовит турнир, где футбольных фаворитов не жалеют. 

Новый формат улучшит Кубок?

Теперь на стадии четвертьфиналов и полуфиналов сыграют по два матча дома и в гостях. Крутая идея, если помнить, как неумение выдерживать нагрузки постоянно мешает клубам РПЛ в еврокубках. Дополнительные два матча – хорошая тренировка, а уменьшение вероятности скучных овертаймов лишь делает Кубок веселее? Не исключено. Тем более, в этот раз клубы РПЛ не проигнорировали турнир, в восьмерке самых успешных только команды из элиты. А по опыту матчей «Анжи» против «Зенита» знаем – аутсайдер лиги может обыграть фаворита. Должно быть круто, хотя есть одно «но».  

Каким получится хоккей на траве?

Как знаем по теперь уже знаменитой цитате спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина: «Когда составляли календарь, везде еще было тепло». В Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге и Туле ответные матчи четвертьфиналов сыграют 23-24 февраля. Круто, все же знают, что клубы РПЛ потому и выбирают Испанию, ОАЭ или Турцию для зимней подготовки ко второй части сезона, что там прохладнее, чем в солнечной зимней России. В 2018 году в те дни в Казани было -16 и даже ниже, в Екатеринбурге чуть меньше, но тоже примерно так, как в Красноярске на выходных. Идея с ответными матчами крутая, а календарь снова не продумали. Зато будет колоритно – увидим февральский футбол, как уже начали привыкать! 

Атмосфера и сюжеты порадуют?

Давайте считать. В прошлом году играли четвертьфинальные матчи в Хабаровске, Перми, Санкт-Петербурге («Тосно» на «Петровском») и Самаре. При всем уважении, тут только один город, где собирают достойное количество фанатов на трибунах. Первый четвертьфинал в Оренбурге разочаровал по посещаемости – 1 615 зрителей, но в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Туле, Москве и Екатеринбурге можем увидеть другую картину, даже в декабре и феврале. В Казани не увидим, но теперь вероятность четвертьфиналов и полуфиналов с полными трибунами выше, чем раньше. В прошлом году на стадии 1/4 финала увидели 2 нулевые ничьи и 7 голов, а сейчас 6 забили в первом матче из 8. Должно быть интереснее!  

«Краснодар» будет драться за Кубок?

Благодаря слабостям «Зенита» вырисовывается перспектива борьбы за чемпионство. Плей-офф ЛЕ и Кубка отходят на второй план? Не факт, ведь не получается обвинить «быков» в «сливе» домашнего кубка. В отличие от ЦСКА, третий состав пока не ставили. С другой стороны, в прошлом году вылетели от «Томи». За сезон до этого упустили шикарную возможность сыграть в финале – уступили по пенальти «Уралу», который позже соперничал с «Локомотивом» за трофей. Сейчас «быкам» нужно пройти «Ростов», затем победителя пары Семин-Бердыев, а потом и финал, если у «Спартака» сложится. Путь для тех, кто серьезно отнесется к Кубку России. Хватит ли у «Краснодара» сил и мотивации? Еще одна интрига. 

Как скажется опыт прежних поединков?

Все из РПЛ, все играли между собой. «Оренбург» - новичок лиги, в первом  круге сыграл с «Арсеналом» в Туле 2:2. Как видите, яркий футбол не прошел мимо, когда встретились в Кубке России. У «Локомотива» и «Рубина» интересная история взаимоотношений – в последнее время перешли на размен минимальными победами и ничьими, но раньше было веселее. «Рубин» проигрывал в Москве 3:0, «Локомотив» громили как раз в Кубке России 4:0. У «Спартака» и команды Парфенова тоже «все сложно». Москвичи дома проиграли «Уралу» 1:2, а весной тоже с тем же счетом, только в гостях. И кто помнит, что до этого было 4 подряд победы? «Краснодар» и «Ростов» живут рядом, но в 18 матчах между ними у команды Карпина 1 победа, если не учитывать серию пенальти в финале Кубка.    

Бои Семина и Бердыева порадуют?

«Локомотив» может стать участником яркого матча, но способен разочаровать – порой получаются скучные поединки. «Рубин» помешался на мировых, ничего хорошего для команды в постоянных компромиссах нет. Конечно, сегодня казанцы в Москве и от результативной ничьей не откажутся, но «Локомотив» проигрывал многим в родных стенах в этом сезоне. С другой стороны, поражение в дерби от «Спартака» скажется на желании футболистов Семина – явно хотят взять реванш в турнире, который традиционно считается удобным для команды. «Железнодорожники» могут пройти «Рубин», ведь это не всегда везучая, ошибающаяся, но опытная команда. 

Снова возможен середняк-финалист?

После финала «Тосно» и «Авангарда» возможно все. За последние десять лет в финалах бывали «Сибирь», «Анжи», «Ростов», «Кубань» и «Урал» - команды, которые никогда не выигрывали чемпионат России, в отличие от «Локомотива», «Рубина» или «Спартака». Теперь 15 мая в «Лужниках» хотят сыграть коллективы Парфенова, Черевченко и Федотова, причем все собраны в одной части сетки. Но вряд ли «Спартаку» повезло, что снова у них якобы «легкие» оппоненты. «Урал» был в финале, «Арсенал» обыграл «Оренбург» в первом матче 2:4, это заявка на полуфинал. Даже если «Спартак» не подведет, Кононов может встретить бывших – «Арсенал» и «Краснодар», а это всегда опасно и увлекательно. 

«Ростов» повторит старые кубковые трюки?

Из четырех пар только в одной бывшие соперники по финалу. «Ростов» Божовича выиграл трофей, когда обыграл «Краснодар» в серии пенальти в Каспийске в 2014 году. Плетикоса помог ростовчанам, Сигурдссон и Газинский не забили пенальти, как и Гацкан. Перейра и Ари тоже играли в том матче, так что новое противостояние – повод для реванша. Впрочем, Карпин не является тренером, который избалован трофеями, а если «Ростов» хочет привезти на новый стадион еврокубки, то самый верный шаг – выиграть Кубок России. Тогда получат путевку сразу в групповой этап Лиги Европы, а это три гарантированных поединка дома и шесть вообще. Сетка сложная, но нет смысла сдаваться, если прошли «Зенит». 

«Спартак» выиграет долгожданный трофей?

Кононов не разбалован большими победами, а «красно-белые» не брали Кубок России с 2003 года. Показательный момент, ведь турнир этот для прокачки и демонстрации характера. «Спартак» на характере играет далеко не всегда. Зато в недавнем интервью Ещенко удивлялся, неужели фанаты думают, что футболисты «сливали» матч «Тосно»? Конечно же, никто не думает, что промахи были специальными. Думают, что в хороший футбол в решающий момент играть не умеют – а это намного хуже теории заговоров. «Спартак» способен вылететь от Парфенова, от Черевченко, от Федотова, или позже от любого из четверки потенциальных соперников по финалу. Но судьба «красно-белых» в турнире - одна из ключевых интриг.

Кто сыграет и победит в финале в «Лужниках»?

На данный момент существует шестнадцать разных вариантов финала. Сетка турнира сформирована, «Локомотив», «Рубин», «Краснодар» и «Ростов» определят одного из финалистов. «Спартак», «Урал», «Оренбург» и «Арсенал» - другого. Фанаты ЦСКА и «Зенита» скажут, что «красно-белых» хотят видеть в финале? Наверное, организаторам матча в «Лужниках» хочется, чтобы трофей разыгрывали москвичи. Только вместо «Оренбурга» с «Арсеналом» мог играть ЦСКА – тогда ждали бы два дерби в полуфинале. Но их не будет, зато возможен как финал «Урал» - «Ростов», так и матч «Краснодар» - «Спартак». Также не исключено новое московское дерби с «Локомотивом» в «Лужниках». 

А вы кого видите в финале Кубка России и с трофеем в руках? Глушакова, Гацкана, Мартыновича, Денисова или другого капитана? 

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   668 / 932
05 декабря в 18:32
Ростов Оренбург достойный финал
Ekkimukk
Ekkimukk ответил удав
   475 / 932
05 декабря в 16:49
За последние десять лет в финалах бывали «Сибирь», «Алания», «Анжи», «Ростов», «Кубань» и «Урал» - команды, которые никогда не выигрывали чемпионат России Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1083135/krasnodar-rostov ну вообще-то Алания выигрывала чемпионат России
Подкорректировали, спасибо
yasukuni
yasukuni ответил Рыжая Борода
   288 / 932
05 декабря в 16:16
Как только нас, болельщиков СМ не называли, но "глорами"!? Такого ещё не слышал
Курица однозначно ХУДШИЙ игрок команды в течение последнего года. Топить за него могут только глоры. А я за Спартак болею этак примерно полвека. За Спартак, а не за шайку трусов, предателей и подлецов, в которую превратил команду Татарин.
Рыжая Борода
Рыжая Борода ответил yasukuni
   400 / 932
05 декабря в 15:34
Как только нас, болельщиков СМ не называли, но "глорами"!? Такого ещё не слышал
spartach n1
spartach n1
   2 / 932
05 декабря в 15:24
161регион
161регион
   214 / 932
05 декабря в 15:24
Победу Ростову
7stars2
7stars2
   802 / 932
05 декабря в 14:50
Краснодар и точка.
yasukuni
yasukuni
   288 / 932
05 декабря в 14:36
Посмотрим, будут ли глоры после этого матча вопить: Безголовая курица наш капитан!
борька
борька
   89 / 932
05 декабря в 14:27
Ростову не привыкать выигрывпть кубок, удачи Ростову!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   43 / 932
05 декабря в 13:56
Ростов возьмет Кубок.
Colonist
Colonist
   131 / 932
05 декабря в 13:48
Глушак будет с кубком!
удав
удав
   160 / 932
05 декабря в 13:33
За последние десять лет в финалах бывали «Сибирь», «Алания», «Анжи», «Ростов», «Кубань» и «Урал» - команды, которые никогда не выигрывали чемпионат России
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1083135/krasnodar-rostov

ну вообще-то Алания выигрывала чемпионат России
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