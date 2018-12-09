Жалобы на состав. Семак выжимает максимум? 

вчера, 13:00

В «Зенит» сватают Ионова, а Орлов ругает игроков. «Соккер.ру» оценивает, как Семак в Санкт-Петербурге работает с футболистами.

Геннадий Сергеевич – близкий к «Зениту» человек, считает, что Семаку досталось плохое наследство, но он «выдавил из такого состава максимум, самое невозможное!» Похожую точку зрения высказывали и другие фанаты клуба.

Ждут зимы и включения Рибалты? Но у «Зенита» специфический вкус на игроков. Могут вернуть Ионова, думали вернуть Денисова. Покупали за огромные деньги Бухарова. Явно переплачивали, не только за Паредеса, Алвеша или Мамману.

Есть Ригони, Ансальди, Росина – недешевые для своих эпох. То заберут половину «Ростова», то скупят половину Аргентины. То наберут по четыре игрока на одну позиции, а среди них не окажется ни одного стабильного мастера.

Не забываем также, что за последние годы «Зенит» потерял чемпионский каркас. Халк, Витсель, Данни, Хави Гарсия, Гарай и Кришито были большими звездами в РФПЛ , но ушли, как и Широков, Зырянов или Кержаков – российские участники чемпионского «Зенита».

А теперь появилась шутка, что Каррера – кандидат в тренеры команды, если Семак не справится. Троллинг со смыслом. Массимо, хотя ему должно хватить совести не переехать в Санкт-Петербург, точно не подходит, ведь дело после перечисленных выше потерь не только в тренере.

Но как быть с заявлениями, что Семак выжимает максимум, а осечки - это результат плохой комплектации? Проверим основу и запас, ведь в одном Орлов прав – Сергей Богданович получил только Маркизио, но и от Клаудио никакого толку. Но есть ли другие игроки, которые работают на личном максимуме?

Антон Заболотный

Был нападающим основы «Тосно» - новичка лиги, забил в 19 играх 4 мяча и отдал 2 голевые. Показывал классическую игру центрального форварда – 5 побед в воздухе за матч, небрежная работа с мячом, 2.6 удара за игру. Сейчас в «Зените» у Антона 10 выходов на замену, 0 голов, 0 ассистов в РПЛ , упала точность паса, стало в шесть раз меньше ударов, полный провал. Зато в сборную зовут!

Семак выжал максимум? Нет. В «Зените» не понимают, зачем им Заболотный, и как его готовить к голам и сильным матчам.

Леандро Паредес

Будете смеяться, но в прошлом сезоне Паредес показывал такой же футбол, как и сейчас. Тогда сыграл на 1000 минут больше – забил 4 мяча против 2 сейчас, отдал 5 ассистов вместо 2. Но чаще бил по воротам, успешнее создавал моменты, чаще обводил соперников, зарабатывал фолы. У Семака не вырос по работе с мячом, не стал другим в обороне, только играть стал чуть глубже.

Семак выжал максимум? Нет. У Паредеса были крутые матчи, но если бы работал на максимуме и получал удовольствие – не думал бы о смене клуба.

Александр Ерохин

При Семаке хавбек стал намного примитивнее, но результативнее. Его отправляют вперед и ждут чуда. В результате количество передач от Ерохина, который умеет читать игру, сократилось с 43 за игру до 28, точность упала незначительно, но пропали длинные передачи, а в обороне Ерохин стал бесполезен. Александру везет с голами. Пока везет.

Семак выжал максимум? Да. У Ерохина получается простой, но полезный для «Зенита» футбол. Класса в плохой вечер всегда не хватает, но это не к тренеру вопрос.

Эльмир Набиуллин

Двадцать три года, должен расти, как тесто на дрожжах. Но в «Рубине» в прошлом сезоне показывал такой футбол, как и сейчас. Никакого качественного рывка под руководством Семака нет, хотя есть улучшение показателей в защите – отборов и перехватов, снижение частоты пасов под удары, заработанных фолов, потерь мяча и случаев плохого приема. Где-то чуть подрос, где-то просел, но точно не играет на пределе.

Семак выжал максимум? Нет. Потому и ищут левого защитника зимой – Набиуллин не заменил Кришито.

Миха Мевля

Достаточно прокрутить пропущенные «Зенитом» мячи при прямом участии Мевли, чтобы все понять. Но разве Миха всегда так играл? Если возьмете прошлый провальный сезон с Манчини, то заметите, что показатели словенца идентичны нынешним – отборы и перехваты остались на прежнем уровне, выносов стало меньше, блоков – тоже. Вот только в «Ростове» Бердыева был другой Мевля, на голову сильнее.

Семак выжал максимум? Нет. Сергей Богданович не вернул защитника на пик формы.

Себастьян Дриусси

Прибавил? Вроде бы, стало чуть больше голов и пасов за единицу времени. Но Семак не смог выжать из аргентинца стабильность, которой так не хватало при Манчини. Например, Себастьян не сдвинулся с места ни по ударам, ни по пасам под удары, ни по точности передач, ни по заработанным фолам, ни по количеству потерь и неудачных приемов мяча. Дриусси только чаще стал выдавать крутые матчи.

Семак «выжал максимум»? И да, и нет. У нового тренера Друисси лучше работает на оборону, стал немного везучее, но сказочно не играет.

Клаудио Маркизио

За половину сезона в Санкт-Петербурге сыграл в два раза меньше минут, чем за прошлый сезон, когда Аллегри его не видел в основной команде, хотя 9 раз выпустил в основе и 6 раз – со скамейки. Страшно сказать, но в РПЛ Маркизио играет хуже, чем в Италии. Упал процент точности передач, не прибавил в защите, работая глубоко, забил два мяча, но не отличился ни одним ассистом в РПЛ . Клаудио в числе разочарований первой части сезона.

Семак выжал максимум? Нет. А ведь Широков в возрасте Маркизио был игроком года – годы не оправдание.

Артем Дзюба

Зря не уехал в АПЛ ? В Туле за 900 минут Артем забил 6 мячей, отдал 3 голевые передачи, по 2.4 раза бил по воротам за матч и создавал 1.9 момента. Теперь в «Зените» у него за 1403 минуты на гол и ассист меньше. Также реже бьет, меньше делает пасов под чужие выстрелы. Выросли только выигранные единоборства, но боевитый Дзюба как маяк у острова проклятых. Манит, но не к победам.

Семак выжал максимум? Нет. Дзюба у Божовича весной сыграл полезнее, легче и веселее, чем в первой части сезона в «Зените».

Семак «выдавил невозможное»?

Шатов, Кузяев, Смольников и даже Лунев не сделали заметного рывка у Семака, кто-то даже чуть сбавил. Дриусси и Ерохин результативные, но были и безликие матчи. В команде тех, кто не играет мощнее, намного больше.

Дзюба тяжелее, чем был в «Арсенале» весной, его «Зенит» проиграл тулякам на днях 4:2. Ни в Минске в ЛЧ , ни в Каспийске в РПЛ , ни в Ростове-на-Дону в Кубке России тренер петербуржцев максимум не выжал.

Учитываем железный аргумент, что Семаку не позволили укомплектовать состав под себя. Но заявления, что Сергей Богданович работает на пределе, беспочвенные. Тренер очевидно навел порядок только в раздевалке.

Его пока не «плавят», что сказалось на результатах. Но «Зенит» - фаворит РПЛ последних трех лет, стал первым, когда разрешили грешные конкуренты. Кроме того, с «быками», «красно-белыми» и «железнодорожниками» играли дома.

Но у этой монеты две стороны – матчи второго круга пройдут в гостях, где «Зенит» часто проигрывает. Почему? Потому что из Паредеса, Дзюбы, Ерохина, Набиуллина, Кузяева, Мевли, Дриусси, Маркизио и Заболотного не сделали играющую команду.

У «Зенита» остаются проблемы, но их природа не в том, что состав бездарен. У всех перечисленных в обозримом прошлом были более успешные сезоны или отрезки. Не стоит приписывать Семаку заслуги, которых нет. Сергей Богданович и сам в прошлом сезоне с «Уфой» работал лучше, увереннее и чище, чем в «Зените», с которым проиграл 7 раз.

А сегодня поединок против учителя Бердыева, после обидной осечки в Казани «Рубин» мечтает о реванше. У них ужасная серия против «Зенита» в РПЛ – 10 матчей без побед (8 поражений). Но когда на максимуме далеко не всегда играют даже лидеры команды, какой смысл бояться такого фаворита?

Ни о каком личном прогрессе футболистов, набранных при Луческу и Манчини, как о массовом явлении при Семаке, речи не идет. «Зениту» нужно многое исправить, чтобы сохранить лидерство весной. В команде постоянно путают результат – пока есть, с качеством футбола – пока нет.

Причем зачастую придираются к футболистам, ждут зимы и закупок. Но не обращают внимания, что под руководством Семака мало кто прогрессирует, хотя в раздевалке без драк. Когда на команду 1-2 случая – король голый, но лидирует, поскольку идет сезон наглого нудизма.

ЦСКА сбросил чемпионские одежды летом. «Спартак» и «Локомотив» сами себя раздели – в 17 турах по 9 осечек на брата. Один «Краснодар» ходит по пляжу в нижнем белье, но далеко не всегда стабилен – «Зениту» проиграл, а по очкам на данный момент уступает.

Зато по качеству командой игры и цифрам нередко превосходит конкурента. Так что никакого выжимания максимума из «Зенита» нет, хотя это не обязательно минус для Семака. Если представить, что Дзюба, Паредес, Маркизио, Мевля и Заболотный за зиму станут сильнее – «Зенит» будет чемпионом, но уже благодаря реальному прогрессу.

Титул надо заслужить, 34 пункта после 16 матчей – аванс за умение ждать. Проваливались три сезона подряд, а теперь дождались момента, когда к конкурентам претензий или столько же, или еще больше. Но это не максимум, а минимум, необходимый для первого места при стечении обстоятельств.