Фантазируем! Месси против Роналду по всему миру

10 декабря 2018, 18:03

Роналду признался, что будет рад встрече с Месси в Италии, а «Соккер.ру» дополняет картину, называя страны, клубы и принципиальные битвы, которые могли бы украсить Криш и Лео.

Как было

Испания: Месси («Барселона») vs Роналду («Реал»)

Два лучших футболиста современности играли в одном чемпионате за два самых популярных клуба Вселенной на протяжении девяти лет. Во многом именно это обстоятельство, личная дуэль на фоне принципиального клубного противостояния «Реала» и «Барселоны», помогло Роналду и Месси вывести свое соперничество на планетарный уровень. И да, они определенно подстегивали друг друга, Лионель без Криштиану и Криштиану без Лионеля могли не выиграть по пять «Золотых мячей» каждый. За время девятилетнего совместного выступления в Ла Лиге аргентинец выиграл титул чемпиона Испании шесть раз, в то время как португалец завоевал «золото» Примеры лишь дважды, но он отыгрался на Лиге чемпионов: здесь счет 4:2 в пользу Роналду, а по титулам лучшего бомбардира 6:4.

Вообще-то, Криштиану 7 раз выигрывал эту индивидуальную гонку, а Месси – 5, но по одному разу взобрались на вершину до того, как съехались в Испании. Та же история с «Золотыми мячами»: во время совместного выступления в Ла Лиге Лео выиграл 5 раз, а Роналду 4, но у португальца еще один «шарик» со времен «Манчестер Юнайтед», да и последние три года в индивидуальном зачете явно остались за Роналду. Много всего произошло, тонны рекордов были побиты, но этим летом Криштиану уехал в Италию, где нет Месси. В первом большом интервью после перехода в «Ювентус» суперфорвард «Старой Синьоры» расставил все точки над «i» в этом вопросе:

«Возможно, мне не хватает Месси. Хотя, знаете что: он больше нуждается во мне, чем я в нем. Ведь я был успешен во всех клубах, где выступал, выиграл трофей со сборной. Лео – только в Испании и „Барселоне“. Но если он всем доволен, то меня это тоже устраивает. Я вылез из своей глубинки, принимал вызовы и стал фантастическим футболистом, коим остаюсь. Я уважаю Месси как человека и как коллегу, он выдающийся игрок и приятный человек, но не скучаю – ни по нему, ни по кому бы то ни было еще. А если он все-таки хочет бросить мне вызов, то ему придется перебраться в Италию, ведь мне очень нравится в Турине». Как могло бы (может) быть

А если бы Месси все же решил перебраться в Италию, то в какой клуб, чтобы соперничество с Роналду получилось особенно ярким?

Италия: Роналду («Ювентус») vs Месси («Интер» или «Наполи»)

Роналду уже играет за «Ювентус» - это аксиома, а какой клуб вы бы определили для Месси, если бы могли выбирать? Я засомневался между «Интером» и «Наполи». Чисто эмоционально склоняюсь к «Наполи» и представляю разговоры о том, что преемник Марадоны приехал в Неаполь, Диего Армандо сквозь слезы умиления благословляет соотечественника, а футбольная война между югом и севером Италии разгорается с новой силой. С другой стороны, «Ювентус» против «Интера» - это Дерби Италии, принципиальнейшее противостояние с вековой историей, грандиозными матчами, верностью, предательством, подковерными играми, пропитанное взаимной нетерпимостью. А ведь в середине года ходили слухи о том, что Лео может стать «нерадзурри». Впрочем, это скорее были не слухи, а мечты, как у нас здесь.

Англия: Роналду («Манчестер Юнайтед») vs Месси («Ливерпуль» или «Манчестер Сити»)

Если попытаться представить дуэль Криштиану и Лионеля в АПЛ , то клуб португальца – снова аксиома, ведь Роналду ассоциируется с «Манчестер Юнайтед», за который успешно играл на протяжении шести сезонов. На самом деле, даже не верится, что Криштиану еще 15 лет назад был на виду, до сих пор остается одним из сильнейших футболистов планеты и не думает сбавлять обороты или завязывать. Признавался же, что собирается играть до 41 года. К какому принципиальному сопернику «дьяволов» приписать Месси? Северо-западное дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в историческом контексте весомее для британского и мирового футбола, чем манкунианское дерби, но если ориентироваться строго на сегодняшний день, то выбор неоднозначный. Тем более в «Манчестер Сити» работает Гвардиола, а в МЮ – Моуриньо. Португальская парочка, знакомая по «Реалу», против легенд Каталонии в клетке одного английского города – это нечто!

Германия: Месси («Бавария») vs Роналду («Боруссия Дортмунд»)

Можно и наоборот, конечно. Немецкое «Дер Класикер» явно не отказалось бы от украшения в виде таких футболистов по обе стороны баррикад. Это важное уточнение, ведь сразу напрашивается шутка о том, что в Бундеслиге Роналду и Месси скорее соперничали на тренировках «Баварии», которая собирает под своими знаменами всех лучших, нежели в официальных матчах.