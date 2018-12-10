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Фантазируем! Месси против Роналду по всему миру

10 декабря 2018, 18:03

Роналду признался, что будет рад встрече с Месси в Италии, а «Соккер.ру» дополняет картину, называя страны, клубы и принципиальные битвы, которые могли бы украсить Криш и Лео.

Как было

Испания: Месси («Барселона») vs Роналду («Реал»)

Два лучших футболиста современности играли в одном чемпионате за два самых популярных клуба Вселенной на протяжении девяти лет. Во многом именно это обстоятельство, личная дуэль на фоне принципиального клубного противостояния «Реала» и «Барселоны», помогло Роналду и Месси вывести свое соперничество на планетарный уровень. И да, они определенно подстегивали друг друга, Лионель без Криштиану и Криштиану без Лионеля могли не выиграть по пять «Золотых мячей» каждый. За время девятилетнего совместного выступления в Ла Лиге аргентинец выиграл титул чемпиона Испании шесть раз, в то время как португалец завоевал «золото» Примеры лишь дважды, но он отыгрался на Лиге чемпионов: здесь счет 4:2 в пользу Роналду, а по титулам лучшего бомбардира 6:4. 

Вообще-то, Криштиану 7 раз выигрывал эту индивидуальную гонку, а Месси – 5, но по одному разу взобрались на вершину до того, как съехались в Испании. Та же история с «Золотыми мячами»: во время совместного выступления в Ла Лиге Лео выиграл 5 раз, а Роналду 4, но у португальца еще один «шарик» со времен «Манчестер Юнайтед», да и последние три года в индивидуальном зачете явно остались за Роналду. Много всего произошло, тонны рекордов были побиты, но этим летом Криштиану уехал в Италию, где нет Месси. В первом большом интервью после перехода в «Ювентус» суперфорвард «Старой Синьоры» расставил все точки над «i» в этом вопросе:

«Возможно, мне не хватает Месси. Хотя, знаете что: он больше нуждается во мне, чем я в нем. Ведь я был успешен во всех клубах, где выступал, выиграл трофей со сборной. Лео – только в Испании и „Барселоне“. Но если он всем доволен, то меня это тоже устраивает. Я вылез из своей глубинки, принимал вызовы и стал фантастическим футболистом, коим остаюсь. Я уважаю Месси как человека и как коллегу, он выдающийся игрок и приятный человек, но не скучаю – ни по нему, ни по кому бы то ни было еще. А если он все-таки хочет бросить мне вызов, то ему придется перебраться в Италию, ведь мне очень нравится в Турине». 

Как могло бы (может) быть

А если бы Месси все же решил перебраться в Италию, то в какой клуб, чтобы соперничество с Роналду получилось особенно ярким?

Италия: Роналду («Ювентус») vs Месси («Интер» или «Наполи»)

Роналду уже играет за «Ювентус» - это аксиома, а какой клуб вы бы определили для Месси, если бы могли выбирать? Я засомневался между «Интером» и «Наполи». Чисто эмоционально склоняюсь к «Наполи» и представляю разговоры о том, что преемник Марадоны приехал в Неаполь, Диего Армандо сквозь слезы умиления благословляет соотечественника, а футбольная война между югом и севером Италии разгорается с новой силой. С другой стороны, «Ювентус» против «Интера» - это Дерби Италии, принципиальнейшее противостояние с вековой историей, грандиозными матчами, верностью, предательством, подковерными играми, пропитанное взаимной нетерпимостью. А ведь в середине года ходили слухи о том, что Лео может стать «нерадзурри». Впрочем, это скорее были не слухи, а мечты, как у нас здесь.

Англия: Роналду («Манчестер Юнайтед») vs Месси («Ливерпуль» или «Манчестер Сити»)

Если попытаться представить дуэль Криштиану и Лионеля в АПЛ, то клуб португальца – снова аксиома, ведь Роналду ассоциируется с «Манчестер Юнайтед», за который успешно играл на протяжении шести сезонов. На самом деле, даже не верится, что Криштиану еще 15 лет назад был на виду, до сих пор остается одним из сильнейших футболистов планеты и не думает сбавлять обороты или завязывать. Признавался же, что собирается играть до 41 года. К какому принципиальному сопернику «дьяволов» приписать Месси? Северо-западное дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в историческом контексте весомее для британского и мирового футбола, чем манкунианское дерби, но если ориентироваться строго на сегодняшний день, то выбор неоднозначный. Тем более в «Манчестер Сити» работает Гвардиола, а в МЮ – Моуриньо. Португальская парочка, знакомая по «Реалу», против легенд Каталонии в клетке одного английского города – это нечто!

Германия: Месси («Бавария») vs Роналду («Боруссия Дортмунд»)

Можно и наоборот, конечно. Немецкое «Дер Класикер» явно не отказалось бы от украшения в виде таких футболистов по обе стороны баррикад. Это важное уточнение, ведь сразу напрашивается шутка о том, что в Бундеслиге Роналду и Месси скорее соперничали на тренировках «Баварии», которая собирает под своими знаменами всех лучших, нежели в официальных матчах. 

А где ещё? На самом деле это четыре чемпионата, где на трезвую голову можно представить Месси и Роналду, да и то ради Германии уже потребовались усилия. Но плоды воображения бывают разными, не обязательно примерять их к реальности, поэтому пишите в комментариях, в какой стране и в какой баталии вы бы хотели последить за Роналду и Месси. Может быть, это дуэли на их родинах: «Спортинг» с Криштиану против «Бенфики» с Лео или «Бока» против «Ривер Плейта» с мировыми звездами на поле в финале Кубка Либертадорес. А представляете зенитовца Месси против спартаковца Роналду в матче РПЛ? Представили? Ох, если получилось, то у вас либо все слишком хорошо с фантазией, либо вы гриб. Некоторые вещи лучше даже не представлять. А если серьезно, то нужно признать, что весь этот материал носит развлекательный характер и ничуть из-за этого не комплексует.

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Все комментарии
ESPANOL
ESPANOL
   294 / 907
вчера в 15:21
Месси играет в сильнейшем чемпионате Мира! И он попрежнему лучший! А рон прочувствовал, что дальше в Ла Лиге ему ловить нечего, как и в Германии, а тем более в Англии, вот и свалил в средненький чемпионат, в котором есть только три четыре более менее приличные команды, а остальные слабенькие мальчики для битья. Это Рона полностью устраивает, можно не напрягаясь делать статистику. Одного он не понимает, что со временем он еще больше регрессирует. Болелы Реала его боготворили, а он прошелся по ним в последнем интервью и по Реалу тоже, вытерев ноги и даже не смутившись. Такой вот человечек, с гнильцой, как, впрочем, и игрок, вечно симулирующий и хныкающий о том, что он лучший, а его не ценят...
амурец
амурец
   62 / 907
вчера в 03:30
вот именно фантазируем, Роналду то приживётся в любом чемпионате, а Месси кроме как в Барселоне везде сдуется (Месси это знает и никуда не уйдёт), так что противостояния по всему миру не будет
GrimlocK
GrimlocK
   676 / 907
вчера в 00:42
Италия: Роналду («Милан») vs Месси («Интер»)
Англия: Роналду («Манчестер Юнайтед») vs Месси («Манчестер Сити»)
Германия: Месси («Шальке 04») vs Роналду («Боруссия Дортмунд»)
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   746 / 907
10 декабря в 23:20
Црвена Звезда Партизан
Великий Князь
Великий Князь ответил Sunny.
   5 / 907
10 декабря в 22:36
так тебя же умыли )) значит там сам и оказался .. ахаххаха Не смеши князек и не опрадывайся , чем дальше тем больше твое погружение )) с твоей фантазией твое нутро выдает себя.. отдыхай а то снова будешь стучаться
    Sunny.
    Sunny. ответил Великий Князь
       120 / 907
    10 декабря в 22:33
    Умыли? Значит я вас использовал как биде? Аха-ха)
    так тебя же умыли )) значит там сам и оказался .. ахаххаха
    Не смеши князек и не опрадывайся , чем дальше тем больше твое погружение ))
    с твоей фантазией твое нутро выдает себя.. отдыхай а то снова будешь стучаться
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Sunny.
       5 / 907
    10 декабря в 22:23
    ну судя по тебе ты их кумир раз вспомнил..)) Все князек отдыхай, умыли тебя .. ппридумаешь что то новое приходи
    Умыли?
    Значит я вас использовал как биде? Аха-ха)
    Sunny.
    Sunny. ответил Великий Князь
       120 / 907
    10 декабря в 22:22
    Любишь таких исполнителей? Элтона Джона больше всех? Аха-ха)
    ну судя по тебе ты их кумир раз вспомнил..))

    Все князек отдыхай, умыли тебя .. ппридумаешь что то новое приходи
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Sunny.
       5 / 907
    10 декабря в 22:20
    а ты как Борис на подпевалках у трубача ахахха и микрофон у тебя такой же ))))
    Любишь таких исполнителей?
    Элтона Джона больше всех?
    Аха-ха)
    Sunny.
    Sunny. ответил Великий Князь
       120 / 907
    10 декабря в 22:18
    А ты как Роналду на подпевках у Бадра. Аха-ха) Ты в такой же микрофон поёшь? Аха-ха)
    а ты как Борис на подпевалках у трубача ахахха
    и микрофон у тебя такой же ))))
    Sunny.
    Sunny. ответил Литейный 4
       120 / 907
    10 декабря в 22:17
    А пишешь как Спартач. Гыгыгы
    Дык он и есть спартач.типа сторожа
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Sunny.
       5 / 907
    10 декабря в 22:17
    а ты как Бадри на подпевках у Роналду ахаха )
    А ты как Роналду на подпевках у Бадра. Аха-ха)
    Ты в такой же микрофон поёшь? Аха-ха)
    Sunny.
    Sunny. ответил Великий Князь
       120 / 907
    10 декабря в 22:16
    А ты как Трубач, на подпевках у Бориса. Аха-ха)
    а ты как Бадри на подпевках у Роналду ахаха )
    alexgurzan
    alexgurzan ответил Правдин Семён
       528 / 907
    10 декабря в 20:47
    Все знают, что Месси был бы за Спартак и звался бы "Мясси".А Роналду за Зенит был бы и звался бы "голубой лев","газовая ракета " или "карающая нога Миллера".
    .
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       133 / 907
    10 декабря в 20:41
    Все знают, что Месси был бы за Спартак и звался бы "Мясси".А Роналду за Зенит был бы и звался бы "голубой лев","газовая ракета " или "карающая нога Миллера".
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Литейный 4
       5 / 907
    10 декабря в 20:31
    А пишешь как Спартач. Гыгыгы
    А ты как Трубач, на подпевках у Бориса. Аха-ха)
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Великий Князь
       1 / 907
    10 декабря в 20:25
    Как по мне бомжи и все московские клубы, кроме Локо, одним миром мазаны.
    А пишешь как Спартач. Гыгыгы
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Литейный 4
       5 / 907
    10 декабря в 20:23
    Толераст это Спартак. Тоже звучит. гыгыгы
    Как по мне бомжи и все московские клубы, кроме Локо, одним миром мазаны.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Великий Князь
       1 / 907
    10 декабря в 20:22
    Месси это Зина? Прикольно.)
    Толераст это Спартак. Тоже звучит. гыгыгы
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Литейный 4
       5 / 907
    10 декабря в 20:21
    Ну еще придумайте Роналду (Спартак) VS Месси (Зенит) Гыгыгы
    Месси это Зина? Прикольно.)
    бибра
    бибра
       837 / 907
    10 декабря в 20:18
    Да, в РПЛ Криштя за Зенит (к сожалению),
    А Месси за Ростов - как и вся Россия, впрочем!

    ну или ЦСКА - они и так цветами формы косили под барсочку недавно
    neomessi
    neomessi
       256 / 907
    10 декабря в 20:05
    Ну ппц статья.
    Галактика Млечный путь против Андромеды.

    Стиральная машина Bosch против LG.

    Тайд против Ариэль.

    Найк против Адидас.

    Танос против Мстителей.

    Марвел против ДС.
    Rattlehead
    Rattlehead
       82 / 907
    10 декабря в 19:56
    Чемпионат Средиземья: Месси ("Мория", "Эребор") vs Роналду ("Линдон", "Ривенделл")
    Великий Князь
    Великий Князь
       5 / 907
    10 декабря в 19:48
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         89 / 907
      10 декабря в 19:09
      Если честно статья только ради статьи.
      Ali barca
      Ali barca
         591 / 907
      10 декабря в 18:25
      Тепер никакого золотого мяча Роналду без Переса получется или нет посмотрим
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 907
      10 декабря в 18:12
      Ну еще придумайте Роналду (Спартак) VS Месси (Зенит)
      Гыгыгы
      борька
      борька
         115 / 907
      10 декабря в 18:12
      Ска хабаоовск, прапорщик Роналдо играют матч во Владивостоке,мичман Месси,Луч Владивосток!
      Ей,богу, хату бы продал, но на матч, из Ростова, прилетел бы!
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