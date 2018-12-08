Стерлинг vs Азар vs Салах. Сравниваем звёзд АПЛ

вчера, 19:52

Возможное чемпионство «Сити», «Челси» или «Ливерпуля» напрямую связано именно с ними. «Соккер.ру» отмечает ярких представителей схожих амплуа.

Понятно, что у Гвардиолы, Клоппа и Сарри даже не 33 богатыря, а намного больше. И результат зависит далеко не только от фланговых форвардов с голами и передачами, хотя они сами часто сияют в этом сезоне, как Салах в свеженькой игре – сделал хет-трик.

Но Мохамед еще в прошлом сезоне обозначил право на власть в «Ливерпуле». Азар провел ударный отрезок при Сарри под аккомпанемент заявлений тренера, что Эден может забивать намного больше.

Забавно, но форма бельгийца важна не только для «Челси» перед игрой с «Манчестер Сити», но и для «Реала», куда атакующего хавбека постоянно сватают, как и Рахима с Мохамедом время от времени.

Наконец, в будущем развернется заочная и очная война команд Салаха и Стерлинга, прибавившего на клубном уровне у Гвардиолы после вояжа в Россию. Но кто тут первый, а кто последний среди лучших? Сравним, полагаясь на статистику 15 туров – чтобы игроки были в равных условиях.

Голевая активность в АПЛ

У Стерлинга есть матчи справа, слева и даже в центре схемы Гвардиолы, у Азара матчи в основном слева, у Салаха – справа, но в целом роли похожие. Вингеры, инсайды, атакующие хавбеки, плеймейкеры, «ложные девятки» - как ни назовите, суть не изменится.

Голы входят в меню, и шеф-повар Рахим забил 8 мячей, бельгийский мастер Эден – 7, как и мастер египетской кухни Мохамед до свежего хет-трика. Лучше по голам в АПЛ после 15 туров были только Кейн и Обамеянг, центральные форварды. Проще говоря, лидеры МС , «Челси» и «Ливерпуля» - крутые, а Рахим вовсе реализовал 8 ударов из 30.

Поскольку у Салаха чуть больше сыгранных минут, то вычислим голы за единицу времени, учтем xG90 – вдруг кому-то создают больше удобных шансов, и общее количество ударов, чтобы расставить по местам. У Салаха, оказывается, после 15 туров было на 12 ударов больше, чем у Азара, и на 23, чем у Стерлинга. Вот так вот!

Результат: 1. Стерлинг. 2. Азар. 3. Салах.

Мастерство плеймейкеров

Форварды фланговые, важно смотреть, как делятся мячами. У Рахима Стерлинга 27 пасов под удары, у Эдена Азара 42 созданных момента (рекорд АПЛ ), а Салах в 31 атаке «Ливерпуля» удачно делился мячом в 15 матчах. Все играют накоротке, только у бельгийца 6 «лонгболлов».

У Салаха достаточно низкий показатель xGA90 – качества созданных шансов за полный матч, 0.37. У Стерлинга тоже акцент на собственные решения – 0.40. А вот Азар, хотя результативно начал сезон в АПЛ , остается мастером создания качественных моментов для других. Его показатель в 0.48 значит, что за 14 матчей у него должно быть 7 ассистов.

Есть шесть, где-то Мората и Жиру недоработали. У Стерлинга столько же, у Салаха на два меньше. Но стоит отметить, что «Ливерпуль» забил в 15 матчах 30 раз, «Манчестер Сити» - 45, а у «Челси» 31 гол, из которых 13 на совести одного Азара. У Стерлинга явно все получается, отдал 27 пасов и 6 раз праздновал гол напарников. Но Азар как плеймейкер влияет на свою команду сильнее.

Результат: 1. Азар. 2. Стерлинг. 3. Салах.

Техничность и работа с мячом

Начнем с точности передач. Полезный параметр. Показывает слабость теории о цепкости, которая якобы не позволяет отдать точную передачу на последней трети поля в АПЛ . У Рахима брак всего 13.3%, у Эдена – 14.8 %, а вот у Мохамеда – 24.9 %.

Салах стал немного небрежным, и это влияет как на общее количество пасов под удары – учли этот параметр выше, так и на общее количество передач. Игроки «Ливерпуля» не доверяют египтянину так, как коллеги Стерлингу (42 паса за игру) или Азару (53 передачи). У Мохамеда по 25 пасов за матч.

«Ливерпуль» играет иначе, но даже когда переходим к разговору о кроссах или дальних пасах, то Салах остается последним в тройке. И когда добавляем дриблинг – у Азара по 3.2 удачные обводки за 90 минут, у Рахима по 2, а у Мохамеда по 2.2, можем расставить по местам, суммируя работу с мячом и техничность.

Результат: 1. Азар. 2. Стерлинг. 3. Салах.

Влияние на итоговый результат

Сравниваем по играм в АПЛ , без учета еврокубков, ведь две команды в ЛЧ , одна – в ЛЕ . На данный момент Эден Азар принес 12 пунктов – речь о победных голах или пасах, дарящих очки. Бельгиец в ответе за 39 % очков «Челси». Мощное влияние на успехи команды, невзирая на спад в голевых включениях.

У Рахима Стерлинга, учитывая отличные голевые показатели, не может быть меньше решающих ударов и пасов. 24-летний англичанин набрал 14 пунктов для «Манчестер Сити». И хотя его «доля» в команде меньше, чем у Эдена – 34 %, количественно помог не меньше, чем Эден Азар. Но важно не только количество действий, но и вклад в успех команды.

Поэтому и впечатляет, насколько важными стали действия Салаха, которого ругали за матчи без голов. Мохамед в ответе за 15 пунктов (без учета 16 тура), которые принесли «Ливерпулю» его победные решения. Несколько раз был единственным, кто забил, у «Ливерпуля» хватает минимальных побед. Рекордный старт «Ливерпуля» за все 126 лет существования на 38 % обеспечен включениями египтянина.

Результат: 1. Салах. 2. Азар. 3. Стерлинг.

Изменения с прошлого сезона

Вот тут каждый соревнуется с собой, а у кого прогресс самый внушающих – тот и побеждает. Азар, если сравнивать статистику сейчас и в прошлом сезоне, почти во всем прибавил. Чаще забивает мячи, уже побил рекорд по ассистам, нацелен на ворота, точнее в передачах, даже в обороне лучше!

Рахим и прошлый сезон неплохо провел, хотя сейчас забивает чаще, отдает больше голевых, чаще замечает напарников, точнее работает с мячом. Но при этом не сказать, чтобы его рывок заметно отличался от прогресса Эдена Азара. Молодой англичанин просто становится более зрелым и занимает законное место в схеме Гвардиолы.

А вот с Салахом сложнее. Понятно, что сбавил по динамике набор голов – безумные 34 мяча собрать будет крайне сложно. Но есть нюансы, которые позволяют понять, что Мохамед не так свеж, как в прошлом сезоне. Чаще теряет мяч, провел больше неудачных поединков, стал играть агрессивнее в защите, а в атаке глубже. За ним начали охоту, и это Салаху явно не пришлось по душе.

Результат: 1. Азар. 2. Стерлинг. 3. Салах.

Текущее состояние звезд АПЛ

Стерлинг очень крут – четыре результативных действия против «Саутгемптона», гол и пас в ворота «Вест Хэма», мяч «Борнмуту». Много удачных игр в ноябре. Азар наоборот в 11 подряд матчах за сборную и «Челси» без голов, но созданный ранее запас его выручает.

Салах же играет не так космически стабильно, как в прошлом сезоне – вывод, основанный не только на количестве голов, ведь сегодня поправил параметр. Одновременно надо отметить, что Азар сбавил после дикого старта, а Стерлинг никогда не отличался ранее меткостью, даже на ЧМ -18, когда его ругали фанаты сборной.

Но что же получается? Условно «средняя форма» Салаха позволяет ему быть в десятке лучших игроков АПЛ по средним оценкам. Выходит, рывок Мохамеда может быть козырем «Ливерпуля» на будущее, если египтянин не остановится после хет-трика против «Борнмута».

Результат: 1. Стерлинг. 2. Салах. 3. Азар.

1 место. Эден Азар – 14 баллов. 2 место. Рахим Стерлинг – 13. 3 место. Мохамед Салах – 9.

В тройке все прекрасны и примерно равны. Но вы можете отдать предпочтение одному любимчику. Ведь очевидно, что не только «Сити», «Челси» или «Ливерпуль» как команды должны заслужить титул, но и их яркие звезды. На Эдене, Рахиме и Мохамеде большая ответственность – от их игры зависит успешность больших клубов.

Стерлинг – сегодня ему, к слову, исполняется 24 года, настигает Азара. Салах тоже прибавляет, и в будущем может сравняться с этими двумя. Эдену и Рахиму после впечатляющего представления от Салаха с «Борнмутом» нельзя откладывать сильный футбол в глубокий ящик, ведь сегодня матч «Челси» против «Манчестер Сити».

И раз Рахим почти забрал у Азара переходящее звание самого яркого футболиста в АПЛ по сумме выступлений за сезон, увидим важнейшую битву. Судьбу которой могут изменить решения именно этих двух крайних атакующий игроков.