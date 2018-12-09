«Клуб 500». Самые выносливые легенды АПЛ

вчера, 18:15

В элитном клубе пополнение. Двужильный Милнер добрался до юбилея, а «Соккер.ру» чествует его и других легенд, о которых грех забывать.

Насколько сложно сыграть 500 матчей в АПЛ ? Даже у Терри и Скоулза не было такого юбилея, оба застряли на пороге. Понятно, почему Пол такой злой эксперт – сыграл 499 матчей в АПЛ , а хотелось полтысячи, как другие старожилы лиги.

Провести в Англии 500 матчей в высшей лиге так крайне сложно. В топ-20 только три участника этого сезона: Крауч, Дефо и Милнер. Даже у видавших виды, вроде Руни, Кэррика или Петра Чеха, нет пропуска в клуб уникальных легенд.

13 место. Джеймс Милнер – 500 матчей

Клубы в АПЛ : «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»

Клопп считает, что Джеймс может играть еще пять лет – до 38, если травмы не вмешаются. Милнер начинал в родном «Лидсе», и в детстве ему запрещали даже думать о красной одежде – папа ненавидел МЮ . Зато теперь отец спокоен: сын в красном, но в составе врагов «Юнайтед». Джеймс дважды был чемпионом с «Манчестер Сити», а теперь мечтает о победе с «Ливерпулем». В команде Джеймса уважают: Салах вчера трогательно отдал смутившемуся Джеймсу награду «Игрок матча» после своего хет-трика, и добавил – надеется, смогут вместе выиграть не только локальный приз. А вот так Джеймс выглядел в «Лидсе» 16 лет назад:

12 место. Сол Кэмпбелл – 503 матча

Клубы в АПЛ : «Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл»

Сэр Сальзир Джеремайя – полное имя сына ямайцев, получил прозвище «Иуда» за переход из «шпор» к «канонирам». Зато в команде Венгера стал чемпионом, а «Тоттенхэм» без титула с шестидесятых. Легенда АПЛ , один из мощнейших защитников своего времени, завершил карьеру семь лет назад. И после работы со сборной Тринидада и Тобаго возглавил «Маклсфилд Таун», и пока плетется в хвосте таблицы в третьем по счету дивизионе.

11 место. Рио Фердинанд – 504 матча

Клубы в АПЛ : «Вест Хэм», «Лидс», МЮ , КПР

В год завершения карьеры футболиста Фердинанд пережил трагедию – в мае 2015 в возрасте 35 лет от рака умерла жена Ребекка, мать его троих детей. Но Фердинанд собрался, набрал очень хорошую физическую форму – мечтал начать боксерскую карьеру, но ему не выдали лицензию, появляется на ТВ, остается знатным шутником. Даже выполняет приказ супруги – нашел себе новую девушку, намного младше и с огромными… глазами.

10 место. Стивен Джеррард – 504 матча

Клуб в АПЛ : «Ливерпуль»

У Рио и Стивена поровну матчей, но Джеррард всю английскую часть карьеры провел за одну команду, отметим верность. Знатно капитан «Ливерпуля» в АПЛ повоевал! А вот начало тренерской карьеры Стивена связано с шотландским и российским футболом – в группу Лиги Европы попал, когда прошел «Уфу», а позже проиграл в Москве «Спартаку» 3:4. До сих пор соревнуются с москвичами за право выйти в плей-офф – все решится в последнем туре.

9 место. Фил Невилл – 505 матчей

Клубы в АПЛ : «Манчестер Юнайтед», «Эвертон»

Не ждали его здесь увидеть? У Фила больше матчей в АПЛ , чем у Гари, хотя именно он ушел из «Манчестер Юнайтед» и нашел себя в качестве основного игрока «Эвертона». Хорошо, хоть не в «Ливерпуль». А если серьезно, то Фил заслужил это место – будучи грубым собирателем карточек, оказался очень выносливым парнем. Дебютировал 23 года назад в дерби против «Сити», а теперь работает с женской сборной Англии по футболу как тренер – в матчах косит под Саутгейта, ходит в жилетке.

8 место. Джейми Каррагер – 508 матчей

Клубы в АПЛ : «Ливерпуль»

Порой «скаузера» заносит и он превращается из английского Бубнова с зарплатой в 1 миллион фунтов за сезон в британского Мостового и делает горячие заявления. Но, скорее всего, поступает так сознательно – «ловит хайп». На поле не всех форвардов мог поймать. Как и Фил Невилл, Каррагер не является великим футболистом, но место в элитном клубе заслужил по праву – более 500 матчей отбегал за «Ливерпуль», оказался чуть выше Джеррарда.

7 место. Марк Шварцер – 514 матчей

Клубы в АПЛ : «Мидлсбро», «Фулхэм», «Челси», «Лестер»

Первый гвардеец не из Англии, хотя и подданный королевы Великобритании, ведь из Австралии (а по происхождению немец, как легко догадаться). До 2016 года Марк играл в футбол, хотя попал на остров еще в 1996 году после парочки сезонов в Германии. Играл в финале Лиги Европы с «Фулхэмом», был игроком месяца в АПЛ – редкость для вратаря. А под конец карьеры получил две «золотые» медали, ведь сидел на скамейке в «Челси» и «Лестере». Новая профессия – репортер:

6 место. Эмил Хески – 516 матчей

Клубы в АПЛ : «Лестер», «Ливерпуль», «Бирмингем», «Уиган», «Астон Вилла»

Форвард, которого хвалил сам Валерий Васильевич Лобановский. Огромный, сильный, выносливый – потому и продержался столько в АПЛ в разных клубах. Над ним подшучивали болельщики, но не так зло, как сейчас над Лукаку, Хески умел забивать мячи – собрал более 100 только в АПЛ , хотя никогда Эмила не использовали как главного снайпера. Он скорее отвлекал внимание, боролся, выигрывал позицию и скидывал мяч на Оуэна и других.

5 место. Гэри Спид – 535 матчей

Клубы в АПЛ : «Лидс», «Эвертон», «Ньюкасл», «Болтон»

Кто бы мог подумать, что быстро появится ушедший из жизни футболист в подобном клубе? Причем решение Спида до сих пор никто не смог объяснить - 27 ноября 2011 года валлиец покончил жизнь самоубийством в гараже своего дома. Огорошил жену, детей и друзей. Легенда «Лидса», «Ньюкасла» и сборной Уэльса принял ошибочное решение, а его супруга полагает, что раз ничто не предвещало трагедию, подтолкнуть могло необнаруженное вовремя психическое расстройство скромного и замкнутого Гэри.

4 место. Дэвид Джеймс – 572 матча

Клубы в АПЛ : «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Манчестер Сити», «Портсмут»

Раньше был в тройке, сейчас четвертый, но точно не горюет по этому поводу. Ведь карьера у Джеймса получилась яркой – был крутым вратарем в молодости, когда рубился за «Ливерпуль», потом менял команды, но оставался голкиперов для сборной Англии и сыграл 572 матча в АПЛ . Даже Милнеру нужно будет постараться, чтобы обойти Дэвида. Сейчас бывший голкипер оказался в Индии, где тренирует индийский «Керала Бластерс». Пока не очень удачно, но Дэвиду в Азии нравится:

3 место. Фрэнк Лэмпард – 609 матчей

Клубы в АПЛ : «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»

В этом списке только два игрока «Челси» - Лэмпард и Шварцер, но понятно, что только первый является легендой «аристократов». Сыграл больше 600 матчей с учетом поединков за «Вест Хэм», их соседей и «Манчестер Сити». Как и большинство в этой компании, успел завершить карьеру футболиста, и даже начал тренерский путь – Фрэнк работает с «Дерби» и даже выбил МЮ Моуриньо из Кубка Лиги. В Чемпионшипе делят 3-4 место, Лэмпард работает в сложной лиге лучше, чем Слуцкий годом ранее.

2 место. Райан Гиггз – 632 матча

Клубы в АПЛ : «Манчестер Юнайтед»

Только два человека – Каррагер и Гиггз, в «Клубе 500» всю жизнь не меняли команду. Легенда «Манчестер Юнайтед» лидировал, пока не пришел новый победитель. Сыграть 632 матча в любой лиге может только человек, который является футболистом исключительного уровня. При этом Гиггз, как известно, успевал буквально всюду. Сейчас возглавил сборную Уэльса – будет воевать за выход на Евро-2020, и группа нормальная – с хорватами, словаками, венграми и азербайджанцами.

1 место. Гарет Бэрри – 653 матча

Клубы в АПЛ : «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Эвертон», ВБА

Бэрри в прошлом году сыграл за ВБА против «Вест Хэма» в нулевом матче с двумя ударами в створ и сравнялся с Гиггзом, а потом вылетел из высшего дивизиона, и теперь не может улучшать свой рекорд всех времен. Но до сих пор действующий футболист, как всего трое в этом клубе – Джеймс, Милнер и Бэрри. Сможет ли игрок «Ливерпуля» обогнать бывшего футболиста «Эвертона»? Если очень захочет и будет играть до 38 лет, причем сменит «Ливерпуль» на середняка, где его будут выпускать всегда.