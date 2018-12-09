«Клуб 500». Самые выносливые легенды АПЛ

В элитном клубе пополнение. Двужильный Милнер добрался до юбилея, а «Соккер.ру» чествует его и других легенд, о которых грех забывать.
Насколько сложно сыграть 500 матчей в АПЛ? Даже у Терри и Скоулза не было такого юбилея, оба застряли на пороге. Понятно, почему Пол такой злой эксперт – сыграл 499 матчей в АПЛ, а хотелось полтысячи, как другие старожилы лиги.
Провести в Англии 500 матчей в высшей лиге так крайне сложно. В топ-20 только три участника этого сезона: Крауч, Дефо и Милнер. Даже у видавших виды, вроде Руни, Кэррика или Петра Чеха, нет пропуска в клуб уникальных легенд.
13 место. Джеймс Милнер – 500 матчей
Клубы в АПЛ: «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»
Клопп считает, что Джеймс может играть еще пять лет – до 38, если травмы не вмешаются. Милнер начинал в родном «Лидсе», и в детстве ему запрещали даже думать о красной одежде – папа ненавидел МЮ. Зато теперь отец спокоен: сын в красном, но в составе врагов «Юнайтед». Джеймс дважды был чемпионом с «Манчестер Сити», а теперь мечтает о победе с «Ливерпулем». В команде Джеймса уважают: Салах вчера трогательно отдал смутившемуся Джеймсу награду «Игрок матча» после своего хет-трика, и добавил – надеется, смогут вместе выиграть не только локальный приз. А вот так Джеймс выглядел в «Лидсе» 16 лет назад:
12 место. Сол Кэмпбелл – 503 матча
Клубы в АПЛ: «Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл»
Сэр Сальзир Джеремайя – полное имя сына ямайцев, получил прозвище «Иуда» за переход из «шпор» к «канонирам». Зато в команде Венгера стал чемпионом, а «Тоттенхэм» без титула с шестидесятых. Легенда АПЛ, один из мощнейших защитников своего времени, завершил карьеру семь лет назад. И после работы со сборной Тринидада и Тобаго возглавил «Маклсфилд Таун», и пока плетется в хвосте таблицы в третьем по счету дивизионе.
11 место. Рио Фердинанд – 504 матча
Клубы в АПЛ: «Вест Хэм», «Лидс», МЮ, КПР
В год завершения карьеры футболиста Фердинанд пережил трагедию – в мае 2015 в возрасте 35 лет от рака умерла жена Ребекка, мать его троих детей. Но Фердинанд собрался, набрал очень хорошую физическую форму – мечтал начать боксерскую карьеру, но ему не выдали лицензию, появляется на ТВ, остается знатным шутником. Даже выполняет приказ супруги – нашел себе новую девушку, намного младше и с огромными… глазами.
10 место. Стивен Джеррард – 504 матча
Клуб в АПЛ: «Ливерпуль»
У Рио и Стивена поровну матчей, но Джеррард всю английскую часть карьеры провел за одну команду, отметим верность. Знатно капитан «Ливерпуля» в АПЛ повоевал! А вот начало тренерской карьеры Стивена связано с шотландским и российским футболом – в группу Лиги Европы попал, когда прошел «Уфу», а позже проиграл в Москве «Спартаку» 3:4. До сих пор соревнуются с москвичами за право выйти в плей-офф – все решится в последнем туре.
9 место. Фил Невилл – 505 матчей
Клубы в АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Эвертон»
Не ждали его здесь увидеть? У Фила больше матчей в АПЛ, чем у Гари, хотя именно он ушел из «Манчестер Юнайтед» и нашел себя в качестве основного игрока «Эвертона». Хорошо, хоть не в «Ливерпуль». А если серьезно, то Фил заслужил это место – будучи грубым собирателем карточек, оказался очень выносливым парнем. Дебютировал 23 года назад в дерби против «Сити», а теперь работает с женской сборной Англии по футболу как тренер – в матчах косит под Саутгейта, ходит в жилетке.
8 место. Джейми Каррагер – 508 матчей
Клубы в АПЛ: «Ливерпуль»
Порой «скаузера» заносит и он превращается из английского Бубнова с зарплатой в 1 миллион фунтов за сезон в британского Мостового и делает горячие заявления. Но, скорее всего, поступает так сознательно – «ловит хайп». На поле не всех форвардов мог поймать. Как и Фил Невилл, Каррагер не является великим футболистом, но место в элитном клубе заслужил по праву – более 500 матчей отбегал за «Ливерпуль», оказался чуть выше Джеррарда.
7 место. Марк Шварцер – 514 матчей
Клубы в АПЛ: «Мидлсбро», «Фулхэм», «Челси», «Лестер»
Первый гвардеец не из Англии, хотя и подданный королевы Великобритании, ведь из Австралии (а по происхождению немец, как легко догадаться). До 2016 года Марк играл в футбол, хотя попал на остров еще в 1996 году после парочки сезонов в Германии. Играл в финале Лиги Европы с «Фулхэмом», был игроком месяца в АПЛ – редкость для вратаря. А под конец карьеры получил две «золотые» медали, ведь сидел на скамейке в «Челси» и «Лестере». Новая профессия – репортер:
6 место. Эмил Хески – 516 матчей
Клубы в АПЛ: «Лестер», «Ливерпуль», «Бирмингем», «Уиган», «Астон Вилла»
Форвард, которого хвалил сам Валерий Васильевич Лобановский. Огромный, сильный, выносливый – потому и продержался столько в АПЛ в разных клубах. Над ним подшучивали болельщики, но не так зло, как сейчас над Лукаку, Хески умел забивать мячи – собрал более 100 только в АПЛ, хотя никогда Эмила не использовали как главного снайпера. Он скорее отвлекал внимание, боролся, выигрывал позицию и скидывал мяч на Оуэна и других.
5 место. Гэри Спид – 535 матчей
Клубы в АПЛ: «Лидс», «Эвертон», «Ньюкасл», «Болтон»
Кто бы мог подумать, что быстро появится ушедший из жизни футболист в подобном клубе? Причем решение Спида до сих пор никто не смог объяснить - 27 ноября 2011 года валлиец покончил жизнь самоубийством в гараже своего дома. Огорошил жену, детей и друзей. Легенда «Лидса», «Ньюкасла» и сборной Уэльса принял ошибочное решение, а его супруга полагает, что раз ничто не предвещало трагедию, подтолкнуть могло необнаруженное вовремя психическое расстройство скромного и замкнутого Гэри.
4 место. Дэвид Джеймс – 572 матча
Клубы в АПЛ: «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Манчестер Сити», «Портсмут»
Раньше был в тройке, сейчас четвертый, но точно не горюет по этому поводу. Ведь карьера у Джеймса получилась яркой – был крутым вратарем в молодости, когда рубился за «Ливерпуль», потом менял команды, но оставался голкиперов для сборной Англии и сыграл 572 матча в АПЛ. Даже Милнеру нужно будет постараться, чтобы обойти Дэвида. Сейчас бывший голкипер оказался в Индии, где тренирует индийский «Керала Бластерс». Пока не очень удачно, но Дэвиду в Азии нравится:
3 место. Фрэнк Лэмпард – 609 матчей
Клубы в АПЛ: «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»
В этом списке только два игрока «Челси» - Лэмпард и Шварцер, но понятно, что только первый является легендой «аристократов». Сыграл больше 600 матчей с учетом поединков за «Вест Хэм», их соседей и «Манчестер Сити». Как и большинство в этой компании, успел завершить карьеру футболиста, и даже начал тренерский путь – Фрэнк работает с «Дерби» и даже выбил МЮ Моуриньо из Кубка Лиги. В Чемпионшипе делят 3-4 место, Лэмпард работает в сложной лиге лучше, чем Слуцкий годом ранее.
2 место. Райан Гиггз – 632 матча
Клубы в АПЛ: «Манчестер Юнайтед»
Только два человека – Каррагер и Гиггз, в «Клубе 500» всю жизнь не меняли команду. Легенда «Манчестер Юнайтед» лидировал, пока не пришел новый победитель. Сыграть 632 матча в любой лиге может только человек, который является футболистом исключительного уровня. При этом Гиггз, как известно, успевал буквально всюду. Сейчас возглавил сборную Уэльса – будет воевать за выход на Евро-2020, и группа нормальная – с хорватами, словаками, венграми и азербайджанцами.
1 место. Гарет Бэрри – 653 матча
Клубы в АПЛ: «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Эвертон», ВБА
Бэрри в прошлом году сыграл за ВБА против «Вест Хэма» в нулевом матче с двумя ударами в створ и сравнялся с Гиггзом, а потом вылетел из высшего дивизиона, и теперь не может улучшать свой рекорд всех времен. Но до сих пор действующий футболист, как всего трое в этом клубе – Джеймс, Милнер и Бэрри. Сможет ли игрок «Ливерпуля» обогнать бывшего футболиста «Эвертона»? Если очень захочет и будет играть до 38 лет, причем сменит «Ливерпуль» на середняка, где его будут выпускать всегда.
Ближайшие лет пять рекорд Бэрри точно никто не побьет, так что воспитанник «Астон Виллы» не зря старался – в истории только 13 игроков сыграли больше 500 матчей в АПЛ. Только трое провели больше 600 поединков, и все как один – легенды британского клубного футбола.
Милли трудяга и боец, один из лучших игроков АПЛ, его все уважают.
Вот сейчас вспомнил матч с Баварией в ЛЧ, в котором он забил победный гол и принес победу.
Милли трудяга и боец, один из лучших игроков АПЛ, его все уважают.
Вот сейчас вспомнил матч с Баварией в ЛЧ, в котором он забил победный гол и принес победу.
скажем останся Милнер в Лидсе, и не было бы этих 500 матчей, сам футболист не хотел покидать свой родной клуб, пришлось, не из-за вылета в чемпионшип, а из-за финансовых проблем.
скажем останся Милнер в Лидсе, и не было бы этих 500 матчей, сам футболист не хотел покидать свой родной клуб, пришлось, не из-за вылета в чемпионшип, а из-за финансовых проблем.