Вчера соперники, сегодня – партнеры. Топ-10

07 декабря 2018, 15:15

Эти футболисты играли друг против друга в принципиальных противостояниях, а сейчас защищают цвета одной команды и вместе празднуют голы. Удивляйтесь вместе с «Соккер.ру».

10 место. Пако Алькасер (экс-«Барселона») и Ашраф Хакими (экс-«Реал») в дортмундской «Боруссии»

Алькасер и Хакими не выходили на поле в Эль-Класико одновременно, но они были в противоположных лагерях во время этих крупных битв. Летом Пако и Ашраф встретились в Дортмунде и стали важными звеньями яркой «Боруссии»: испанец ходит в лучших бомбардирах «шмелей», а марокканец – один из лучших ассистентов команды, в том числе помогал отличиться непосредственно Алькасеру. «Реал» + «Барселона» = благо «Боруссии».

9 место. Сократис Папастатопулос + Пьер-Эмерик Обамеянг (экс-«Боруссия» Дортмунд) и Сеад Колашинац (экс-«Шальке») в «Арсенале»

Эти парни четыре года проверяли друг друга на прочность в Рурском дерби, выдавали не только напряженные, но и искрометные зарубы в Бундеслиге. В 2017 году Колашинац покинул «Шальке» и перебрался на Туманный Альбион, а в 2018-м к нему присоединились теперь уже бывшие игроки дортмундской «Боруссии» - Обамеянг и Папастатопулос. Кстати, завтра парни могут поболеть за свои бывшие команды: «Боруссия» и «Шальке» сойдутся в Рурском дерби почти одновременно с матчем «Арсенала».

8 место. Джон Стоунз (экс-«Эвертон») и Рахим Стерлинг (экс-«Ливерпуль») в «Манчестер Сити»

Стоунз и Стерлинг встречались лицом к лицу и на «Энфилде», и на «Гудиссоне» в дерби Мерсисайда, а теперь они вместе работают на Гвардиолу и защищают цвета «Манчестер Сити», в составе которого выиграли АПЛ . А вот вырванная на последних секундах победа «Ливерпуля» над «Эвертоном» вряд ли порадовала экс-«красного» Рахима, не говоря о его товарище Джоне, ведь «Ливерпуль» - главный конкурент «Ман Сити» в этом сезоне.

7 место. Альваро Мората (экс-«Реал») и Педро (экс-«Барселона») в «Челси»

Мората и Педро не просто бывшие игроки «Реала» и «Барселоны», они воспитанники этих клубов, что наверняка налагает на их отношения определенный отпечаток. Педро вполне мог подтрунивать над Альваро после крупной победы каталонцев, которая случилась прошедшей осенью. В Эль-Класико эти футболисты встречались, одновременно находились на поле, но это было давненько: еще до отъезда Мораты в Турин. Когда Альваро вернулся из итальянского путешествия, Педро уже укатил в Лондон, но им было суждено встретиться в «Челси».

6 место. Артуро Видаль (экс-«Бавария») и Усман Дембеле (экс-«Боруссия») в «Барселоне»

«Бавария» против дортмундской «Боруссии» - главное по афише немецкое противостояние, «Дер Классикер» Бундеслиги. Видаль и Дембеле успели сыграть друг против друга в рамках этой дуэли в сезоне 2016/2017, причем каждый забивал, когда другой был на поле, пусть и в разных матчах. После летнего переезда чилийца на «Камп Ноу» бывшие соперники по немецкой Классике вместе «топят» за «Барселону».

5 место. Мануэль Нойер (экс-«Шальке») и Матс Хуммельс + Роберт Левандовски (экс-«Боруссия») в «Баварии»

Дела давно минувших дней, но из песни слов не выкинешь: Нойер играл против Хуммельса и Левандовски в Рурском дерби до своего переезда в «Баварию» в 2011 году. И Матс, и Роберт забивали в ворота капитана «Шальке» в футболках дортмундской «Боруссии»: поляк с игры, а немецкий защитник в послематчевой серии пенальти матча за Суперкубок Германии.

4 место. Раджа Наингголан (экс-«Рома») и Стефан де Врей (экс-«Лацио») в «Интере»

Наингголан и де Врей с 2014-го по 2018-й выступали за «Рому» и «Лацио» соответственно, не раз сходились лицом к лицу в горячих римских разборках, Раджа даже забил парочку мячей на смене защитника Стефана. А этим летом парни съехались в Милане, вчерашние непримиримые соперники, игравшие по разные стороны баррикад в столичном дерби, теперь вместе работают на «Интер».

3 место. Джанлуиджи Буффон (экс-«Ювентус») и Эдинсон Кавани (экс-«Наполи») в ПСЖ

Кто бы мог подумать, что у Буффона в карьере будет еще один знаменитый клуб после «Ювентуса». В Париже Джиджи встретил своего давнего соперника – Эдинсона Кавани. Уругваец играл за «Наполи», фанаты которого ненавидят «Юве», с 2010-го по 2013-й год, и южане тогда часто обыгрывали «Старую Синьору» с голами Кавани. Правда, самый удачный матч Эдинсона против «Юве» (хет-трик и победа 3:0) пришелся на встречу, когда в воротах был не Буффон.

2 место. Криштиану Роналду (экс-«Реал») и Марио Манджукич (экс-«Атлетико») в «Ювентусе»

Манджукич не прижился в команде Симеоне, отыграл всего один сезон – 2014/2015, но дозу мадридского дерби получил внушительную: в той кампании «Реал» и «Атлетико» встречались не только в рамках Ла Лиги, но и во всех других турнирах – Суперкубке и Кубке Испании, Лиге чемпионов (всего 8 матчей). Именно гол Марио тогда принес «матрасникам» Суперкубок, поучаствовал хорват и в разгроме «Реала» со счетом 4:0 (забил последний мяч), который состоялся через пару дней после 30-летия Криштиану и за несколько часов до скандальной вечеринки по этому поводу. Роналду и Манджукичу есть что вспомнить.

1 место. Анхель Ди Мария (экс-«Реал») и Неймар (экс-«Барселона») в ПСЖ

Ди Мария и Неймар тоже пересеклись в Испании лишь на сезон, но сыграли друг против друга в парочке знаковых Эль Класико. Когда «Барселона» выиграла на «Сантьяго Бернабеу» 4:3, а Месси оформил хет-трик, оба теперешних футболиста ПСЖ отметились результативными передачами, причем Анхель сделал сразу две. В финале Кубка Короля, который запомнился, в первую очередь, лосиным забегом Бэйла к победному голу через техническую зону соперника, счет открыл аргентинец, а Неймар отыграл весь матч и получил желтую карточку.

Вне конкурса. Марио Пашалич (экс-«Спартак») и Эмилиано Ригони (экс-«Зенит»)

Хотелось найти какой-то пример с экс-игроками российских клубов, и этот показался самым любопытным. В прошлом сезоне Пашалич и Ригони встретились в московском матче между «Спартаком» и «Зенитом». Оба вышли на замену, причем аргентинец еще в первом тайме. У Эмилиано было больше времени себя проявить, но он записал на свое имя только желтую карточку, в то время как появившийся ближе к концу встречи Пашалич забил гол, который снял все вопросы о победителе (3:1) на 8-й компенсированной минуте второго тайма. А в этом сезоне Ригони и Пашалич оказались в «Аталанте», оба на правах аренды. Марио забил в дебютном матче в ворота «Фрозиноне», в следующей игре с «Ромой» дебютировал уже Эмилиано и отметился дублем, причем один из мячей игрок, чей контракт по-прежнему принадлежит «Зениту», забил с передачи экс-спартаковца.