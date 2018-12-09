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Овладел ремеслом. Месси в погоне за Роналду

вчера, 16:00

Пятый игрок года удивляет. Лионель в 2018 забил десять мячей со штрафных, и «Соккер.ру» анализирует впечатляющую статистику Месси. 

Лионель оказался успешнее целых команд

Месси в календарном году забил 47 мячей за клуб и сборную. Лучший показатель на планете для игрока серьезной профессиональной лиги. У Роналду 45 голов – прекрасный результат. Зато у Лионеля в два раза больше голевых передач – 24 против 12. 

Как дела на уровне чемпионатов? В 2018 году в топ-10 сильнейших лигах Европы больше голов только у Роналду – 32 против 30 у Месси. Салах и Суарес отстали – забили по 25 раз. Товен, Левандовски, Иммобиле, Кейн и Аспас отличились больше 20 раз, а вот у Кавани и Мбаппе голов меньше. 

Лионель держит марку. Но появился один показатель, по которому аргентинец уничтожил португальца в последние годы, хотя раньше все было наоборот – пять сезонов подряд Роналду стабильно опережал Месси по количеству реализованных за год штрафных. А сейчас всё иначе. 

Четвертый сезон подряд у Лионеля больше голов со штрафных. И вряд ли Роналду догонит Месси весной, ведь в «Ювентусе» есть Дибала и Пьянич. По реализации ударов со штрафных Миралем выше и Месси, и Роналду. А сам Криштиану в 2018 календарном году еще в «Реале» имел 9 шансов и не забил ни разу. 

У Лионеля удачных ударов больше, чем у многих команд. Начиная с 2014 года в рамках топ-5 у «Ювентуса» 18 голов со штрафных. У «Лиона», «Реала» и «Ромы» по 14 таких мячей (на всю команду с учетом всех попыток всех игроков). «Бавария» собрала 13 штрафных, ПСЖ – 12, у «Челси» и «Ливерпуля» по 11 голов. 

А у одного Месси с 2014 года 19 голов в чемпионате Испании после ударов со штрафных. Даже командам, где есть мастера таких ударов – как Депай в «Лионе» (3 мяча) или Энис Бардхи в «Леванте» (4 гола), не получается тягаться с Месси в 2018. Весь «Олимпик» забил 5 раз со штрафных в чемпионате, а у Лионеля уже 8 голов за год только в Ла Лиге.

Такое ощущение, что аргентинца задели высказывания Пеле, и форвард решил о себе напомнить. Причем выбрал не «стандартные» голы с игры, а стандартные – в обход стенок и рук отчаянно прыгающих вратарей.  

Месси не король штрафных на все времена

Не нужно перегибать, нахваливая Лионеля за 44 удачных штрафных за карьеру. В Италии есть Роналду – 56 голов после прямых ударов со стандартов, но Криштиану тоже далеко не лучший в истории футбола.

У защитника «Барселоны» Кумана 60 голов, Марадона реализовал 62 попытки, как и бывший тренер ЦСКА Зико. Дэвид Бекхэм забил 65 раз, рекорд Роналдиньо – 66 удачных штрафных, а у Пеле 70 точных ударов.

Но Жуниньо отличился 77 раз – человек, которому по праву принадлежит корона, ведь по его ударам учились и Пирло, и Пьянич, и Месси. Более того, если кто-то будет заявлять вам, что Лионель или Криштиану придумали голы со штрафных, можете их успокоить. 

Пока и первый, и второй не догнали даже одного вратаря. Бразильский голкипер Рожерио Сени забил со штрафных 61 мяч (59 по другим источникам), что в любом случае больше, чем у немолодых Месси или Роналду за всю карьеру.  

Лионель даже среди аргентинцев всего третий. Виктор «Маэстро» Легроталье – 76-летний бывший форвард «Атлетико Аргентино» и «Химнасии», собрал 66 штрафных за карьеру, больше, чем Марадона. Правда, голы Виктора увидеть и разобрать сложно. 

А у Месси все мячи со штрафных можно найти – исполняет четко, удары очень сильные, может от перекладины и штанги забить, под стенкой, в «девятку», мяч летит то резко, то мягко, позиции часто удобные. Жуниньо забивал еще вычурнее, техника у Лионеля проще, но довольно эффективная. 

Хотя до статуса короля штрафных ему далеко, ведь одна из причин, почему именно у Роналду и Месси столько голов в обход стенок – играли за «Реал» и «Барселону», получая сотни попыток. 

Аргентинец прибавляет даже после тридцати

До исполнения 31 года у Месси было 617 голов (сейчас уже 634). Собрал больше, чем Криштиану – 553 гола, Пеле – 535 в серьезных официальных играх, или Марадона – 349 мячей в том же возрасте. А ведь Месси, как и Диего, даже не центральный форвард. 

Понятно, что у Лионеля есть не только обожатели, но и хейтеры. Но когда в 21 веке человек к тридцать первому дню рождения успевает забить на 99 голов больше, чем собрал Пеле в Бразилии в середине 20 века, то какие к нему могут быть вопросы? 

Месси проиграл «Роме» и Франции, поэтому стал пятым в опросе на «Золотой мяч», в котором принял участие даже вымышленный журналист из издания, закрытого шесть лет назад. Но Лионель без приза остался парнем, который прошлый сезон завершил со счетом 7:2 по штрафным – разгромил Роналду.

За календарный 2018 год тоже лидирует – Криштиану 10 голов не соберет точно. А поскольку Аллегри не всегда пускает Роналду к мячу при стандартах – увидим погром по результатам и этого сезона. В тридцать один год Лионель впервые в жизни сделал дубль со штрафных в Ла Лиге, причем в дерби с «Эспаньолом».

Пеле ошибся, когда заявил, что Месси забивает только левой – он предпочитает бить удобной конечностью, но забивал даже рукой. Но даже если у аргентинца один финт и любимая нога для удара, метод работает. Понятно, что у Лионеля не будет больше календарного года с 91 голом – как в 2012, но бородатый старик радует. 

Даже после того, как видели десятки ударов Месси со штрафных, остается восторженный вопрос: «Как он это делает?» И что поражает в этой истории – Лионель именно научился бить штрафные, хотя раньше не подпускали к ударам, а потом забивал от силы 1-2 гола за сезон, нередко вовсе по одному мячу за целый год. 

Уникальный для такого уровня случай перевоплощения. Сени, Жуниньо, Марадона, Бекхэм и Роналду с юности обнаружили в себе талант и методично его развивали. А Месси впервые в жизни реализовал шесть штрафных за сезон в 25 лет, но в 27 отличился всего дважды, никакой системы не было. 

И тут после тридцати выдает настолько мощный отрезок, и после дубля со штрафных в ворота «Эспаньола» доводит количество реализованных ударов до десяти за 2018 год. Можно понять персональных фанатов Месси, которые подкалывают Модрича, Гризманна или Мбаппе, обошедших Месси при выборе обладателя «Золотого мяча». 

У этих звезд нет такого выдающегося навыка, но даже Роналду по штрафным начал показательно проигрывать Месси. У одного сбился прицел, а второй кладет мячи в сетки одной левой. К слову, продолжается погоня не только по голам со штрафных. Общий счет по забитым мячам сейчас 634:669 в пользу Криштиану.

Но португалец может в итоге проиграть оба забега, ведь Месси сыграл более чем на сто матчей за карьеру меньше. И когда у футболиста в 31 год впервые в жизни получилось забить 10 раз со штрафных за календарный год (в 2012 и 2016 было по 7 мячей), то свежий рекорд впечатляет. За последние три года у Месси 22 гола со штрафных во всех турнирах за клуб и сборную. 

Никто в мире большого футбола за ним не угнался. Как никто не забил 47 голов в 2018 году за клуб и сборную, хотя здесь у Роналду будет шанс обойти Лионеля – остаются матчи за «Ювентус».  

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   57 / 945
вчера в 22:42
Месси сыграл на 100 матчей меньше?
А где с самого начала играл Месси, и где играл Роналду???
Месси сразу начал в сильных командах Барса и сб.Аргентины
А Роналду начал в Спортинге, потом в МЮ, и только потом перешёл в Реал, где он и стал напом. А сб Португалии, никогда за его карьеру, не была такой сильной сборной!!!
tabakur
tabakur
вчера в 20:20
Вместо кучи статей можно просто выложить парочку роликов в ютубе. Там все быстро становится понятно даже человеку далекому от футбола...
Estiva
Estiva
   514 / 945
вчера в 20:17
Заголовок полон пафоса. Все знают, что главная проблема Криштиану - Лео Месси, а не наоборот.

"Месси навсегда останется лучшим. Люди сравнивают Месси с Марадоной, Пеле и Кройффом. Роналду сравнивают только с Месси" (с).
Agamaga
Agamaga
   185 / 945
вчера в 19:37
Месси просто космос! Желаю всем здоровья, будет что посмотреть в конце карьеры!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 18:47
Никто то..... Никто сё........ Никто это вот........ Обычный глорик барсы написал статью в стиле - диферамбы гному, статья ничем барсе дают столько попыток при липавых падениях что жунинью при таком количестве попыток забил бы больше сотни,
Гром 222
Гром 222 ответил allemz
   369 / 945
вчера в 17:34
Врятле, Леонид не такой атлет!
А вот Кристина может вполне до 40 играть
allemz
allemz
   31 / 945
вчера в 16:33
Месси до 40 спокойно может играть на запредельном уровне.
ESPANOL
ESPANOL
   269 / 945
вчера в 16:13
С Франс футболом давно все ясно, а вот Пеле что то стал забываться, заговариваться. То говорил, что Месси сильнее его самого, теперь про Марадону вспомнил... Похоже на болезнь Паркинсона.
борька
борька
   134 / 945
вчера в 15:53
Соц.соревнования! Пора вручить обеим по диплому первой степени!, как победителям соц.соревнования и обьявить благодарность ,с занесением в трудовую книжку!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   139 / 945
вчера в 15:53
Смешной заголовок.
Это португалец вечно гонится за Лео.

Даже если взять этот год и по голам и по голевым тем более , Месси идёт впереди планеты всей
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