«Зенит» стал хуже, чем при Луческу и Манчини? 

13 декабря 2018, 10:15

«Соккер.ру» накануне финальной игры в ЛЕ проверяет эмоциональную оценку Уткина с помощью футбольной статистики – сравниваем «Зенит» тройки тренеров.

Количество пунктов

У каждого тренера – Луческу, Манчини и Семака, были свои 17 стартовых туров в чемпионате. Сравним показатели именно на таком отрезке, чтобы узнать, вправду так ужасно раньше не играли? К слову, оказывается, что больше всех очков набрал Мирча – 35 пунктов после семнадцати сыгранных туров.

Но румын был после такой серии вторым в чемпионате, ведь Каррера собрал со «Спартаком» 40 пунктов. Семаку сейчас хватило всего 34 очков для лидерства, то есть стандарт чемпионского качества понизили – можно набрать меньше, чем Луческу, но быть первым. Манчини с 33 очками закрывает тройку, но разница с Семаком минимальная.

Результат: 1-е место*. Луческу. 2-е место. Семак. 3-е место. Манчини.

* - здесь и далее на первом месте тренер с лучшими показателями у его команды. За 1-е место наставник получает 3 балла, за второе – 2, за третье – 1. Чем больше очков – тем лучше.

Голевые показатели

У команды Луческу было 33 мяча в чужие ворота. А сейчас у «Зенита» 27 голов. Но если копнуть глубже, то смысл тот же. Мирча увидел 18 голов из 33 всего в трех матчах – с «Арсеналом», «Спартаком» и «Рубином». У Семака 9 голов из 27 в двух встречах. У Манчини было 28 голов, но 9 забили в двух играх – «Спартаку» и «Ахмату».

В большинстве игр были проблемы в атаке. А по пропущенным отстает только Семак. Манчини треть голов за 17 туров пропустил в одной игре – от «Локомотива». А Луческу, хотя у его команды набралось 13 ошибок, а не 9, как у итальянца, часто пропускал в ответ – от «Спартака» и «Ростова» по два, но в победных играх. У Семака все хуже: «Анжи», ЦСКА , «Арсенал» и «Рубин» забили 10 раз в победных матчах.

Результат: 1-е место. Луческу. 2-е место. Манчини. 3-е место. Семак.

Атакующие параметры

У всех вариантов «Зенита» скромные показатели. Например, если взять «Барселону» - фаворита с частыми осечками, то там xG90 равен 2.32. А у «Зенита» при Семаке получите всего 1.43, при Луческу - 1.50, а при Манчини целых 1.53. Получается, агрессивнее и острее атаковали даже в сезоне, когда стали пятыми. При Луческу 33.6 % ударов были точными, при Манчини выстрелов стало больше, но упала точность – 31.8 %.

При Семаке показали рост меткости – 37.1 %, но качество ударов и реализация заметно упали, ведь забили на один мяч меньше, чем удалось команде Манчини, которого поначалу выручал Кокорин. Параллельно у «Зенита» стало меньше заработанных фолов, впервые за три года стало очень мало удачных обводок. За много лет проблему слабой позиционной атаки не решили.

Результат: 1-е место. Луческу. 2-е место. Манчини. 3-е. Семак.

Характер и частота провалов

Класс команды, как и ее мотивацию, подчеркивают, в числе прочего, имена соперников, которым уступают. И количество поражений тоже. «Зенит» Луческу стал третьим в своем сезоне, после 17 туров имел много ничьих – 5 штук, но всего два поражения – гостевые от «Терека» и «Краснодара». Причем во втором случае речь о драматичной развязке и голе в падении через себя на 94-й минуте, да еще и с офсайдом в атаке, как позже разглядели.

А при Манчини неудачи были куда банальнее – «Зенит» проиграл «Арсеналу» и «Локомотиву» дома (0:1 и 0:3 соответственно). Но хуже всех сыграл Семак. У него всего одна ничья, тогда как у Мирчи было 5 штук, а у Роберто целых 6, однако в 17 турах «Зенит» проиграл пять раз, причем 3 раза в 4 последних турах. Причем не только ЦСКА – одному из конкурентов, но и «Анжи» - аутсайдеру, «Динамо» - в принципиальной игре, «Арсеналу» и на десерт «Рубину» со студентами в составе.

Результат: 1-е место. Луческу. 2-е место. Манчини. 3-е место. Семак.

Показатели в обороне

С итальянским тренером пропустили меньше всего. Именно при Манчини соперники «Зенита» не смогли создать много качественных моментов у ворот Лунева. При этом нужно отметить, что планомерно падает количество перехватов – команда все хуже читает игру соперников. Также все три года растет количество фолов в защите, игроки не успевают.

Петербуржцев должна пугать одна неприятная для них тенденция – Манчини выстроил защиту так, что соперники били по воротам в среднем по 9 раз, при Луческу было 10.7 удара, а при Семаке видим заметный провал – 12.5. Много, особенно если помогать оппонентам персональными ошибками. Чтобы сразу стало понятно, насколько «Зенит» шикарен в обороне - команда пропустила 17 мячей, как и «»Спартак».

Результат: 1-е место. Манчини. 2-е место. Луческу. 3-е место. Семак.

Поединки с конкурентами

Хотя в сезоне с Луческу «Локомотив» финишировал на восьмом месте, и в прошлом чемпионате, и сейчас это конкурент «Зенита». Поэтому учитываем матчи против 4 самых известных оппонентов. В 17 первых турах Мирча проиграл только «быкам» на выезде, собрал 2 ничейных результата с «Локомотивом» и ЦСКА , а также обыграл «Спартак» 4:2. 4 игры, 5 пунктов из 12.

У Манчини на таком же отрезке были победы над «Краснодаром» (в гостях) и «Спартаком» (5:1 дома), ничья с ЦСКА и поражение от «Локомотива» в родных стенах 0:3. В целом 7 пунктов из 12, разница мячей – 7:4. У Семака есть ничья против «Спартака», победы над «Локомотивом» и «Краснодаром», но поражение от ЦСКА . 4 матча, тоже 7 пунктов из 12, разница 8:6 – повторение результата Роберто.

Результат: 1-е место. Манчини. 2-е место. Семак. 3-е место. Луческу.

Пьедестал баттла

1-е место. Луческу – 15 баллов. 2-е место. Манчини – 14 баллов. 3-е место. Семак – 8 баллов.

Василий Уткин заявил после слабой игры «Зенита» против «Рубина» и поражения от защитников Бердыева:

Сергей Семак — очень симпатичный человек, но команда так ужасно не играла ни с Манчини, ни с Луческу.

Сказано резко, но вывод из цифр такой же. Тому же «Рубину» проиграли впервые за 11 матчей, при Манчини такого не было.

Впрочем, разница по баллам у тренеров больше, чем у команды по отдельным показателям. «Зенит» чуть хуже, чем был при Луческу, но в целом примерно такой, как раньше, и это точно не комплимент. С Луческу и Манчини сыграли в чем-то даже лучше, как показывает сравнение, но слишком часто соглашались на ничьи. После 17 туров раньше были вторыми, сейчас могли так же.

«Краснодар» сам виноват. У Мусаева волевая и удачливая команда, но не настолько везучая, как у Семака. Южане, победив в последнем туре, вполне могли набрать 35 очков, а у Сергея Богдановича осталось бы 34. Другими словами, «Зенит» выступил хуже, чем при Луческу, не лучше, чем при Манчини, и во всех трех случаях не сыграл шикарно.

Может, было бы больше успехов, если бы в клубе не позволили футболистам сделать с Мирчей то, что сделали спартаковцы со своим тренером, а деньги дали бы не Манчини, а скаутам румына. Появилась бы стабильность, а так теперь Семак ждет порцию трансферов, а фанаты «Зенита» в недоумении.

Все конкуренты раздают очки направо и налево, но по качеству футбола разницы с предыдущими двумя годами у самого лидера РПЛ нет. Уткин зашел слишком эмоционально – видели и худший «Зенит», но фундаментально прав. Стагнация продолжается, их невероятно просто обыграть, причем для команды любого ранга.

Нет ни запредельного класса времен Гарая, Витселя, Халка и Данни, когда перекрывали мастерством игровые недочеты, которые и тогда были – с этими звездами пустили «Ростов» в ЛЧ , ни характера, чтобы не уступить в пяти матчах из семнадцати. Разница лишь в том, что Семака критикуют мягче, чем по делу нападали на Луческу и особенно на Манчини – обоих невзлюбили сразу.

Но доброе отношение публики на результаты влияет слабо, «Зенит» ждет невероятно непростая футбольная весна, ведь с Манчини старта с 33 пунктами хватило только для пятого места, а сейчас в активе 34 очка.