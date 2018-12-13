«Зенит» стал хуже, чем при Луческу и Манчини? 

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
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«Зенит» стал хуже, чем при Луческу и Манчини? 

13 декабря 2018, 10:15

«Соккер.ру» накануне финальной игры в ЛЕ проверяет эмоциональную оценку Уткина с помощью футбольной статистики – сравниваем «Зенит» тройки тренеров. 

Количество пунктов

У каждого тренера – Луческу, Манчини и Семака, были свои 17 стартовых туров в чемпионате. Сравним показатели именно на таком отрезке, чтобы узнать, вправду так ужасно раньше не играли? К слову, оказывается, что больше всех очков набрал Мирча – 35 пунктов после семнадцати сыгранных туров. 

Но румын был после такой серии вторым в чемпионате, ведь Каррера собрал со «Спартаком» 40 пунктов. Семаку сейчас хватило всего 34 очков для лидерства, то есть стандарт чемпионского качества понизили – можно набрать меньше, чем Луческу, но быть первым. Манчини с 33 очками закрывает тройку, но разница с Семаком минимальная. 

Результат: 1-е место*. Луческу. 2-е место. Семак. 3-е место. Манчини. 

* - здесь и далее на первом месте тренер с лучшими показателями у его команды. За 1-е место наставник получает 3 балла, за второе – 2, за третье – 1. Чем больше очков – тем лучше. 

Голевые показатели

У команды Луческу было 33 мяча в чужие ворота. А сейчас у «Зенита» 27 голов. Но если копнуть глубже, то смысл тот же. Мирча увидел 18 голов из 33 всего в трех матчах – с «Арсеналом», «Спартаком» и «Рубином». У Семака 9 голов из 27 в двух встречах. У Манчини было 28 голов, но 9 забили в двух играх – «Спартаку» и «Ахмату». 

В большинстве игр были проблемы в атаке. А по пропущенным отстает только Семак. Манчини треть голов за 17 туров пропустил в одной игре – от «Локомотива». А Луческу, хотя у его команды набралось 13 ошибок, а не 9, как у итальянца, часто пропускал в ответ – от «Спартака» и «Ростова» по два, но в победных играх. У Семака все хуже: «Анжи», ЦСКА, «Арсенал» и «Рубин» забили 10 раз в победных матчах.  

Результат: 1-е место. Луческу. 2-е место. Манчини. 3-е место. Семак. 

Атакующие параметры

У всех вариантов «Зенита» скромные показатели. Например, если взять «Барселону» - фаворита с частыми осечками, то там xG90 равен 2.32. А у «Зенита» при Семаке получите всего 1.43, при Луческу - 1.50, а при Манчини целых 1.53. Получается, агрессивнее и острее атаковали даже в сезоне, когда стали пятыми. При Луческу 33.6 % ударов были точными, при Манчини выстрелов стало больше, но упала точность – 31.8 %.

При Семаке показали рост меткости – 37.1 %, но качество ударов и реализация заметно упали, ведь забили на один мяч меньше, чем удалось команде Манчини, которого поначалу выручал Кокорин. Параллельно у «Зенита» стало меньше заработанных фолов, впервые за три года стало очень мало удачных обводок. За много лет проблему слабой позиционной атаки не решили. 

Результат: 1-е место. Луческу. 2-е место. Манчини. 3-е. Семак. 

Характер и частота провалов

Класс команды, как и ее мотивацию, подчеркивают, в числе прочего, имена соперников, которым уступают. И количество поражений тоже. «Зенит» Луческу  стал третьим в своем сезоне, после 17 туров имел много ничьих – 5 штук, но всего два поражения – гостевые от «Терека» и «Краснодара». Причем во втором случае речь о драматичной развязке и голе в падении через себя на 94-й минуте, да еще и с офсайдом в атаке, как позже разглядели. 

А при Манчини неудачи были куда банальнее – «Зенит» проиграл «Арсеналу» и «Локомотиву» дома (0:1 и 0:3 соответственно). Но хуже всех сыграл Семак. У него всего одна ничья, тогда как у Мирчи было 5 штук, а у Роберто целых 6, однако в 17 турах «Зенит» проиграл пять раз, причем 3 раза в 4 последних турах. Причем не только ЦСКА – одному из конкурентов, но и «Анжи» - аутсайдеру, «Динамо» - в принципиальной игре, «Арсеналу» и на десерт «Рубину» со студентами в составе.

Результат: 1-е место. Луческу. 2-е место. Манчини. 3-е место. Семак.  

Показатели в обороне

С итальянским тренером пропустили меньше всего. Именно при Манчини соперники «Зенита» не смогли создать много качественных моментов у ворот Лунева. При этом нужно отметить, что планомерно падает количество перехватов – команда все хуже читает игру соперников. Также все три года растет количество фолов в защите, игроки не успевают.

Петербуржцев должна пугать одна неприятная для них тенденция – Манчини выстроил защиту так, что соперники били по воротам в среднем по 9 раз, при Луческу было 10.7 удара, а при Семаке видим заметный провал – 12.5. Много, особенно если помогать оппонентам персональными ошибками. Чтобы сразу стало понятно, насколько «Зенит» шикарен в обороне - команда пропустила 17 мячей, как и «»Спартак».

Результат: 1-е место. Манчини. 2-е место. Луческу. 3-е место. Семак.  

Поединки с конкурентами

Хотя в сезоне с Луческу «Локомотив» финишировал на восьмом месте, и в прошлом чемпионате, и сейчас это конкурент «Зенита». Поэтому учитываем матчи против 4 самых известных оппонентов. В 17 первых турах Мирча проиграл только «быкам» на выезде, собрал 2 ничейных результата с «Локомотивом» и ЦСКА, а также обыграл «Спартак» 4:2. 4 игры, 5 пунктов из 12. 

У Манчини на таком же отрезке были победы над «Краснодаром» (в гостях) и «Спартаком» (5:1 дома), ничья с ЦСКА и поражение от «Локомотива» в родных стенах 0:3. В целом 7 пунктов из 12, разница мячей – 7:4. У Семака есть ничья против «Спартака», победы над «Локомотивом» и «Краснодаром», но поражение от ЦСКА. 4 матча, тоже 7 пунктов из 12, разница 8:6 – повторение результата Роберто.  

Результат: 1-е место. Манчини. 2-е место. Семак. 3-е место. Луческу. 

Пьедестал баттла

1-е место. Луческу – 15 баллов. 2-е место. Манчини – 14 баллов. 3-е место. Семак – 8 баллов. 

Василий Уткин заявил после слабой игры «Зенита» против «Рубина» и поражения от защитников Бердыева: 

Сергей Семак — очень симпатичный человек, но команда так ужасно не играла ни с Манчини, ни с Луческу. 

Сказано резко, но вывод из цифр такой же. Тому же «Рубину» проиграли впервые за 11 матчей, при Манчини такого не было. 

Впрочем, разница по баллам у тренеров больше, чем у команды по отдельным показателям. «Зенит» чуть хуже, чем был при Луческу, но в целом примерно такой, как раньше, и это точно не комплимент. С Луческу и Манчини сыграли в чем-то даже лучше, как показывает сравнение, но слишком часто соглашались на ничьи. После 17 туров раньше были вторыми, сейчас могли так же. 

«Краснодар» сам виноват. У Мусаева волевая и удачливая команда, но не настолько везучая, как у Семака. Южане, победив в последнем туре, вполне могли набрать 35 очков, а у Сергея Богдановича осталось бы 34. Другими словами, «Зенит» выступил хуже, чем при Луческу, не лучше, чем при Манчини, и во всех трех случаях не сыграл шикарно. 

Может, было бы больше успехов, если бы в клубе не позволили футболистам сделать с Мирчей то, что сделали спартаковцы со своим тренером, а деньги дали бы не Манчини, а скаутам румына. Появилась бы стабильность, а так теперь Семак ждет порцию трансферов, а фанаты «Зенита» в недоумении. 

Все конкуренты раздают очки направо и налево, но по качеству футбола разницы с предыдущими двумя годами у самого лидера РПЛ нет. Уткин зашел слишком эмоционально – видели и худший «Зенит», но фундаментально прав. Стагнация продолжается, их невероятно просто обыграть, причем для команды любого ранга. 

Нет ни запредельного класса времен Гарая, Витселя, Халка и Данни, когда перекрывали мастерством игровые недочеты, которые и тогда были – с этими звездами пустили «Ростов» в ЛЧ, ни характера, чтобы не уступить в пяти матчах из семнадцати. Разница лишь в том, что Семака критикуют мягче, чем по делу нападали на Луческу и особенно на Манчини – обоих невзлюбили сразу. 

Но доброе отношение публики на результаты влияет слабо, «Зенит» ждет невероятно непростая футбольная весна, ведь с Манчини старта с 33 пунктами хватило только для пятого места, а сейчас в активе 34 очка. 

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Все комментарии
Коля58
Коля58
   159 / 1027
вчера в 11:50
При Симаке Зенит стал апатичен! Апатия во всем присутствует особенно в игре! Плевать как сыграем! А на Крестовский ходит не мало не много в 2 раза больше чем на Тарасню!
Я обиделся
Я обиделся
   297 / 1027
13 декабря в 19:18
почему все ждут от мешка какого-то результата и яркой игры?
Были свои воспитанники - Зенит реально играл здорово. Интересно. А сейчас - попса.
такая же попса как и Спартак.
Bullкин
Bullкин
   133 / 1027
13 декабря в 18:06
Хороший человек - не всегда хороший тренер и наоборот. Моуриньо подтвердит. Но Зениту не только тренера поменять надо...
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   372 / 1027
13 декабря в 17:23
Добавить Семаку в команду Кришито, Кокорина, Нобоа... Может и игра стала бы другой?
40175219386
40175219386
   247 / 1027
13 декабря в 14:29
не надо было Луческу увольнять, он хотя долго запрягает, но даёт хороший результат, оцениваю по результатам, которые он добился с Шахтёром
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   825 / 1027
13 декабря в 12:57
Подписали Рибалту чтобы тот бабками заманил пенсионера Маркизио.
Вся суть политики
LOpp
LOpp
   26 / 1027
13 декабря в 12:34
второй сезон пишу, что Верните Луческу!
с цыган для Зенита это гарантированное 3-ое место.
с Семаком можно остаться и без еврокубков.
Луческу на тренерском поприще собаку съел, завоевал множество титулов.
Семак же, ну вы верите что из него вырастет большой тренер? в России за последние 25 лет не появилось НИ ОДНОГО толкового тренера мирового уровня, да есть Бердыев, Слуцкий, Карпин, но это все тренеры уровня российского чемпионата.
поэтому, беги и к цыгану и слезно просите вернуться.
скажите бакланы уже улетели, а московских судей стало меньше.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил DawnOfDestiny
   22 / 1027
13 декабря в 12:28
3:1 ,или сколько там Адриано забьет Луню я не знаю ,но всяко не меньше защитника Рубина
Правдин Семён
Правдин Семён
   90 / 1027
13 декабря в 12:25
Проблема в том, что в России мало кто дает работать тренерам больше 1 сезона.Все ждут мгновенных результатов.А это тупиковая модель.
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
   38 / 1027
13 декабря в 12:24
За баклажанник опять стыдно, 500 лямов на второсортных аргентосов впустую!(((((
Верю в парадаса и заболотного!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил 25процентный клоун
   120 / 1027
13 декабря в 12:15
Ито́г : Луческу 3 место Манчини 5 место Семак 7 место Семак еще на Спартак арену не приезжал ,оттуда его можно будет в Уфу сразу возвращать ,почтой россии
ну а что там будет на картонке? опять позор Спартака?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Danila Selin
   18 / 1027
13 декабря в 12:07
Да просто Москвичей бомбит что Зенит первый.
Ты так и не понял сути. Дело не в месте, а в игре, которой у Зенита нет и пока не предвидится. Пока Семак обычный ремесленник.
Советчик №1
Советчик №1
   230 / 1027
13 декабря в 12:07
Зенит такой, какой есть. Весной посчитаем.
Danila Selin
Danila Selin ответил zenit_forever2014
   424 / 1027
13 декабря в 11:31
Да как тут сравнивать.... Луческу не играл отбор в ЛЕ....Манчини играл, но был Кокорин. У Семака есть отбор, но нет Кокорина и почти не было Мамманы....парень, который отыграл всю осень и именно поэтому мы так мало пропустили...А после того, что Зенит уже досрочно оформил путёвку в ЛЕ и самое главное на сегодня находится на первом месте, так такие разговоры просто странны....давайте дождёмся весны.
Да просто Москвичей бомбит что Зенит первый.
Danila Selin
Danila Selin
   424 / 1027
13 декабря в 11:30
Как в Москве Зенит не любят... забывают что Семак как тренер всего 2ой год полноценно тренирует, и уже дал промежуточные хорошие результаты. А это уже о чём-то да говорит.
Плохое качество игры? Так взгляните на состав.дело не в том что игроки фиговые, а в том, что из них не реально собрать функциональный механизм в виду того что все они одноплановые (в том смысле, их сильные и слабые стороны, фишки). Ну и плюс Стариков многовато.
neomessi
neomessi
   206 / 1027
13 декабря в 11:27
Да! Зенит не тот который был раньше.
Бильге Октай
Бильге Октай
   477 / 1027
13 декабря в 11:23
шо опять пятыми будут ??
112910415
112910415
   82 / 1027
13 декабря в 11:12
цель-ничто, движение - всё!
viv
viv
   48 / 1027
13 декабря в 11:01
Не удивлюсь если сегодня Зенит сольет игру с Славией.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил ЦСКА Самый титулованный
   335 / 1027
13 декабря в 10:51
После того, что сделал ЦСКА вчера с Реалом и обыграл Зенит в РПЛ 2:0, видно что у молодого ЦСКА большое будущее, так что весна обещает быть жаркой, слишком быстро Зенит растерял очковый отрыв от Краснодара и ЦСКА.
При всём уважение в вчерашнему матчу и прекрасной победе, но жарко весной будет не поэтому, а потому что вы четвёртые и у вас будет одна игра в неделю.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   13 / 1027
13 декабря в 10:51
Теперь и вася уткин авторитет. Стыдно.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   335 / 1027
13 декабря в 10:49
Да как тут сравнивать.... Луческу не играл отбор в ЛЕ....Манчини играл, но был Кокорин. У Семака есть отбор, но нет Кокорина и почти не было Мамманы....парень, который отыграл всю осень и именно поэтому мы так мало пропустили...А после того, что Зенит уже досрочно оформил путёвку в ЛЕ и самое главное на сегодня находится на первом месте, так такие разговоры просто странны....давайте дождёмся весны.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   57 / 1027
13 декабря в 10:36
После того, что сделал ЦСКА вчера с Реалом и обыграл Зенит в РПЛ 2:0, видно что у молодого ЦСКА большое будущее, так что весна обещает быть жаркой, слишком быстро Зенит растерял очковый отрыв от Краснодара и ЦСКА.
25процентный клоун
25процентный клоун
   22 / 1027
13 декабря в 10:16
Ито́г :
Луческу 3 место
Манчини 5 место
Семак 7 место

Семак еще на Спартак арену не приезжал ,оттуда его можно будет в Уфу сразу возвращать ,почтой россии
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